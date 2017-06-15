Мы думаем, что каждая операция разведки – это хитроумная комбинация, долго разрабатываемая асами спецслужб, где каждый шаг просчитан до миллиметра. Часто это действительно так. Но иногда блестящая операция – это элементарная безалаберность одних и умение других грамотно воспользоваться просчетом противника. Примером такого «экспромта» служит операция «Норден», в ходе которой немецкий абвер сумел выкрасть у американцев секретную разработку, охраняемую на уровне атомной бомбы.Агентурную сеть в США абвер начал создавать в начале 30-х годов. Центром всей этой сети был Фредерик Дюкесн, он же Фредерик «Фриц» Жубер Дюкен, он же Дю Кен, он же «Черная Пантера», он же DUNN, он же «Герцог». Это был легендарный разведчик, немало попортивший крови англичанам еще в англо-бурскую войну. Был пойман, приговорен к пожизненному заключению и сослан на Бермудские острова, откуда сумел сбежать.В Первую мировую он вынырнул в Англии, где организовал несколько крупных диверсий. В результате одной из них в Северном море был в 1916 году взорван крейсер «Хемпшир», на котором государственный военный секретарь фельдмаршал Китченер, плыл в Россию на переговоры с Николаем II. Англичане после сорванных переговоров долго искали Дюкесна, но не нашли.С приходом к власти нацистов Дюкесн обосновался в США и стал резидентом абвера в Соединенных Штатах. Именно к нему сходились все нити агентурной сети. В Германии американо-британский отдел абвера возглавлял майор Николаус Риттер со штаб-квартирой в Гамбурге. Связь между собой Риттер и Дюкесн поддерживали через стюардов пассажирских пароходов. Один из них и доставил летом 1937 года Риттеру несколько калек с технических чертежей.На словах стюард сообщил, что Дюкесн познакомился с неким «Паулем», работающим на одном из военных заводов и это «очень важные чертежи», имеющие отношение к авиации. «Сколько попросил за чертежи «Пауль?» - «Нисколько. Он сделал это во имя Германии». Риттер отправил чертежи в штаб люфтваффе и получил ответ, что бумаги не представляют никакого интереса, просто «кто-то хочет немного подзаработать». Но Риттер-то знал, что человек работает «за идею».Через три недели стюард привез еще несколько калек. В этот раз Риттер пошел прямо к Канарису: «В люфтваффе сидят идиоты. Они думают, что человек будет рисковать жизнью ради ничего не значащих бумажек?» Канарис согласился и связался с генералом Удетом, одним из самых толковых помощников Геринга и тот обещал дать ответ в течение недели.Но уже утром следующего дня Риттера поднял с кровати телефонный звонок шефа: «Риттер, где Вы это достали?! Вы знаете, ЧТО Вы принесли?!» Оказалось, это были чертежи секретного американского бомбового прицела «Норден», добыть которые считалось невозможным.«Летающие этажерки» к концу Первой мировой войны уже вызывали на земле у пехотинцев не удивление, а страх. Летчики не только вели разведку, но и вели обстрелы, бомбили наземные цели. Появились средства ПВО. Самолеты стали летать на недосягаемой для зенитных орудий высоте, увеличивали скорость.Однако чем выше и быстрее летали самолеты, тем менее прицельным становилось бомбометание. На отклонение бомбы влияли: высота и скорость бомбардировщика, сила и направление ветра, аэродинамические характеристики самой бомбы. Бомбы падали в 3-4 милях от цели!Немцы пытались выйти из положения, создав пикирующий бомбардировщик Ю-87, камнем падавший на землю и сбрасывавший груз с высоты 450м. Однако в люфтваффе прекрасно понимали, что за точность бомбометания придется расплачиваться боевыми потерями: на низких высотах самолет становился уязвимым для огня с земли.Все начали придумывать бомбовые прицелы. Первые образцы позволяли добиться точности бомбардировки с отклонением в 1 милю (1,6 км). Это было весьма далеко от идеала. В 1932 году американец Карл Норден создал прицел M-XV, а в 1937 выпустил M-XV(M-4), совместив прицел с автопилотом, чем окончательно решил проблему.Это было невероятно сложное устройство, содержащее более 2.000 мелких деталей. Прибор автоматически учитывал скорость и снос самолета, а также скорость и направление ветра, необходимо было только ввести исходные данные.На обучение пользованию прицелом отводилось 4 месяца! Зато выученный бомбардир настраивал прибор за 6 секунд и, по словам изобретателя, с высоты 20.000 футов (6 км) мог попасть в бочку с огурцами. Командование бомбардировочной авиации буквально молилось на прицел Нордена.