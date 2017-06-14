15:15 14 июня

Глава РСК «МиГ» по поводу объединения с «Сухим»: никто никого поглощать не будет

Планов объединения компании «Сухой» и самолетостроительной корпорации «МиГ» в один актив нет, передает Интерфакс-АВН заявление генеральный директор корпорации Ильи Тарасенко.

Глава РСК «МиГ» по поводу объединения с «Сухим»: никто никого поглощать не будет


Речь не о соединении в один актив, а о работе в рамках дивизиона (дивизиона военной авиации ОАК),
сказал Тарасенко в интервью газете «Коммерсантъ».


Он пояснил, что стратегия ОАК подразумевает «последовательное дивизиональное распределение всех своих активов по типам авиации: транспортная, боевая, гражданская, специальная».

Вполне логично, что в этих рамках "МиГ" и "Сухой" входят в дивизион военной авиации. Это не новость. Наша работа полностью координируется Объединенной авиастроительной корпорацией,
добавил гендиректор «МиГа».

По его словам, «оба предприятия войдут в дивизион военной авиации на равных правах, никто никого не будет поглощать».

Но, естественно, вторичные и дублирующие функции у каждого из предприятий будут отсечены. Это стандартная мировая практика. Убежден, что все это позволит повысить эффективность ключевых процессов в обеих компаниях,
сказал Тарасенко.

Использованы фотографии: www.kontur-industrial.ru
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Комментарии 12

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  1. Самаритянин Сегодня, 13:56
    А ещё Тарасенко заявил: В РОССИИ НАЧАЛИ РАЗРАБОТКУ НОВОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ-ПЕРЕХВАТЧИКА НА СМЕНУ МИГ-31 (https://sdelanounas.ru/blogs/94763/)
    Самаритянин
    1. Самаритянин Сегодня, 14:01
      А на "РИА" к этой новости ещё и интересную картинку прилепили (кликабельно):
      Самаритянин
      1. НасРать Сегодня, 14:15
        Пока идут организационно-реформирующие мероприятия... - ждать самолета долго придется, а когда сделают - возможно уже устареет морально.
        НасРать
    2. Монос Сегодня, 14:02
      Но, естественно, вторичные и дублирующие функции у каждого из предприятий будут отсечены

      А вторичные, это какие?
      Монос
      1. Самаритянин Сегодня, 14:05
        Цитата: Монос
        вторичные и дублирующие функции у каждого из предприятий

        Это эффективные манагеры, развитологи и прочий "планктон"...
        Самаритянин
      2. tiredwithall Сегодня, 14:18
        Цитата: Монос
        А вторичные, это какие?

        Вторичная функция - это кто первый получит основное финансирование.
        tiredwithall
    3. НЕКСУС Сегодня, 14:27
      Цитата: Самаритянин
      А ещё Тарасенко заявил: В РОССИИ НАЧАЛИ РАЗРАБОТКУ НОВОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ-ПЕРЕХВАТЧИКА НА СМЕНУ МИГ-31

      Этой новости сто лет в четверг...еще в 12 году об этом не только у нас заявляли,но и на западе. Более того,в 15 году,матрассы даже опубликовали некоторые ТТХ этого перехватчика-ПАК ДП(или МИГ-41)...там речь шла о скоростных характеристиках данного перехватчика-4,2-4,5 маха...то есть,получается,что этот истребитель будет беспилотным.
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:39
        Привет , Андрей ! hi Ты как вообще , заявлению Тарасенко веришь ?
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:02
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Андрей ! hi Ты как вообще , заявлению Тарасенко веришь ?

          Привет,Паша! Как себе. wassat
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:09
            Значит , мы с тобой одинаково мыслим . drinks
            bouncyhunter
      2. Самаритянин Сегодня, 15:02
        Родной,
        Цитата: НЕКСУС
        НЕКСУС
        я же в курсе не первый день .... да и обсуждали уже раз сто..."Крайняя" статья от 17.03.2017 на ВО была: https://topwar.ru/111234-raboty-po-sozdaniyu-mig-
        41-prodolzhayutsya.html

        Просто очередной ход ВО порезать интервью с Тарасенко на несколько и печатать по новости в час...
        Самаритянин
  2. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:21
    МиГ очухался!))
    GELEZNII_KAPUT
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