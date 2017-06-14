На острове Матуа обустроен полевой лагерь совместной экспедиции
Участники совместной экспедиции Минобороны, Русского географического общества и Тихоокеанского флота завершили обустройство специального полевого лагеря на острове Матуа, сообщает пресс-служба Восточного округа.
«Военнослужащие оборудовали полевую баню, медицинский пункт, хлебопекарню, столовую, санитарно-эпидемиологическую лабораторию и пункт связи. В ближайшие дни будет окончательно завершена разгрузка имущества и оборудования с кораблей Тихоокеанского флота на берег и все члены экспедиции приступят к выполнению поставленных задач», – говорится в релизе.
Сообщается, что в этом году научный состав экспедиции значительно расширился – «на острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина».
Согласно информации, «будут собираться материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, проводиться видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик».
Ученые также реконструируют активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет. Это необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.
«Кроме того, продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, включая айнскую», – отметили в пресс-службе.
В округе добавили, что по итогам экспедиции 2017 года «будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие».
Напомним, в начале июня пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что в ходе экспедиции на Матуа продолжится изучение перспективных мест базирования флота.
«Военнослужащие оборудовали полевую баню, медицинский пункт, хлебопекарню, столовую, санитарно-эпидемиологическую лабораторию и пункт связи. В ближайшие дни будет окончательно завершена разгрузка имущества и оборудования с кораблей Тихоокеанского флота на берег и все члены экспедиции приступят к выполнению поставленных задач», – говорится в релизе.
Сообщается, что в этом году научный состав экспедиции значительно расширился – «на острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина».
Согласно информации, «будут собираться материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, проводиться видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик».
Ученые также реконструируют активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет. Это необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.
«Кроме того, продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, включая айнскую», – отметили в пресс-службе.
В округе добавили, что по итогам экспедиции 2017 года «будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие».
Напомним, в начале июня пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что в ходе экспедиции на Матуа продолжится изучение перспективных мест базирования флота.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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