18:31 14 июня

РСК «МиГ» начал разработку нового перехватчика

Корпорация «МиГ» модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на гендиректора компании Илью Тарасенко.



Мы разделили свой бизнес на несколько частей. Первая – это модернизация ранее поставленных заказчику самолетов. Иными словами, мы можем их модернизировать таким образом, чтобы максимально приблизить их характеристики к самолетам пятого поколения. Параллельно будем работать и по имеющимся сейчас проектам МиГ-29 и МиГ-35,
сказал Тарасенко в интервью газете.


Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, – это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата,
– добавил он.

По словам гендиректора, пока корпорация с привлечением смежников работает «над концепцией проекта и его обликом».

Он добавил, что модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31 проводится по текущему контракту, который успешно выполняется.

Планируется, что к тому времени, когда МиГ-31 потребуется очередная модернизация, компания сможет предложить военному ведомству новый авиационный комплекс, готовый к эксплуатации.

Планируем так,
заключил Тарасенко.

Использованы фотографии: http://wartools.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Владимир 38 Сегодня, 15:24
    Разрабатывать еще вчера надо было, уже в войска поставлять пора..
    Владимир 38
    1. Александр романов Сегодня, 15:28
      Цитата: Владимир 38
      Разрабатывать еще вчера надо было, уже в войска поставлять пора..

      Эх,вас бы в президенты России
      Александр романов
      1. Владимир16 Сегодня, 15:44
        Цитата: Владимир 38
        Разрабатывать еще вчера надо было, уже в войска поставлять пора..

        Не в войска, на фронт! Вернее на фронты! wassat Окружают ведь со всех сторон! lol
        Нам бы ночь простоять, да день продержаться!!! wassat
        Владимир16
      2. Соломон Кейн Сегодня, 15:45
        Так это светлые мысли профессионалов:
        «Такая модернизация должна была состояться еще лет двадцать тому назад», - комментирует заслуженный лётчик-испытатель СССР, герой России, генеральный конструктор ФГУП «Пилотажно-исследовательский Центр»Анатолий Квочур. – «Однако этого тогда не произошло, поэтому сейчас требования повышаются. Они заключаются в том числе в (повышении) скорости перехватчика до 4-4,3 Маха». Скорость 4-4,3 Маха – это значит, что самолет способен летать на скорости порядка 4920-5289 км\час. Для сравнения: современные истребители последнего, 5-го поколения могут развивать скорость около 2500 км\час или чуть больше. А перехватчик МиГ-31 удалось «разогнать» до 3000 км\час еще в прошлом веке. Его уже тогда называли «истребителем, опередившим время».[i]
        Соломон Кейн
        1. Velizariy Сегодня, 16:01
          Вам сколько лет? вспомните, что было в стране 20 лет назат.
          Velizariy
          1. Соломон Кейн Сегодня, 16:08
            20 лет назад мне было -28.
            Я к тому - не надо повторять опыт 90-х, не надо изголяться и выдумывать велосипед.
            Всё уже придумано.
            Соломон Кейн
            1. alexmach Сегодня, 16:18
              А сосбственно что придуманно то? Нужен ли такой перехватчик в современных условиях или можно и тяжелыми истребителями обойтись, и если нужен, то какой именно. Зачем ему такая скорость? Почему именно такая? А оно вообще на практике с живыми пилотом реализуемо?
              alexmach
              1. Соломон Кейн Сегодня, 16:27
                К тому, что не надо сливать одно КБ в другое. У МиГовцев уникальные разработки в том числе и в области БПЛА.
                После "сливания", как правило, они лягут под сукно
                Соломон Кейн
              2. Pirogov Сегодня, 16:31
                Цитата: alexmach
                А сосбственно что придуманно то? Нужен ли такой перехватчик в современных условиях или можно и тяжелыми истребителями обойтись, и если нужен, то какой именно. Зачем ему такая скорость? Почему именно такая? А оно вообще на практике с живыми пилотом реализуемо?

