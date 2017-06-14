15:18 14 июня

Миллиардеру из ФСИН дали 8 лет колонии

Экс-глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ суд признан виновным по статьям обвинения. Приговор в отношении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера объявила судья Замоскворецкого суда города Москвы Елена Аверченко: 8 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа.

Другие фигуранты уголовного дела также были признаны виновными и получили реальные сроки. Так, по информации РИА Новости , экс-замглавы ФСИН Николай Криволапов осужден на 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима. Он выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей. А экс-руководитель госуцентра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов осужден на 6 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.

В итоговом решении суда вопросы могут вызывать, разве что, суммы штрафов. Но это уже вопрос больше не к суду, а к действующему уголовному законодательству, в котором сумма хищений в миллиард наказывается штрафом в несколько сот тысяч рублей.


Однако сроки заключения вполне достаточны для того, чтобы Реймер и его бывшие соратники, которые обвинены в фактическом создании преступной группы, смогли поразмыслить над своими деяниями.

Миллиардеру из ФСИН дали 8 лет колонии


Напомним, что Реймер подозревался в создании криминальной группы, которая занималась мошенничеством при оснащении ФСИН РФ так называемыми электронными браслетами. Браслеты без размещения тендера закупались по цене более чем в 100 тысяч рублей, хотя их реальная стоимость не превышала 20 тысяч. Закупались фактически у самих себя. Весь «навар» Реймер и подельники клали себе же в карман.

Общая сумма нанесённого бюджету ущерба – более 1,2 млрд. рублей. Это беспрецедентная как по своим масштабам, так и по своей циничности афера за всю историю ФСИН РФ. Именно за это Реймер и проведёт ближайшие годы в колонии.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 51

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  1. Spartanez300 Сегодня, 14:09
    Жадность фраера сгубила на старости лет , уже и зарплата запредельная была а все мало .
    Spartanez300
    1. tiredwithall Сегодня, 14:13
      Без жадности тут никак, но в наказании явно не хватает конфискации имущества.
      tiredwithall
      1. Чёрный Сегодня, 14:21
        На мой взгляд, казнокрады должны сидеть ровно до тех пор, пока не возместят весь ущерб +5 лет....возместит в течении года, значит через 6 выйдет, 15 лет будет возмещать - выйдет через 20....а ещё лучше - к стенке...
        Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 14:15
      Уплатит штраф и выйдет через год-полтора. А наворованного хватит на жизнь до третьего поколения. Обычный чел. из системы. hi
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 14:20
        Цитата: сибиралт
        Уплатит штраф и выйдет через год-полтора

        Штраф это штраф! И не имеет никакого отношения к украденной сумме. Украденное никто ему не дарит. Если вы это не знаете,то не нужно и писать ерунду.
        Александр романов
        1. сибиралт Сегодня, 14:23
          Если ерундой не размахивать, то дайте ссылку на реальное возмещение ущерба от хищения. Не то у нас уже за миллионные взятки только штрафуют, как за неправильно припаркованное авто. А при Советах расстреливали, что и сейчас делают в Китае. hi
          сибиралт
          1. Александр романов Сегодня, 14:37
            Цитата: сибиралт
            Если ерундой не размахивать, то дайте ссылку на реальное возмещение ущерба от хищения

            Так не размахиваите,поскольку ему приговор выносят на основе обвинения в хищении .Истец государство,представляет его интересы прокуратура. Где и когда суд выносил решение ,дарив украденное??? Где написано,что государство не требует возврата украденных средств???
            Александр романов
          2. Околоточный Сегодня, 14:40
            Штраф - это вид наказания. Возмещение ущерба это другое немного. Организация или люди в ходе следствия или после приговора подают требования на возмещение ущерба.
            Околоточный
            1. Александр романов Сегодня, 15:02
              Цитата: Околоточный
              Организация или люди в ходе следствия или после приговора подают требования на возмещение ущерба.

              Им это объяснять бесполезно. Они думают украл 700 лямов,заплатил штраф в 600 тыщ рублей,отсидел 5 лет и выходи миллионером.
              Если бы так было,вся страна воровала бы laughing
              Александр романов
              1. Околоточный Сегодня, 15:10
                Кстати, если не заплатит штраф, то можно новое УД возбудить по ст.315 УК РФ, неисполнение приговора суда.
                Околоточный
      2. mishaia_23 Сегодня, 14:48
        Нижний Тагил Свердловской области (ИК-13) по нему плачет...

        Хотя я бы его отправил к простым уркам. Ох они его ждут.
        Сколько радости у бывших заключенных, что их бывший начальник на нарах.
        mishaia_23
      3. barclay Сегодня, 15:09
        Цитата: сибиралт
        Уплатит штраф и выйдет через год-полтора.


