Глава РСК «МиГ» по поводу объединения с «Сухим»: никто никого поглощать не будет
Планов объединения компании «Сухой» и самолетостроительной корпорации «МиГ» в один актив нет, передает Интерфакс-АВН заявление генеральный директор корпорации Ильи Тарасенко.
Он пояснил, что стратегия ОАК подразумевает «последовательное дивизиональное распределение всех своих активов по типам авиации: транспортная, боевая, гражданская, специальная».
По его словам, «оба предприятия войдут в дивизион военной авиации на равных правах, никто никого не будет поглощать».
Речь не о соединении в один актив, а о работе в рамках дивизиона (дивизиона военной авиации ОАК),сказал Тарасенко в интервью газете «Коммерсантъ».
Он пояснил, что стратегия ОАК подразумевает «последовательное дивизиональное распределение всех своих активов по типам авиации: транспортная, боевая, гражданская, специальная».
Вполне логично, что в этих рамках "МиГ" и "Сухой" входят в дивизион военной авиации. Это не новость. Наша работа полностью координируется Объединенной авиастроительной корпорацией,добавил гендиректор «МиГа».
По его словам, «оба предприятия войдут в дивизион военной авиации на равных правах, никто никого не будет поглощать».
Но, естественно, вторичные и дублирующие функции у каждого из предприятий будут отсечены. Это стандартная мировая практика. Убежден, что все это позволит повысить эффективность ключевых процессов в обеих компаниях,сказал Тарасенко.
Использованы фотографии: www.kontur-industrial.ru
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