                А почему и нет ,на данный момент может и не нужна такая скорость , пусть работают на будущие ,или Вы предлагаете ждать когда с такими лётными характеристиками сделает истребитель америка ,а потом её надрываясь догонять ?
                Pirogov
        2. user1212 Сегодня, 16:09
          Цитата: Соломон Кейн
          в том числе в (повышении) скорости перехватчика до 4-4,3 Маха

          И для чего ему летать на такой скорости? У самолета быстрее топливо закончится, чем он наберет 5000 км/ч. Законы физики с прошлого века не изменились
          user1212
          1. Соломон Кейн Сегодня, 16:49
            Самолет это не только двигатель и топливный бак.
            Любой проект "поставленный на крыло"- это прежде всего летающая лаборатория, где испытывается весь комплекс в целом и отдельно по-модульно. От работы одной лампочки до биометрии пилота. Данные, полученные в ходе испытаний ложатся в основу создания ЛА нового поколения.
            Соломон Кейн
          2. Герман 4223 Сегодня, 17:19
            Скорость, главная характеристика перехватчика, перехватить противника быстрее чем тот долетит до цели.
            Герман 4223
      3. viktor kurganov Сегодня, 16:42
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Владимир 38
        Разрабатывать еще вчера надо было, уже в войска поставлять пора..

        Эх,вас бы в президенты России

        В миллиардеры, честно радеющим за обороноспособностью Родины.
        viktor kurganov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:33
      Страичок еще тоже послужит...Много чего России нужно обновлять! Уверен ,что конструкторские разработки есть и очень смелые..А вот денег нэма , в достаточном количестве..Главное не унывать и все будет рано или поздно!
      ОТДЕЛ
      1. Устин Умаров Сегодня, 16:09
        Главное те деньги, которые есть не просрать и не пропилить.
        Устин Умаров
    3. НЕКСУС Сегодня, 17:10
      Цитата: Владимир 38
      Разрабатывать еще вчера надо было, уже в войска поставлять пора..

      Разработка ПАК ДП(дальнего перехватчика) ведется по крайней мере с 12 года...информация просачивалась,и даже матрассы говорили об этом. Скорее всего,опытный экземпляр уже летает...и судя по характеристике скоростной,о которой сперва заявили на Западе,а после и подтвердили у нас 4,2-4,5 махов,он будет видимо беспилотным.
      НЕКСУС
      1. Владимир 38 Сегодня, 17:50
        Цитата: НЕКСУС
        Разработка ПАК ДП(дальнего перехватчика) ведется по крайней мере с 12 года...информация просачивалась,и даже матрассы говорили об этом. Скорее всего,опытный экземпляр уже летает...и судя по характеристике скоростной,о которой сперва заявили на Западе,а после и подтвердили у нас 4,2-4,5 махов,он будет видимо беспилотным.

        Было бы хорошо, если все так..)
        Владимир 38
  2. Комментарий был удален.
  3. Соломон Кейн Сегодня, 15:33
    [/quote]Мы разделили свой бизнес на несколько частей.[quote]

    Думается, что данный раздел до хорошего не доведёт.
    Соломон Кейн
    1. viktor kurganov Сегодня, 18:14
      Цитата: Соломон Кейн
      Мы разделили свой бизнес на несколько частей.

      Думается, что данный раздел до хорошего не доведёт.

      Колхозом веселее только водку пить. Каждому делу- свой ответственный руководитель. Правильное решение, если сделали так, как я думаю.
      viktor kurganov
  4. voyaka uh Сегодня, 15:35
    Т-50 должен быть и перехватчиком и истребителем для господства в воздухе.
    А два типа - бессысленное распыление средств.
    voyaka uh
    1. tchack Сегодня, 15:45
      Спасибо, что Т-50 хотя бы не должен быть транспортником...
      tchack
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:46
      Уважаемый hi В статье же чётко прописано :
      перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата

      что вовсе не является
      Цитата: voyaka uh
      перехватчиком и истребителем для господства в воздухе.