        Согласен. И сидеть будет в тепличных условиях, "работая" в тюремной библиотеке.
        Вот если бы его с такой харей отправили лес валить на восемь лет, то другое дело.
        А так приговор "восемь лет колонии" - звучит.
        barclay
    3. Deadушка Сегодня, 14:20
      Денег много не бывает и как говорит "восточная мудрость":
      "Женщин и денег много не бывает, они или есть или нет".
      Деньги - это одна из разновидностей власти. Больше денег - больше власти.
      Deadушка
    4. Владимир 38 Сегодня, 14:21
      1.2 лярда увел и 800 т штрафа - это как?
      Владимир 38
      1. Александр романов Сегодня, 14:38
        Цитата: Владимир 38
        1.2 лярда увел и 800 т штрафа - это как?

        Это ваше не знание законов.И всего лишь
        Александр романов
      2. Dzafdet Сегодня, 14:45
        Да поделился со следствием и судом. По закону ему должны были впаять штраф в 10-м размере. Ан нет! Пожалели горемыку! tongue laughing wassat
        Dzafdet
    5. INVESTOR Сегодня, 14:28
      Политическое обозрение-налево, ФБК-направо.
      INVESTOR
    6. рич Сегодня, 14:30
      Миллиардеру из ФСИН дали 8 лет колонии

      поехал отбывать наказание по месту службы good
      рич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:51
        Цитата: рич
        Миллиардеру из ФСИН дали 8 лет колонии

        поехал отбывать наказание по месту службы good

        Года два "отсидит писарем бесконовйником.."..Зато дети внуки обеспечены на долгие года..
        ОТДЕЛ
      2. INVESTOR Сегодня, 15:14
        Цитата: рич
        Миллиардеру из ФСИН дали 8 лет колонии

        поехал отбывать наказание по месту службы good

        Не фсе так живут как эти сидят. request
        INVESTOR
      3. barclay Сегодня, 15:17
        Да, прикольно сесть на зону, которую когда-то инспектировал... wassat
        Бывшему "шефу" там по привычке будут лучший чифир готовить.
        barclay
  2. 210окв Сегодня, 14:10
    За "электронные наручники" надели стальные.....А как грозно этот дядька смотрелся на видео когда распекал нерадивого капитана за незнание компьютера!Его кажется даже Израиль не захотел "взять на поруки"..Что странно даже.
    210окв
    1. tiredwithall Сегодня, 14:15
      Цитата: 210окв
      Его кажется даже Израиль не захотел "взять на поруки"..Что странно даже.

      Ничего странного. Очевидно не поделился.
      tiredwithall
      1. Александр романов Сегодня, 14:21
        Цитата: tiredwithall
        Очевидно не поделился.

        Вы охрененный очевидец
        Александр романов
        1. tiredwithall Сегодня, 14:54
          Цитата: Александр романов
          Вы охрененный очевидец

          Не знаю - это комплимент или нет, но на всякий случай спасибо. Вот по поводу "очевидца" Вы явно переборщили. В этом деле просто работает жёсткая логика. Что-то вроде такого: если человек себе покупает трусы, то он очевидно имеет ж... И вот в эту ж... даже не обязательно смотреть. Ну очевидно же.
          tiredwithall
          1. Александр романов Сегодня, 15:00
            Цитата: tiredwithall
            Что-то вроде такого: если человек себе покупает трусы, то он очевидно имеет ж..

            И часто вы делитесь своими трусами ?
            Александр романов
            1. tiredwithall Сегодня, 15:06
              Вопрос несколько странный и неожиданный. Но если Вы испытываете затруднения в данном секторе гардероба, то выручу.
              tiredwithall
              1. Александр романов Сегодня, 15:14
                Цитата: tiredwithall
                Вопрос несколько странный и неожиданный.

                Ну почему же,для вас обмен поделиться такими вещами-это ,как с добрым утром.Судя по написанному вами-это очевидно.
                Как и очевидны ваши глубокие познания ,как и с кем нужно поделиться.
                Александр романов
      2. 210окв Сегодня, 14:21
        Раз закончилось приговором-точно!Не поделился!
        Цитата: tiredwithall
        Цитата: 210окв
        Его кажется даже Израиль не захотел "взять на поруки"..Что странно даже.

        Ничего странного. Очевидно не поделился.
        210окв
        1. Александр романов Сегодня, 14:38
          Цитата: 210окв
          Раз закончилось приговором-точно!Не поделился!

