07:25 14 июня

В результате реставрации изуродован мемориал "28 панфиловцев"

Как сообщает новостной портал ren.tv , мемориал "28 панфиловцев" по итогам реставрации, обошедшейся в 203 млн. руб., оказался изуродован.



Как установлено проверкой, в окопы у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области бросали строительный мусор. При его закапывании строительная техника разрушила остатки линии обороны, где ранее проводилась реконструкция сражения.


Уже подготовили (заявление), сейчас отправляем обращение в главное контрольное управление по Московской области, в прокуратуру обратимся, я надеюсь, что реакция будет достаточно серьезная, потому что, на наш взгляд, здесь все признаки не только халатного отношения, но в том числе и вплоть до уголовно наказуемых деяний, таких как мошенничество и так далее.

— пояснил руководитель исполкома ОНФ Московской области Алексей Даутов.

Как выясняется, выделенные средства пошли на неработающие ночью фонари и камеры наблюдения, несуществующие газоны и цветы. В отделе градостроительства и культуры района не желают отвечать на вопрос о трате финансов. Озвучена только информация о том, что цветы погубил мороз.



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Комментарии 14

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  1. Карась Сегодня, 06:59
    Владимир Владимирович, приземлять, приземлять и еще раз приземлять!!!
    Карась
    1. рич Сегодня, 07:07
      ну чего, Владимир Владимирович, коммерсанты опять окажутся безнаказанными?
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 07:09
        Ессно,Димитрий Петрович... hi Ворон ворону....
        МПК105
        1. рич Сегодня, 07:12
          Вот тут как раз тот редкий случай - хош не хош, а выклевывать придется. hi
          Неплохо бы и Дмитрию Анатольевичу, как председателю правительства обрушиться на этих барыг от истории, поднять так сказать свой рейтинг в стране hi
          рич
  2. Чёрный Сегодня, 06:59
    Начать с того, что виновных заставить всё переделать за наворованные деньги....потом по пятёрочке ...
    Чёрный
  3. Logall Сегодня, 07:01
    [/quote]Уже подготовили (заявление), сейчас отправляем обращение в главное контрольное управление по Московской области, в прокуратуру обратимся, я надеюсь, что реакция будет достаточно серьезная, потому что, на наш взгляд, здесь все признаки не только халатного отношения, но в том числе и вплоть до уголовно наказуемых деяний, таких как мошенничество и так далее.[quote]

    Это всё гонка за дешёвым тендером. Скупой платит... А про систему откатов вообще молчу...
    Logall
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:04
    что цветы погубил мороз.
    - фонари побили хулиганы, камеры сняли НЛОшники они же и мусор привезли и увезли финансы ! Ох уж эти НЛО !
    Uncle Lee
    1. Прохожий Сегодня, 07:22
      Цитата: Uncle Lee
      они же и мусор привезли

      Львовский мусор уже в Подмосковье?
      Прохожий
  5. Рабинович_007 Сегодня, 07:09
    Такой фильм есть. Так пока и не посмотрел, говорят хороший.
    Рабинович_007
  6. samarin1969 Сегодня, 07:10
    А где же "имена, фамилии, явки...". Опять стыдливые анонимные обвинения. Страна должна знать свих "антигероев".
    samarin1969
  7. isker Сегодня, 07:11
    а ведь стОит сделать только малость - создать Министерство Национальной политики - как под него попадут 95% всех мздоимцев и лиходеев, да придать ему (Министерству) статус - вчинять иски, вплоть до высшей меры - вот только тогда и "забрежжит свет в конце туннеля", а до того - так и будет - "..гуляй, рванина!". Но, чтото наш гарант и не чешится...
    isker
  8. viktor. Сегодня, 07:11
    от 15 лет сроку с конфискацией последних трусов! и штамп детям в документах НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВО, ОТЕЦ РАСХИТИТЕЛЬ !!! yes
    viktor.
  9. Галеон Сегодня, 07:11
    Не думаю, что присутствует злой умысел, скорее обычные глупость и головотяпство. В тендере побеждает самый дешевый, и дешевый не по принципу "подари, а?", а по материалам и труду. Квалифицированный и умный работник стоит не дешево. Дешево стоит "специалист" только по названию. Вот такие рукожо.ы там и работали. А тот факт, что мусор бросали куда ни попадя, говорит о том, что и на вывозе мусора экономили, и свой труд не ценят и не уважают - уважать не за что.
    Галеон
  10. Старый военрук Сегодня, 07:12
    Вешать! Заказчика, подрядчика и исполнителей вместе с администрацией. Публично. С показам по всем каналам ТВ и обязательным зачитыванием приговора.
    Старый военрук
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