      Так что никакого бессмысленного распыления средств нет .
      bouncyhunter
      1. voyaka uh Сегодня, 15:53
        Ну, да. Закупят 10 новейших истребителей Т-50 и 10 новейших перехватчиков.
        Черт, Я fool забыл что есть еще Су-30, Су-35, Су-34, Миг-35...
        Я перегнул: найдутся деньги на ... 5 новейших истребителей Т-50 и 5 новейших перехватчиков.
        Вы для будущих музеев делаете уникальные единичные экземпляры
        или армию снабжаете боевой техникой? belay
        voyaka uh
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:58
          Я Вам про Фому , Вы мне - про Ерёму . Я просто указал , что Вы ошиблись в классификации , а Вы уже и Су-30 , Су-35 , Су-34 , Миг-35 привязали к теме . По вопросам финансирования Вам не ко мне .
          bouncyhunter
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:36
          Цитата: voyaka uh
          Ну, да. Закупят 10 новейших истребителей Т-50 и 10 новейших перехватчиков.
          Черт, Я fool забыл что есть еще Су-30, Су-35, Су-34, Миг-35...
          Я перегнул: найдутся деньги на ... 5 новейших истребителей Т-50 и 5 новейших перехватчиков.
          Вы для будущих музеев делаете уникальные единичные экземпляры
          или армию снабжаете боевой техникой? belay

          Ну как вам мужики ..? Убалтывает четко , думаете он спец? Это у них в крови ..хе хе Не обращайте мужики (особенно молодежь) на таких ..Унижать нас , это их профессия..! soldier Просто завидуют нам и все и боятся жутко русских ..(там они еще ниже пишут , жутко читать..)
          ОТДЕЛ
      2. Соломон Кейн Сегодня, 15:57
        Вот именно - перспективный......
        Страной командует - чекист, мин.обороной - пожарный.
        Сидят долболювы Диманы, финансовые"гении" Чубайсокудринцы и "СПЕЦ" по обороне, заслуженный строитель РФ, Димка Рогозин.
        Соломон Кейн
        1. Приговор Сегодня, 16:08
          Жаль, Вас туда не позвали, правда? Хотя, Соломонов, там и без вас вполне хватает.
          Приговор
          1. Соломон Кейн Сегодня, 16:54
            Да мне и на своём месте неплохо.
            А вот соломоновских решений в каб.мине побольше. Мы тогда с Вами на форуме обсуждали не перспективы нашего ВПК, а восхищались бы достижениями нашей оборонки в действующей армии.. good
            Соломон Кейн
    3. Prapor-527 Сегодня, 15:53
      Цитата: voyaka uh
      Т-50 должен быть и перехватчиком и истребителем для господства в воздухе.
      А два типа - бессысленное распыление средств.

      Не корректно объединять два абсолютно разных типа самолетов, тем более никто (насколько мне известно) не позиционировал ПАКФА как "комплекс дальнего перехвата". Это схоже с перекладыванием задач МиГ- 31 на Су-35, и наоборот.
      Prapor-527
    4. MMX Сегодня, 16:05
      Цитата: voyaka uh
      Т-50 должен быть и перехватчиком и истребителем для господства в воздухе.
      А два типа - бессысленное распыление средств.


      Я может что-то пропустил, но Т-50, если мне не изменяет память, скорость в 4-4,3 Маха никак не развивает. Про какой дальний перехватчик Вы говорите?
      MMX
      1. Großer Feldherr Сегодня, 17:02
        Максималка миг 31 —3000км/ч, у т-50—2600. Разница минимальна, но и это на форсаже, топлива на несколько минут накого полета хватит, а вот крейсерская скорость у т-50 даже выше. Только что может перехватчик, кроме собственно перехвата? —ни че го. А тот же т-50 и истребитель, и по земле работать может, и специальный стелс самолет, и небо патрулировать может....и перехватчик ничуть не хуже. В общем очередная(ох как много их уже было) хотелка "МИГа", которая ни во что не выльется. Лучше бы действительно беспилотниками занялись, пока хоть эта ниша свободна, потом будет поздно и рск миг таки придется обьединять
        Großer Feldherr
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:19
          Цитата: Großer Feldherr
          Максималка миг 31 —3000км/ч, у т-50—2600

          У миг-31 максимальная скорость 3200 на минутку...при том ,что он весит 45 тонн и выпущен еще при Союзе.

