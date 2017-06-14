Пентагон получил право самостоятельно определять численность войск в Афганистане
Президент США Дональд Трамп разрешил главе Пентагона самостоятельно определять необходимое количество американских военнослужащих, дислоцированных в Афганистане, передает Интерфакс сообщение ABC.
По словам источника телекомпании, министр обороны Джеймс Мэттис теперь может решать вопросы, связанные с увеличением контингента в Афганистане, самостоятельно, не обращаясь в Белый дом.
Собеседник сообщил также, что официально о предоставлении указанных полномочий Пентагон объявит в ближайшие дни.
Издание напоминает, что Мэттис уже наделен подобными полномочиями по вопросам изменения численности военных США в Сирии и Ираке.
По данным канала, в настоящее время в Афганистане находятся около 8,4 тыс. американских военнослужащих.
Недавно глава Пентагона заявил на слушаниях в сенате, что намерен представить законодателям новую стратегию по Афганистану.
По словам источника телекомпании, министр обороны Джеймс Мэттис теперь может решать вопросы, связанные с увеличением контингента в Афганистане, самостоятельно, не обращаясь в Белый дом.
Собеседник сообщил также, что официально о предоставлении указанных полномочий Пентагон объявит в ближайшие дни.
Издание напоминает, что Мэттис уже наделен подобными полномочиями по вопросам изменения численности военных США в Сирии и Ираке.
По данным канала, в настоящее время в Афганистане находятся около 8,4 тыс. американских военнослужащих.
Недавно глава Пентагона заявил на слушаниях в сенате, что намерен представить законодателям новую стратегию по Афганистану.
Мы не выигрываем в Афганистане, но мы это исправим,сказал Мэттис.
Использованы фотографии: AP Photo / J. Scott Applewhite
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