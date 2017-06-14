11:36 14 июня

Проект «ЗЗ». Россия: от маленького детского бунта до большого взрослого

Крупнейшие мировые издания откликнулись на акции протеста против коррупции, прошедшие в России. Бунт был «маленьким», отмечают западные журналисты, но есть все основания считать, что в будущем подросшее поколение привлечёт коррумпированных правителей к ответственности.


Главный русский оппозиционер А. Навальный. Фото: DPA


Видимо, российские власти не очень-то уверены в своей безопасности, несмотря на результаты опросов, согласно которым президент Владимир Путин «пользуется доверием явного большинства россиян», отмечает Райнхард Везер во влиятельном немецком издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» .


Подавление мирных протестов в Москве и Санкт-Петербурге, отмечает обозреватель, показывает: Кремль «боится открытой политической конкуренции» и именно поэтому пытается остановить протестующих «насилием и репрессиями» — до того, как потенциальный противник станет настолько силен, что сможет победить в борьбе за власть.

Алексей Навальный стал угрозой «для режима», считает корреспондент. Он расширил протесты, сфокусировался не только на Петербурге и Москве, а организовал сторонников по всей России. Многие локальные протесты стали частью более широкого общенационального движения.

А. Навальный стал настоящей альтернативой Путину, «не только кадровой, но и программной», убеждён Райнхард Везер. Существующая система в России устойчива лишь до тех пор, пока Путину не существует реальной альтернативы. И вот теперь Навальный грозит разрушить всю эту систему, в которой идёт борьба за влияние и чиновные синекуры. Нервозность официальной Москвы и затянувшееся молчание Путина это лишь подтверждают.

Разрушить властную монополию Путина — вот дорога Навального, считает журналист. К российской власти накопилось немало претензий, и Навальный сумел собрать вокруг себя «умных людей», которые подготовили «серьёзную программу по демократической трансформации России». Правда, многое из программы Навального и его сторонников представляется «незрелым». Есть и веские причины для критики Навального: его риторика против «жуликов и воров» представляет собой обыкновенный популизм, а в избранных методах противостояния содержится большой риск для участников.

Вместе с тем движение Навального стало настолько широким, что Кремлю приходится с ним считаться.

Вероятность победы Навального автор находит крайней низкой. Зато «цена репрессий для режима окажется высокой».

В другой крупной немецкой газете, «Die Zeit» , вышел московский репортаж Симоне Бруннер «Die Jugend gegen Putin» («Молодёжь против Путина»).


Протестующие с плакатами. Фото: Mladen Antonov / AFP / Getty Images


Участников акций антиправительственных протестов, вышедших на улицы Москвы и других городов, обозревательница называет «мужественными» людьми.

На фоне певцов российского гимна, воздушных шаров в цветах триколора силовики разгоняли демонстрантов, кричавших: «Позор! Позор!» Протестующих, продолжает журналистка, заталкивали в автозаки (Awtosaki, русский «тюремный транспорт»). «Вы находитесь на несанкционированной демонстрации, — говорят полицейские через громкоговорители. — Мы просим вас не нарушать порядок и разойтись».

Сцену в центре Москвы, когда тысячи демонстрантов в понедельник вышли по призыву оппозиционера А. Навального выразить протест против правителей, автор статьи считает «полной абсурда».

Демонстранты вышли на улицы под лозунгом «Требуем ответа!» в день национального праздника, Дня России. Антикоррупционный протест охватил около 200 городов. Навальный одобрил будущий протест на Тверской улице, на центральном бульваре в центре Москвы накануне, вечером в воскресенье. Эта улица ведёт прямо к Кремлю, напоминает Бруннер. И именно тут же, «как ни странно», в этот день администрацией города был организован праздник с реконструкцией сцен русской истории.

Интересно, что самого Навального задержали на выходе из квартиры, на лестничной площадке.

К раннему вечеру в Москве было задержано около 700 человек, в Санкт-Петербурге — не менее 500, как сообщают российские СМИ.

«Они не знают, кого винтить, — говорит 19-летний Алексей, который в протестах не участвует. — Людей, которые считают себя патриотами и пришли сегодня на праздник, или тех, кто против коррупции?»

