Проект «ЗЗ». Россия: от маленького детского бунта до большого взрослого
Крупнейшие мировые издания откликнулись на акции протеста против коррупции, прошедшие в России. Бунт был «маленьким», отмечают западные журналисты, но есть все основания считать, что в будущем подросшее поколение привлечёт коррумпированных правителей к ответственности.
Видимо, российские власти не очень-то уверены в своей безопасности, несмотря на результаты опросов, согласно которым президент Владимир Путин «пользуется доверием явного большинства россиян», отмечает Райнхард Везер во влиятельном немецком издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» .
Подавление мирных протестов в Москве и Санкт-Петербурге, отмечает обозреватель, показывает: Кремль «боится открытой политической конкуренции» и именно поэтому пытается остановить протестующих «насилием и репрессиями» — до того, как потенциальный противник станет настолько силен, что сможет победить в борьбе за власть.
Алексей Навальный стал угрозой «для режима», считает корреспондент. Он расширил протесты, сфокусировался не только на Петербурге и Москве, а организовал сторонников по всей России. Многие локальные протесты стали частью более широкого общенационального движения.
А. Навальный стал настоящей альтернативой Путину, «не только кадровой, но и программной», убеждён Райнхард Везер. Существующая система в России устойчива лишь до тех пор, пока Путину не существует реальной альтернативы. И вот теперь Навальный грозит разрушить всю эту систему, в которой идёт борьба за влияние и чиновные синекуры. Нервозность официальной Москвы и затянувшееся молчание Путина это лишь подтверждают.
Разрушить властную монополию Путина — вот дорога Навального, считает журналист. К российской власти накопилось немало претензий, и Навальный сумел собрать вокруг себя «умных людей», которые подготовили «серьёзную программу по демократической трансформации России». Правда, многое из программы Навального и его сторонников представляется «незрелым». Есть и веские причины для критики Навального: его риторика против «жуликов и воров» представляет собой обыкновенный популизм, а в избранных методах противостояния содержится большой риск для участников.
Вместе с тем движение Навального стало настолько широким, что Кремлю приходится с ним считаться.
Вероятность победы Навального автор находит крайней низкой. Зато «цена репрессий для режима окажется высокой».
В другой крупной немецкой газете, «Die Zeit» , вышел московский репортаж Симоне Бруннер «Die Jugend gegen Putin» («Молодёжь против Путина»).
Участников акций антиправительственных протестов, вышедших на улицы Москвы и других городов, обозревательница называет «мужественными» людьми.
На фоне певцов российского гимна, воздушных шаров в цветах триколора силовики разгоняли демонстрантов, кричавших: «Позор! Позор!» Протестующих, продолжает журналистка, заталкивали в автозаки (Awtosaki, русский «тюремный транспорт»). «Вы находитесь на несанкционированной демонстрации, — говорят полицейские через громкоговорители. — Мы просим вас не нарушать порядок и разойтись».
Сцену в центре Москвы, когда тысячи демонстрантов в понедельник вышли по призыву оппозиционера А. Навального выразить протест против правителей, автор статьи считает «полной абсурда».
Демонстранты вышли на улицы под лозунгом «Требуем ответа!» в день национального праздника, Дня России. Антикоррупционный протест охватил около 200 городов. Навальный одобрил будущий протест на Тверской улице, на центральном бульваре в центре Москвы накануне, вечером в воскресенье. Эта улица ведёт прямо к Кремлю, напоминает Бруннер. И именно тут же, «как ни странно», в этот день администрацией города был организован праздник с реконструкцией сцен русской истории.
Интересно, что самого Навального задержали на выходе из квартиры, на лестничной площадке.
К раннему вечеру в Москве было задержано около 700 человек, в Санкт-Петербурге — не менее 500, как сообщают российские СМИ.
«Они не знают, кого винтить, — говорит 19-летний Алексей, который в протестах не участвует. — Людей, которые считают себя патриотами и пришли сегодня на праздник, или тех, кто против коррупции?»
