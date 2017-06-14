18:29 14 июня

Плавмастерская ПМ-82 приступила к обеспечению деятельности оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море

Экипаж плавмастерскй ПМ-82 Балтийского флота приступил к обеспечению деятельности постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил в среду представитель Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.


Плавмастерская ПМ-82 приступила к обеспечению деятельности оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море


В соответствии с планом ротации плавмастерская Балтийского флота ПМ-82 совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом районе
- уточнил он, передает "Интерфакс-АВН"


ПМ-82 сменила в составе соединения однотипное судно ПМ-138 Черноморского флота, которое обеспечивало деятельность сил ВМФ России в Средиземном море с января по июнь текущего года.

ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение - 5660 тонн, длина судна составляет более 120 метров. Максимальная скорость - 13,5 узла. Дальность плавания - 9000 миль. Автономность - 40 суток.

Плавучие мастерские несут полугодовую вахту в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.

Использованы фотографии: http://fleetphoto.ru/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 15:46
    А там и ротация есть...А на кого ротируют,если НЕ ДКБФ???
    МПК105
    1. Alexey RA Сегодня, 16:31
      ЕМНИП, обычно в Тартусе стояли и меняли друг друга плавмастерские ЧФ - ПМ-56 и ПМ-138. Сейчас вот БФ решили подключить - свежеотремонтированную ПМ-82.
      Alexey RA
      1. RASKAT Сегодня, 17:04
        А сколько у нас их вообще осталось на флотах?
        RASKAT
Картина дня