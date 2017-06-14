15:11 14 июня

Что делает американский военный контингент в филиппинском Марави?

Ультиматум, выдвинутый властями Филиппин в отношении террористов ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) в Марави, не привёл к разоружению боевиков. Игиловцы продолжают упорное сопротивление, рассредоточившись по кварталам города на острове Минданао. Несколько дней назад стало известно, что американские войска прибыли в Марави с целью «помочь филиппинской армии в борьбе с террористами».

Пикантность ситуации заключается в том, что официальная Манила не направляла США никаких запросов о военной помощи. Несмотря на это, американские военнослужащие заняли позиции в районе Марави. На вопрос журналистов о том, какова же функция явившихся в город без приглашения американских солдат, ответил представитель вооружённых сил Филиппин генерал Падилья.

По словам генерала, американские войска не принимают участие непосредственно в боевых действиях, а «занимаются информированием филиппинской армии об обстановке в городе». Примечательно, что филиппинских генералов «союзники» из США даже не проинформировали о том, какой по численности контингент Пентагон перебросил в районе Марави.


Генерала Падилью цитирует РИА Новости :
Я не знаю их точного числа и специальной задачи. Им разрешено носить оружие в целях самообороны. Однако они не могут участвовать в сражениях, они только предоставляют поддержку по информированию.


Что делает американский военный контингент в филиппинском Марави?


Появились кадры, примечание к которым сообщает о совместном патрулировании войсками Филиппин и США освобождённых от террористов кварталов города.



Кварталы Марави лежат в руинах. Несколько десятков тысяч местных жителей находятся у ИГИЛ (*) в заложниках. Кровопролитная антитеррористическая операция в городе продолжается.


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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 13:01
    Расползается эта зараза...И тут как тут-кураторы полосатые..
    210окв
    1. Искандер Ш Сегодня, 13:12
      Цитата: 210окв
      Расползается эта зараза



      Бедность и социальное неравенство, представляет большие возможности для различных радикальных сил.

      Цитата: 210окв
      полосатые..



      Да уж, как с цепи сорвались.
      Искандер Ш
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:13
      А как иначе , Дима ? "Онижедети" ихние гибнут ... am
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 14:25
        Почти уверен, что американцы занимаются сбором разведданых.Причём террористы их абсолютно не интересуют.....
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
          hi Это было бы странно , если бы матрасы там не "вынюхивали" .
          Цитата: Чёрный
          террористы их абсолютно не интересуют...

          Рядовые бармалеи - конечно . А вот главари - те денег стоят , затраченных на их обучение . Вряд ли они их "сольют" .
          bouncyhunter
        2. Setrac Сегодня, 15:03
          Цитата: Чёрный
          Почти уверен, что американцы занимаются сбором разведданых.

          И что там можно разведывать?
          Setrac
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:34
      вот именно,что расползается полосатая зараза по планете уже без тормозов,и завершения этого процесса не видно,да наглость их не имеет.
      Ратник с пулеметом
  2. DenZ Сегодня, 13:05
    Капец приехать в чужую стану без приглашения с целью информирования о том как так у них там внутри этой страны дела. Бред какой-то Дутерте то куда смотрит? Или он только когда все спокойно кругом готов кулями обкладывать американцев.
    DenZ
    1. Ныробский Сегодня, 13:38
      Цитата: DenZ
      Капец приехать в чужую стану без приглашения с целью информирования о том как так у них там внутри этой страны дела. Бред какой-то Дутерте то куда смотрит? Или он только когда все спокойно кругом готов кулями обкладывать американцев.

      Дутерте как раз смотрит туда, куда надо, что не нравится матрасам. Как только он заговорил о тесном партнёрстве с Россией и Китаем, так тут же началась возня террористов. Дутерте принял меры и из 5 сотен боевиков, уже уничтожил 1/5 часть. На этом фоне, без приглашения и нарисовались "воины света", дабы подготовить коридор для наиболее "ценных кадров", которых может уничтожить Дутерте, поскольку в силу своего характера, миндальничать с террорюгами он точно не станет.
      Ныробский
  3. alexleony Сегодня, 13:07
    Спасать своих инструкторов приехали.
    alexleony
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:13
      Привычное дело, после провала зачищать следы..
      Соломон Кейн
  4. Рабинович_007 Сегодня, 13:07
    что-то последнее время стало модно у диктаторов приглашать к себе игил
    Рабинович_007
    1. Дамир Сегодня, 13:13
      или наоборот??? ИГИЛ появляется после того как самые демократистые демократы объявляют кого-то диктатором??? вот только стоило дедушке в Пекин и Москву сгонять так сразу приключения и приключились... ой не помрет дедуля своей смертью... не помрет.... догонит его демократия... окончательная... ибо нечего мечтать американские базы с территории убрать...
      Дамир
    2. Володин Сегодня, 13:13
      Цитата: Рабинович_007
      модно у диктаторов приглашать к себе игил


