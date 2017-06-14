11:32 14 июня

В Раде требуют сажать в тюрьму за "унижение" украинского языка

Согласно информации РИА Новости , украинские "Вести" сообщают о подготовке в Верховной раде законопроекта , предполагающего доминирование государственного языка во всех сферах общественной жизни.

Данная инициатива предусматривает возложение на печатные СМИ и книгоиздателей ответственности за публикацию половины тиража на украинском. Переводу на государственный язык подлежат 90% фильмов, все страницы госорганов в соцсетях, теле- и радиопрограммы.

В планах депутатов значится введение наказания за "надругательство" над языком в виде штрафов, арестов и тюремного заключения на срок до трех лет. Чиновники должны будут сдавать экзамены на грамотность, полицейские, учителя и врачи за общение на русском будут штрафоваться на сумму от трех до семи тысяч гривен.


В Раде требуют сажать в тюрьму за "унижение" украинского языка


Надзор за соблюдением закона предполагается возложить на уполномоченного по защите языка и специальную государственную комиссию.

Ранее парламент страны поддержал введение языковых квот для телевидения, согласно которым украинская речь должна занимать 75% эфирного времени общенациональных телеканалов. В начале июня он был подписан президентом Украины.


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 51

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 10:12
    у меня очень богатая фантазия, но даже я не могу себе представить как можно ещё более унизить это?
    Толстоевский
    1. Logall Сегодня, 10:14
      Хотелось написать, что-то подобное, но не смог сформулировать:
      Logall
      1. Комментарий был удален.
      2. ЛукичЪ Сегодня, 10:24
        Цитата: Logall
        Хотелось написать, что-то подобное, но не смог сформулировать:

        а вот человек сформулировал
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
          Очередной гвоздь в гроб отношений с Россией забивают кастрюленосцы под бодрый напев : "Щеня вмэрло" . fool
          bouncyhunter
          1. ЛукичЪ Сегодня, 10:45
            Цитата: bouncyhunter
            Очередной гвоздь в гроб отношений с Россией забивают кастрюленосцы под бодрый напев : "Щеня вмэрло"

            ЛукичЪ
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
              Весьма точная аналогия . good
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 11:11
                Паш, у меня вот интерес к этому изречению возник
                за общение на русском будут штрафоваться

                Выходит за немецкий, английский или французский наказания нет, только за использование русского?
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:16
                  Именно за русский , Серёга . Отгораживаются от нас всеми возможными способами . Мне вот интересно , услышим вопли ЕСПЧ по поводу ущемления русскоязычного населения в 404-ой ? Сомневаюсь ... fool
                  bouncyhunter
                  1. Svarog51 Сегодня, 11:24
                    Паш, про белорусский они пока не чухнулись и за него наказания нет. Возьмёшься за моё обучение? Мало ли чего. lol
                    Svarog51
                    1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
                      А ты что - с Страну хохлатых попугайчиков собрался ? belay
                      bouncyhunter
          2. 210окв Сегодня, 11:16
            Паш hi А ведь "гимн" этот больше на предпохоронный отпев похож.."Очень популярный в ИХНЕЙ синагоге отходняк" crying
            Цитата: bouncyhunter
            Очередной гвоздь в гроб отношений с Россией забивают кастрюленосцы под бодрый напев : "Щеня вмэрло" . fool
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:20
              Заметь , Дима hi Мы их туда не загоняем - сами упорно прут , как бараны . fool
              bouncyhunter
      3. Толстоевский Сегодня, 10:31
        вот мнение специалиста https://news-front.info/2017/06/13/aleksandr-rodz
        hers-ukrainskij-yazyk-bespoleznyj-i-besperspektiv
        nyj/
        Толстоевский
    2. Зяблицев Сегодня, 10:25
      Расстреливать иродов прямо на Крещатике под хоровое пение:"Ще не вмерла...!" На святое покусились - смесь бульдога с носорогом...., в простонародье суржик! laughing
      Зяблицев
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:34
        Цитата: Зяблицев
        На святое покусились - смесь бульдога с носорогом...., в простонародье суржик!