В создание прицела американцы вложили 1,5 млрд. долларов, дороже был только «Манхэттенский проект» (создание атомной бомбы). По степени секретности прицел Нордена также стоял сразу после атомной бомбы.Прицел запрещено было фотографировать. Переносили его только под охраной и обязательно накрытым брезентом. Экипажи давали клятву ценой своей жизни не допустить попадания прицела в руки врага. В каждом прицеле было установлено устройство самоуничтожения – термитная граната.Даже своим союзникам британцам американцы на просьбу поделиться уникальным прибором категорично ответили «нет». Только в 1940 году Черчилль буквально вымолил секретный прицел у Рузвельта. Вот что привез стюард парохода «Бремен».Однако комплект чертежей был не полный и Риттер решил лично съездить в США, познакомится с таинственным «Паулем» и заодно узнать о состоянии дел на месте. Риттер не был безрассудным авантюристом. Прежде он долгое время легально жил в США, прекрасно говорил на американском английском, и собирался ехать по своим подлинным документам как коммерсант. Официально он числился в резерве люфтваффе, про его работу на абвер знали считанные люди. Канарис после некоторого раздумья разрешил поездку.В конце октября 1937 года Риттер сошел с борта лайнера на причал Нью-Йорка. В Бруклине он встретился с Дюкесном и тот устроил ему встречу с таинственным «Паулем». Им оказался 35-летний Герман Ланге, служащий компании «Carl L. Norden, Incorporated», изготовлявшей прицелы. Конструктор прицела Карл Норден был без ума от немецких рабочих и инженеров, на его предприятии трудились несколько десятков выходцев из Германии, в том числе и Герман Ланге.Ланге честно предупредил, что весь комплект чертежей он достать не сможет, поскольку ряд узлов разрабатывается на других предприятиях, но он надеется, что немецкие инженеры восполнят пробелы. Чем больше Риттер слушал «Пауля», тем больше изумлялся. Если в армии тайну прицела оберегали как священный Грааль, то на заводе-изготовителе похоже не имели никакого понятия о секретности. Чертежи прицела рядовой служащий выносил с завода пачками и копировал дома по ночам на кухонном столе!В начале 1938 года Риттер вернулся в Гамбург с комплектом чертежей, позволявшим немцам начать работы по созданию своего прицела на основе «Нордена». Более того, летом того же года Ланге под предлогом поездки к родственникам посетил Германию, где давал консультации, как наладить промышленное производство немецких аналогов «прицела Нордена».Технический работник, имевший отношение к изготовлению секретного изделия, преспокойно был выпущен «погостить» в страну вероятного противника! В американской стене, охраняющей государственные секреты, немцы нашли не щель, а огромную дыру и тащили через нее все, что хотели.И все же все произошедшее не было случайностью. Сразу после прихода нацистов к власти в каждом штате стали появляться немецкие землячества, культурные общества и т.п. общественные организации. Здесь иммигранты из Баварии и Саксонии, Тюрингии и Вестфалии встречались, общались, вспоминали о Германии.Все эти общества находились под пристальным вниманием немецких спецслужб, чьи агенты присматривались к каждому «тоскующему по Фатерлянду». Так что в том, что однажды за столик к Герману Ланге подсел один из агентов Дюкесна, если и есть элемент случайности, то самую малость. Рано или поздно такое должно было случиться.30 июля 1941 года за Лангом что называется «пришли». В ходе долгой операции ФБР вскрыла всю сеть Дюкесна, были арестованы десятки агентов абвера в США, в том числе и Ланге. Суд отмерил ему 14 лет тюрьмы. В 1950 году шпион был освобожден по амнистии. При выходе из тюрьмы Ланге встретила жена, ждавшая его все эти годы. Вдвоем они уехали в Германию, в Баварию.Прицел, который украли у американцев не только немцы, но и русские, все равно оставался в США секретным до 1948 года. Со временем на смену оптическим пришли радиоприцелы, и все же изобретение Нордена использовалось ВВС США вплоть до вьетнамской войны.С помощью прицела Нордена американцы разбомбили тысячи важнейших военных объектов в Европе и Юго-Восточной Азии. Но «Звездным часом» прибора считается 6 августа 1945 года. Тогда 24-летний майор Томас Фереби, бомбардир В-29 «Энола Гей» поймал в перекрестие прицела мост Айои города Хиросима и нажал кнопку «сброс». Хотя именно в тот раз смысла в точном прицеливании не было абсолютно никакого – атомной бомбе точный прицел не нужен.