      И не говорите. То диктаторы в Лондоне и Манчестере к себе пригласят, то в Ницце, Париже и Стокгольме.
      Володин
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:21
        Ну так о чём и спич: съездил Дутерте в Москву - получи..ИГ.
        Лицедей один, остальные зрители, которые, как не цинично это звучит, превращаются в пострадавших.
        Соломон Кейн
      2. Сергей-8848 Сегодня, 13:32
        Уважаемый Алексей! Спасибо Вам за быструю и объективную информацию (и это ещё не касаемо статей!). Однако кажется мне, что трущобная обстановка,запечатлённая на первом фото в статье, - всегда была таковой и отнюдь не связана с внезапной вылазкой террористов, чтобы их собаки съели.
        Сергей-8848
      3. Cветлейший Сегодня, 15:05
        Цитата: Володин
        То диктаторы в Лондоне и Манчестере к себе пригласят, то в Ницце, Париже и Стокгольме.

        Чего у уж там в Тилививи лечились))
        Cветлейший
    3. НасРать Сегодня, 13:40
      Цитата: Рабинович_007
      что-то последнее время стало модно у диктаторов приглашать к себе игил


      Сегодня Вас штырит не по детски... good
      НасРать
    4. рич Сегодня, 14:11
      Рабинович:что-то последнее время стало модно у диктаторов приглашать к себе игил

      Не Вас одного это наводит на подозрения
      рич
  5. Zibelew Сегодня, 13:07
    Филиппины. Марави. Динамическая защита 80 уровня.

    Zibelew
    1. Zibelew Сегодня, 13:14
      Филиппинская армия продолжает обвешивать свои LAV-300 инновационной ДЗ (пластиком и досками). Город Марави.

      Zibelew
    2. Дамир Сегодня, 13:16
      иначе и не скажешь
      Дамир
    3. Был Мамонт Сегодня, 13:16
      Цитата: Zibelew
      Динамическая защита 80 уровня.

      Это водоплавающий вариант
      Был Мамонт
  6. Стирбьорн Сегодня, 13:11
    Неужели там так много игиловцев, что надо сносить в пыль целый город?! тем более свой - филипинский!
    Стирбьорн
  7. uporov65 Сегодня, 13:20
    Цитата: 210окв
    Расползается эта зараза...И тут как тут-кураторы полосатые..

    Согласен с 210окв, это какой-то колорадский жук, лезет со своей дерьмократией куда его не просят
    uporov65
  8. anjey Сегодня, 13:22
    тоже самое- если бы у нас в Дагестане на КТО зеленые береты и котики заявились бы ...
    anjey
    1. anjey Сегодня, 13:24
      типа мы помочь
      anjey
  9. лаврентий павлович Сегодня, 13:29
    Под прикрытием полосатиков ИГИЛ переброшен в Марави.
    лаврентий павлович
  10. sgazeev Сегодня, 13:32
    Мстят президенту Филиппин.
    sgazeev
  11. Geisenberg Сегодня, 13:48
    Террористов они спасают ... что им еще делать ...
    Geisenberg
  12. Николай Фёдоров Сегодня, 14:02
    официальная Манила не направляла США никаких запросов о военной помощи. Несмотря на это, американские военнослужащие заняли позиции в районе Марави.

    Никакое воинское подразделение не может существовать и действовать без материального снабжения. Ещё немного дней автономной войны и игиловцам пришёл бы естественный кирдык. США такого себе позволить не могут. Они не для того создавали ИГИЛ, чтобы позволить ему загнуться без материального снабжения. И вот - Чип и Дейл спешат на помощь - "американские военнослужащие заняли позиции в районе Марави".
    Николай Фёдоров
  13. Толстоевский Сегодня, 15:05
    филиппинские власти должны официально обратиться к России с просьбой разбомбить американо-террористический контингент
    Толстоевский
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