          Цитата: Großer Feldherr
          Только что может перехватчик, кроме собственно перехвата? —ни че го

          А основная угроза сейчас какая?Правильно, удар крылатыми ракетами,а так же скорое появление ударных БПЛА. Это профиль перехватчика.А если он дальний,значит и самолеты ДРЛО,ударные БПЛА тоже...
          Цитата: Großer Feldherr
          В общем очередная(ох как много их уже было) хотелка "МИГа"

          Вы не понимая о чем пишете,пытаетесь сделать какие-то выводы. Работы по ПАК ДП ведутся давно. А парк МИГ-31 модернизировать скоро будет не рентабельно. Мы континентальная страна и вопрос перехвата КР супостата,а так же уничтожение ДРЛО для нас жизненно важен.
          Цитата: Großer Feldherr
          Лучше бы действительно беспилотниками занялись, пока хоть эта ниша свободна, потом будет поздно и рск миг таки придется обьединять

          А они и занимаются...КБ МИГ,КБ Сухого и КБ Сокол разрабатывает ударный БПЛА до 20 тонн...учитывая наработки по СКАТу...
          НЕКСУС
          1. Großer Feldherr Сегодня, 18:03
            У миг-31 максимальная скорость 3200 на минутку...при том ,что он весит 45 тонн и выпущен еще при Союзе.

            Смех , у миг 25 скорость была чуть более 3000км/ч,а у миг 31 она намного меньше, во многих источниках вообще 2600 указывается, но я все же взял 3000 .
            А основная угроза сейчас какая?Правильно, удар крылатыми ракетами,а так же скорое появление ударных БПЛА. Это профиль перехватчика.А если он дальний,значит и самолеты ДРЛО,ударные БПЛА тоже...

            Верно, только у т 50 и радиус действия в 2(два!!!) раза больше , и до цели доберется быстрее за счет крейсерского сверхзвука .
            Цитата: НЕКСУС
            А они и занимаются...КБ МИГ,КБ Сухого и КБ Сокол разрабатывает ударный БПЛА до 20 тонн...учитывая наработки по СКАТу...

            всё это фигня полная .
            нужна дешевая , легкая и универсальная беспилотная платформа весом в тонну-две, которая стоить будет копейки (по военным меркам) и в небе сутками барражировать может , сможет принять на борт РЭБ, комплекс разведки или пару бомб по 100 кг . А для нее у нас нет ни своих двигателей, ни своей элементарной базы, ни авионики , нет н...я, одни хотелки . Пока те же евреи гребут бабло лопатой на нашем МО РФ, которое вынужденно у них устаревшие беспилотники закупать .
            А все эти вундервафли в 20 тонн никому в пень не вперлись, очередной раз бюджет пилят .
            Großer Feldherr
          2. Соломон Кейн Сегодня, 18:15
            Спасибо, Дружище! Объяснили хоть ВЫ людям, как важны многолетние наработки при обкатке изделия. И то, что полученный опыт в обкатке уже созданных образцов не должен быть похоронен... smile
            Соломон Кейн
    5. viktor kurganov Сегодня, 16:47
      Цитата: voyaka uh
      Т-50 должен быть и перехватчиком и истребителем для господства в воздухе.
      А два типа - бессысленное распыление средств.

      Попытки нагрузить F-35 всеми функциями, угробили машину. Наши, надеюсь, этого не сделают.
      Почитайте басню Михалкова о слоне- живописце.
      http://www.planetaskazok.ru/smihalkovsth/slonzhiv
      opisetsmihalkovsth
      Предлагаете сделать то же самое?
      viktor kurganov
    6. НЕКСУС Сегодня, 17:12
      Цитата: voyaka uh
      Т-50 должен быть и перехватчиком и истребителем для господства в воздухе.
      А два типа - бессысленное распыление средств.

      Не все так просто.ПАК ФА -это многоцелевик,а ПАК ДП -это перехватчик в чистом виде,причем дальний. Он пойдет на смену МИГ-31.
      НЕКСУС
  5. Тибидох Сегодня, 15:43
    Мы разделили свой бизнес на несколько частей

    Во блин! Конструкторское бюро или бизнесмены?
    Тибидох
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:52
      Бизнесмены, к тому же рукожопые.
      Такую тему в 2002 закрыли.
      Соломон Кейн
  6. Чёрный Полковник Сегодня, 15:48
    Цитата: voyaka uh
    Т-50 должен быть и перехватчиком и истребителем для господства в воздухе.
    А два типа - бессысленное распыление средств.

