07:22 14 июня

Минобороны Украины структурно переходит на стандарты НАТО

На фоне сообщений официального представителя Минобороны Украины о переводе системы украинских воинских званий под американскую шкалу стандартов (с мастер-сержантами и др.) появляются сообщений и о реформировании структур самого ведомства. Так, в эфире принадлежащего президенту Украины Порошенко «5 канала» советник главы государства Юрий Бирюков заявил, что в ближайшие два года будет реализована военная реформа, которая переведёт МО Украины на натовские оргстандарты.

Из заявления Бирюкова:
В частности, процесс перехода на стандарты НАТО предусматривает, что в 2018 году должность начальника Генерального штаба – главнокомандующего будет разделена на двух человек. То есть отдельно у нас будет главнокомандующий, а отдельно – начальник Генерального штаба.


По словам Бирюкова, на уровне подразделений МО Украины меняется система руководства.


Минобороны Украины структурно переходит на стандарты НАТО

Слева на фото - Бирюков


Советник Порошенко:
Насколько я знаю, даётся больше полномочий "внизу" – больше свободы в применении оружия и больше свободы в отдаче приказов более низшим командирам. Также меняется логистическая система, меняется система подготовки.


На этом фоне ведётся дискуссия о том, что стандарты НАТО должны касаться и питания военнослужащих. Дискуссия связана с тем, что в НАТО нет единого положения об осуществлении продовольственного снабжения и приготовления пищи. В одних странах – силами министерств обороны, в других – аутсорсинг. Украина решила поискать собственный конечный вариант и отчитаться перед теми, кто в НАТО курирует украинскую военную реформу.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/yuri.biriukov
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Комментарии 13

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:26
    Скоро введут доллар как национальную валюту и начнут проситься стать новым штатом США . От слова Украина и этих рож уже тошнит .
    Spartanez300
    1. Чёрный Сегодня, 06:34
      Цитата: Spartanez300
      Скоро введут доллар как национальную валюту и начнут проситься стать новым штатом США . От слова Украина и этих рож уже тошнит .

      Дык это , для гауляйтера Пецы доллар уже давно национальная валюта
      Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 06:44
      Еще на обещанные кружевные трусики не заработали, а стандарты НАТО им подавай?
      А не подумали подсчитать по этим стандартам компенсацию семьям за тысячи погибших в АТО? belay
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 07:01
        Звания и погоны армии США, которые хотят взять за основу в ВСУ
        рич
  2. Чёрный Сегодня, 06:27
    Главсвин повелевает : отныне аватарам жрать только ром и виски wassat
    Чёрный
    1. Владимир16 Сегодня, 06:35
      Складывается понимание, что украина уверенно идет шагами Керенского, Ленина и Троцкого. Война там идет, флот уже развалили, армию деморализовали. Сейчас этап искоренения дисциплины.
      Верной дорогой идете, товарищи!!!
      laughing love
      Владимир16
  3. inkass_98 Сегодня, 06:29
    Ну, теперь-то заживут! Грузия тоже, помнится, на эти стандарты перешла, да как-то дальше не заладилось.
    inkass_98
  4. Logall Сегодня, 06:32
    [/quote]Насколько я знаю, даётся больше полномочий "внизу" – больше свободы в применении оружия и больше свободы в отдаче приказов более низшим командирам. Также меняется логистическая система, меняется система подготовки.[quote]

    Внизу и так верха не слушают. Шмаляют когда захотят. Они хотят это ввести, чтобы Поросенок больше не краснел и не плакал, мол: " они меня не слушают"...
    Logall
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:34
    Велики изменения!
    Лёня Пантелеев
  6. Комментарий был удален.
  7. Uncle Lee Сегодня, 06:39
    -В ВСУ солдат получает 10000 калорий !
    -А у нас, в НАТО 20000 !
    -Брехня ! Не может солдат два мешка брюквы съесть !
    Uncle Lee
  8. Masya Masya Сегодня, 06:46
    должность начальника Генерального штаба – главнокомандующего будет разделена на двух человек.

    ну так, два д.била- это сила... lol
    Masya Masya
  9. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Сколько же внаукраине клоунов и психопатов.Нормальные люди вы где?
    Александр 3
  10. samarin1969 Сегодня, 07:16
    Западу и экономически и политически выгодно модернизировать армию Украины....Может и не по "стандарту", но это де-факто уже "натовцы" ) воевать будут с рвением неофитов.
    samarin1969
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