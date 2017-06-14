Глава РСК «МиГ» по поводу объединения с «Сухим»: никто никого поглощать не будет

Речь не о соединении в один актив, а о работе в рамках дивизиона (дивизиона военной авиации ОАК),

Вполне логично, что в этих рамках "МиГ" и "Сухой" входят в дивизион военной авиации. Это не новость . Наша работа полностью координируется Объединенной авиастроительной корпорацией,

Но, естественно, вторичные и дублирующие функции у каждого из предприятий будут отсечены. Это стандартная мировая практика. Убежден, что все это позволит повысить эффективность ключевых процессов в обеих компаниях,