15:10 14 июня

Израильская компания Elbit Systems презентовала дрон-«камикадзе»

Еще один крупный производитель вооружений начал выпуск «блуждающих боеприпасов». Израильская компания Elbit Systems презентовала свой первый дрон-«камикадзе», получивший название SkyStriker, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com

Аппарат сочетает в себе возможности разведывательного дрона и ударного боеприпаса, управляется оператором и может находиться в воздухе до двух часов. При выявлении цели оператор может направить SkyStriker на нее под различными углами (тяжелая бронетехника может атаковаться вертикально, укрепления – в бреши или смотровые отверстия).

Израильская компания Elbit Systems презентовала дрон-«камикадзе»

«Блуждающий боеприпас» SkyStriker



В компании Elbit Systems утверждают, что благодаря наличию мультиспектральной камеры оператор может с высокой точностью поражать даже движущиеся цели. При этом электродвигатель «блуждающего боеприпаса» работает сравнительно тихо, что позволяет ему оставаться незамеченным даже при полете на малых высотах.

Масса SkyStriker составляет 35 кг, из которых от 5 до 10 кг приходится на боеголовку (может изменяться в зависимости от типа боевой задачи). При этом SkyStriker может быть многоразовым – в случае необходимости оператор может вернуть беспилотник к месту пуска, где он приземлится с помощью встроенного парашюта и «подушки безопасности». После непродолжительного технического обслуживания «летающий боеприпас» будет вновь готов к выполнению боевой задачи.

В прошлом году линейку дронов-«камикадзе» презентовала другая израильская компания — Israel Aerospace Industries. «Одноразовые» беспилотники Rotem L, Harpy NG и Green Dragon впервые были показаны на выставке Singapore Airshow 2016 и, по неофициальным данным, уже принимали участие в военных конфликтах. В 2015 году «блуждающие боеприпасы» презентовала компания UVision. Кроме того, дроны-«камикадзе» разрабатываются в США, Польше и ряде других стран.

Использованы фотографии: flightglobal.com
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Комментарии 23

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 14:31
    Вроде я раньше читал что были такие дроны, в смысле типа камикадзе.
    Рабинович_007
    1. Setrac Сегодня, 14:33
      Цитата: Рабинович_007
      Вроде я раньше читал что были такие дроны, в смысле типа камикадзе.

      И эти дроны называются - управляемые ракеты.
      Setrac
      1. Чёрный Сегодня, 14:36
        подумаешь...у украинцев миномёт-камикадзе есть "МОЛОТ" называется wassat
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:53
          И этот дрон-камикадзе исключительно для самообороны , конечно же .
          bouncyhunter
      2. igorserg Сегодня, 15:09
        ракета два часа в воздухе болтпться не будет, в ожидании пока оператор выберет цель.
        igorserg
    2. Приговор Сегодня, 14:37
      Рабинович, Вы в своём уме?... wink
      Приговор
    3. рич Сегодня, 14:40
      Слова "Камикадзе" не существует в природе. В русской транскрипции оно подаётся неверно. Само же слово, является сложносоставным и происходит от двух японски корней "ками" и "каззе", что дословно переводится как "Божественный ветер". В английской транскрипции [kamikazze] это слово звучит ближе к оригиналу
      рич
  2. Саша Крымский Сегодня, 14:37
    Для полной картины девайса, хотелось бы знать потолок полёта.
    Максимальная скорость составляет 185 км/ч, а в момент пикирования на цель — до 500 км/ч.
    Саша Крымский
    1. Чёрный Сегодня, 14:39
      Цитата: Саша Крымский
      Для полной картины девайса.
      Максимальная скорость составляет 185 км/ч, а в момент пикирования на цель — до 500 км/ч.

      ну, штука, неплохая...у всех этих прибамбасов - дронов, БПЛА , и т.д большие перспективы.
      Чёрный
      1. Саша Крымский Сегодня, 14:46
        большие перспективы

        Мне кажется , что для тих найдётся простое и не дорогое противоядие.
        Саша Крымский
        1. Чёрный Сегодня, 14:51
          Цитата: Саша Крымский
          большие перспективы

          Мне кажется , что для тих найдётся простое и не дорогое противоядие.

