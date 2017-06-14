Конгресс США рассмотрит проект стратегии по нацбезопасности
Конгрессменам представлен законопроект, подразумевающий принятие стратегии в области национальной безопасности в связи с «агрессивными» действиями России, передает РИА Новости .
Законопроект «Акт 2017 года о стимулировании единства против российской агрессии» разработан демократом Адамом Смитом в комитете по делам вооруженных сил. Документ уже представлен законодателям, его официальное внесение на рассмотрение произойдет со дня на день.
Свою разработку он назвал «попыткой создать фундамент для новых мер коллективной безопасности по противостоянию влиянию (президента РФ Владимира) Путина и по поддержке демократических сообществ».
Как подчеркнул демократ, «настало время, что вызов (со стороны РФ) должен стать одним из главных опасений в рамках стратегии по национальной безопасности США».
Законопроект, в частности, подразумевает, что Пентагон должно выработать «специальную стратегию по России», в том числе и по противостоянию российской военной технике.
Законопроект «Акт 2017 года о стимулировании единства против российской агрессии» разработан демократом Адамом Смитом в комитете по делам вооруженных сил. Документ уже представлен законодателям, его официальное внесение на рассмотрение произойдет со дня на день.
Законопроект представляет собой жесткое и ответственное противостояние провокациям со стороны Росси,сказал Смит.
Свою разработку он назвал «попыткой создать фундамент для новых мер коллективной безопасности по противостоянию влиянию (президента РФ Владимира) Путина и по поддержке демократических сообществ».
Как подчеркнул демократ, «настало время, что вызов (со стороны РФ) должен стать одним из главных опасений в рамках стратегии по национальной безопасности США».
Законопроект, в частности, подразумевает, что Пентагон должно выработать «специальную стратегию по России», в том числе и по противостоянию российской военной технике.
Использованы фотографии: http://news.bigmir.net
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