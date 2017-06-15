Снайперская винтовка ОЦ-03М
В свое время большую известность получила снайперская винтовка ОЦ-03 / СВУ. Это оружие, представлявшее собой глубокую модернизацию более старой СВД, отличалось меньшими размерами и иными эксплуатационными характеристиками. Оригинальный проект получил развитие, в результате чего появилась перспективная облегченная винтовка ОЦ-03М. Более того, и она уже успела стать основой для нового образца стрелкового оружия.
Напомним, развитие проекта снайперской винтовки Е.Ф. Драгунова стартовало еще в семидесятых годах прошлого века. Изначально укороченный и облегченный вариант СВД разрабатывался в интересах воздушно-десантных войск, нуждавшихся в снайперской винтовке уменьшенных размеров. После нескольких лет работ оружейникам удалось решить поставленные задачи, однако на вооружение новый образец не приняли. В дальнейшем проект был незначительно доработан и предложен министерству внутренних дел. В 1990 году снайперская винтовка укороченная с заводским обозначением ОЦ-03 была принята на вооружение под названием СВУ.
Со временем на базе СВУ / ОЦ-03 были созданы два новых образца. Винтовка СВУ-А получила возможность автоматического огня, а более новая СВУ-АС оснащалась улучшенной двуногой сошкой, обеспечивавшей большее удобство стрельбы в сложных условиях. По имеющимся данным, в настоящее время все три модификации СВУ состоят на вооружении специальных подразделений министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.
Все проекты семейства ОЦ-03 разрабатывались тульским Центральным конструкторско-исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), ныне являющимся филиалом Конструкторского бюро приборостроения и входящим в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Через много лет после завершения проектирования укороченных винтовок на базе СВД было решено разработать новый вариант развития подобных конструкций с получением повышенных характеристик.
Новый проект снайперской винтовки получил рабочее обозначение ОЦ-03М, прямо указывающий на преемственность конструкции. Оружие еще не было принято на вооружение, и потому не имеет иного обозначения, подобного используемым в отношении других образцов семейства.
Проект винтовки ОЦ-03М появился сравнительно недавно. Сведения о нем появились в открытых источниках в октябре прошлого года. Вскоре достоянием общественности стали фотографии любопытного образца. Также сразу были объявлены планы, касающиеся дальнейшего развития проекта, подразумевающего создание новых специализированных модификаций. Кроме того, раскрывались некоторые технические подробности, хотя основные характеристики не упоминались.
В рамках проекта ОЦ-03 / СВУ задача сокращения габаритов оружия при сохранении боевых характеристик решалась путем использования компоновки булл-пап и соответствующей переделки основных механизмов. Кроме того, интересным нововведением было специальное маскирующее надульное устройство, выполнявшее функции пламегасителя и дульного тормоза. При этом сохранялась высокая степень унификации с базовой винтовкой СВД, одним из результатов которой стал специфический внешний вид оружия.
При последней модернизации в конструкцию винтовки ОЦ-03 были внесены значительные изменения. Иллюстрируя это, в октябре прошлого года средства массовой информации приводили слова директора ЦКИБ СОО Алексея Сорокина. Руководитель бюро рассказал, что в новом проекте применено оригинальное конструкторское решение, связанное с новой конструкцией ствола и алюминиевым шасси. Именно такие идеи позволяют перспективной винтовке быть компактной и точной.
Также А. Сорокин отметил, что в результате проведенной модернизации обновленная винтовка ОЦ-03М получает современный внешний вид, а также дополнительные возможности. К последним директор ЦКИБ СОО отнес установку сошек вдоль дульного среза. Ожидалось, что грядущие испытания покажут характеристики, возможности и качества перспективного образца.
Новая винтовка ОЦ-03М отличается от базовой СВУ даже своим внешним видом. В конструкции ОЦ-03 / СВУ использовались незначительно доработанные ствольная коробка и цевье серийной СВД, но в новом проекте эти детали были разработаны заново, с использованием современных материалов и учетом нынешних технологий. При этом изменение их внешних обводов позволило получить заметное сокращение габаритов и массы. В итоге обновленная снайперская винтовка выглядит менее массивной, хотя и сохраняет почти все особенности конструкции базового образца.
Из имеющихся сведений следует, что в конструкции новой винтовки, в отличие от старой СВУ, широко используются детали из алюминиевых сплавов. Примечательно, что крупные пластиковые агрегаты, такие как цевье, в новом проекте не предусматриваются. Полимерные материалы теперь используются только для изготовления рукоятки и некоторых деталей приклада.
