11:32 14 июня

Эксперт: в США продвигают очередной закон Джексона-Вэника

В случае принятия законопроекта, в числе прочего предполагающего усиление давления на финансовый сектор РФ и российских энергетиков, его последствия будут крайне ощутимы, приводит РИА Новости заявление портфельного управляющего Principal Investors (Нью-Йорк) Кайла Шостака, который специализируется, в том числе, на вложениях в российский рынок.

Эксперт: в США продвигают очередной закон Джексона-Вэника


Ранее в сенате сообщили о подготовке новых мер оказания давления на РФ. Предполагается, что данные инициативы будут «прикреплены» к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана. Речь, в частности, идет об уточнении уже действующих санкций против РФ и о введении новых мер.


«В тексте законопроекта отмечается, что российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, российским энергетикам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования со стороны американских структур и физлиц до 30 дней. По данному законопроекту конгресс США должен проголосовать в ближайшие дни», – говорится в статье.

Последствия этого законопроекта могут быть очень ощутимы, потому что там есть финансовые санкции, которые касаются возможностей рефинансирования российскими банками, а так же нефтегазового сектора, возможностей закупать оборудование, технологии, в том числе и связанные с офшорным бурением,
сказал агентству Шостак.

По его словам, это «очень чувствительная сфера российской экономики».

Безусловно (рынок опасается новых санкций). Запущен механизм по законопроекту, который в ряде модификаций циркулирует в конгрессе с января. Но январский драфт отличается от того, что представлено сейчас. Последний – более всеобъемлющий,
продолжил управляющий.

Он затруднился сказать, насколько удачным будет этот последний законопроект в конгрессе.

Трудно сказать, потому что требуется единогласное его принятие и, наверняка, будут люди, которые не будут с ним согласны. Но за последние месяцы выстроился такой двухпартийный консенсус по этим вопросам, который, в общем-то, не смотрится хорошо для России. Но пока не очевидно, что такой законопроект будет принят,
отметил он.

По словам эксперта, этот проект – «фактически попытка принять новый закон Джексона-Вэника».

Это попытка возвести (указы президента, по которым ранее вводились санкции) в ранг закона. Пытаются сделать так, как это было в 70-е годы. Этот шаг, он, конечно, меняет игру и динамику. Если указы можно было отменить или продлить, то процедуры отмены закона – очень сложные,
сказал он.

Агентство напоминает, что поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в 4-ой главе «Закона о торговле» (Trade Act of 1974) США. Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным. Против нарушителей международных норм США вводили санкции, в основном касавшиеся ограничения допуска товаров, производимых в данной стране мира, на американский рынок.

Поправка Джексона-Вэника долгое время омрачала отношения России и США, являясь одним из символов былого противостояния двух государств и "холодной войны". В 2002 году Вашингтон официально признал Россию страной с рыночной экономикой, и с этого момента все формальные поводы, мешающие отмене поправки, были устранены. В декабре 2012-го Обама подписал распоряжение о прекращении действия поправки Джексона-Вэника на товары, поставляемые из России. Решение об отмене было принято в увязке с законом о введении визовых санкций против чиновников, причастных к нарушению прав человека (закон о «списке Магнитского»).

Использованы фотографии: AP Photo / J. Scott Applewhite
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 10:47
    Давно назрело, а то с санкциями суеты много.
    Вводи, потом продлевай их... А лучше санкции на Россию в американской конституции закрепить. smile
    Тралл
  2. профессор Сегодня, 10:49
    Это уже серьезно так как речь идет о реальных санкциях, а не о том, что было введено до сих пор.
    профессор
    1. 777-3-59-97 Сегодня, 10:56
      Помню 3 года назад какой угар был от этих санкции. "Санкции нам только на пользу. Больше санкций хороших и разных."
      Сейчас что-то поутихли.
      777-3-59-97
    2. Mavrikiy Сегодня, 10:58
      Цитата: профессор
      Это уже серьезно так как речь идет о реальных санкциях, а не о том, что было введено до сих пор.

      Для Вас все серьезно, а нам "любое море поколено, любые горы поплечу". Вот так, а интересами Родины торговать не будем.
      Mavrikiy
    3. Околоточный Сегодня, 11:06
      Основной вред для РФ - запрет на кредитование, запрет на КЭШ. Так такой запрет для нефтегазовых и оборонных предприятий, часть банковского сектора ещё раньше был введён. Так
      Это уже серьезно так как речь идет о реальных санкциях
      это к чему написали, если ещё в 2014г. такое ввели? "Серьёзно" - это когда Европа введёт запрет на закупку у России нефти и газа. Вот это серьёзно. А будет такое?
      Околоточный
      1. профессор Сегодня, 11:12
        Цитата: Околоточный
        это к чему написали, если ещё в 2014г. такое ввели? "Серьёзно" - это когда Европа введёт запрет на закупку у России нефти и газа. Вот это серьёзно. А будет такое?

        Не ввели. Ваша оборонка сплошь и рядом на буржуинском оборудовании работает. И не только она. Будут санкции и станет всё это оборудование металлоломом.
        Серьезно это когда вот на такой станок не продадут запчасти.