Если в 2011 году о Навальном, по данным соцопроса, знали только семь процентов россиян, то сегодня о нём знает уже каждый второй в России, напоминает Симоне Бруннер. И это при том, что Навального вовсе не пиарят по государственным телеканалам. Навальный даже объявил о планах баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 г. Впрочем, неизвестно, разрешат ли ему: на нём висит уголовное дело.

Для предотвращения протестов, продолжает журналистка, власти прибегли к старому проверенному средству: запугиванию и репрессиям. От Тулы до Хабаровска, по всей России в тот день прошли серии арестов руководителей областных штабов сторонников Навального. Были заведены и новые уголовные дела на оппозиционеров, связанных с протестами 26 марта. При всём при этом Кремлю «до сих пор так и не удалось ослабить протестные настроения, особенно среди молодых россиян», отмечает автор.

Телевизионная пропаганда, направленная Кремлём против Навального, бьёт мимо цели. Пропагандисты даже не понимают, почему им ничего не удаётся. Однако ответ прост. Как говорит российский политолог Екатерина Шульман, даже если молодёжь слушает эту пропаганду, она на неё не действует. Молодые люди «не понимают», чего от них хотят. Целью пропаганды является «активизация советских областей в мозгу», иронизирует она. Но нельзя задействовать те области мозга, которые «не были имплантированы с рождения». Поэтому вся пропаганда без толку.

Также в материале отмечается, что российский премьер Медведев, хоть и был «поражён протестами», которые в последнее время были направлены против него, лишь поздравил граждан через «Твиттер» с Днём России.

Молодёжь может «стать опасной для власти президента Путина»: таково мнение Циты Аффентрангер, автора заметки в швейцарской газете «Tagesanzeiger» .

Российские правоохранители арестовывали демонстрантов, которые хотели «отметить национальный праздник по-своему», выйдя на «демонстрацию против коррупции в высших правительственных кругах», пишет автор. Среди протестующих было много молодых людей, некоторым не больше шестнадцати лет.

«Молодых россиян понять можно, — развивает тему журналистка. — Как и их сверстники на Западе, они проводят время со смартфонами в руках, не ведая границ. В то же время они обитают в узком и иногда реакционном мирке современной России — изолированной страны, не имеющей реальных перспектив. Этот маленький бунт детей против Путина даёт надежду: растёт новое поколение». Новое поколение «потребует от правителей ответственности», а не станет с безразличием «пожимать плечами», когда «элита» будет на их глазах «наживаться, наплевав на народ».

А что же Путин? Путин в тот день толковал о празднике будущего, стабильности и прочем. «Для родителей демонстрантов, а также для их родителей, которые прошли через мучительный распад Советского Союза и последующий период хаоса, стабильность и безопасность — высшее благо, — пишет Аффентрангер. — Стало быть, небольшое количество молодых бунтарей не может помешать власти Путина, однако может представлять собой опасность в той или иной степени. Дело в том, что, если протесты не остановятся, а российские правоохранители будут избивать детей, путинские избиратели быстро утратят то самое ощущение стабильности и безопасности. И это может ударить по президенту, который хочет переизбраться в следующем году».

* * *


Выводы экспертов и обозревателей почти идентичны: до сих пор Кремль избирал силовую стратегию подавления протестов против коррупции, устраиваемых Алексеем Навальным и его сторонниками. Однако такой «реакционный» сценарий не может длиться бесконечно: старые поколения, наблюдающие автозаки, мелькающие дубинки и молодые лица за решётками, в какой-то момент ощутят утрату пресловутой стабильности, о которой вещают правители. Чувство безопасности и вера в грядущее светлое будущее тоже окажутся утраченными. Поэтому западные аналитики верят, что новое поколение (ему лишь нужно подрасти и окрепнуть) не станет смотреть на «высшие правительственные круги» спокойно и потребует от них «ответственности». Как именно это «требование» будет выглядеть? О том пресса Европы умалчивает.
Автор: Олег Чувакин


