11:37 14 июня

Стартует "Авиадартс-2017"

Согласно информации РИА Новости , военное ведомство страны сообщило о начале 14 июня в Воронежской области одного из самых зрелищных состязаний "Армейских международных игр" — всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2017". Они продлятся по 27 июня на полигоне Погоново.

Лучшие летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уже готовятся к состязаниям. В предстоящем этапе конкурса примут участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.

- пояснили в минобороне.

Стартует "Авиадартс-2017"



В настоящее время завершаются работы по подготовке инфраструктуры и мишенной обстановки полигона.

Всего в конкурсе планируется участие свыше 100 самолетов и вертолетов: ракетоносца Ту-22М3, военно-транспортных Ил-76 и Ан-12, истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34 и Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-24.

В ходе соревнований все летчики сдадут зачеты по теоретической и физической подготовке, выполнят нормативы воздушной разведки и техники пилотирования. Завершится всеармейский этап стрельбами по наземным целям на полигоне.


Победители всероссийского этапа "Авиадартс-2017" будут представлять Россию на международных состязаниях, которые предполагается провести в августе в Китае.


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Комментарии 3

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  1. Mavrikiy Сегодня, 10:32
    будут представлять Россию на международных состязаниях, которые предполагается провести в августе в Китае.

    Ну тогда нужно подтянуться. Китайцы везде наседают-налегают. Скоро ИГИЛ догонят по целеустремленности.
    Mavrikiy
    1. 210окв Сегодня, 11:13
      И это верно.Полигон к свидомитам поближе..Пущай пораскинут мозгами...Если если они еще есть...А можно как Штирлиц из анекдота...
      Цитата: Mavrikiy
      будут представлять Россию на международных состязаниях, которые предполагается провести в августе в Китае.

      Ну тогда нужно подтянуться. Китайцы везде наседают-налегают. Скоро ИГИЛ догонят по целеустремленности.
      210окв
  2. Копчёный Сегодня, 10:35
    Не, им что Сирии мало? Они мишени на полигоне готовят! :)
    Копчёный
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