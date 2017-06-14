В Раде требуют сажать в тюрьму за "унижение" украинского языка
Согласно информации РИА Новости , украинские "Вести" сообщают о подготовке в Верховной раде законопроекта , предполагающего доминирование государственного языка во всех сферах общественной жизни.
Данная инициатива предусматривает возложение на печатные СМИ и книгоиздателей ответственности за публикацию половины тиража на украинском. Переводу на государственный язык подлежат 90% фильмов, все страницы госорганов в соцсетях, теле- и радиопрограммы.
В планах депутатов значится введение наказания за "надругательство" над языком в виде штрафов, арестов и тюремного заключения на срок до трех лет. Чиновники должны будут сдавать экзамены на грамотность, полицейские, учителя и врачи за общение на русском будут штрафоваться на сумму от трех до семи тысяч гривен.
Надзор за соблюдением закона предполагается возложить на уполномоченного по защите языка и специальную государственную комиссию.
Ранее парламент страны поддержал введение языковых квот для телевидения, согласно которым украинская речь должна занимать 75% эфирного времени общенациональных телеканалов. В начале июня он был подписан президентом Украины.
Данная инициатива предусматривает возложение на печатные СМИ и книгоиздателей ответственности за публикацию половины тиража на украинском. Переводу на государственный язык подлежат 90% фильмов, все страницы госорганов в соцсетях, теле- и радиопрограммы.
В планах депутатов значится введение наказания за "надругательство" над языком в виде штрафов, арестов и тюремного заключения на срок до трех лет. Чиновники должны будут сдавать экзамены на грамотность, полицейские, учителя и врачи за общение на русском будут штрафоваться на сумму от трех до семи тысяч гривен.
Надзор за соблюдением закона предполагается возложить на уполномоченного по защите языка и специальную государственную комиссию.
Ранее парламент страны поддержал введение языковых квот для телевидения, согласно которым украинская речь должна занимать 75% эфирного времени общенациональных телеканалов. В начале июня он был подписан президентом Украины.
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