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. Perviy Сегодня, 09:41
    Тупая молодежь, не видя дальше своего смарта, не думает о том, что Навальный это аналог Керенского или Горби или Бори-алкаша!
    Perviy
    1. рич Сегодня, 10:02
      Штрафы за не санкционированные митинги еще ни кто не отменял. Не могут малолетки заплатить сами пусть платят родители. Они же должны нести ответственность за своих детей и их воспитание
      рич
      1. Zadayvoprosy Сегодня, 10:07
        Простите, а за зенит арену или космодром восточный кто-нибудь ответственность понёс?
        Zadayvoprosy
        1. рич Сегодня, 10:09
          Простите, а вы веткой не ошиблись? Мы здесь другую тему обсуждаем
          рич
          1. Zadayvoprosy Сегодня, 10:20
            Ах да, пойду поищу такие темы, вот только беда, здесь их как будто бы и нет... laughing
            Просто до чего странно обсуждать, что сделать с тупой недовольной молодёжью, которая посмела выйти и совсем обойти вопрос почему эта молодёжь вышла...
            Zadayvoprosy
            1. Alexey RA Сегодня, 10:46
              Да потому что подавляющее большинство молодых не понимает - что может быть дальше. Драйв, движуха, нас много, мы здесь власть, тупые старшие ничего не могут нам запретить, мы можем решить всё... Короче - очередная тусовка, безопасно щекочущая нервы своей якобызапретностью и якобыпротивостоянием с властью. Пронос на руках ОМОНовцев, селфи в автозаке, несколько часов в отделении - и вот ты уже можешь через губу рассказывать девчонкам, как ты смело боролся с режимом. smile
              Вот только похмелье в случае победы будет горьким. Сначала у тебя на глазах твои вчерашние кумиры нагло и цинично втопчут в грязь всё, за что ты боролся - и разворуют страну. А затем тебе придёт повестка - на очередную маленькую победоносную войну. И тебя на неё повезут. Как везли в пластилиновую страну тех, кто выходил на митинги за Ельцина. Или отправляли в АТО тех, кто ещё недавно скакал на Майдане.
              Но молодые твёрдо уверены - что это не про них. У них-то всё будет отлично - вот скинут зажравшуюся власть, и тут же заживут как в Швеции или Германии. А что там старшее поколение бубнит... да что они вообще понимают в жизни.
              Alexey RA
            2. Deadушка Сегодня, 11:30
              Цитата: Zadayvoprosy
              с тупой недовольной молодёжью

              В точку!
              а "что делать" ? - пороть! как сидорову козу... они же дети... бить нельзя.
              Да и они про это и не думают(про силовое воздействие), а когда их за ж.пу хватают - они начинают плакать и звать маму с папой и требуют какого-то закона и справедливости.
              Deadушка
          2. moskowit Сегодня, 10:42
            А Вам не кажется, что вопрос правомочен. Можно искать много причин недовольства, от зомбирования до хулиганства. Но неверие у народа властям в желании масштабно бороться с воровством денег налогоплательщиков и коррупцией всё больше нарастает. Правильно, народ ратует за порядок и прошедшие протестные выступления почти всеми осуждаются, но пока будет масштабная коррупция все выступления будут иметь "благодатную" почву...
            moskowit
            1. рич Сегодня, 10:47
              Но неверие у народа властям в желании масштабно бороться с воровством денег налогоплательщиков и коррупцией всё больше нарастает.

              Николай Иванович, а велик ли процент налогоплатильщиков среди задержанных за беспорядки юнцов? yes
              рич
            2. Zadayvoprosy Сегодня, 10:47
              Конечно он не правомочен! Пусть платят штрафы и молчат, им ещё зенит арену "переделывать" на какие-то средства надо wassat
              Zadayvoprosy
              1. Вас Влад Сегодня, 10:55
                Цитата: Zadayvoprosy
                Конечно он не правомочен! Пусть платят штрафы и молчат, им ещё зенит арену переделывать на какие-то средства надо

