Эксперт: в США продвигают очередной закон Джексона-Вэника
В случае принятия законопроекта, в числе прочего предполагающего усиление давления на финансовый сектор РФ и российских энергетиков, его последствия будут крайне ощутимы, приводит РИА Новости заявление портфельного управляющего Principal Investors (Нью-Йорк) Кайла Шостака, который специализируется, в том числе, на вложениях в российский рынок.
Ранее в сенате сообщили о подготовке новых мер оказания давления на РФ. Предполагается, что данные инициативы будут «прикреплены» к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана. Речь, в частности, идет об уточнении уже действующих санкций против РФ и о введении новых мер.
«В тексте законопроекта отмечается, что российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, российским энергетикам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования со стороны американских структур и физлиц до 30 дней. По данному законопроекту конгресс США должен проголосовать в ближайшие дни», – говорится в статье.
По его словам, это «очень чувствительная сфера российской экономики».
Он затруднился сказать, насколько удачным будет этот последний законопроект в конгрессе.
По словам эксперта, этот проект – «фактически попытка принять новый закон Джексона-Вэника».
Агентство напоминает, что поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в 4-ой главе «Закона о торговле» (Trade Act of 1974) США. Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным. Против нарушителей международных норм США вводили санкции, в основном касавшиеся ограничения допуска товаров, производимых в данной стране мира, на американский рынок.
Поправка Джексона-Вэника долгое время омрачала отношения России и США, являясь одним из символов былого противостояния двух государств и "холодной войны". В 2002 году Вашингтон официально признал Россию страной с рыночной экономикой, и с этого момента все формальные поводы, мешающие отмене поправки, были устранены. В декабре 2012-го Обама подписал распоряжение о прекращении действия поправки Джексона-Вэника на товары, поставляемые из России. Решение об отмене было принято в увязке с законом о введении визовых санкций против чиновников, причастных к нарушению прав человека (закон о «списке Магнитского»).
Ранее в сенате сообщили о подготовке новых мер оказания давления на РФ. Предполагается, что данные инициативы будут «прикреплены» к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана. Речь, в частности, идет об уточнении уже действующих санкций против РФ и о введении новых мер.
«В тексте законопроекта отмечается, что российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, российским энергетикам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования со стороны американских структур и физлиц до 30 дней. По данному законопроекту конгресс США должен проголосовать в ближайшие дни», – говорится в статье.
Последствия этого законопроекта могут быть очень ощутимы, потому что там есть финансовые санкции, которые касаются возможностей рефинансирования российскими банками, а так же нефтегазового сектора, возможностей закупать оборудование, технологии, в том числе и связанные с офшорным бурением,сказал агентству Шостак.
По его словам, это «очень чувствительная сфера российской экономики».
Безусловно (рынок опасается новых санкций). Запущен механизм по законопроекту, который в ряде модификаций циркулирует в конгрессе с января. Но январский драфт отличается от того, что представлено сейчас. Последний – более всеобъемлющий,продолжил управляющий.
Он затруднился сказать, насколько удачным будет этот последний законопроект в конгрессе.
Трудно сказать, потому что требуется единогласное его принятие и, наверняка, будут люди, которые не будут с ним согласны. Но за последние месяцы выстроился такой двухпартийный консенсус по этим вопросам, который, в общем-то, не смотрится хорошо для России. Но пока не очевидно, что такой законопроект будет принят,отметил он.
По словам эксперта, этот проект – «фактически попытка принять новый закон Джексона-Вэника».
Это попытка возвести (указы президента, по которым ранее вводились санкции) в ранг закона. Пытаются сделать так, как это было в 70-е годы. Этот шаг, он, конечно, меняет игру и динамику. Если указы можно было отменить или продлить, то процедуры отмены закона – очень сложные,сказал он.
Агентство напоминает, что поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в 4-ой главе «Закона о торговле» (Trade Act of 1974) США. Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным. Против нарушителей международных норм США вводили санкции, в основном касавшиеся ограничения допуска товаров, производимых в данной стране мира, на американский рынок.
Поправка Джексона-Вэника долгое время омрачала отношения России и США, являясь одним из символов былого противостояния двух государств и "холодной войны". В 2002 году Вашингтон официально признал Россию страной с рыночной экономикой, и с этого момента все формальные поводы, мешающие отмене поправки, были устранены. В декабре 2012-го Обама подписал распоряжение о прекращении действия поправки Джексона-Вэника на товары, поставляемые из России. Решение об отмене было принято в увязке с законом о введении визовых санкций против чиновников, причастных к нарушению прав человека (закон о «списке Магнитского»).
Использованы фотографии: AP Photo / J. Scott Applewhite
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