          ..ты про "глушилки"?...самое уязвимое место дронов - канал связи. Это так, но....на современных ставят защиту...так что и тут будет так сказать соперничество кто-кого...кто-то будет стараться защиту преодолеть, кто-то будет её усовершенствовать...
          Чёрный
          1. Саша Крымский Сегодня, 15:04
            Насчёт заглушек - это аксиома для этих гаджетов.
            Ну а если мы говорим о камикадзе в котором уже заранее прожжена программа самонавигации и пораметры цели , или тот же GPS ,который , как известно, практически безразличен к шумелкам.
            Саша Крымский
  3. Рабинович_007 Сегодня, 14:42
    Таких штук если много, как стая пчёл может атаковать
    Рабинович_007
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:46
      Цитата: Рабинович_007
      Таких штук если много, как стая пчёл может атаковать

      Это вы с США любите устраивать и я уверен тактика у вас будет именно такая (если замес начнется мировой..)
      ОТДЕЛ
      1. Рабинович_007 Сегодня, 14:47
        Цитата: ОТДЕЛ
        если замес

        идите месите
        Рабинович_007
      2. Dym71 Сегодня, 15:05
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Рабинович_007
        Таких штук если много, как стая пчёл может атаковать

        Это вы с США любите устраивать и я уверен тактика у вас будет именно такая (если замес начнется мировой..)

        Ну наконец то, ОТДЕЛ с Рабиновичем языками зацепились: bully

        Они сошлись. Волна и камень,
        Стихи и проза, лед и пламень
        Не столь различны меж собой.
        Сперва взаимной разнотой
        Они друг другу были скучны;
        Потом понравились; потом
        Съезжались каждый день верхом
        И скоро стали неразлучны.
        wassat
        Dym71
  4. san4es Сегодня, 14:47
    Израильский "Нагор"
    6 часов полёта, боезаряд 15 кг
    От Israeli Aerospace Industries для ВС Азербойджана
    san4es
    1. Саша Крымский Сегодня, 14:55
      san4es
      Сегодня, 14:47
      Израильский "Нагор"

      Хотелось бы узнать мнение спецов, как он летает?
      4 крыла , причём обратите внимание , сметные крылья с противоположны углом аттаки. Да и само крыло непонятное.
      Саша Крымский
      1. san4es Сегодня, 14:59
        hi ХЗ ...Щёлкни поиск по картинке, может найдётся инфа request
        san4es
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:48
    ИМХО, это самое страшное оружие будущего, против которого надо срочно искать "противоядие".
    И "глушить" линии связи, и ослеплять камеры лазерным импульсом, и, черт возьми, научиться их обнаруживать "на подлёте"... Ну и сбивать, само собой. А вот когда эти боеприпасы станут автономными... Даёшь ему "образ цели", и полетел убийца - без связи с землёй... Это следующий этап, но очень страшный.
    Горный стрелок
    1. Setrac Сегодня, 14:58
      Цитата: Горный стрелок
      И "глушить" линии связи, и ослеплять камеры лазерным импульсом,

      Способов борьбы уже сейчас много, не говоря уже о том, что столь медленный аппарат будет легкой добычей для КАЗ бронетехники.
      Цитата: Горный стрелок
      научиться их обнаруживать "на подлёте"...

      Ну не по технологии стелз их же делали, любой радар его увидит.
      Цитата: Горный стрелок
      А вот когда эти боеприпасы станут автономными... Даёшь ему "образ цели", и полетел убийца - без связи с землёй... Это следующий этап, но очень страшный.

      А на земле будет стотыщпятьсот "Уранов" с пулеметами, которые будут сбивать всю эту шелупень в автоматическом режиме.
      Setrac
  6. voyaka uh Сегодня, 14:49
    Вот фотка получше. Показано, как запускают.
    voyaka uh
  7. LiSiCyn Сегодня, 15:06
    Вроде было, боевое приминение в Карабахе, со стороны Азербайджана, успешное..
    LiSiCyn
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