                Ну давайте просветите народ о Восточном и Зенит Арены,а то вы как то вильнули вскользь и всё: сколько украли,идёт ли следствие,кого посадили?Давайте колитесь!Вы эту информацию из каких источников черпали.из судебных?
                Вас Влад
              2. Комментарий был удален.
                1. Zadayvoprosy Сегодня, 11:08
                  Вовсе нет, просто у меня нет прорвы свободного времени чтоб бесконечно здесь сидеть. Это раз. Здесь как выяснилось ветка не та чтобы это обсуждать, это два. И есть такая странная штука как поисковики (гугл или яндекс), туда можно вбивать вопросики и посмотреть, как менялась смета например на зенит арену с начала его строительства и сколько она стоит в итоге, и самое главное, как она работает и что высказали тренера команды о игре на этом стадионе. Это три кстати (если со счёта сбились)
                  Zadayvoprosy
                  1. Вас Влад Сегодня, 11:11
                    Нет уж дорогой мой,давайте сказали А говорите Б!А то народ не правильно поймёт laughing
                    Вас Влад
                    1. Zadayvoprosy Сегодня, 11:21
                      Ну что-ж, тогда давайте обратимся к тому, что я изначально написал. Если приглядеться, в конце предложения, стоит значок вопроса, что как ни странно, означает вопросительное предложение. А само вопросительное предложение, о ужас, означает что я спрашивал, а не утверждал. Посему и не вижу пока причин отвечать на вопрос, который сам же и задал
                      Zadayvoprosy
                      1. Вас Влад Сегодня, 11:22
                        Цитата: Zadayvoprosy
                        Ну что-ж, тогда давайте обратимся к тому, что я изначально написал. Если приглядеться, в конце предложения, стоит значок вопроса, что как ни странно, означает вопросительное предложение

                        Навального школа good
                        Вас Влад
                  2. Вас Влад Сегодня, 11:21
                    Ладно не тужься!Я за тебя отвечу wink Хищения вскрыты?Да вскрыты!Следствие идёт?Да идёт!Что вам ещё надо?
                    Вас Влад
                    1. Zadayvoprosy Сегодня, 11:24
                      Как что, жестокого наказания, сродни наказанию Сердюкова и Васильевой laughing
                      Zadayvoprosy
                      1. Вас Влад Сегодня, 11:29
                        Цитата: Zadayvoprosy
                        Как что, жестокого наказания, сродни наказанию Сердюкова и Васильевой

                        А Сердюкова вы за что хотите наказать?Васильева понесла уголовную ответственность.
                        Вас Влад
                    2. ПАша Сегодня, 11:27
                      и что?
                      сначала разрешить преступление, а потом героически назначить виновного- условно....
                      ПАша
        2. Alexey RA Сегодня, 11:27
          Цитата: Zadayvoprosy
          Простите, а за зенит арену или космодром восточный кто-нибудь ответственность понёс?

          По "Зенит-Арене" - по старой питерской традиции был арестован один из вице-губернаторов. Помницца, во времена Яковлева эта должность вообще считалась последним шагом на пути к тюрьме - тогда по разным делам проходило более половины "вице". smile
          Alexey RA
          1. Zadayvoprosy Сегодня, 11:33
            Ну во первых, его задержали за махинации с одним лишь электронным табло. А во вторых, ну это уже в целом моё мнение и ни на что не претендует, ему светит не слишком долгая отсидка и не великий штраф, а стоило бы отсидку заменить на принудительные работы на этом самом стадионе и штраф на полную конфискацию всего что есть, до последних трусов, пока не выплатит весь ущерб государству...
            Zadayvoprosy
    2. василий50 Сегодня, 11:17
      Сие бл....ство возможно только от чувства безнаказанности. Как жеж детей трогать нельзя, поэтому и в школах подлости творят над беззащитными учителями, и на улице не стесняются оскорбить-унизить. Как жеж дети ж. И соплюшки от чувства собственного геройства *тащатся*. И ещё странность в избирательности протеста и в вере откровенным брехунам, неужели из дома вынесли неумение думать?
      василий50
  2. alexhol Сегодня, 09:50
    Навальный стал лидером молодежи. Можно не соглашаться, можно не замечать, можно сколь угодно коверкать фамилию. Но факт остается фактом: ни Зюганов, ни Жириновский не смогли и не захотели стать этими лидерами. Им сейчас хорошо и комфортно ("что еще нужно что бы встретить старость"("Белое солнце пустыни").Не будет Навального - придет другой, но если у него по-прежнему будет "питательная среда" (существующий уровень коррупции) -власть будет расшатана, а последствия... Украинская ситуация наглядна, как один из вариантов
    alexhol
    1. Б.Т.В. Сегодня, 10:07
      Цитата: alexhol
      Навальный стал лидером молодежи.


