11:34 14 июня

Мэттис обвинил Москву в нарушении Договора об открытом небе

Власти РФ нарушили положения договора об открытом небе, передает Интерфакс заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Мэттис обвинил Москву в нарушении Договора об открытом небе


Мне было доложено об этом (о нарушении Договора), и мы будем встречаться с представителями госдепартамента и (совета) по национальной безопасности в самое ближайшее время,
сказал глава Пентагона на слушаниях в сенате.


По его словам, «в ряде случаев, похоже, имело место нарушение». Эти нарушения выражались в том, что «над некоторыми территориями нам не давали пролетать», пояснил Мэттис.

По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения,
сказал министр, отвечая на уточняющий вопрос парламентария.

Договор по открытому небу был подписан 1992 года в Хельсинки, ратифицирован Россией в 2001-ом. Участниками договора являются 33 государства. Документ предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Использованы фотографии: EFE
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Tusv Сегодня, 10:58
    Вы это, ПВОшникам расскажите об открытом небе. Дано уже ни кого не сбивали, квалификацию теряем
    Tusv
    1. dik-nsk Сегодня, 11:03
      Мне было доложено об этом (о нарушении Договора)
      поди опять пранкеры позвонили, а эти клоуны уже сенсацию раздувают))) все полеты и маршруты согласуются сторонами заранее
      dik-nsk
    2. Копчёный Сегодня, 11:06
      Этим только дай по соплам вдарить.
      Копчёный
      1. 210окв Сегодня, 11:09
        По моему,вроде.... в том числе по некоторым данным..Конкретно,где и когда?Да и вообще-нефиг тут летать,времена не ебновские....
        Цитата: Копчёный
        Этим только дай по соплам вдарить.
        210окв
      2. Tusv Сегодня, 11:17
        Цитата: Копчёный
        Этим только дай по соплам вдарить

        Не дают хладокровные земноводые. Скучно
        Tusv
    3. василий50 Сегодня, 11:23
      У меня вопрос. А над США и Канадой РОССИЙСКИЕ самолёты с мониторингом летают?
      василий50
      1. Logall Сегодня, 11:32
        Летают. И над Европой летают. А обвинения сыплются, из-за того чтобы продвинуть закон метиса-вэника. В нём они хотят уничтожить Российский сектор реальной экономики. Если это получится то у РФ два пути:
        Распустить армию, потому что неначто будет содержать. Или заставить содержать онную, Америку. Тоесть дать люлей!
        Logall
  2. svp67 Сегодня, 11:01
    По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения,
    То есть снова СВЕДЕНИЯ НА СТОЛЬКО СЕКРЕТНЫЕ, что думаю, что и он их сам не читал... Ну неужели у нас не найдется "светлая головушка" их которая подловит их на этих "фактах", они же уже ПОВТОРЯЮТСЯ и не раз...
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:04
      Как говорится у нас " Прокукарекал в Сенате, а там не рассветай....."
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 11:05
        Цитата: Соломон Кейн
        Как говорится у нас " Прокукарекал в Сенате, а там не рассветай....

        Вот не стоит путать У НАС с У НИХ. У них это значить: "Дайте БОЛЬШЕ денег Пентагону"
        svp67
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:18
          У Нас говорят.
          У них - пургу несут
          Слишком хлипкий аргумент для истребования денег...
          Соломон Кейн
          1. svp67 Сегодня, 11:21
            Цитата: Соломон Кейн
            Слишком хлипкий аргумент для истребования денег...

            Это ведь только ВСТУПЛЕНИЕ...ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ последует
            svp67
  3. volodya Сегодня, 11:02
    Ему всё ясно,ну тогда не о чем и разговаривать!
    volodya
  4. Копчёный Сегодня, 11:05
    Стабильно работают, ни дня без заявления в адрес России.
    Копчёный
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:13
      Это попахивает массовой хронической паранойей
      Соломон Кейн
  5. roskot Сегодня, 11:07
    А чего вам делать в чужом огороде. Кто подписывал тот документ - Горбатый, Боря -алкаш. Вот к ним и претензии.
    roskot
  6. Zulu_S Сегодня, 11:09
    По открытому небу существует специальный протокол, в котором все вопросы оговорены и могут быть решены. В очередной раз "партнёры" играют краплёными картами, Д. Б.
    Zulu_S
  7. To be or not to be Сегодня, 11:09
    "Мне было доложено об этом (о нарушении Договора)
    сказал глава Пентагона на слушаниях в сенате."
    Вопрос?: На хрена всезнающей,всё видящей, все слышащей .все понимающей и везде присутствующей Америке Договор по открытому небу. laughing
    И Вообще -зачем ей летать над РФ? laughing
    To be or not to be
  8. cariperpaint Сегодня, 11:13
    По его словам, «в ряде случаев, похоже, имело место нарушение

    я от таких гениальных перлов в осадок уже давно выпадаю))) а может и не имели. ромашка блин)))
    cariperpaint
  9. 72jora72 Сегодня, 11:21
    Цитата: svp67
    По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения,
    То есть снова СВЕДЕНИЯ НА СТОЛЬКО СЕКРЕТНЫЕ, что думаю, что и он их сам не читал... Ну неужели у нас не найдется "светлая головушка" их которая подловит их на этих "фактах", они же уже ПОВТОРЯЮТСЯ и не раз...

    А правда и истина ни кому ни интересна.....они давно живут в матрице.
    72jora72
  10. ALLxANDr Сегодня, 11:25
    Над Новой землёй пусть полетают ) Удоды..
    ALLxANDr
  11. Рабинович_007 Сегодня, 11:26
    Зачем Москве это нужно what
    Рабинович_007
  12. Topotun Сегодня, 11:34
    Наши "партнеры" методично и постоянно продолжают нагнетать обстановку. То наши хакеры ночуют под кроватями госдепа воруя тайны их ночных горшков. То наши военных обижают их маленьких и пушистых. Видимо желание разжечь пионерский костер (лучше в Европе) становится уже параноей....
    Topotun
Картина дня