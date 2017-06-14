Пакистан заказал новый патрульный корабль
Как сообщает интернет-портал navaltoday.com , 12 июня 2017 года военное ведомство Пакистана оформило сделку с транснациональной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группой Damen Shipyards Group, предусматривающую постройку патрульного корабля по проекту и при содействии Damen на мощностях пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW), расположенной в Карачи.
Со слов министра обороны страны, водоизмещение корабля составит около 1900 тонн, длина – 90 метров. Данные габариты приблизительно соответствуют патрульному кораблю проекта Damen Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe. По всей видимости, Пакистан стал первым приобретателем судна данного типа. Как можно предположить, корабль будет нести береговую охрану.
На текущий момент верфь KSEW в Карачи осуществляет постройку двух патрульных кораблей китайского проекта и при китайской технической помощи – 600- и 1500-тонного – в соответствие с соглашением 2015 года с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding Trading Company (CSTC).
Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe
Со слов министра обороны страны, водоизмещение корабля составит около 1900 тонн, длина – 90 метров. Данные габариты приблизительно соответствуют патрульному кораблю проекта Damen Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe. По всей видимости, Пакистан стал первым приобретателем судна данного типа. Как можно предположить, корабль будет нести береговую охрану.
Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe
На текущий момент верфь KSEW в Карачи осуществляет постройку двух патрульных кораблей китайского проекта и при китайской технической помощи – 600- и 1500-тонного – в соответствие с соглашением 2015 года с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding Trading Company (CSTC).
Использованы фотографии: http://products.damen.com/en/ranges/offshore-patrol-vessel/offshore-patrol-vessel-1800-sea-axe
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