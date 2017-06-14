11:39 14 июня

Пакистан заказал новый патрульный корабль

Как сообщает интернет-портал navaltoday.com , 12 июня 2017 года военное ведомство Пакистана оформило сделку с транснациональной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группой Damen Shipyards Group, предусматривающую постройку патрульного корабля по проекту и при содействии Damen на мощностях пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW), расположенной в Карачи.


Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe


Со слов министра обороны страны, водоизмещение корабля составит около 1900 тонн, длина – 90 метров. Данные габариты приблизительно соответствуют патрульному кораблю проекта Damen Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe. По всей видимости, Пакистан стал первым приобретателем судна данного типа. Как можно предположить, корабль будет нести береговую охрану.



Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe


На текущий момент верфь KSEW в Карачи осуществляет постройку двух патрульных кораблей китайского проекта и при китайской технической помощи – 600- и 1500-тонного – в соответствие с соглашением 2015 года с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding Trading Company (CSTC).

Использованы фотографии: http://products.damen.com/en/ranges/offshore-patrol-vessel/offshore-patrol-vessel-1800-sea-axe
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Комментарии 7

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  1. silberwolf88 Сегодня, 08:24
    Судя по обводам проектируется со снижением радиозаметности ... этакий тренд в кораблестроении ... а так ничего удивительного ... собственные воды есть ... корабли патрульные нужны ...
    silberwolf88
    1. RASKAT Сегодня, 08:31
      А я вижу, верней не вижу ни противокорабельных ракет, ни ракет ПВО, Даже ни одного Вулкана нет? Чет как то слабовато, хотя для Пакистана пойдет. lol
      RASKAT
      1. donavi49 Сегодня, 08:42
        Там задача не разнести флот Индии. А действовать в мирное время, в ближней и дальней зоне. По всяким браконьерам, контрабандистам, террористам, пиратам, просто нарушителям.

        Основные фичи:
        - вертолет с ангаром и большим запасом автономности (ГСМ)
        - камера для быстроходного катера, которого можно сбрасывать на полном ходу.
        - конвертируемые площади, для доставки гумпощи, приема больных, беженцев, заложников и пиратов и т.п. Приема специалистов. Приема оборудования различного назначения.
        donavi49
    2. сибиралт Сегодня, 08:37
      А кто в Пакистан может сунуться кроме США?
      сибиралт
      1. Geisenberg Сегодня, 10:24
        Цитата: сибиралт
        А кто в Пакистан может сунуться кроме США?


        Если чё у них с Индией хронический конфликт.
        Geisenberg
    3. Geisenberg Сегодня, 10:24
      Цитата: silberwolf88
      Судя по обводам проектируется со снижением радиозаметности ... этакий тренд в кораблестроении ... а так ничего удивительного ... собственные воды есть ... корабли патрульные нужны ...


      Вот только зачем патрульному кораблю радионезаметные обводы ?
      Geisenberg
  2. Logall Сегодня, 08:26
    Один корабль? А шуму то, как от "Испанской Армады"!...
    Logall
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