В проекте ОЦ-03М используются ствольная коробка и цевье новой конструкции. Коробка выполнена в виде продолговатого агрегата с многоугольным поперечным сечением и по-прежнему вмещает основные детали автоматики. Несмотря на изменение формы, размеров и материала, ствольная коробка новой винтовки, в целом, похожа на существующие серийные изделия.
Спереди на ствольную коробку надевается новое цевье, выполненное из металла. Задняя часть цевья, соединяющаяся со ствольной коробкой, имеет большие размеры, тогда как участок, прикрывающий дульную часть ствола, отличается меньшим сечением. Последний имеет продольные окна для охлаждения ствола. Наконец, вперед за дульный срез выступает верхний участок цевья, частично прикрывающий новое надульное устройство. Вся верхняя поверхность цевья отдана под одну длинную планку Пикатинни, предлагаемую для установки прицельных приспособлений. Аналогичное устройство гораздо меньшей длины находится на цевье под стволом и предназначено для монтажа сошек.
По имеющимся данным, обновленная винтовка ОЦ-03М сохраняет существующую автоматику на основе газового двигателя и, с точки зрения конструкции внутреннего оснащения, почти не отличается от базовой СВУ / ОЦ-03. Напомним, в составе автоматики изделия ОЦ-03 использовался газовый двигатель с регулятором и коротким ходом поршня. Трубка с поршнем располагалась непосредственно над стволом и входила в переднюю стенку ствольной коробки. Поршень закреплялся на затворной раме. Запирание ствола осуществлялось при помощи поворотного затвора. Несмотря на использование схемы булл-пап, компоновка ствольной коробки почти не изменялась и заимствовалась у винтовки СВД.
Проектом ОЦ-03 предлагалась незначительная доработка ударно-спускового механизма. У винтовки СВД спусковой крючок располагался непосредственно под УСМ и соединялся с его деталями. Перенос крючка на значительное расстояние вперед привел к необходимости использования соответствующей тяги. Такая же связь крючка и механизма, по-видимому, сохраняется и в проекте ОЦ-03М. Винтовка СВУ имела возможность стрельбы только одиночными выстрелами. При дальнейшем ее развитии УСМ получил функцию автоматического огня, предлагавшуюся для самообороны снайпера. Выбор режима стрельбы или блокировка спускового механизма осуществлялась при помощи бокового флажка. Сохранила ли винтовка ОЦ-03М возможность стрельбы очередями – неизвестно.
В новом проекте модернизации используется нарезной ствол уменьшенной длины, оснащаемый новым дульным устройством. Последнее имеет цилиндрический корпус сравнительно большого диаметра, на передней стенке которого располагается некрупный щелевой пламегаситель. По некоторым данным, надульное устройство представляет собой дальнейшее развитие существующего и, за счет определенных доработок, более эффективно сокращает шум и отдачу.
Модернизированная винтовка должна использовать патроны 7,62х54 мм R. Для их хранения и подачи предлагается применять существующие серийные коробчатые магазины емкостью 10 патронов. В связи с характерной компоновкой оружия приемное окно магазина располагается в задней части оружия, между пистолетной рукояткой и затыльником. Крепление магазина осуществляется при помощи стандартных упора и защелки.
В отличие от предшественников, ОЦ-03М не имеет штатного механического прицела. Тем не менее, наличие длинной планки Пикатинни позволяет стрелку установить любой совместимый прицел, соответствующий имеющимся задачам и требованиям.
Удобство работы стрелка обеспечивается несколькими основными устройствами. Рядом со спусковым крючком располагается рукоятка пистолетного типа. На задней стенке ствольной коробки находится выступающий затыльник. Крышка коробки оснащена регулируемой щекой. Кроме того, для большего удобства работы на огневой позиции предусматривается возможность установки двуногой сошки. Для ее монтажа предлагается использовать стандартную планку на нижней поверхности цевья. Демонстрировавшаяся ранее винтовка была оснащена складной двуногой сошкой с телескопическими опорами. При этом возможно использование подобных устройств иной конструкции.
Винтовка ОЦ-03 / СВУ
По имеющимся данным, главной целью проекта ОЦ-03М было сокращение габаритов и улучшение эргономики оружия при сохранении основных характеристик. Из этого следует, что по основным параметрам огня изделие ОЦ-03М примерно равноценно серийному ОЦ-03 / СВУ. Напомним, «Снайперская винтовка укороченная» имела прицельную дальность 800 м и максимальную 1300 м. Боевая скорострельность ограничивалась 30 выстрелами в минуту. «Автоматический» УСМ давал техническую скорострельность 650 выстрелов в минуту. Длина ОЦ-03 была сокращена до 980 мм, масса – не более 6 кг, в зависимости от используемого прицела.
