15:10 14 июня

На острове Матуа обустроен полевой лагерь совместной экспедиции

Участники совместной экспедиции Минобороны, Русского географического общества и Тихоокеанского флота завершили обустройство специального полевого лагеря на острове Матуа, сообщает пресс-служба Восточного округа.

На острове Матуа обустроен полевой лагерь совместной экспедиции


«Военнослужащие оборудовали полевую баню, медицинский пункт, хлебопекарню, столовую, санитарно-эпидемиологическую лабораторию и пункт связи. В ближайшие дни будет окончательно завершена разгрузка имущества и оборудования с кораблей Тихоокеанского флота на берег и все члены экспедиции приступят к выполнению поставленных задач», – говорится в релизе.


Сообщается, что в этом году научный состав экспедиции значительно расширился – «на острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина».



Согласно информации, «будут собираться материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, проводиться видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик».

Ученые также реконструируют активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет. Это необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.



«Кроме того, продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, включая айнскую», – отметили в пресс-службе.



В округе добавили, что по итогам экспедиции 2017 года «будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие».

Напомним, в начале июня пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что в ходе экспедиции на Матуа продолжится изучение перспективных мест базирования флота.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 13:12
    Даже не знаю где это smile
    Рабинович_007
    1. Банный Сегодня, 13:15
      на райберте хабара прибавится чую)))
      Банный
    2. 30 вис Сегодня, 13:17
      Карту посмотрите . От Израиля далеко ,к штатам близко ..Для израиля плохо .
      30 вис
      1. DenZ Сегодня, 13:20
        Че там плохого для Израиля? От курильских островов до Израиля далековато. Вот США и Японии должно быть беспокойно.
        DenZ
        1. Владимир16 Сегодня, 13:26
          Там же есть еврейский уголок - Биробиджан. wink
          У нас страна многонациональная, у каждого, кто русский язык понимает, есть свой приют.
          Вот только не пойму при чем тут евреи-то? Японцы наверняка напряглись в очередной раз. Но и то дело полезное, авось задумаются малЁк. Спеси поубавится. Они ведь только дубину понимают. США охреначило их дважды... В итоге - лучшие друзья.
          Правда, русский человек даже скотину лаской приручает. Но, то скотина, а тут японцы.
          Владимир16
    3. Дамир Сегодня, 13:19
      а Вам можно и не переживать... а вот Японцам тем да.... пора напрягать сфинктер....
      Дамир
    4. aleksfill Сегодня, 13:20
      Вот и хорошо, значит есть места, которые вы - не окучиваете.
      aleksfill
    5. APASUS Сегодня, 13:21
      Цитата: Рабинович_007
      Даже не знаю где это smile

      Ма́туа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов.
      японцы в годы Второй мировой войны превратили остров в неприступную крепость, где были и подземные тоннели, и аэродром, и даже железная дорога. Гарнизон на острове превышал три тысячи человек. Вообще Курильские острова использовались японцами как стратегический барьер для выхода из Охотского моря в Тихий океан. Здесь возвели целую сеть различных военных оборонительных фортификаций.
      APASUS
      1. Рабинович_007 Сегодня, 13:44
        Спасибо интересно.
        Рабинович_007
    6. Spartanez300 Сегодня, 13:57
      Это уже вторая экспедиция на остров , во время второй мировой войны у японцев там была военная база .
      Spartanez300
  2. Шарнхорст Сегодня, 13:31
    Интересно, будут ли опубликованы результаты экспедиции?
    Шарнхорст
  3. кедр Сегодня, 13:36
    Хорошая новость. Чем последовательней и настойчивей будем действовать и разворачиваться на Курилах, тем меньше соблазнов будет у соседей их хапнуть...
    кедр
  4. LPD17 Сегодня, 14:00
    Идзумо и Кага
    им есть куда теперь тренироваться
    LPD17
  5. Грица Сегодня, 14:02
    Что то все больше говорится о научном освоении Матуа, а не военном. Перекос. Как военный объект он там был бы очень кстати.
    Смотрел фоторепортажи с прошлого года- очень интересно. Загадка на загадке. А японцы военные тайны не выдают, падлюки
    Грица
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