      Вы, серьёзно?!
      Б.Т.В.
      1. alexhol Сегодня, 10:20
        В свое время Янукович, глядя на собравшихся студентов на площади , рассуждал примерно так же.
        alexhol
        1. Б.Т.В. Сегодня, 10:30
          1.Навальный, в очередной раз, " вовремя слился", какая молодёжь( нормальная и адекватная) после этого будет считать его лидером?!
          2. Почему свои акции они не провели в согласованных для этого местах, а тупо испортили людям праздник?! Кому это было нужно?!
          Б.Т.В.
    2. Горный стрелок Сегодня, 10:35
      Лидер молодежи - это тот, по чьему слову встают миллионы, а не тысячи, да и то под лозунгами , которых сами не понимают.
      Горный стрелок
  3. тасха Сегодня, 10:05
    Тупая молодежь


    А занимать позицию страуса и говорить "всё хорошо, прекрасная маркиза" это как - вершина мудрости? Конечно же, нет. Я считаю, что любая революция для нас сейчас, под какими лозунгами она не проходила, приведёт к полному распаду России как государства. Думаю, что многие меня поддержат. Тем более, что за примерами ходить далеко не надо... Консерватизм среднего поколения, так сказать, здоровый или нет, сразу не скажешь...
    И, конечно же, мы поддержим и сами примем по возможности участие в подавлении возможных беспорядков.. Жутко, конечно, но если надо будет раздавить или расстрелять каких-нибудь протестантов, то это надо будет сделать, чтобы избежать большего зла... Вот ведь оно как.... Где тут в черносотенцы записывают? wink
    Впрочем, иногда вот о чём размышляю. А что, если власти нынешние прекрасно это всё понимают и потому никого не боятся и делают что хотят? Мы их всё равно "поймём и простим"?...
    тасха
    1. sa-ag Сегодня, 10:24
      Цитата: тасха
      приведёт к полному распаду России как государства

      Аргументируйте почему страна должна распасться
      sa-ag
      1. тасха Сегодня, 10:34
        Революции, военные перевороты и прочие насильственные смены власти относительно бескровно проходят в государствах небольших с моноэтническим населением имеющим более-менее приличный уровень жизни. У нас же, куда ни поднеси спичку - везде бензин разлит...
        тасха
        1. sa-ag Сегодня, 10:46
          Цитата: тасха
          Революции, военные перевороты и прочие насильственные смены власти относительно бескровно проходят в государствах небольших с моноэтническим населением имеющим более-менее приличный уровень жизни. У нас же, куда ни поднеси спичку - везде бензин разлит...

          Дело, на мой взгляд не в "бензине", а в том что власть решила быть несменяемой, пока природа не сменит, отключение социальных лифтов, т.е. расставление на всех ключевых постах отобранных по принципу не профессионализма, а личной преданности и лишает молодое поколение перспектив, да и не обозначены для общества ни цель, ни ориентиры достижения цели, ни вообще развития, все здесь и сейчас, а завтра все туманно и неопределенно, молодежь и задается вопросом почему в других странах даже неквалифицированный рабочий может получать зарплату, которую им могут выплатить только если они станут супер-гипер специалистом, почему такое социальное расслоение и множество других впросов у них возникает, ответа у власти кроме дубинок нет, а это лишь увеличивает количество упомянутого вами "бензина"
          sa-ag
          1. тасха Сегодня, 11:01
            Анекдот помните: "Летит орёл и к нему на крыло садится воробей. Охреневший орёл спрашивает: -Ты че? -Ни чё! А ты чё? - И я ни чё -Ну вот и все!"

            Что хотели-то? wink Я Вам на Ваш вопрос ответил? А про то, что да почему и как всё плохо вроде понятно. Америку давно открыли уже wink
            тасха
      2. alexhol Сегодня, 10:35
        Потому что, федеративное государство априори должна иметь сильную централизованную власть. Иначе... Все та же Украина. хоть и являлась унитарным государством. по факту имела (ет) не простое устройство.
        alexhol
    2. Black5Raven Сегодня, 10:34
      А никому не нужна революция , нужна эволюция . Как недавно произошло в Южной Корее , где сместили корумпированное правительство .
      Люди хотят жить в своей стране , делать её лучше , а не наблюдать как власти из неё последние соки и бросят , улетев "в ненависные Европы" .
      Последняя новость - после реконструкции за 203 миллиона рублей , был изуродован памятник панфиловцам и хочется спросить , а где деньги то делись ? Кто за это ответит ? Ведь ясно же , они осели в кармане какого-либо чиновника , а что сделает гос-во - разведёт руками "не виноваты мы , оно само" . ?
      Вот против подобного и выступают люди .
      Black5Raven
      1. sa-ag Сегодня, 10:37
        Цитата: Black5Raven
        нужна эволюция . Как недавно произошло в Южной Корее , где сместили корумпированное правительство .