    А смысл делать перехватчик невидимым? Нет, ну когда ты невидимый для супостатов - это, конечно, хорошо. Но когда, к примеру каптёрщик или хлеборез невидим, то это не есть гут.
    Чёрный Полковник
    1. voyaka uh Сегодня, 15:59
      А то, что его самого перехватят ракетой, если он будет светиться на радарах
      противника за десятки километров. Быть малозаметным ВСЕГДА полезно, какую
      бы роль в воздухе ни выполнял боевой самолет.
      voyaka uh
      1. viktor kurganov Сегодня, 16:56
        Цитата: voyaka uh
        А то, что его самого перехватят ракетой, если он будет светиться на радарах
        противника за десятки километров. Быть малозаметным ВСЕГДА полезно, какую
        бы роль в воздухе ни выполнял боевой самолет.

        Бесплатный сыр.
        Ничто не достаётся бесплатно. "Невидимость" сделала из F-35 бревном, не умеющим летать.
        Появление перехватчика на экранах локатора жертвы- уже фактор, либо заставляющий покинуть воздушное пространство ( что само по себе- достижение цели, ведь не всегда нужно уничтожать нарушителя), либо подчиняться приказам. ( присесть, куда прикажут). Если мерзавец начнётся сопротивляться, его, конечно, уничтожают. Без церемоний. Но для этого перехватчик должен быть соответствующий.
        Главная задача этого типа аэроплана - ДОГНАТЬ. А что с ним сделать- это дело второе.
        viktor kurganov
        1. voyaka uh Сегодня, 17:02
          "либо заставляющий покинуть воздушное пространство"///

          Кто Вам сказал, что он его покинет? Невидимка свернет с пути скоростной
          слепой "сбивалки" с огромной ЭПР - МиГа, выполнит маневр и полетит дальше
          выполнять свое задание. Зрячий тихоход всегда победит слепого бегуна.
          voyaka uh
          1. viktor kurganov Сегодня, 18:24
            Цитата: voyaka uh
            "либо заставляющий покинуть воздушное пространство"///
            Кто Вам сказал, что он его покинет? Невидимка свернет с пути скоростной
            слепой "сбивалки" с огромной ЭПР - МиГа, выполнит маневр и полетит дальше
            выполнять свое задание. Зрячий тихоход всегда победит слепого бегуна.

            Да бросьте вы лоб разбивать, утверждая, что можно создать невидимку.

            С логикой знакомы? Невидимо то, что НИКАК не контактирует с внешней средой, или имеет те же характеристики, что внешняя среда. Например стекло в воде. На воздухе видно, в воде-нет. Если аэроплан работает в сети ( общается с окружением- радарами, командными пунктами, соседями, подчинёнными в эскадрилье)- он видимый. А НИКАК не контактирует с окружением то, что не существует.
            viktor kurganov
    2. Соломон Кейн Сегодня, 16:04
      МиГ-25РП в 1971 г. до 3900 км/ч над Синаем раскручивал и потолок до 38000 м.
      Задумайтесь!!!!!!! 1971 г. А 2017 г. ПАК ФА не достиг данных показателей. Так какой из них больше истребитель-перехватчик?
      Соломон Кейн
      1. andranick Сегодня, 16:11
        Тот, который лучше справляется с перехватом воздушных целей, очевидно.
        andranick
      2. voyaka uh Сегодня, 16:11
        В 1971 году летчик обнаруживал противника практически визуально.
        То есть почти в упор. Скорость рулила.
        А сейчас радары видят на десятки и сотни километров.
        Перехватчик с большим ЭПР, несущийся на 3 МАХ, заметят издали и свернут с его пути.
        voyaka uh
        1. Prapor-527 Сегодня, 16:21
          Цитата: voyaka uh
          В 1971 году летчик обнаруживал противника практически визуально.
          То есть почти в упор. Скорость рулила.
          А сейчас радары видят на десятки и сотни километров.
          Перехватчик с большим ЭПР, несущийся на 3 МАХ, заметят издали и свернут с его пути.

          Всё верно, "свернут" (просто отвалят восвояси) и перехватчик добьётся своей цели, потому что МиГ 31- самолёт ПВО, прежде всего...
          Prapor-527
        2. andranick Сегодня, 16:25
          Во время чеченской войны турки воздухом через грузию доставляли грузы в Чечню. Сбить было нечем. Тогда поставили пару МиГ-31 в Армавире, а дальше - как и сказано:
          Цитата: voyaka uh
          Перехватчик с большим ЭПР, несущийся на 3 МАХ, заметят издали и свернут с его пути.

