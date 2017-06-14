Миллиардеру из ФСИН дали 8 лет колонии
Экс-глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ суд признан виновным по статьям обвинения. Приговор в отношении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера объявила судья Замоскворецкого суда города Москвы Елена Аверченко: 8 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа.
Другие фигуранты уголовного дела также были признаны виновными и получили реальные сроки. Так, по информации РИА Новости , экс-замглавы ФСИН Николай Криволапов осужден на 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима. Он выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей. А экс-руководитель госуцентра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов осужден на 6 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.
В итоговом решении суда вопросы могут вызывать, разве что, суммы штрафов. Но это уже вопрос больше не к суду, а к действующему уголовному законодательству, в котором сумма хищений в миллиард наказывается штрафом в несколько сот тысяч рублей.
Однако сроки заключения вполне достаточны для того, чтобы Реймер и его бывшие соратники, которые обвинены в фактическом создании преступной группы, смогли поразмыслить над своими деяниями.
Напомним, что Реймер подозревался в создании криминальной группы, которая занималась мошенничеством при оснащении ФСИН РФ так называемыми электронными браслетами. Браслеты без размещения тендера закупались по цене более чем в 100 тысяч рублей, хотя их реальная стоимость не превышала 20 тысяч. Закупались фактически у самих себя. Весь «навар» Реймер и подельники клали себе же в карман.
Общая сумма нанесённого бюджету ущерба – более 1,2 млрд. рублей. Это беспрецедентная как по своим масштабам, так и по своей циничности афера за всю историю ФСИН РФ. Именно за это Реймер и проведёт ближайшие годы в колонии.
Другие фигуранты уголовного дела также были признаны виновными и получили реальные сроки. Так, по информации РИА Новости , экс-замглавы ФСИН Николай Криволапов осужден на 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима. Он выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей. А экс-руководитель госуцентра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов осужден на 6 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.
В итоговом решении суда вопросы могут вызывать, разве что, суммы штрафов. Но это уже вопрос больше не к суду, а к действующему уголовному законодательству, в котором сумма хищений в миллиард наказывается штрафом в несколько сот тысяч рублей.
Однако сроки заключения вполне достаточны для того, чтобы Реймер и его бывшие соратники, которые обвинены в фактическом создании преступной группы, смогли поразмыслить над своими деяниями.
Напомним, что Реймер подозревался в создании криминальной группы, которая занималась мошенничеством при оснащении ФСИН РФ так называемыми электронными браслетами. Браслеты без размещения тендера закупались по цене более чем в 100 тысяч рублей, хотя их реальная стоимость не превышала 20 тысяч. Закупались фактически у самих себя. Весь «навар» Реймер и подельники клали себе же в карман.
Общая сумма нанесённого бюджету ущерба – более 1,2 млрд. рублей. Это беспрецедентная как по своим масштабам, так и по своей циничности афера за всю историю ФСИН РФ. Именно за это Реймер и проведёт ближайшие годы в колонии.
Использованы фотографии: Твиттер
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