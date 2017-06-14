В результате реставрации изуродован мемориал "28 панфиловцев"
Как сообщает новостной портал ren.tv , мемориал "28 панфиловцев" по итогам реставрации, обошедшейся в 203 млн. руб., оказался изуродован.
Как установлено проверкой, в окопы у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области бросали строительный мусор. При его закапывании строительная техника разрушила остатки линии обороны, где ранее проводилась реконструкция сражения.
— пояснил руководитель исполкома ОНФ Московской области Алексей Даутов.
Как выясняется, выделенные средства пошли на неработающие ночью фонари и камеры наблюдения, несуществующие газоны и цветы. В отделе градостроительства и культуры района не желают отвечать на вопрос о трате финансов. Озвучена только информация о том, что цветы погубил мороз.
Как установлено проверкой, в окопы у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области бросали строительный мусор. При его закапывании строительная техника разрушила остатки линии обороны, где ранее проводилась реконструкция сражения.
Уже подготовили (заявление), сейчас отправляем обращение в главное контрольное управление по Московской области, в прокуратуру обратимся, я надеюсь, что реакция будет достаточно серьезная, потому что, на наш взгляд, здесь все признаки не только халатного отношения, но в том числе и вплоть до уголовно наказуемых деяний, таких как мошенничество и так далее.
— пояснил руководитель исполкома ОНФ Московской области Алексей Даутов.
Как выясняется, выделенные средства пошли на неработающие ночью фонари и камеры наблюдения, несуществующие газоны и цветы. В отделе градостроительства и культуры района не желают отвечать на вопрос о трате финансов. Озвучена только информация о том, что цветы погубил мороз.
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