        Ну там тоже люди вышли на протест, и их никто по автозакам не рассовывал и не убеждал их не раскачивать джонку, а то рис просыпется, там сменяемость власти и ответственность перед законом нормальные вещи, потом когда народ сказал "давай, досвиданья" и президентшу ушли
        sa-ag
        1. тасха Сегодня, 11:11
          В Южной Корее смена президентов через народные протесты - нечто вроде национальной традиции что-ли. И рейтинг президентши достиг рекордного значения 5%. Причём всё законно.
          тасха
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:29
    Такую державу, как Россия, можно разрушить только изнутри. И вот этим госдеповский агент Леша Навальный и занимается.
    В стабильной стране молодежи "скучно". Надо очень много работать и учиться, чтобы "пробить" свой социальный потолок . Опять же талант нужен, способности. А в "мутной воде" бунта тебя СЛУЧАЙНО может вынести на самую вершину. То, что при этом погибнут сотни тысяч, а десяткам миллионов станет значительно труднее жить, недорослей НЕ БЕСПОКОИТ.
    Задачей государства в этой ситуации и является СОХРАНЕНИЕ порядка, и умение "канализировать" энергию молодежи на созидание, а не на разрушение. В СССР этим занимался комсомол. Пока не переродился в формально-бюрократическую структуру...
    Горный стрелок
    1. sa-ag Сегодня, 10:40
      Цитата: Горный стрелок
      В стабильной стране молодежи "скучно". Надо очень много работать и учиться, чтобы "пробить" свой социальный потолок .

      А в чем вам видится стабильность, может быть в производстве или в общем в экономике, может национальная валюта стабильна как никогда, а насчет социальных лифтов вы и в самом деле верите, что ныне на ключевой пост может пробиться человек с низов, не родственник близкого к телу человека или ему подобный? Тогда это какая то другая реальность
      sa-ag
    2. Black5Raven Сегодня, 10:47
      Сынок Рогозина наверное очень много работал и усердно учился , что сразу попал на такую то должность ! wassat
      Или молодёжи не хватает закручивания гаек в сети , а может ещё более стабильного повышения цен , уменьшения рабочих мест ?
      Хотя все не правы , мы все знаем правду . Народцу не хватает свободы для Улькаевых , сколько можно мучить человека то ??
      "15 ноября 2016 года Басманный суд Москвы освободил Улюкаева из-под стражи и отправил под домашний арест на два месяца. В этот же день уже после решения суда указом Президента России освобождён от должности в связи с утратой доверия. В январе 2017 арест продлён до 15 апреля, рассмотрение дела — до 15 мая 2017 года. Судом также наложен арест на имущество Улюкаева — 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей."

