Спецназ ФСБ России

Управление «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации — специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сформированное 29 июля 1974 года в СССР и продолжающее свою деятельность в современной России.Основные задачи Управления «А» — осуществление специальных силовых операций по предотвращению террористических актов, поиску, обезвреживанию или ликвидации террористов, освобождению заложников и т. д. Кроме того, бойцы группы «Альфа» привлекаются и к прочим операциям ФСБ России особой и повышенной сложности, а также действуют в «горячих точках», в том числе в таких российских республиках, как Чечня, Дагестан, Ингушетия и др.