На полевые позиции планируется вывести 10 полков РВСН

Ракетные полки во второй половине июня приступят к отработке задач на полевых позициях в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской, Иркутской и Ивановской областях.

Мы неоднократно заявляли, что не будем оставлять без внимания усиление различного контингента со стороны блока НАТО, со стороны других государств, которые вынашивают какие-либо планы под видом обороны. Конечно же, будут приниматься ответные меры. Какие это меры? Либо сосредоточение непосредственно подразделений Вооруженных сил, либо бронетанковая техника, соответствующие системы ПВО. Но меры будут приниматься.