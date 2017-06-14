Мэттис обвинил Москву в нарушении Договора об открытом небе

Мне было доложено об этом (о нарушении Договора), и мы будем встречаться с представителями госдепартамента и (совета) по национальной безопасности в самое ближайшее время,

По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения,