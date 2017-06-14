11:38 14 июня

Спецназ ФСБ России

Управление «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации — специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сформированное 29 июля 1974 года в СССР и продолжающее свою деятельность в современной России.

Основные задачи Управления «А» — осуществление специальных силовых операций по предотвращению террористических актов, поиску, обезвреживанию или ликвидации террористов, освобождению заложников и т. д. Кроме того, бойцы группы «Альфа» привлекаются и к прочим операциям ФСБ России особой и повышенной сложности, а также действуют в «горячих точках», в том числе в таких российских республиках, как Чечня, Дагестан, Ингушетия и др.




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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 10:23
    В свое время, сказав "А", Андропов не забыл напомнить и о существовании других букв русского алфавита. Но только "А" - стало некой визитной карточкой Сил Специального Назначения ФСБ России, остальные так и остались в тени и Слава Богу. Эти люди выполняют сложные и ответственные задачи по защите нашего Отечества и каждого из нас, но не каждый должен знать "их в лицо". Удач им в бою. Возвращайтесь "со щитом"
    svp67
  2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:36
    Спасибо вам за то что вы есть,
    Спайков Джавелин Тоувич
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