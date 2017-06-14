Мэттис обвинил Москву в нарушении Договора об открытом небе
Власти РФ нарушили положения договора об открытом небе, передает Интерфакс заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
По его словам, «в ряде случаев, похоже, имело место нарушение». Эти нарушения выражались в том, что «над некоторыми территориями нам не давали пролетать», пояснил Мэттис.
Договор по открытому небу был подписан 1992 года в Хельсинки, ратифицирован Россией в 2001-ом. Участниками договора являются 33 государства. Документ предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.
Мне было доложено об этом (о нарушении Договора), и мы будем встречаться с представителями госдепартамента и (совета) по национальной безопасности в самое ближайшее время,сказал глава Пентагона на слушаниях в сенате.
По его словам, «в ряде случаев, похоже, имело место нарушение». Эти нарушения выражались в том, что «над некоторыми территориями нам не давали пролетать», пояснил Мэттис.
По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения,сказал министр, отвечая на уточняющий вопрос парламентария.
Договор по открытому небу был подписан 1992 года в Хельсинки, ратифицирован Россией в 2001-ом. Участниками договора являются 33 государства. Документ предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.
Использованы фотографии: EFE
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