Эксперт: в США продвигают очередной закон Джексона-Вэника

Последствия этого законопроекта могут быть очень ощутимы, потому что там есть финансовые санкции, которые касаются возможностей рефинансирования российскими банками, а так же нефтегазового сектора, возможностей закупать оборудование, технологии, в том числе и связанные с офшорным бурением,

Безусловно (рынок опасается новых санкций). Запущен механизм по законопроекту, который в ряде модификаций циркулирует в конгрессе с января. Но январский драфт отличается от того, что представлено сейчас. Последний – более всеобъемлющий,

Трудно сказать, потому что требуется единогласное его принятие и, наверняка, будут люди, которые не будут с ним согласны. Но за последние месяцы выстроился такой двухпартийный консенсус по этим вопросам, который, в общем-то, не смотрится хорошо для России. Но пока не очевидно, что такой законопроект будет принят,

Это попытка возвести (указы президента, по которым ранее вводились санкции) в ранг закона. Пытаются сделать так, как это было в 70-е годы. Этот шаг, он, конечно, меняет игру и динамику. Если указы можно было отменить или продлить, то процедуры отмены закона – очень сложные,