Если в 2011 году о Навальном, по данным соцопроса, знали только семь процентов россиян, то сегодня о нём знает уже каждый второй в России, напоминает Симоне Бруннер. И это при том, что Навального вовсе не пиарят по государственным телеканалам. Навальный даже объявил о планах баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 г. Впрочем, неизвестно, разрешат ли ему: на нём висит уголовное дело.
Для предотвращения протестов, продолжает журналистка, власти прибегли к старому проверенному средству: запугиванию и репрессиям. От Тулы до Хабаровска, по всей России в тот день прошли серии арестов руководителей областных штабов сторонников Навального. Были заведены и новые уголовные дела на оппозиционеров, связанных с протестами 26 марта. При всём при этом Кремлю «до сих пор так и не удалось ослабить протестные настроения, особенно среди молодых россиян», отмечает автор.
Телевизионная пропаганда, направленная Кремлём против Навального, бьёт мимо цели. Пропагандисты даже не понимают, почему им ничего не удаётся. Однако ответ прост. Как говорит российский политолог Екатерина Шульман, даже если молодёжь слушает эту пропаганду, она на неё не действует. Молодые люди «не понимают», чего от них хотят. Целью пропаганды является «активизация советских областей в мозгу», иронизирует она. Но нельзя задействовать те области мозга, которые «не были имплантированы с рождения». Поэтому вся пропаганда без толку.
Также в материале отмечается, что российский премьер Медведев, хоть и был «поражён протестами», которые в последнее время были направлены против него, лишь поздравил граждан через «Твиттер» с Днём России.
Молодёжь может «стать опасной для власти президента Путина»: таково мнение Циты Аффентрангер, автора заметки в швейцарской газете «Tagesanzeiger» .
Российские правоохранители арестовывали демонстрантов, которые хотели «отметить национальный праздник по-своему», выйдя на «демонстрацию против коррупции в высших правительственных кругах», пишет автор. Среди протестующих было много молодых людей, некоторым не больше шестнадцати лет.
«Молодых россиян понять можно, — развивает тему журналистка. — Как и их сверстники на Западе, они проводят время со смартфонами в руках, не ведая границ. В то же время они обитают в узком и иногда реакционном мирке современной России — изолированной страны, не имеющей реальных перспектив. Этот маленький бунт детей против Путина даёт надежду: растёт новое поколение». Новое поколение «потребует от правителей ответственности», а не станет с безразличием «пожимать плечами», когда «элита» будет на их глазах «наживаться, наплевав на народ».
А что же Путин? Путин в тот день толковал о празднике будущего, стабильности и прочем. «Для родителей демонстрантов, а также для их родителей, которые прошли через мучительный распад Советского Союза и последующий период хаоса, стабильность и безопасность — высшее благо, — пишет Аффентрангер. — Стало быть, небольшое количество молодых бунтарей не может помешать власти Путина, однако может представлять собой опасность в той или иной степени. Дело в том, что, если протесты не остановятся, а российские правоохранители будут избивать детей, путинские избиратели быстро утратят то самое ощущение стабильности и безопасности. И это может ударить по президенту, который хочет переизбраться в следующем году».
Выводы экспертов и обозревателей почти идентичны: до сих пор Кремль избирал силовую стратегию подавления протестов против коррупции, устраиваемых Алексеем Навальным и его сторонниками. Однако такой «реакционный» сценарий не может длиться бесконечно: старые поколения, наблюдающие автозаки, мелькающие дубинки и молодые лица за решётками, в какой-то момент ощутят утрату пресловутой стабильности, о которой вещают правители. Чувство безопасности и вера в грядущее светлое будущее тоже окажутся утраченными. Поэтому западные аналитики верят, что новое поколение (ему лишь нужно подрасти и окрепнуть) не станет смотреть на «высшие правительственные круги» спокойно и потребует от них «ответственности». Как именно это «требование» будет выглядеть? О том пресса Европы умалчивает.
