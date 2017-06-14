Стартует "Авиадартс-2017"
Согласно информации РИА Новости , военное ведомство страны сообщило о начале 14 июня в Воронежской области одного из самых зрелищных состязаний "Армейских международных игр" — всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2017". Они продлятся по 27 июня на полигоне Погоново.
- пояснили в минобороне.
В настоящее время завершаются работы по подготовке инфраструктуры и мишенной обстановки полигона.
Всего в конкурсе планируется участие свыше 100 самолетов и вертолетов: ракетоносца Ту-22М3, военно-транспортных Ил-76 и Ан-12, истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34 и Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-24.
Победители всероссийского этапа "Авиадартс-2017" будут представлять Россию на международных состязаниях, которые предполагается провести в августе в Китае.
Лучшие летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уже готовятся к состязаниям. В предстоящем этапе конкурса примут участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.
- пояснили в минобороне.
В настоящее время завершаются работы по подготовке инфраструктуры и мишенной обстановки полигона.
Всего в конкурсе планируется участие свыше 100 самолетов и вертолетов: ракетоносца Ту-22М3, военно-транспортных Ил-76 и Ан-12, истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34 и Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-24.
В ходе соревнований все летчики сдадут зачеты по теоретической и физической подготовке, выполнят нормативы воздушной разведки и техники пилотирования. Завершится всеармейский этап стрельбами по наземным целям на полигоне.
Победители всероссийского этапа "Авиадартс-2017" будут представлять Россию на международных состязаниях, которые предполагается провести в августе в Китае.
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