Минобороны Украины структурно переходит на стандарты НАТО

В частности, процесс перехода на стандарты НАТО предусматривает, что в 2018 году должность начальника Генерального штаба – главнокомандующего будет разделена на двух человек. То есть отдельно у нас будет главнокомандующий, а отдельно – начальник Генерального штаба.

Слева на фото - Бирюков

Насколько я знаю, даётся больше полномочий "внизу" – больше свободы в применении оружия и больше свободы в отдаче приказов более низшим командирам. Также меняется логистическая система, меняется система подготовки.

На фоне сообщений официального представителя Минобороны Украины о переводе системы украинских воинских званий под американскую шкалу стандартов (с мастер-сержантами и др.) появляются сообщений и о реформировании структур самого ведомства. Так, в эфире принадлежащего президенту Украины Порошенко «5 канала» советник главы государства Юрий Бирюков заявил, что в ближайшие два года будет реализована военная реформа, которая переведёт МО Украины на натовские оргстандарты.Из заявления Бирюкова:По словам Бирюкова, на уровне подразделений МО Украины меняется система руководства.Советник Порошенко:На этом фоне ведётся дискуссия о том, что стандарты НАТО должны касаться и питания военнослужащих. Дискуссия связана с тем, что в НАТО нет единого положения об осуществлении продовольственного снабжения и приготовления пищи. В одних странах – силами министерств обороны, в других – аутсорсинг. Украина решила поискать собственный конечный вариант и отчитаться перед теми, кто в НАТО курирует украинскую военную реформу.