Главный русский оппозиционер А. Навальный. Фото: DPA
Видимо, российские власти не очень-то уверены в своей безопасности, несмотря на результаты опросов, согласно которым президент Владимир Путин «пользуется доверием явного большинства россиян», отмечает Райнхард Везер во влиятельном немецком издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» .
Подавление мирных протестов в Москве и Санкт-Петербурге, отмечает обозреватель, показывает: Кремль «боится открытой политической конкуренции» и именно поэтому пытается остановить протестующих «насилием и репрессиями» — до того, как потенциальный противник станет настолько силен, что сможет победить в борьбе за власть.
Алексей Навальный стал угрозой «для режима», считает корреспондент. Он расширил протесты, сфокусировался не только на Петербурге и Москве, а организовал сторонников по всей России. Многие локальные протесты стали частью более широкого общенационального движения.
А. Навальный стал настоящей альтернативой Путину, «не только кадровой, но и программной», убеждён Райнхард Везер. Существующая система в России устойчива лишь до тех пор, пока Путину не существует реальной альтернативы. И вот теперь Навальный грозит разрушить всю эту систему, в которой идёт борьба за влияние и чиновные синекуры. Нервозность официальной Москвы и затянувшееся молчание Путина это лишь подтверждают.
Разрушить властную монополию Путина — вот дорога Навального, считает журналист. К российской власти накопилось немало претензий, и Навальный сумел собрать вокруг себя «умных людей», которые подготовили «серьёзную программу по демократической трансформации России». Правда, многое из программы Навального и его сторонников представляется «незрелым». Есть и веские причины для критики Навального: его риторика против «жуликов и воров» представляет собой обыкновенный популизм, а в избранных методах противостояния содержится большой риск для участников.
Вместе с тем движение Навального стало настолько широким, что Кремлю приходится с ним считаться.
Вероятность победы Навального автор находит крайней низкой. Зато «цена репрессий для режима окажется высокой».
В другой крупной немецкой газете, «Die Zeit» , вышел московский репортаж Симоне Бруннер «Die Jugend gegen Putin» («Молодёжь против Путина»).
Протестующие с плакатами. Фото: Mladen Antonov / AFP / Getty Images
Участников акций антиправительственных протестов, вышедших на улицы Москвы и других городов, обозревательница называет «мужественными» людьми.
На фоне певцов российского гимна, воздушных шаров в цветах триколора силовики разгоняли демонстрантов, кричавших: «Позор! Позор!» Протестующих, продолжает журналистка, заталкивали в автозаки (Awtosaki, русский «тюремный транспорт»). «Вы находитесь на несанкционированной демонстрации, — говорят полицейские через громкоговорители. — Мы просим вас не нарушать порядок и разойтись».
Сцену в центре Москвы, когда тысячи демонстрантов в понедельник вышли по призыву оппозиционера А. Навального выразить протест против правителей, автор статьи считает «полной абсурда».
Демонстранты вышли на улицы под лозунгом «Требуем ответа!» в день национального праздника, Дня России. Антикоррупционный протест охватил около 200 городов. Навальный одобрил будущий протест на Тверской улице, на центральном бульваре в центре Москвы накануне, вечером в воскресенье. Эта улица ведёт прямо к Кремлю, напоминает Бруннер. И именно тут же, «как ни странно», в этот день администрацией города был организован праздник с реконструкцией сцен русской истории.
Интересно, что самого Навального задержали на выходе из квартиры, на лестничной площадке.
К раннему вечеру в Москве было задержано около 700 человек, в Санкт-Петербурге — не менее 500, как сообщают российские СМИ.
«Они не знают, кого винтить, — говорит 19-летний Алексей, который в протестах не участвует. — Людей, которые считают себя патриотами и пришли сегодня на праздник, или тех, кто против коррупции?»
