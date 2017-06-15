«Славянское братство» на западе Белоруссии: курс на сближение

Текущие тактические маневры стали продолжением совместных российско-белорусско-сербских мероприятий: два года назад проверка боевой готовности войск впервые прошла на полигоне Раевский Краснодарского края, а в ноябре минувшего года страной-хозяйкой выступила Республика Сербия. По информации официальных представителей Министерства обороны России, целью очередной тренировки является «подготовка многонациональной батальонной тактической группы (около 1000 человек – прим. ред.) в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач».Как отметили в СМИ, маневры с участием военнослужащих из России, Сербии и Беларуси совпали по времени с мероприятиями оперативно-тактической подготовки стран НАТО в Прибалтике. В частности, журналист польской «Gazeta Wyborcza» Анджей Почебут выразил обеспокоенность, что тренировка в западной части Белоруссии проводится в период проверки боеготовности многонациональных батальонов альянса в Прибалтике «Saber Strike» («Удар саблей»), а также совпадает с началом учений в Литве «Iron Wolf» («Железный волк»).При этом польский обозреватель не стал знакомить аудиторию с полным списком военных инициатив Организации Североатлантического договора в недалеком прошлом и обозримом будущем у российских границ. Напомним, 26 мая завершилась крупномасштабная тренировка военнослужащих НАТО в Эстонии «Spring Storm» («Весенний шторм»), а неделей спустя финишировали маневры коммуникационных подразделений альянса в Литве «Steadfast Cobalt» («Прочный кобальт»). Кроме того, остается несколько дней до окончания военно-морских учений евроатлантического объединения на Балтике «BALTOPS» («Балтийские операции»), которые после незначительного перерыва передадут эстафету украино-американской проверке ВМС «Sea Breeze» («Морской бриз») в акватории Черного моря.Не вызывает сомнений, мотивы многочисленных проверок боеготовности НАТО на восточном фланге идут в разрез с принципом «не агрессии ради - обороны для», что не стал оспаривать даже встревоженный российско-белорусско-сербскими учениями польский обозреватель, отметив в действиях альянса провокационные цели. Помимо «независимой» европейской прессы, в подтверждение данного тезиса говорит и реакция местных жителей в первую очередь русскоязычного населения прибалтийских республик. Защищаемые альянсом граждане отмечают, что на смену добрососедским отношениям с Москвой и Минском приходит сомнительная гарантия безопасности и бытовые неудобства, создаваемые натовскими военнослужащими.Примечательно, в отличие от соседей, жители Республики Беларусь, где проводится «Славянское братство-2017», по большей части, рассматривают десятидневное присутствие на своей территории союзнических сил как необходимую меру сдерживания евроатлантической экспансии. «Мы рады видеть всех на совместных учениях. Но те, кого упомянули (восточные немцы, чехи, поляки), предпочитают по приказу из-за океана из окопа в бинокль на нас смотреть и провокации на границе устраивать» - дает оценку посетитель одного из крупнейших белорусских новостных ресурсов под псевдонимом «Василий Петров_talks67».Что же касается скептически настроенных белорусских интернет-пользователей, исходя из содержания комментариев, главным проблемным вопросом для них остается экономическая составляющая: расходы на проведение ежегодных маневров «Славянское братство» берет на себя страна-хозяйка. К данным затратам относится проживание в полевом лагере, питание, банно-прачечное и медицинское обеспечение, а также использование сербской стороной белорусской техники. Иными словами, присутствие в брестских лесах тысячи военнослужащих обойдется казне не многим дороже, чем организация пребывания в республике крупной иностранной политической делегации.Как бы то ни было, если среди белорусов и найдутся люди, не угостившие хлебом-солью русских и сербских военных, то идея зарядить сэкономленную соль в охотничий карабин вряд ли кому-то сможет прийти в голову, вспоминая недавнюю встречу жителя эстонской деревни Охепалу с солдатами НАТО.