11:31 14 июня

Время Великой России

Мировая конструкция зашаталась. У границ России - топот сапог. Идеологическая война против нас уже развязана, экономическая - уже идет. Под остатками мирового фундамента тикает бомба международного террора, а западные политики не слышат Москву. Они как будто забыли один из главных исторических уроков: судьба претендентов на мировое господство бывает очень непредсказуемой, если дело коснется России и ее уникального народа.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. enzO Сегодня, 10:14
    Очень надеюсь что не будет войны. Но скорее всего до неё осталось немного..
    enzO
  2. ALLxANDr Сегодня, 11:22
    Посмотрел с большим удовольствием. Многое уже видел, но еще раз посмотрел.
    Бабульку, что жила возле ЖД, так и хотелось по человечески, тепло обнять. Какая светлая у неё душа!
    ALLxANDr
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