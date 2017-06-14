Время Великой России

Мировая конструкция зашаталась. У границ России - топот сапог. Идеологическая война против нас уже развязана, экономическая - уже идет. Под остатками мирового фундамента тикает бомба международного террора, а западные политики не слышат Москву. Они как будто забыли один из главных исторических уроков: судьба претендентов на мировое господство бывает очень непредсказуемой, если дело коснется России и ее уникального народа.