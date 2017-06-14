15:18 14 июня

Пентагон получил право самостоятельно определять численность войск в Афганистане

Президент США Дональд Трамп разрешил главе Пентагона самостоятельно определять необходимое количество американских военнослужащих, дислоцированных в Афганистане, передает Интерфакс сообщение ABC.



По словам источника телекомпании, министр обороны Джеймс Мэттис теперь может решать вопросы, связанные с увеличением контингента в Афганистане, самостоятельно, не обращаясь в Белый дом.


Собеседник сообщил также, что официально о предоставлении указанных полномочий Пентагон объявит в ближайшие дни.

Издание напоминает, что Мэттис уже наделен подобными полномочиями по вопросам изменения численности военных США в Сирии и Ираке.

По данным канала, в настоящее время в Афганистане находятся около 8,4 тыс. американских военнослужащих.

Недавно глава Пентагона заявил на слушаниях в сенате, что намерен представить законодателям новую стратегию по Афганистану.

Мы не выигрываем в Афганистане, но мы это исправим,
сказал Мэттис.

Использованы фотографии: AP Photo / J. Scott Applewhite
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 13:34
    Афганцев уже не спрашивают..Как кстати и Белый Дом..Там хоть власть в Кабуле есть?
    210окв
    1. Владимир16 Сегодня, 13:42
      Мы не выигрываем в Афганистане, но мы это исправим,

      У кого они выиграть хотят? И во, что они играют в Афгане? У местных хотят выиграть? Подсадили всех на мак.
      Матрасы озверели совсем. Относятся к людям как... Вернее не относятся они к людям. Падлы.
      Владимир16
      1. Владимир 38 Сегодня, 13:50
        Они зарабатывают на наркоте, всем известный факт..
        Цитата: Владимир16
        И во, что они играют в Афгане? У местных хотят выиграть?
        Владимир 38
        1. тол100в Сегодня, 14:12
          Цитата: Владимир 38
          Они зарабатывают на наркоте, всем известный факт..

          Они не столько зарабатывают, сколько разлагают сам Афганистан и страны куда перенаправляются потоки наркоты! (направления выбирают СГА). С малыми изменениями используют опыт англичан по опиизаци Китая! Просто здесь размахнулись шире! Ведь за время американского вторжения в Афган производство наркотиков увеличилось на ПОРЯДОК !
          тол100в
      2. Соломон Кейн Сегодня, 13:53
        Остаётся пожелать американским парням "удачи".
        Соломон Кейн
  2. Logall Сегодня, 13:39

    Это тот случай, когда добовить нечего...
    Logall
  3. Соломон Кейн Сегодня, 13:43
    Слова Джеймса Мэттиса можно интерпретировать, как число дислоцируемого контингента определяется предписанием штатного военного врача-нарколога, а именно сколько осталось более-менее нормальных морпехов, "не съехавших от афганской "дури".
    Соломон Кейн
  4. iliitchitch Сегодня, 13:48
    "мы не выигрываем в афганистане..." . Собственно , такой задачи и не было . Главная идея - всю "округу" наркотой накачать , что и сделано .
    iliitchitch
  5. Владимир 38 Сегодня, 13:49
    А раньше видно за пентагон СБУ определяло численность войск).. Великие украинцы обозначают численность американских войск во всех точках мира.
    Владимир 38
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