          т.е. турки засекали перехватчик и уходили не солоно хлебавши, а потом и вовсе прекратили попытки доставки груза в Чечню воздухом, что и требовалось.
          andranick
        3. НЕКСУС Сегодня, 17:23
          Цитата: voyaka uh
          Перехватчик с большим ЭПР, несущийся на 3 МАХ, заметят издали и свернут с его пути

          А если скорость 4,5 маха и у перехватчика РОФАР стоит,который на 500-600км все как на ренгене видит...тогда куда свернуть то успеете?
          НЕКСУС
          1. Скальпель Сегодня, 17:32
            На 4.5 маха особо не поманеврируешь. Проще ракету с той же скоростью пустить.
            Скальпель
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:57
              Цитата: Скальпель
              На 4.5 маха особо не поманеврируешь

              Отчего же?Блоки МБР с Ю-71 делают маневрирующими на бОльших скоростях,а перехватчик не может быть маневренным?Учитывая скоростные характеристики,я поэтому и сказал,скорее всего ПАК ДП будет беспилотным,а значит,ему ничего не мешает быть маневренным.
              Цитата: Скальпель
              Проще ракету с той же скоростью пустить.

              Подумайте,сколько стоит ракета-перехватчик для скажем С-500 и сколько ракета воздух-воздух для истребителя.
              НЕКСУС
      3. dauria Сегодня, 16:27
        Так какой из них больше истребитель-перехватчик?


        Никакой. Ни тот, ни этот. МиГ-25 удивительно хороший и удивительно ненужный самолёт. Стратосферный перехват так и остался на бумаге. Скорость и высота обошлись слишком дорого что для SR-71, что для МиГ-25П. МиГ-31 и выжил-то только благодаря размерам и относительной дешевизне - было куда впихнуть оператора, большую РЛС с фар и запас топлива. Перехватывать придётся обычные крылатые ракеты в больших количествах и одновременно , а барражировать над тундрой долго и нудно. С этим и древний ту-128 мог бы справиться, дай ему хорошую РЛС.
        А в остальном - задачи для Т-50 ( F-22) . Нам просто не потянуть, поэтому и продолжают выжимать МиГ-31. Не выкидывать же.
        dauria
        1. Соломон Кейн Сегодня, 16:39
          Я не пытаюсь критиковать тот или иной ЛА. Речь ведется о целесообразности сливания двух КБ. Конкуренция-залог лучшего. У каждого КБ свои НИРы и ОКРы, зачем же винегрет из этого делать? Что касается дороговизны - на том этапе, приоритеты были другие.
          Соломон Кейн
      4. viktor kurganov Сегодня, 17:00
        Цитата: Соломон Кейн
        МиГ-25РП в 1971 г. до 3900 км/ч над Синаем раскручивал и потолок до 38000 м.
        Задумайтесь!!!!!!! 1971 г. А 2017 г. ПАК ФА не достиг данных показателей. Так какой из них больше истребитель-перехватчик?

        Ваши очень далёкие предки жили в воде. До того, как вышли на сушу.
        Вы там жить не можете.
        Это регресс? Отнюдь. Вы рассчитаны для существования в других условиях.

        ПАК ФА -не перехватчик, и догонять нарушителя- не его задача.
        Для него главное- кувыркание в ближнем бою, и мощнейшее вооружение для безусловного уничтожение врага в воздушном бою.
        viktor kurganov
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:21
          Уважаемы! Не выдёргивайте из контекста коммента отдельные фразы..
          Речь и ведётся о том, что делать ставку лишь на ПАК ФА - нецелесообразно.
          Нужен другой комплекс, дублирующий на базе Мига, Туполей или Яковлева не важно. Смысл в том, что рассчитывать на целостность яиц в одной корзине при гололёде-глупо.
          Соломон Кейн
      5. Großer Feldherr Сегодня, 17:09
        Уже который раз вбрасываете дезу, вам хоть за это платят?
        Großer Feldherr
      6. Скальпель Сегодня, 17:12
        Про 3900 км/ч - байка. Максимум чуть больше 3000, да и то на несколько секунд. 38 км - это динамический потолок, носом вверх т.е. Сам полёт на высотах 22-24 км. Ликбез закончен.
        Скальпель
        1. voyaka uh Сегодня, 17:19
          "Максимум чуть больше 3000, да и то на несколько секунд"////

