РСК «МиГ» начал разработку нового перехватчика
Корпорация «МиГ» модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на гендиректора компании Илью Тарасенко.
По словам гендиректора, пока корпорация с привлечением смежников работает «над концепцией проекта и его обликом».
Он добавил, что модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31 проводится по текущему контракту, который успешно выполняется.
Планируется, что к тому времени, когда МиГ-31 потребуется очередная модернизация, компания сможет предложить военному ведомству новый авиационный комплекс, готовый к эксплуатации.
Мы разделили свой бизнес на несколько частей. Первая – это модернизация ранее поставленных заказчику самолетов. Иными словами, мы можем их модернизировать таким образом, чтобы максимально приблизить их характеристики к самолетам пятого поколения. Параллельно будем работать и по имеющимся сейчас проектам МиГ-29 и МиГ-35,сказал Тарасенко в интервью газете.
Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, – это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата,– добавил он.
По словам гендиректора, пока корпорация с привлечением смежников работает «над концепцией проекта и его обликом».
Он добавил, что модернизация истребителей-перехватчиков МиГ-31 проводится по текущему контракту, который успешно выполняется.
Планируется, что к тому времени, когда МиГ-31 потребуется очередная модернизация, компания сможет предложить военному ведомству новый авиационный комплекс, готовый к эксплуатации.
Планируем так,заключил Тарасенко.
Использованы фотографии: http://wartools.ru
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