Плавмастерская ПМ-82 приступила к обеспечению деятельности оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море

В соответствии с планом ротации плавмастерская Балтийского флота ПМ-82 совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом районе

Экипаж плавмастерскй ПМ-82 Балтийского флота приступил к обеспечению деятельности постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил в среду представитель Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.- уточнил он, передает "Интерфакс-АВН" ПМ-82 сменила в составе соединения однотипное судно ПМ-138 Черноморского флота, которое обеспечивало деятельность сил ВМФ России в Средиземном море с января по июнь текущего года.ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение - 5660 тонн, длина судна составляет более 120 метров. Максимальная скорость - 13,5 узла. Дальность плавания - 9000 миль. Автономность - 40 суток.Плавучие мастерские несут полугодовую вахту в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.