        Казанский вертолетный завод
        профессор
        1. Околоточный Сегодня, 11:21
          А только штаты такие станки юзают? Далее, экономика РФ "просела" именно из-за финансовых санкций, резком сокращении заимствований на западе. Запрет на работу с многими оборонными предприятиями также введён. Он может обходиться. В вашей альтернативе есть два момента - 1. Запретят вообще импорт станочного парка в РФ, а куда продавать будут? Таких рынков с такой ёмкостью и платежеспособностью не так много. Плюс - есть варианты обхода через третьи страны и рынки. Но, даже если и введут, а если мы пойдём в "разнос и до последнего"? Запрет на поставку энергоресурсов, запрет на транзит грузов через РФ. И что будет? А это уже война. Самый первый проигравший Европа - возмещение нефти и газа - откуда? Штаты? Катар? А стоимость как взлетит? А экономика как просядет от такой стоимости энергоносителей? Это ваши хотелки. А на западе в первую очередь ДЕНЬГИ СЧИТАЮТ.
          Околоточный
      2. krops777 Сегодня, 11:26
        Основной вред для РФ - запрет на кредитование, запрет на КЭШ. Так такой запрет для нефтегазовых и оборонных предприятий, часть банковского сектора ещё раньше был введён


        Проблема я думаю прежде всего сидит в головах "наших" чиновников и олигархов которые ни как не могут обойтись без зеленых и розовозеленоголубых бумажек, ВВП пытается уйти от этого и торговать в нацвалютах, но патриотов похоже мало.
        krops777
    4. To be or not to be Сегодня, 11:18
      Ответ И В Сталина на ..Фултонскую речь Уинстона Черчилля
      """"Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира
      — Сталин, И. В. Ответ корреспонденту «Правды» // Правда. — 1946. — 14 марта.
      To be or not to be
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 10:50
    Это гадкое чувство - когда видишь приближающуюся беду и ничего не можешь поделать!
    Вождь краснокожих
    1. Mavrikiy Сегодня, 11:02
      Цитата: Вождь краснокожих
      Это гадкое чувство - когда видишь приближающуюся беду и ничего не можешь поделать!

      Ну почему же, во дворе песок есть, представь себя страусом. Говорят помогает.
      Беда... да разве это беда, это хрень обыкновенная. "Верните железный занавес и сделайте его на 2 метра выше", а то пованивает, у нас западные ветра.
      Mavrikiy
  4. roskot Сегодня, 10:51
    Ломят гады. А мы крепчаем.
    roskot
  5. NordUral Сегодня, 10:55
    Ответом на это может быть возрождение независимой финансовой системы, где рубль будет отвязан от нефти и доллара. Что позволит проводить внутренние национальные инвестиции в развитие страны. Да и нефть с газом будут целее, а лучше нефть сделать резервом, за вычетом необходимого, а газ распределять внутри страны, развивая газификацию России. Хватит обогащать воров-олигархов.
    NordUral
    1. профессор Сегодня, 11:06
      Вы бы прочли, что из себя представляла поправка Джексона-Вэника. Тогда рубль был деревянным и к доллару не привязан, но ущерб экономике СССР эта поправка нанесла не малый. Путин жаловался Ширанскому на то что американцы не спешат её отменять. Видать не зря.
      профессор
      1. 3officer Сегодня, 11:25
        Цитата: профессор
        Путин жаловался Ширанскому

        Самому ШИРАНСКОМУ!!.. hi Не плакал хоть? laughing
        3officer
      2. Zulu_S Сегодня, 11:28
        Барак отменил во второй срок. Сразу же начали искать новый повод.
        Zulu_S
  6. Mavrikiy Сегодня, 10:56
    Кайла Шостака, ...... Одного поляка похоронили, новый вылез?
    Mavrikiy
  7. 3officer Сегодня, 11:13
    Вот паскуды.Идут Ва-банк -значит "подгорает" у них angry
    3officer
  8. Zulu_S Сегодня, 11:25
    поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в 4-ой главе «Закона о торговле» (Trade Act of 1974) США. Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным

    Поправка была применена к СССР всвязи с проблемами эмиграции у евреев. Сейчас все кто хотел уехать, уехал, некоторые даже возвращаются, говорят.
    Думаю, никогда у нас с США не будет нормальных отношений. Мы - естественные геополитические соперники на планете. Это реальность, на которую надо ориентироваться, планируя все будующие отношения. Палки в колёса они нам будут всегда. А повод, реальный или надуманный, найдут. Кто ищет, то всегда найдёт.
    Zulu_S
  9. Rostislav Сегодня, 11:30
    Еще одно подтверждение того, что сильная Россия никому не нужна. Как только начали становиться на ноги, так сразу и давление усиливаться начало. А повод для "наказания" они придумают любой.
    Штаты поступают так, как считают нужным, не задумываясь ни о международном праве, ни о правилах ВТО и т.п.
    Так и России надо меньше обращать внимание на либеральные вопли (к чему прицепиться все равно найдут, а не найдут - так придумают), и заниматься реальным импортозамещением, развивая свое станкостроение и тяжелое машиностроение.
    А что касается ограничения доступа к финансам, так вывести средства из гос.облигаций пингвинов и использовать внутри страны, для развития собственной экономики.
    Еще чего не хватало, - размещать свои сбережения и хранить деньги в банках врага.
    Rostislav
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