        ЛукичЪ
    3. Лопатов Сегодня, 10:45
      Вообще, такое ощущение, что некоторые просто игнорируют сотни лет развития таких наук, как социология и психология...
      Вообще-то нет особых проблем в том, чтобы через лет 30-50 на Украине сделать так, чтобы подавляющее большинство жителей говорили, и что самое главное, думали на украинском. Но это делается в принципе не так, как это делают украинские политики. Все их "инициативы" и "законы" в этой области скорее вызывают отторжение у носителей русского, ставят их в оппозицию. Не верят "лженаукам" социологии и психологии? Есть вполне себе "демократический" и при этом неудачный опыт прибалтов и канадцев. Почему бы на него не обратить внимание, чтобы не скакать на собственных граблях?
      Посему можно сделать вывод: всё это делается не для развитие языка, а для того, чтобы уязвить Россию. Хотя не понятно, каким образом действия в интересах соседа могут ему нанести некую моральную травму... 8)))))))))))))

      Ну а пока оказывается, что вся языковая политика Незалежной со времён Кучмы имела околонулевой, а то и отрицательный результат. Американские социологи поступили умно и оригинально. Не спрашивали "какой язык вы предпочитаете", а просто предоставили респондентам возможность выбора языка, на котором им будут задаваться вопросы. И на основе этих числовых данных сделали вывод: подавляющее большинство граждан Украины предпочитают русский 8)))
      И все победные реляции политиков по поводу "продвижения украинского" на деле оказались пшиком
      Лопатов
      1. ЛукичЪ Сегодня, 11:15
        Цитата: Лопатов
        И все победные реляции политиков по поводу "продвижения украинского" на деле оказались пшиком

        но ведь продвигают. только... ну слов нет, одни глаголы

        ЛукичЪ
      2. ЛукичЪ Сегодня, 11:21
        Цитата: Лопатов
        Посему можно сделать вывод: всё это делается не для развитие языка, а для того, чтобы уязвить Россию

        так?
        ЛукичЪ
    4. сибиралт Сегодня, 11:09
      Представляю, блин, как украинский язык подал в суд за свое унижение laughing Но это уже за гранью маразма!
      сибиралт
  2. Владимир 38 Сегодня, 10:13
    Скоро, совсем скоро, рада примет закон, согласно которому, все население украины будут сажать, просто сажать.. как картошку или на кол не уточняется..
    Владимир 38
    1. svp67 Сегодня, 10:16
      Цитата: Владимир 38
      Скоро, совсем скоро, рада примет закон, согласно которому, все население украины будут сажать, просто сажать.

      Ща...а воевать кто будет? Так, что все в АТО...учиться Витчизну кохаты
      svp67
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:28
        Цитата: svp67
        Ща...а воевать кто будет?

        ЛукичЪ
        1. svp67 Сегодня, 10:39
          Честно, Антон производит впечатление все же более умного человека, но вот то, что этот бред, кому бы он не принадлежал "лайкнули" 21 марта 59 человек.... Слов нет.
          svp67
        2. Deadушка Сегодня, 11:12
          у пациента минимум "катар головного мозга" laughing
          Deadушка
    2. ЛукичЪ Сегодня, 11:19
      Цитата: Владимир 38
      Скоро, совсем скоро, рада примет закон

      афффтор закона

      и проголосовавшие за него
      ЛукичЪ
  3. roskot Сегодня, 10:15
    В общественных французских туалетах есть надписи на русском языке.
    Высоцкий В.
    roskot
    1. svp67 Сегодня, 10:40
      Цитата: roskot
      В общественных французских туалетах есть надписи на русском языке.
      Высоцкий В.



