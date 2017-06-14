С Байконура успешно стартовала РН "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-06"

Через 8 минут 48 секунд после старта транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-06» успешно отделился от третьей ступени и вышел на заданную орбиту.



После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полетами (ЦУП) приступили к управлению его полётом.



Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-06» со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российского космонавта Фёдора Юрчихина.

ТГК «Прогресс МС-06» доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках КДУ и системы дозаправки, воду, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники «Танюша-ЮГЗУ», «Сфера-53», ТНС-О №2.