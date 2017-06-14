11:29 14 июня

На полевые позиции планируется вывести 10 полков РВСН

Согласно информации РИА Новости , военное ведомство России сообщает о планах перемещения на полевые позиции до конца июня текущего года десяти полков ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Как указывается, в ходе данного мероприятия предполагается отработка практических действий по совершению маршей, оборудованию пусковых позиций, их маскировке и обороне от разведывательно-диверсионных групп и авиации условного противника.

Ракетные полки во второй половине июня приступят к отработке задач на полевых позициях в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской, Иркутской и Ивановской областях.

— заявили в пресс-службе Минобороны.

На полевые позиции планируется вывести 10 полков РВСН



Утверждается, что маневры носят плановый характер и проводятся в рамках летней программы обучения военнослужащих всех видов и родов войск. Однако, как полагает издание, фактически речь может идти о демонстрации силы: 10 ракетных полков включают в себя до 90 ПГРК — это почти весь наличный состав комплексов " Тополь-М " и " Ярс " в составе РВСН. Возможно, что запланированные учения являются ответом на активизацию действий сил ядерного сдерживания США у западных границ России.

В ходе прошедшей недели Су-27 дважды перехватывали американские стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B Lancer над Балтийским морем. Их полеты осуществлялись в рамках военно-морских учений НАТО BaltOps, в которых участвуют 14 стран альянса и его партнеры — Финляндия и Швеция. В них задействовано 50 надводных кораблей и подводных лодок, 55 самолетов.

Мы неоднократно заявляли, что не будем оставлять без внимания усиление различного контингента со стороны блока НАТО, со стороны других государств, которые вынашивают какие-либо планы под видом обороны. Конечно же, будут приниматься ответные меры. Какие это меры? Либо сосредоточение непосредственно подразделений Вооруженных сил, либо бронетанковая техника, соответствующие системы ПВО. Но меры будут приниматься.

— заметил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.


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Комментарии 10

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:24
    речь может идти о демонстрации силы

    Но меры будут приниматься

    Неплохая демонстрация и принятые меры ! hi
    Uncle Lee
  2. 210окв Сегодня, 09:26
    В наше время это просто необходимо.Тут главное даже не демонстрация силы,а обучение и проверка действий при реальной напряженной обстановке.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
      Привет , Дима ! hi
      Цитата: 210окв
      обучение и проверка действий при реальной напряженной обстановке.

      Что не помешает НАТО выразить очередную озабоченность . yes
      bouncyhunter
  3. роман66 Сегодня, 09:31
    условный. условный.... нет у нас условного противника - только безусловный, чтоб он сгинул
    роман66
  4. Михаил м Сегодня, 09:49
    Стратегические бомбардировщики США у наших границ - это не демонстрация силы?
    Почти весь наличный состав комплексов " Тополь-М " и " Ярс " в составе РВСН в поле просто так не выводят.
    Михаил м
  5. Pashhenko Nikolay Сегодня, 09:51
    По хорошему бы половина их постоянно должна быть на полевых позициях.Ибо в их ценность при нахождении в ангарах равна нулю практически.
    Pashhenko Nikolay
    1. Svarog51 Сегодня, 10:09
      Они никогда всем полком в ангарах не стоят, часть на позициях, другая на обслуживании техники, потом меняются. А тут полномасштабные учения - все в поле, после учений только часть из них в ангары вернётся.
      Svarog51
      1. Мур Сегодня, 10:20
        Цитата: Svarog51
        Они никогда всем полком в ангарах не стоят, часть на позициях, другая на обслуживании техники, потом меняются. А тут полномасштабные учения - все в поле, после учений только часть из них в ангары вернётся.

        В "ангарах", которые "Кроны", полк стоит вместе всегда за исключением:
        -технического обслуживания (раз в 3 года);
        -ТЗ в одном из подразделений;
        - дежурства на ПП в составе полка.
        Однако, как полагает издание, фактически речь может идти о демонстрации силы: 10 ракетных полков включают в себя до 90 ПГРК

        Изданию стоило бы сначала выяснить, что входит в понятие ПГРК и почему их выходит не 90, а всего 10.
        Мур
        1. Svarog51 Сегодня, 10:43
          Ну спорить я не буду, так как не знаю точно их боевое расписание. В Тейкове у нас стоят, недалеко от Иванова, когда в их сторону езжу, постоянно на колонны или стоянки наталкиваюсь. А уж в дебри по их бетонкам и не суюсь - себе дороже, хотя места там грибные. hi
          Svarog51
  6. Толстоевский Сегодня, 10:15
    надо быть готовым в любую секунду порадовать наших западных и ближневосточных партнёров
    Толстоевский
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