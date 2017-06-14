Пентагон получил право самостоятельно определять численность войск в Афганистане

Мы не выигрываем в Афганистане, но мы это исправим,

Президент США Дональд Трамп разрешил главе Пентагона самостоятельно определять необходимое количество американских военнослужащих, дислоцированных в Афганистане, передает Интерфакс сообщение ABC.По словам источника телекомпании, министр обороны Джеймс Мэттис теперь может решать вопросы, связанные с увеличением контингента в Афганистане, самостоятельно, не обращаясь в Белый дом.Собеседник сообщил также, что официально о предоставлении указанных полномочий Пентагон объявит в ближайшие дни.Издание напоминает, что Мэттис уже наделен подобными полномочиями по вопросам изменения численности военных США в Сирии и Ираке.По данным канала, в настоящее время в Афганистане находятся около 8,4 тыс. американских военнослужащих.Недавно глава Пентагона заявил на слушаниях в сенате, что намерен представить законодателям новую стратегию по Афганистану.сказал Мэттис.