      И то, что написано, я имею ввиду текст на украинском РЕАЛЬНЫЙ или очень похож на тот, что поет артист на мове в "Евгении Онегине".... Дословно просто не помню, так как ХОХОТАЛ до коликов и не я один, спектакль чуть не сорвали....
      svp67
  4. roskot Сегодня, 10:17
    Это они решили две трети украинцев пересажать За оскорбление языка.
    А воевать кому?
    roskot
    1. роман66 Сегодня, 10:20
      а в штрафбаты их. родимых - и на прорыв
      роман66
  5. volodya Сегодня, 10:18
    Дурдом ,что тут можно ещё сказать!
    volodya
    1. ЛукичЪ Сегодня, 10:37
      Цитата: volodya
      Дурдом ,что тут можно ещё сказать!

      можно сказать
      ЛукичЪ
  6. sabakina Сегодня, 10:19
    Оговорка по фрейду?
    sabakina
    1. рич Сегодня, 10:38
      я на такие очепятки уже внимания не обращаю, хотя прикольная описка у автора получилась
      рич
    2. Deadушка Сегодня, 11:16
      подозрительно мало ярлыков в панели и на столе... не пиратка ли? winked
      Deadушка
  7. Старый26 Сегодня, 10:24
    Переводу на государственный язык подлежат 90% фильмов, все страницы госорганов в соцсетях, теле- и радиопрограммы.

    Ладно там страницы госорганов и соцсетей, теле и радиопрограммы. А вот когда начинают переводить на украинский фильмы, вот это полный маразм
    Это уже проходили. В начале - середине 60-х некоторые фильмы союзных республик уже переводили на язык республики. И получался порой бред.
    Представьте себе фильм о войне. На экране немецкий генерал заходит в кабинет к Гитлеру, вскидывает руку в нацистском приветствии и произносит.
    • при узбекском переводе "Салям Алейкум Гитлер-ака"
    • при украинском переводе "Здоровеньки булы..."
    Хорошо, что этот маразм продалжался всего несколько лет. Потом видимо кому надо настучали по голове и фильмы стали идти уже если и на языке республик, то без этих "Салям- Алейкум" или "Здоровеньки булы"

    Но сейчас суд по всему второй виток маразма
    Старый26
    1. Мур Сегодня, 10:37
      Как только была обретена нэзалэжность, всё вернулось. Любой сериал на мове - это просто уникум.
      Вот примерно так:


      И не надо думать, что кто-то здравомыслящий не примет закон, придуманный гаврилюками-парасюками.
      Примут и будут использовать.
      Мур
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:42
      Цитата: Старый26
      Представьте себе фильм о войне. На экране немецкий генерал заходит в кабинет к Гитлеру, вскидывает руку в нацистском приветствии и произносит.
      • при узбекском переводе "Салям Алейкум Гитлер-ака"

      в 76-78 году служил в Казахстане на Байконуре. местное телевидение, день на Русском, день на Казахском. фильм "Освобождение"
      - салям алейкум гитлер ака
      - салям салям гудариан...
      видел собственными глазами.
      ЛукичЪ
  8. Alexey RA Сегодня, 10:25
    А що - на Украине уже договорились, какой из диалектов считать украинским языком? smile

    А закон очень нужный и правильный. Только его бы ещё расширить надо - на все публичные выступления. А то как только у свидомого вскипает - так он тут же, почему-то, переходит на русский.
    Alexey RA
  9. yehat Сегодня, 10:25
    я не понимаю, как на украине людей превратили в стадо, которому навязывают говор абсолютного меньшинства
    и это стадо не смеет даже взбрыкнуть. Законы становятся все жестче и жестче под совершенно бредовыми лозунгами и народ покорно хавает, ну как же, это же "самостийность" и "революция достоинства"
    на мой взгляд, это революция втаптывания в грязь.
    Вся эта психология моральных инвалидов, которые свою несостоятельность связывают исключительно с принадлежностью к русскому миру, эти примитивные до омерзения приемы навязать свои комплексы неполноценности всем. Все это так мерзко воняет, но самое поганое - вовлечение в это детей через телевизор и школу.

