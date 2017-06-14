Стартует "Авиадартс-2017"

Лучшие летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уже готовятся к состязаниям. В предстоящем этапе конкурса примут участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.

В ходе соревнований все летчики сдадут зачеты по теоретической и физической подготовке, выполнят нормативы воздушной разведки и техники пилотирования. Завершится всеармейский этап стрельбами по наземным целям на полигоне.