Перспективная малогабаритная снайперская винтовка ОЦ-03М предназначается для бойцов армии или силовых структур. Огневые характеристики на уровне базовой СВД в сочетании с уменьшенными габаритами и большей гибкостью применения должны дать определенный рост эффективности в различных ситуациях и условиях. В то же время, пока сведения о принятии такого оружия на вооружение не поступали.
Еще прошлой осенью стало известно, что винтовка ОЦ-03М уже стала основой для нового оружия иного назначения. В октябре прошлого года руководство ЦКИБ СОО рассказало о создании нового охотничьего карабина на основе снайперской винтовки. Перспективный образец, приведенный в соответствие с требованиями законодательства к гражданскому оружию, получил обозначение ОЦ-130. Зная требования отечественных законов, можно предположить, что при создании гражданского карабина не понадобились значительные изменения существующей конструкции. Несмотря на сокращение общей длины в сравнении с СВД, винтовка ОЦ-03М значительно длиннее минимально допустимых 800 мм и не имеет возможности сокращения габаритов. Штатные магазины на 10 патронов так же соответствуют закону об оружии. По имеющимся данным, на данный момент охотничий образец проходит испытания.
К настоящему времени перспективная снайперская винтовка ОЦ-03М была изготовлена в металле и даже стала экспонатом выставок перспективного отечественного стрелкового оружия. Тем не менее, будущее этой разработки пока остается неизвестным. Винтовки семейства СВУ были приняты на вооружение и выпускались серийно, однако заказывались только силовиками и не получили широкого распространения. Армия, в свою очередь, не заинтересовалась подобными образцами. Новый вариант укороченной винтовки вполне способен привлечь внимание МВД или Росгвардии, но сообщения о планируемой закупке такого оружия пока не поступали.
Винтовка ОЦ-03М представляет собой дальнейшее развитие уже известных идей, ранее использовавшихся при разработке других проектов. За счет новых предложений и решений специалистам ЦКИБ СОО удалось осовременить достаточно старую снайперскую винтовку и дать ей новые возможности. Повышенный потенциал такого оружия может положительным образом сказаться на его перспективах, однако дальнейшая судьба разработки пока остается неизвестной. Очевидно, если потенциальные заказчики решат закупать такое оружие, то новости об этом появятся в ближайшем будущем.
По материалам сайтов:
https://all4shooters.com/
https://myslo.ru/
http://nvo.ng.ru/
https://rns.online/
http://modernfirearms.net/
Напомним, развитие проекта снайперской винтовки Е.Ф. Драгунова стартовало еще в семидесятых годах прошлого века. Изначально укороченный и облегченный вариант СВД разрабатывался в интересах воздушно-десантных войск, нуждавшихся в снайперской винтовке уменьшенных размеров. После нескольких лет работ оружейникам удалось решить поставленные задачи, однако на вооружение новый образец не приняли. В дальнейшем проект был незначительно доработан и предложен министерству внутренних дел. В 1990 году снайперская винтовка укороченная с заводским обозначением ОЦ-03 была принята на вооружение под названием СВУ.
Со временем на базе СВУ / ОЦ-03 были созданы два новых образца. Винтовка СВУ-А получила возможность автоматического огня, а более новая СВУ-АС оснащалась улучшенной двуногой сошкой, обеспечивавшей большее удобство стрельбы в сложных условиях. По имеющимся данным, в настоящее время все три модификации СВУ состоят на вооружении специальных подразделений министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.
Все проекты семейства ОЦ-03 разрабатывались тульским Центральным конструкторско-исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), ныне являющимся филиалом Конструкторского бюро приборостроения и входящим в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Через много лет после завершения проектирования укороченных винтовок на базе СВД было решено разработать новый вариант развития подобных конструкций с получением повышенных характеристик.
Новый проект снайперской винтовки получил рабочее обозначение ОЦ-03М, прямо указывающий на преемственность конструкции. Оружие еще не было принято на вооружение, и потому не имеет иного обозначения, подобного используемым в отношении других образцов семейства.
Проект винтовки ОЦ-03М появился сравнительно недавно. Сведения о нем появились в открытых источниках в октябре прошлого года. Вскоре достоянием общественности стали фотографии любопытного образца. Также сразу были объявлены планы, касающиеся дальнейшего развития проекта, подразумевающего создание новых специализированных модификаций. Кроме того, раскрывались некоторые технические подробности, хотя основные характеристики не упоминались.
