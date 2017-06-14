С Байконура успешно стартовала РН "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-06"
Пресс-служба Роскосмоса сообщает об успешном старте с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-06». Старт состоялся примерно в 12:20 мск в соответствии с программой полёта МКС. Стартовой площадкой стала площадка №31 на Байконуре. Из сообщения ведомства:
В сообщении говорится о том, что стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 16 июня, примерно на 14:42 по Москве.
Сообщение пресс-службы:
Спутник «Танюша-ЮЗГУ» создан коллективом Юго-Западного госуниверситета совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли. Это спутник так называемой наноконцепции, который будет передавать на Землю телеметрию и данные о проведённой съёмке земной поверхности.
Через 8 минут 48 секунд после старта транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-06» успешно отделился от третьей ступени и вышел на заданную орбиту.
После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полетами (ЦУП) приступили к управлению его полётом.
Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-06» со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российского космонавта Фёдора Юрчихина.
После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полетами (ЦУП) приступили к управлению его полётом.
Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-06» со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российского космонавта Фёдора Юрчихина.
В сообщении говорится о том, что стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 16 июня, примерно на 14:42 по Москве.
Сообщение пресс-службы:
ТГК «Прогресс МС-06» доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках КДУ и системы дозаправки, воду, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники «Танюша-ЮГЗУ», «Сфера-53», ТНС-О №2.
Спутник «Танюша-ЮЗГУ» создан коллективом Юго-Западного госуниверситета совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли. Это спутник так называемой наноконцепции, который будет передавать на Землю телеметрию и данные о проведённой съёмке земной поверхности.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Roscosmos
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