          От вас тошнит господа
          Александр романов
          1. tiredwithall Сегодня, 15:10
            Цитата: Александр романов
            От вас тошнит господа

            Если честно, может всё-же похмелье виновато?
            tiredwithall
            1. Александр романов Сегодня, 15:15
              Цитата: tiredwithall
              Если честно, может всё-же похмелье виновато?

              Нет,виноваты диванные эксперты,которым одного заголовка хватает,что бы сделать очевидные выводы.
              Александр романов
  3. Инок Сегодня, 14:15
    Цитата: Spartanez300
    Жадность фраера сгубила на старости лет , уже и зарплата запредельная была а все мало .


    Скорее жидность.
    Инок
  4. МПК105 Сегодня, 14:15
    Не...Ну...Всёж реальный срок(пусть и по УДО выйдет через 23 дня,дело не в этом)...В отличии от -
    РЕАЛЬНЫЙ СРОК,как ни верти............
    МПК105
    1. Alexey RA Сегодня, 14:20
      Дык... мебельщик искупил вину Крымом и, отчасти, Сирией. smile
      Alexey RA
    2. PValery53 Сегодня, 14:57
      Це шо за сладкая парочка?
      PValery53
  5. PBF Сегодня, 14:19
    Я думаю, что для чиновников и гос служащих уже пора давно вводить один вид наказания ,смертную казнь с полной конфискацией. am
    PBF
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:23
      Цитата: PBF
      Я думаю, что для чиновников и гос служащих уже пора давно вводить один вид наказания ,смертную казнь с полной конфискацией. am

      С полной конфискацией согласен, но еще добавить нужно и у всех родственников. А убивать его зачем? Пусть отрабатывает, рудники, шахты, что ли на Руси закончились?
      Владимир 38
      1. PBF Сегодня, 14:37
        Думаю,что только боязнь за свою шкуру, может заставит тащить всё подряд. В рудниках тоже теплые места есть, в бане, да в столовой.
        PBF
  6. Incvizitor Сегодня, 14:20
    Надо было делиться как табуреткин, сейчас бы то же на свободе гулял laughing
    Incvizitor
  7. Макаров Сегодня, 14:22
    Зона засыпает, лампочки зажглися.......)))
    Макаров
  8. Галеон Сегодня, 14:24
    800 тысяч... 600 тысяч... 700 тысяч. Полновесно отмерили, не то, что в магазинах: 799, 599, 699. Только, думается, они в барсетках носили больше. Приговор (или судья?) оказывается смешон для таких хапуг. Максимум через 3,5 года будут на свободе: срок следствия пошел в зачет, зона вместе со всеми куплена. Попарится в баньке, поживет с комфортом, если вообще будет сидеть, а не ездить, куда хочется.
    Галеон
    1. Александр романов Сегодня, 14:40
      Цитата: Галеон
      : срок следствия пошел в зачет,

      Если не был ,под подпискои то да.
      Цитата: Галеон
      зона вместе со всеми куплена.

      Попробуи купить сам для начала,что бы писать подобное.
      Александр романов
      1. Галеон Сегодня, 15:14
        Сам не покупал, но знакомый покупал житуху библиотекаря на красной зоне, так что был наслышан. А самому ситуация не кажется забавной? сел начальник ФСИН - он будет сидеть как простой зек? Это как гаишнику штрафовать начальника ГИБДД РФ laughing
        Галеон
    2. Dzafdet Сегодня, 14:47
      1,2 лярда - это то , что смогли доказать...А сколько он упёр история умалчивает... tongue wassat
      Dzafdet
  9. Околоточный Сегодня, 14:43
    Сколько из-за этой морды настоящих профессионалов уволилось. Получил своё.
    Околоточный
  10. PValery53 Сегодня, 14:45
    А как же с кратным превышением штрафа над ущербом? - "Вычислителям" штрафа - по "арихметике" - "двойка".
    PValery53
  11. avg-mgn Сегодня, 14:47
    Судя по далеко не максимальным срокам, ворюги пошли на сделку с правосудием, возмещение ущерба и (раскаяние?) повод для вынесения не самого сурового наказания.
    avg-mgn
  12. cariperpaint Сегодня, 14:48
    нормально ему срок отвесили. хватит такими кровожадными быть.казнь это слишком крайняя мера. в его возрасте 8 лет это и так почти могила.
    cariperpaint
  13. pvv113 Сегодня, 14:49
    8 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа.

    По-моему, у китайцев борьба с коррупцией намного эффективней
    pvv113
  14. Толстоевский Сегодня, 15:01
    для таких реймеров есть лишь одно адекватное наказание - вышка
    Толстоевский
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