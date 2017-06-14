11:33 14 июня

РСК "МиГ" создала опытные образцы БПЛА трех типов

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" создала опытные образцы легких беспилотников трех типов – разведывательного, ударного и БЛА радиоэлектронной борьбы, заявил в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Илья Тарасенко, передает РИА Новости



Наш задел, который создавался с начала 2000-х, оказался очень кстати, многие наработки сейчас реализуются в нашем конструкторском бюро. Речь идет о беспилотниках легкого типа, способных выполнять разведывательные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и наносить удары по объектам противника… Уже есть опытные образцы
— сказал он.


Тарасенко пояснил, что компания доводит разработки до заказчиков, которые будут принимать решение о дальнейшем финансировании проектов. По его словам, в перспективе "МиГ" планирует создать БЛА, который совместит функции всех трех беспилотников, над которыми сегодня работают представители предприятия.

Нами открыто несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Для того чтобы достроить беспилотник, требуется несколько сотен миллионов рублей. Естественно, для этого нужен будет источник финансирования. Но сейчас уже есть задел, который я в скором времени продемонстрирую потенциальным заказчикам
— добавил гендиректор РСК "МиГ".

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru/army-2017/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Meliodous Сегодня, 09:56
    Интересно, это просто макеты, или машины для стендовых испытаний?
    Meliodous
    1. svp67 Сегодня, 10:08
      Цитата: Meliodous
      Интересно, это просто макеты, или машины для стендовых испытаний?

      ЭТО, не ТО, о чем идет речь в статье. Это тяжелый ударно-разведывательный БПЛА "Скат", а в статье о ЛЕГКИХ.
      svp67
  2. Стройбат запаса Сегодня, 09:59
    Не понял. То ли задел, то ли опытные образцы (кстати, какие?)
    Стройбат запаса
    1. злой партизан Сегодня, 10:04
      Цитата: Стройбат запаса
      кстати, какие?

      Ваня. Чем меньше ты будешь задавать подобных вопросов тем больше будет у тебя шансов не познакомиться с очень вежливыми ребятами спортивного телосложения в штатском. yes Проверено. sad
      Привет, шпиён! drinks
      злой партизан
      1. svp67 Сегодня, 10:11
        Цитата: злой партизан
        Чем меньше ты будешь задавать подобных вопросов тем больше будет у тебя шансов не познакомиться с очень вежливыми ребятами спортивного телосложения в штатском.

        Бедные пермяки...у них по дорогам города "шастал" прототип боевого робота, "сбежавший" с места проведения испытаний.... Это ж сколько к ним "вежливых и спортивных" то понаехало...
        svp67
      2. Стройбат запаса Сегодня, 10:54
        Привет, Юра! hi drinks Мне просто интересно, это еще "нелетайки" или аэродинамические модели или уже с какой-то начинкой smile
        А ребята по мелочам не посещают laughing
        Стройбат запаса
  3. Толстоевский Сегодня, 10:11
    таки и не смогли либерасты до конца выполнить заказ наших западных и ближневосточных партнёров на развал Российской оборонки
    Толстоевский
  4. APASUS Сегодня, 10:12
    Вот к стати тема. Если МИГ освоит производство тяжелого класса БПЛА ,может и останется марка,а то ведь разорят манагеры
    APASUS
    1. AID.S Сегодня, 10:57
      Цитата: APASUS
      Вот к стати тема. Если МИГ освоит производство тяжелого класса БПЛА ,может и останется марка,а то ведь разорят манагеры

      Увы,манагеры всегда там, где деньги, а вот ниша БПЛА возможно действительно тема.
      AID.S
  5. sa-ag Сегодня, 10:18
    китайцы уже свой DJI Phantom 4 научили расознавать местность, строить ее модель и использовать в навигации
    sa-ag
    1. Taran 75 Сегодня, 10:29
      китайцы молодцы !!! сделайте меня президентом России на недельку laughing я прикуплю у них штук 10 потом копируем как китайцы wink заодно либирастию посадить успею ,ну или в расход .... lol
      Taran 75
  6. Комментарий был удален.
  7. Старый26 Сегодня, 10:28
    Цитата: APASUS
    Вот к стати тема. Если МИГ освоит производство тяжелого класса БПЛА ,может и останется марка,а то ведь разорят манагеры

    Они этот "Скат" уже "осваивают" лет 10-15, не меньше. И когда освоят - тоже не ясно
    Старый26
  8. iliitchitch Сегодня, 10:29
    Так лёгких или "Скат" ? То ли я тупой , то ли лыжи не едут . Дайте тов. "эффективным менеджерам" несколько сот млн. руб.(это сколько?) , и вот уж тогда-то они точно разберутся , с заделом . Лет через 100500 .
    iliitchitch
    1. Туз Бубен Сегодня, 10:44
      Если Рыжего наизнанку вывернуть, то мы ещё лет сто не будем задумываться о финансировании ВС.. Ну и ДАМа за компанию..
      Туз Бубен
  9. Кот Всапогах Сегодня, 10:30
    давно уже ждут в армии тяжёлые ударные БПЛА , скорей бы! good
    Кот Всапогах
  10. баклан Сегодня, 10:50
    Речь идет о беспилотниках легкого типа
    Ну да, такой коптер я куплю в тырнете за 100т руб. Так это же корпорация и им нужно несколько сотен миллионов рублей, за лёгкий беспилотник...Сколько можно рожать велосипед!
    баклан
  11. Слон Сегодня, 11:32
    Пока красиво только на бумаге и макетах...
    Слон
Картина дня