Если в 2011 году о Навальном, по данным соцопроса, знали только семь процентов россиян, то сегодня о нём знает уже каждый второй в России, напоминает Симоне Бруннер. И это при том, что Навального вовсе не пиарят по государственным телеканалам. Навальный даже объявил о планах баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 г. Впрочем, неизвестно, разрешат ли ему: на нём висит уголовное дело.
Для предотвращения протестов, продолжает журналистка, власти прибегли к старому проверенному средству: запугиванию и репрессиям. От Тулы до Хабаровска, по всей России в тот день прошли серии арестов руководителей областных штабов сторонников Навального. Были заведены и новые уголовные дела на оппозиционеров, связанных с протестами 26 марта. При всём при этом Кремлю «до сих пор так и не удалось ослабить протестные настроения, особенно среди молодых россиян», отмечает автор.
Телевизионная пропаганда, направленная Кремлём против Навального, бьёт мимо цели. Пропагандисты даже не понимают, почему им ничего не удаётся. Однако ответ прост. Как говорит российский политолог Екатерина Шульман, даже если молодёжь слушает эту пропаганду, она на неё не действует. Молодые люди «не понимают», чего от них хотят. Целью пропаганды является «активизация советских областей в мозгу», иронизирует она. Но нельзя задействовать те области мозга, которые «не были имплантированы с рождения». Поэтому вся пропаганда без толку.
Также в материале отмечается, что российский премьер Медведев, хоть и был «поражён протестами», которые в последнее время были направлены против него, лишь поздравил граждан через «Твиттер» с Днём России.
Молодёжь может «стать опасной для власти президента Путина»: таково мнение Циты Аффентрангер, автора заметки в швейцарской газете «Tagesanzeiger» .
Российские правоохранители арестовывали демонстрантов, которые хотели «отметить национальный праздник по-своему», выйдя на «демонстрацию против коррупции в высших правительственных кругах», пишет автор. Среди протестующих было много молодых людей, некоторым не больше шестнадцати лет.
«Молодых россиян понять можно, — развивает тему журналистка. — Как и их сверстники на Западе, они проводят время со смартфонами в руках, не ведая границ. В то же время они обитают в узком и иногда реакционном мирке современной России — изолированной страны, не имеющей реальных перспектив. Этот маленький бунт детей против Путина даёт надежду: растёт новое поколение». Новое поколение «потребует от правителей ответственности», а не станет с безразличием «пожимать плечами», когда «элита» будет на их глазах «наживаться, наплевав на народ».
А что же Путин? Путин в тот день толковал о празднике будущего, стабильности и прочем. «Для родителей демонстрантов, а также для их родителей, которые прошли через мучительный распад Советского Союза и последующий период хаоса, стабильность и безопасность — высшее благо, — пишет Аффентрангер. — Стало быть, небольшое количество молодых бунтарей не может помешать власти Путина, однако может представлять собой опасность в той или иной степени. Дело в том, что, если протесты не остановятся, а российские правоохранители будут избивать детей, путинские избиратели быстро утратят то самое ощущение стабильности и безопасности. И это может ударить по президенту, который хочет переизбраться в следующем году».
* * *
Выводы экспертов и обозревателей почти идентичны: до сих пор Кремль избирал силовую стратегию подавления протестов против коррупции, устраиваемых Алексеем Навальным и его сторонниками. Однако такой «реакционный» сценарий не может длиться бесконечно: старые поколения, наблюдающие автозаки, мелькающие дубинки и молодые лица за решётками, в какой-то момент ощутят утрату пресловутой стабильности, о которой вещают правители. Чувство безопасности и вера в грядущее светлое будущее тоже окажутся утраченными. Поэтому западные аналитики верят, что новое поколение (ему лишь нужно подрасти и окрепнуть) не станет смотреть на «высшие правительственные круги» спокойно и потребует от них «ответственности». Как именно это «требование» будет выглядеть? О том пресса Европы умалчивает.
Автор: Олег Чувакин
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