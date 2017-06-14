На полевые позиции планируется вывести 10 полков РВСН
Согласно информации РИА Новости , военное ведомство России сообщает о планах перемещения на полевые позиции до конца июня текущего года десяти полков ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Как указывается, в ходе данного мероприятия предполагается отработка практических действий по совершению маршей, оборудованию пусковых позиций, их маскировке и обороне от разведывательно-диверсионных групп и авиации условного противника.
— заявили в пресс-службе Минобороны.
Утверждается, что маневры носят плановый характер и проводятся в рамках летней программы обучения военнослужащих всех видов и родов войск. Однако, как полагает издание, фактически речь может идти о демонстрации силы: 10 ракетных полков включают в себя до 90 ПГРК — это почти весь наличный состав комплексов " Тополь-М " и " Ярс " в составе РВСН. Возможно, что запланированные учения являются ответом на активизацию действий сил ядерного сдерживания США у западных границ России.
В ходе прошедшей недели Су-27 дважды перехватывали американские стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B Lancer над Балтийским морем. Их полеты осуществлялись в рамках военно-морских учений НАТО BaltOps, в которых участвуют 14 стран альянса и его партнеры — Финляндия и Швеция. В них задействовано 50 надводных кораблей и подводных лодок, 55 самолетов.
— заметил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ракетные полки во второй половине июня приступят к отработке задач на полевых позициях в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской, Иркутской и Ивановской областях.
— заявили в пресс-службе Минобороны.
Утверждается, что маневры носят плановый характер и проводятся в рамках летней программы обучения военнослужащих всех видов и родов войск. Однако, как полагает издание, фактически речь может идти о демонстрации силы: 10 ракетных полков включают в себя до 90 ПГРК — это почти весь наличный состав комплексов " Тополь-М " и " Ярс " в составе РВСН. Возможно, что запланированные учения являются ответом на активизацию действий сил ядерного сдерживания США у западных границ России.
В ходе прошедшей недели Су-27 дважды перехватывали американские стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B Lancer над Балтийским морем. Их полеты осуществлялись в рамках военно-морских учений НАТО BaltOps, в которых участвуют 14 стран альянса и его партнеры — Финляндия и Швеция. В них задействовано 50 надводных кораблей и подводных лодок, 55 самолетов.
Мы неоднократно заявляли, что не будем оставлять без внимания усиление различного контингента со стороны блока НАТО, со стороны других государств, которые вынашивают какие-либо планы под видом обороны. Конечно же, будут приниматься ответные меры. Какие это меры? Либо сосредоточение непосредственно подразделений Вооруженных сил, либо бронетанковая техника, соответствующие системы ПВО. Но меры будут приниматься.
— заметил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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