      Молодёжь против такого ущемления прав и достоинств - домашний арест из-за украденного миллиона ! С голоду пух человек crying
      Black5Raven
  5. Старый Хрен Сегодня, 11:06
    Мнение героя России, заслуженного летчика-испытателя России, отца шестерых детей Александра Гарнаева. "Вор должен сидеть в тюрьме".
    Старый Хрен
  6. Золотце Сегодня, 11:12
    Не вся молодешь "тупая", работаю в ВУЗе, знаю, что говорю. Беседую со студентами первокурсниками. Многие знают, что Навальный сам уголовник и "не чист на руку". Многие ребята очень неплохо в политике разбираются и говорят, что " только бараны туда поперлись"; знают как использовали студенческий протест на Украине. Многие даже своим младшим братьям и сестрам разьясняют, что к чему. Нашим молодым ребятам не нравится коррупция( она нравится только тем, кто от нее выигрывает), но Навальный для них не лидер. Не надо всю молодежь под одну гребенку стричь...
    Золотце
  7. Sovetskiy Сегодня, 11:18
    Навальный однозначно пиарится и продвигает свои интересы на теме коррупции. Но давайте зададимся вопросом, а кто еще из оппозиции так громко заявил о ней чтобы власть зашевелилась? Ведь на то что он выдает за главные лозунги, а именно фактическая борьба с тотальным воровством, соблюдением закона для всех, а не только для малоимущих, наконец возвращение ресурсов и стратегических предприятий под государственный контроль, что опять же подразумевает что приватизация была воровством и коррупцией только в недавнем прошлом, Путин уже ответил что пересмотра "приватизации 90-х" не будет и "своих" не сдаем. Как еще тогда донести что у народа другое мнение на этот счет, вопросами приедете ли вы к нам играть в хоккей?
    Sovetskiy
    1. Старый Хрен Сегодня, 11:22
      Молодежь пошла за тем, кто на данный момент говорит правду. А за кем ей идти? За этими глистами-паразитами Зюгановым, Жириком, Мироновым? Которые имитируют борьбу с олигархическим режимом, получая за это офигенное бабло и должности. У молодежи нет будущего. Мы то, старые пукальщики, доживем свои копейки. А куда детям-то податься? Наногений утилизировал уже практически всю страну. Минимальная зарплата ниже прожиточного минимума. А прожиточный минимум - гарантированно подохнуть через несколько лет. Вот как-то так.
      Старый Хрен
  8. 1536 Сегодня, 11:20
    Я понимаю, если молодежь выходит протестовать против хренового преподавания в вузах, поборов в школах, засилья чиновников в образовании, против учителей-недоучек, против "научных руководителей", ворующих идеи и выдающих их за свои, против горе-предпринимателей, не платящих зарплату, с конкретными требованиями сменить, посадить негодяев, потому что страдают от них, потому что они влияют на их будущее. Но когда всех всё устраивает, что называется дома, а не устраивает некая "уточка", отсутствие кроссовок и кто-то "надоел", этот протест инфантильный, легко управляемый извне и тем самым чрезвычайно опасный. Этого власть и боится: неосмысленного, бессмысленного и беспощадного бунта. Боится, но думает отсидеться. Ведь уже же не получалось ни в 1905, ни в 1917-м, ни в 1991-м. Как Бурбоны, что ли: "ничего не поняли, ничему не научились"? Я смотрел кадры некоего ТВ канала с прямой трансляцией с Тверской, и впечатление было такое, что толпа "протестующих" ждет только свистка, чтобы начать громить витрины дорогих бутиков и магазинов на центральной улице Москвы. 12-го числа свистка не дали. Значит, до следующего времени "Ч"?
    А не пробовали все эти "недовольные" пойти к американскому посольству и начать бессрочную акцию протеста против звериной политики (мы не в лесу!) американской администрации и их приспешников из Евросоюза? Где все эти "коммунисты", либеральные демократы и т.п., которые по долгу перед своими избирателями должны были организовать такой протест в День России у ворот отпетых негодяев, которые грозят новыми санкциями, хватают наших людей по всему миру, судят и бросают в тюрьму, тормозят развитие страны, развращают молодежь? Где их слово в соцсетях в интернете, в блогах, на ТВ? Где веское слово профсоюзов..? Впрочем, какое слово, когда и профсоюзов-то нет. Значит, надо их заново создавать! Вот это конкретные требования. Они осязаемы, они требуют конкретных ответов от властьпредержащих, требуют задуматься. Этого нет. Поэтому и неспокойно, что сегодняшние "протесты" - чистой воды провокация новых гапонов. А что за этими провокациями бывает дальше, все, наверное, помнят по урокам истории, если, конечно, не "гапоны" и "геростраты" от исторической науки ее преподавали в школе.
    1536
    1. sa-ag Сегодня, 11:33
      Цитата: 1536
      А не пробовали все эти "недовольные" пойти к американскому посольству и начать бессрочную акцию протеста против звериной политики

      Да вы что, испортить Пику Пирамиды отношения с обкомом, вы на святое замахиваетесь:-)
      sa-ag
  9. ник7 Сегодня, 11:28
    Есть статья более лучше раскрывающая суть всей этой боротьбы-


    Эволюция экспансии США: от «прав человека» к «борьбе с коррупцией»

    http://alternatio.org/articles/item/51741-
    ник7
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