В рамках проекта ОЦ-03 / СВУ задача сокращения габаритов оружия при сохранении боевых характеристик решалась путем использования компоновки булл-пап и соответствующей переделки основных механизмов. Кроме того, интересным нововведением было специальное маскирующее надульное устройство, выполнявшее функции пламегасителя и дульного тормоза. При этом сохранялась высокая степень унификации с базовой винтовкой СВД, одним из результатов которой стал специфический внешний вид оружия.
При последней модернизации в конструкцию винтовки ОЦ-03 были внесены значительные изменения. Иллюстрируя это, в октябре прошлого года средства массовой информации приводили слова директора ЦКИБ СОО Алексея Сорокина. Руководитель бюро рассказал, что в новом проекте применено оригинальное конструкторское решение, связанное с новой конструкцией ствола и алюминиевым шасси. Именно такие идеи позволяют перспективной винтовке быть компактной и точной.
Также А. Сорокин отметил, что в результате проведенной модернизации обновленная винтовка ОЦ-03М получает современный внешний вид, а также дополнительные возможности. К последним директор ЦКИБ СОО отнес установку сошек вдоль дульного среза. Ожидалось, что грядущие испытания покажут характеристики, возможности и качества перспективного образца.
Новая винтовка ОЦ-03М отличается от базовой СВУ даже своим внешним видом. В конструкции ОЦ-03 / СВУ использовались незначительно доработанные ствольная коробка и цевье серийной СВД, но в новом проекте эти детали были разработаны заново, с использованием современных материалов и учетом нынешних технологий. При этом изменение их внешних обводов позволило получить заметное сокращение габаритов и массы. В итоге обновленная снайперская винтовка выглядит менее массивной, хотя и сохраняет почти все особенности конструкции базового образца.
Из имеющихся сведений следует, что в конструкции новой винтовки, в отличие от старой СВУ, широко используются детали из алюминиевых сплавов. Примечательно, что крупные пластиковые агрегаты, такие как цевье, в новом проекте не предусматриваются. Полимерные материалы теперь используются только для изготовления рукоятки и некоторых деталей приклада.
В проекте ОЦ-03М используются ствольная коробка и цевье новой конструкции. Коробка выполнена в виде продолговатого агрегата с многоугольным поперечным сечением и по-прежнему вмещает основные детали автоматики. Несмотря на изменение формы, размеров и материала, ствольная коробка новой винтовки, в целом, похожа на существующие серийные изделия.
Спереди на ствольную коробку надевается новое цевье, выполненное из металла. Задняя часть цевья, соединяющаяся со ствольной коробкой, имеет большие размеры, тогда как участок, прикрывающий дульную часть ствола, отличается меньшим сечением. Последний имеет продольные окна для охлаждения ствола. Наконец, вперед за дульный срез выступает верхний участок цевья, частично прикрывающий новое надульное устройство. Вся верхняя поверхность цевья отдана под одну длинную планку Пикатинни, предлагаемую для установки прицельных приспособлений. Аналогичное устройство гораздо меньшей длины находится на цевье под стволом и предназначено для монтажа сошек.
По имеющимся данным, обновленная винтовка ОЦ-03М сохраняет существующую автоматику на основе газового двигателя и, с точки зрения конструкции внутреннего оснащения, почти не отличается от базовой СВУ / ОЦ-03. Напомним, в составе автоматики изделия ОЦ-03 использовался газовый двигатель с регулятором и коротким ходом поршня. Трубка с поршнем располагалась непосредственно над стволом и входила в переднюю стенку ствольной коробки. Поршень закреплялся на затворной раме. Запирание ствола осуществлялось при помощи поворотного затвора. Несмотря на использование схемы булл-пап, компоновка ствольной коробки почти не изменялась и заимствовалась у винтовки СВД.
Проектом ОЦ-03 предлагалась незначительная доработка ударно-спускового механизма. У винтовки СВД спусковой крючок располагался непосредственно под УСМ и соединялся с его деталями. Перенос крючка на значительное расстояние вперед привел к необходимости использования соответствующей тяги. Такая же связь крючка и механизма, по-видимому, сохраняется и в проекте ОЦ-03М. Винтовка СВУ имела возможность стрельбы только одиночными выстрелами. При дальнейшем ее развитии УСМ получил функцию автоматического огня, предлагавшуюся для самообороны снайпера. Выбор режима стрельбы или блокировка спускового механизма осуществлялась при помощи бокового флажка. Сохранила ли винтовка ОЦ-03М возможность стрельбы очередями – неизвестно.
