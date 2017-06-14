РСК «МиГ» начал разработку нового перехватчика

Мы разделили свой бизнес на несколько частей. Первая – это модернизация ранее поставленных заказчику самолетов. Иными словами, мы можем их модернизировать таким образом, чтобы максимально приблизить их характеристики к самолетам пятого поколения. Параллельно будем работать и по имеющимся сейчас проектам МиГ-29 и МиГ-35,

Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, – это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата,

Планируем так,