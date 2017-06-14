В результате реставрации изуродован мемориал "28 панфиловцев"

Уже подготовили (заявление), сейчас отправляем обращение в главное контрольное управление по Московской области, в прокуратуру обратимся, я надеюсь, что реакция будет достаточно серьезная, потому что, на наш взгляд, здесь все признаки не только халатного отношения, но в том числе и вплоть до уголовно наказуемых деяний, таких как мошенничество и так далее.

Как сообщает новостной портал ren.tv , мемориал "28 панфиловцев" по итогам реставрации, обошедшейся в 203 млн. руб., оказался изуродован.Как установлено проверкой, в окопы у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области бросали строительный мусор. При его закапывании строительная техника разрушила остатки линии обороны, где ранее проводилась реконструкция сражения.— пояснил руководитель исполкома ОНФ Московской области Алексей Даутов.Как выясняется, выделенные средства пошли на неработающие ночью фонари и камеры наблюдения, несуществующие газоны и цветы. В отделе градостроительства и культуры района не желают отвечать на вопрос о трате финансов. Озвучена только информация о том, что цветы погубил мороз.