          И добавьте для полноты картины - капитальный ремонт движка (или замена)
          по возвращении на базу.
          Одноразовый перехват. Конечно, если он на нем завалил Б-52 супостата с атомными бомбами, то такой рывок полностью оправдывается.
          voyaka uh
          1. Соломон Кейн Сегодня, 18:25
            Только сухие факты
            "Настоящую славу «несбиваемых самолета» получили МиГ-25РБ из 63-го Отдельного Авиационного Разведывательного Отряда. В мае 1971 года разведчики начали регулярные полеты над Израилем. В первый раз, при входе в воздушное пространство Израиля, по советским МиГ-25РБ открыли плотный огонь израильские ЗРК. Безрезультатно. На перехват была поднята эскадрилья «Фантомов», но тяжелый истребитель-бомбардировщик «Фантом» отнюдь не тяготел к покорению стратосферы. Расстреляв все свои ракеты, «Фантомы» вернулись назад ни с чем. Тогда в воздух поднялось звено «Миражей» – предельно облегчённые, недозаправленные, они должны были подняться на высоту более 20 км для успешного пуска своих ракет. Но и этот маневр израильтянам не удался: выпущенные вслед ракеты не смогли догнать МиГ.
            Самый мощный американский комплекс ПВО "Найк-Геркулес". Даже он не смог достать МиГ-25 на форсаже, хотя максимальная высота перехвата "Геркулеса" - 45 км."
            Соломон Кейн
  7. tomket Сегодня, 16:39
    Тут вот в чем вопрос. А у нас существует заказчик в виде войск ПВО? Ведь МиГ-31 разрабатывался под их требования. Если заказчика нет, то кто выдвигает требования к машине? К вооружению? К оборудованию? Как машина будет интегрирована в ВКС ? Вообще нужна ВКС сейчас подобная машина? Или будет замена МиГ-31?
    tomket
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:01
      А в рамках Рособоронэкспорта? Вот индусы, как их премьер на Питерском форуме не улыбался, отказываются от наших самолетов, тяжеловаты и дорого. Сейчас рассматривают приобретение около 120 ед. ил F-16 или Saab JAS 39 Gripen. А Миги-29 Египет с удовольствием покупает.
      Соломон Кейн
  8. Печенег Сегодня, 16:48
    Наверное перехватчик нового поколения необходим. Но до его появления МиГ-31 (модернизированный) ой как нужен, в т.ч. и Казахстану.
    Печенег
  9. Alget87 Сегодня, 17:02
    Я думаю, что перспективный перехватчик должен быть беспилотным, исходя из современным требованиям к скорости, высоте, маневренности, а это прежде всего перегрузки, которые уже сейчас практически предельные для человека, НО это только мысли полнейшего "чайника" в авиации," я так думаю".
    Alget87
  10. Ardein Сегодня, 17:31
    Цитата: alexmach
    А сосбственно что придуманно то? Нужен ли такой перехватчик в современных условиях или можно и тяжелыми истребителями обойтись, и если нужен, то какой именно. Зачем ему такая скорость? Почему именно такая? А оно вообще на практике с живыми пилотом реализуемо?

    Напрашивается вариант - скоростной носитель большого количества АСП большой и средней дальности. Желательно - малозаметный.
    Американцы вроде как прорабатывали вариант, когда транспортники используются как большой летающий ракетный арсенал (АСП большой дальности) целеуказание для которого обеспечивается малозаметными истребителями на передней линии.
    Никто не мешает нам сделать как раз свой летающий арсенал на 10-20 АСП, который может оперативно выйти в заданный район и произвести пуск ракет. система обнаружения - с пассивным режимом - они тогда могут патрулировать район и производить поиск целей извне. (диаграмма направленности всё-таки у малозаметных целей оптимизирована на переднюю полусферу, боковое облучение будет более эффективно.)
    Ardein
  11. Yak28 Сегодня, 17:57
    Надо было сотни если не тысячи Мигов 23-27 модернизировать и для себя и для продажи,а не выкидывать на помойку.
    Помнится как по телеку нахваливали МиГ 1.44 и где это чудо на которое потратили большие деньги и годы разработок?
    А Су-47 «Беркут» который тоже то и дело крутили в новостях тоже оказался не в тему?
    Теперь ждём десятилетия новый МиГ.Или может лучше тридцать первых новеньких наделать
    Yak28
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