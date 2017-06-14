Что делает американский военный контингент в филиппинском Марави?

Я не знаю их точного числа и специальной задачи. Им разрешено носить оружие в целях самообороны. Однако они не могут участвовать в сражениях, они только предоставляют поддержку по информированию.

Ультиматум, выдвинутый властями Филиппин в отношении террористов ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) в Марави, не привёл к разоружению боевиков. Игиловцы продолжают упорное сопротивление, рассредоточившись по кварталам города на острове Минданао. Несколько дней назад стало известно, что американские войска прибыли в Марави с целью «помочь филиппинской армии в борьбе с террористами».Пикантность ситуации заключается в том, что официальная Манила не направляла США никаких запросов о военной помощи. Несмотря на это, американские военнослужащие заняли позиции в районе Марави. На вопрос журналистов о том, какова же функция явившихся в город без приглашения американских солдат, ответил представитель вооружённых сил Филиппин генерал Падилья.По словам генерала, американские войска не принимают участие непосредственно в боевых действиях, а «занимаются информированием филиппинской армии об обстановке в городе». Примечательно, что филиппинских генералов «союзники» из США даже не проинформировали о том, какой по численности контингент Пентагон перебросил в районе Марави.Генерала Падилью цитирует РИА Новости Появились кадры, примечание к которым сообщает о совместном патрулировании войсками Филиппин и США освобождённых от террористов кварталов города.Кварталы Марави лежат в руинах. Несколько десятков тысяч местных жителей находятся у ИГИЛ (*) в заложниках. Кровопролитная антитеррористическая операция в городе продолжается.