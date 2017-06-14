11:34 14 июня

Конгресс США рассмотрит проект стратегии по нацбезопасности

Конгрессменам представлен законопроект, подразумевающий принятие стратегии в области национальной безопасности в связи с «агрессивными» действиями России, передает РИА Новости .



Законопроект «Акт 2017 года о стимулировании единства против российской агрессии» разработан демократом Адамом Смитом в комитете по делам вооруженных сил. Документ уже представлен законодателям, его официальное внесение на рассмотрение произойдет со дня на день.


Законопроект представляет собой жесткое и ответственное противостояние провокациям со стороны Росси,
сказал Смит.

Свою разработку он назвал «попыткой создать фундамент для новых мер коллективной безопасности по противостоянию влиянию (президента РФ Владимира) Путина и по поддержке демократических сообществ».

Как подчеркнул демократ, «настало время, что вызов (со стороны РФ) должен стать одним из главных опасений в рамках стратегии по национальной безопасности США».

Законопроект, в частности, подразумевает, что Пентагон должно выработать «специальную стратегию по России», в том числе и по противостоянию российской военной технике.

Использованы фотографии: http://news.bigmir.net
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Комментарии 5

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:34
    ]На полевые позиции планируется вывести 10 полков РВСН

    Конгресс США рассмотрит проект стратегии по нацбезопасности

    Это заголовки !
    А они чо, забоялись !?
    Uncle Lee
  2. Tusv Сегодня, 09:36
    Давно назрел вопрос. Who is mister Putin и как с whoизами бороться. Ответ то прост, как три копейки. Выпить йаду и убица абстену
    Tusv
  3. APASUS Сегодня, 09:50
    Удивительное время ,можно принимать любые действия в межгосударственных отношениях ,на основании информации из интернета .Внешняя политика основанная на двойных,тройных стандартах мир не приведет к процветанию,она приведет мир в очередной войне,вопрос только в том у кого нервы слабые,кто первый нанесет удар.
    APASUS
  4. Tusv Сегодня, 09:55
    На всякий случай короткая инструкция. Путин к вам ни когда не придет, если у вас вместо обоев будут постеры; Путин на подводной лодке, Путин в кокпите истребителя, Путин верхом на белом медведе. Для пущего эффекта, последнюю фотку разместить на соседней стене, как главный оберег. Скрестить все пальцы и петь "Чур не меня", как отче наш. Возможно вас пронесет
    Tusv
  5. iliitchitch Сегодня, 10:11
    адам смит вроде ж экономист . Жив ещё , курилка ? А я-то всё маккешу Агасфером называл . "..мер коллективной безопасности по противостоянию влиянию Путина и по поддержке демократических сообществ." Там с переводом не накосячили ? Если нет , то просто ржу laughing laughing laughing . смит , чувак , я ччччччччай на клаву прОлил . Как противостоять Путину , коллективно . Чёрного Плаща позови , чип и дейл wassat .
    О , убогие . И эти нас пугать пытаются ?
    iliitchitch
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