В новом проекте модернизации используется нарезной ствол уменьшенной длины, оснащаемый новым дульным устройством. Последнее имеет цилиндрический корпус сравнительно большого диаметра, на передней стенке которого располагается некрупный щелевой пламегаситель. По некоторым данным, надульное устройство представляет собой дальнейшее развитие существующего и, за счет определенных доработок, более эффективно сокращает шум и отдачу.
Модернизированная винтовка должна использовать патроны 7,62х54 мм R. Для их хранения и подачи предлагается применять существующие серийные коробчатые магазины емкостью 10 патронов. В связи с характерной компоновкой оружия приемное окно магазина располагается в задней части оружия, между пистолетной рукояткой и затыльником. Крепление магазина осуществляется при помощи стандартных упора и защелки.
В отличие от предшественников, ОЦ-03М не имеет штатного механического прицела. Тем не менее, наличие длинной планки Пикатинни позволяет стрелку установить любой совместимый прицел, соответствующий имеющимся задачам и требованиям.
Удобство работы стрелка обеспечивается несколькими основными устройствами. Рядом со спусковым крючком располагается рукоятка пистолетного типа. На задней стенке ствольной коробки находится выступающий затыльник. Крышка коробки оснащена регулируемой щекой. Кроме того, для большего удобства работы на огневой позиции предусматривается возможность установки двуногой сошки. Для ее монтажа предлагается использовать стандартную планку на нижней поверхности цевья. Демонстрировавшаяся ранее винтовка была оснащена складной двуногой сошкой с телескопическими опорами. При этом возможно использование подобных устройств иной конструкции.
Винтовка ОЦ-03 / СВУ
По имеющимся данным, главной целью проекта ОЦ-03М было сокращение габаритов и улучшение эргономики оружия при сохранении основных характеристик. Из этого следует, что по основным параметрам огня изделие ОЦ-03М примерно равноценно серийному ОЦ-03 / СВУ. Напомним, «Снайперская винтовка укороченная» имела прицельную дальность 800 м и максимальную 1300 м. Боевая скорострельность ограничивалась 30 выстрелами в минуту. «Автоматический» УСМ давал техническую скорострельность 650 выстрелов в минуту. Длина ОЦ-03 была сокращена до 980 мм, масса – не более 6 кг, в зависимости от используемого прицела.
Перспективная малогабаритная снайперская винтовка ОЦ-03М предназначается для бойцов армии или силовых структур. Огневые характеристики на уровне базовой СВД в сочетании с уменьшенными габаритами и большей гибкостью применения должны дать определенный рост эффективности в различных ситуациях и условиях. В то же время, пока сведения о принятии такого оружия на вооружение не поступали.
Еще прошлой осенью стало известно, что винтовка ОЦ-03М уже стала основой для нового оружия иного назначения. В октябре прошлого года руководство ЦКИБ СОО рассказало о создании нового охотничьего карабина на основе снайперской винтовки. Перспективный образец, приведенный в соответствие с требованиями законодательства к гражданскому оружию, получил обозначение ОЦ-130. Зная требования отечественных законов, можно предположить, что при создании гражданского карабина не понадобились значительные изменения существующей конструкции. Несмотря на сокращение общей длины в сравнении с СВД, винтовка ОЦ-03М значительно длиннее минимально допустимых 800 мм и не имеет возможности сокращения габаритов. Штатные магазины на 10 патронов так же соответствуют закону об оружии. По имеющимся данным, на данный момент охотничий образец проходит испытания.
К настоящему времени перспективная снайперская винтовка ОЦ-03М была изготовлена в металле и даже стала экспонатом выставок перспективного отечественного стрелкового оружия. Тем не менее, будущее этой разработки пока остается неизвестным. Винтовки семейства СВУ были приняты на вооружение и выпускались серийно, однако заказывались только силовиками и не получили широкого распространения. Армия, в свою очередь, не заинтересовалась подобными образцами. Новый вариант укороченной винтовки вполне способен привлечь внимание МВД или Росгвардии, но сообщения о планируемой закупке такого оружия пока не поступали.
Винтовка ОЦ-03М представляет собой дальнейшее развитие уже известных идей, ранее использовавшихся при разработке других проектов. За счет новых предложений и решений специалистам ЦКИБ СОО удалось осовременить достаточно старую снайперскую винтовку и дать ей новые возможности. Повышенный потенциал такого оружия может положительным образом сказаться на его перспективах, однако дальнейшая судьба разработки пока остается неизвестной. Очевидно, если потенциальные заказчики решат закупать такое оружие, то новости об этом появятся в ближайшем будущем.
По материалам сайтов:
https://all4shooters.com/
https://myslo.ru/
http://nvo.ng.ru/
https://rns.online/
http://modernfirearms.net/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: All4shooters.com, Modernfirearms.net
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