    сейчас на украине модно и выгодно ругать наследие СССР, но почему-то никто там не говорит
    о колоссальной роли самих жителей украины в очернении того самого СССР, где они были.
    партийных игр, массовых репрессий, голода, разного рода махинаций с бюджетом и многого другого, что разрушало и подтачивало единое государство.
    yehat
    1. To be or not to be Сегодня, 10:48
      «В мире насчитывается около 6000 языков, из которых 60—80 % находятся под угрозой исчезновения. По прогнозам, они исчезнут в течение ближайших 90 лет, так как каждые 14 дней в мире исчезает один язык.
      Язык — система словесного выражения мыслей, обладающая определённым звуковым и грамматическим строем и служащая средством общения людей. Языки являются живыми, когда ими пользуются люди, которые изучали его в детстве как родной язык, или когда языком пользуется достаточно интенсивно большое языковое сообщество, которое достаточно велико для того, чтобы позволить спонтанное развитие языка.
      Как только поколение перестает передавать язык следующему поколению, можно говорить о том, что язык умирает. В явлении исчезновения языков нет ничего нового. Языки всегда умирают и рождаются. Трудно сказать, сколько языков в мире уже умерло, скорость, с которой они рождаются, или прошли ли эти языки через период диверсификации после периода быстрого падения, т. е. то, что наблюдается в мире сегодня.
      Причины умирания языков можно разделить на три основные группы: физические причины, экономические причины, и социально-политические причины. Умиранию языков может способствовать только одна из этих причин, любые две, или все три. Существуют языки, которые выживают несмотря на наличие всех этих причин, например, еврейский, и есть языки, которые становятся уязвимыми уже после наступления только одной из этих причин.»»
      http://suvar.org/books/kyeyt_lindzi._chuvashskiy_
      yazihk.pdf
      To be or not to be
  10. Masya Masya Сегодня, 10:28
    остается посоветовать, учить язык глухонемых, целее будут...
    Masya Masya
  11. Ferdinant Сегодня, 10:32
    Захиденский диалект еще как стандарт принять
    Ferdinant
  12. Старый26 Сегодня, 10:35
    Цитата: yehat
    "самостийность" и "революция достоинства"

    Вот, вы тоже под этот закон попасть можете laughing Ладно "самостийность" написали по русски, но вместо "революции гидности" написали "революция достоинства". Ох смотрите, попадете на
    "... а на черной скамье, на скамьей подсудимых...." laughing laughing
    Старый26
  13. Познающий Сегодня, 10:36
    Порошенко первого засадить, за декламирование " Прощай немытая Россия"....
    Познающий
  14. Machete Сегодня, 10:39
    За унижение целой страны они выбирают во власть.
    Machete
  15. Горный стрелок Сегодня, 10:43
    Это недоразумение под названием Майдания НЕ ДОЛЖНО далее существовать. Гниет с головы, и заражает свое собственное население.С перспективой последующей жесткой денацификации. am
    Горный стрелок
  16. Sasha_Sar Сегодня, 10:46
    Да! Дожили! На Родине славянской письменности "стыдятся" русского языка. Кирилл и Мефодий "вертолетами" в гробу вращаются...
    Sasha_Sar
    1. svp67 Сегодня, 10:51
      Цитата: Sasha_Sar
      Да! Дожили! На Родине славянской письменности "стыдятся" русского языка. Кирилл и Мефодий "вертолетами" в гробу вращаются...

      Простите, но Вы видимо по незнанию допустили большую кучу ошибок и первая из них,
      Украина не является Родиной славянской письменности.
      svp67
  17. Torkvat Torkvat Сегодня, 10:54
    Я считаю ,что украинцы поступают правильно-это их страна..только надо ввести жёсткий визовый режим с ними и пускай там скачут как хотят...будут дохнуть от ботулизма или ещё какой чумы- туда им и дорога)))Умерла так умерла))
    Torkvat Torkvat
  18. vasilev Сегодня, 11:15
    А что считать оскорблением? Если оскорбление-это разговор не на украинском,то придется много людей сажать,если ошибки в написании слов на мове-то вообще большинство населения,и самое главное-в обоих случаях петюня и его компания из верховной зрады попадают под этот закон.
    vasilev
  19. Deadушка Сегодня, 11:20
    Зашел Иван в хату на окраине и давай мову унижать.
    Deadушка
Картина дня