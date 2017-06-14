18:29 14 июня

Неизвестный открыл огонь по конгрессмену в США

Из США приходят срочные сообщения о покушении на конгрессмена Гэри Палмера. В сообщении говорится, что неизвестный преступник открыл огонь по американскому парламентарию и нескольким другим его спутникам-конгрессменам в районе бейсбольной площадки города Александрия. Это город, расположенный в штате Вирджиния – неподалёку (примерно в 10 км) от столицы США Вашингтона.

В американских СМИ сообщается, что Гэри Палмер получил ранение. Также пострадали несколько представителей аппарата Конгресса США.

RT публикует официальное заявление администрации президента Трампа:
Я и вице-президент осведомлены о происшествии со стрельбой в Вирджинии и внимательно следим за развитием ситуации. Мы огорчены этой трагедией. Наши мысли и молитвы пребывают с членами Конгресса, их сотрудниками, полицией Капитолия и всеми причастными.



Неизвестный открыл огонь по конгрессмену в США


Выстрелами были повреждены несколько окон в здании, находившемся в непосредственной близости от бейсбольного поля. На месте работают сотрудники полиции, слышны сирены карет скорой помощи. Квартал, где была слышна стрельба, оцеплен.

По данным на 16:10 мск стрелявший в членов Конгресса США задержан. О его личности и мотивах пока ничего не сообщается.

Информация уточняется.

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. san4es Сегодня, 16:09
    recourse ... Жаль Маккейна там не было
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:13
      Привет , Саня ! hi Разделяю твои чувства . wink Интересно другое - кто стрелял ? Очередной псих или бармалей ?
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 16:15
        Привет Паша hi ! Сёдня по ящику скажут
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:17
          Цитата: san4es
          Сёдня по ящику скажут

          Посмотрим , если скажут , конечно . wink
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 16:22
            Стрелок сначала спросил: "Кто играет? Демократы или республиканцы?". Как узнал стал шмалять почём-зря wassat ...Двоих подранил
            san4es
            1. maxim947 Сегодня, 16:27
              Мазила, стрелять бы сначала научился...
              maxim947
              1. Тралл Сегодня, 16:39
                В 9 утра нужно на работе быть, а не шляться по бейсбольным площадкам
                Тралл
                1. Deadушка Сегодня, 17:45
                  Цитата: Тралл
                  В 9 утра нужно на работе быть, а не шляться

                  Это у них работа такая, тяжелая и ответственная.
                  Играючи решают судьбу страны и мира.
                  Deadушка
                  1. Саша Крымский Сегодня, 17:56
                    Цитата: Deadушка
                    Цитата: Тралл
                    В 9 утра нужно на работе быть, а не шляться

                    Это у них работа такая, тяжелая и ответственная.
                    Играючи решают судьбу страны и мира.

                    Как у всех депутатов в мире , в основном.
                    В поте лица, аки пчёлки за счастье народа, мячи где не попадя закалачивают.
                    Саша Крымский
                    1. Deadушка Сегодня, 18:03
                      Таки, да.
                      Но эти видимо совсем "народные депутаты" (бейсбол), а то же обычно в процессе гольфа любят обсуждать.
                      Deadушка
            2. bouncyhunter Сегодня, 17:42
              Да стрельбец какой-то аховый : тут на новостных лентах мелькнула инфа , что около 100 патронов из автоматического оружия отстрелял . И это результат ??? Как он себе в задницу умудрился не попасть ? wassat
              bouncyhunter
              1. Deadушка Сегодня, 17:48
                Скажут ведь, что из "калаша" стрелял переданного Русскими хакерами, а на деле окажется(99%) любимая штатовская разновидность AR-15.
                Deadушка
                1. san4es Сегодня, 17:55
                  ...для страйк-бола yes
                  (у страха глаза belay )
                  san4es
                2. bouncyhunter Сегодня, 18:02
                  Да там что угодно могло быть , но валить , есессна , будут на русский Калашников , даже если он был Made in China . fool
                  bouncyhunter
      2. Монос Сегодня, 16:17
        Если это тот перец-русофоб, который подпевает Маккейну, то "след" будет русский. smile Путин беги!!! bully
        Монос
      3. ded100 Сегодня, 18:00
        Кто-кто ясно кто! laughing
        ded100
    2. Pirogov Сегодня, 16:13
      Цитата: san4es
      .. Жаль Маккейна там не было

      Демократия во всей красе .......... Побольше бы америке такой демократии ,должны же они наконец когда нибудь ответить за всё зло содеянное в мире.
      Pirogov
    3. Mavrikiy Сегодня, 16:26
      Цитата: san4es
      recourse ... Жаль Маккейна там не было

      -"Да и пес с ним!"
      - "С кем, с Каутским или Троцким?"
      -"С обоими". (Шутка)
      Mavrikiy
    4. Кент0001 Сегодня, 17:15
      С языка сняли. Но он наверное заговоренный.
      Кент0001
      1. san4es Сегодня, 17:23
        Цитата: Кент0001
        Но он наверное заговоренный.

        ...или сам стрелка послал
        san4es
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 17:17
      Пиар , как и у нас бывает ..Вот если бы индейцы из луков ! Помните мужики Чингачгука ? Я бы через атлантику вплавь на помощь рванул..!Мы все в детстве хотели спасти индейцев и дядюшку Тома !
      Все забыли , как они рабов завозили из Африки и уничтожали коренное население Америки..! А мы все помним...
      ОТДЕЛ
    6. Владимир 38 Сегодня, 17:52
      Цитата: san4es
      ... Жаль Маккейна там не было

      Это Маккейну сигнал.. Опять наверно русский след найдут.
      Владимир 38
  2. Alexey-74 Сегодня, 16:12
    Не удивлюсь, что после "тщательного расследования" найдут след Российских спецслужб.....
    Alexey-74
    1. Azim77 Сегодня, 16:43
      Или скрытый след русских хакеров. Которые атаковали со своих ноутбуков, накрепко привинченных в российскую землю. Атаковали мельдонием с русскими комментариями.
      Azim77
  3. рич Сегодня, 16:17
    По словам очевидцев, было произведено от 50 до 100 выстрелов???!!!! Ранены координатор фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса Стив Скализ и конгрессмен республиканец Гэри Палмер. По словам Палмера весь"инцидент продолжался две минуты". Полицейские вроде задержали нападавшего.
    Интересно из чего же он стрелял, чтобы за 2 минуты выпустить 100 пуль? Из пулемета с ленточным питанием что ли?
    рич
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:27
      Цитата: рич
      По словам очевидцев, было произведено от 50 до 100 выстрелов???!!!! Ранены координатор фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса Стив Скализ и конгрессмен республиканец Гэри Палмер. По словам Палмера весь"инцидент продолжался две минуты". Полицейские вроде задержали нападавшего.
      Интересно из чего же он стрелял, чтобы за 2 минуты выпустить 100 пуль? Из пулемета с ленточным питанием что ли?

      ППШ. Нужно знать оружие Родины. (шутка)
      Mavrikiy
    2. sabakina Сегодня, 16:28
      В новостях пишут про полуавтоматическую винтовку.
      А может и не винтовка....
      sabakina
    3. 1536 Сегодня, 16:28
      Судя по всему это был Узи, израильский автомат скрытого ношения. Максимальная емкость магазина до 62 патронов, калибр 9 мм, скорострельность 540 выстрелов/мин.
      1536
      1. Саша Крымский Сегодня, 18:08
        Цитата: 1536
        Судя по всему это был Узи, израильский автомат скрытого ношения. Максимальная емкость магазина до 62 патронов, калибр 9 мм, скорострельность 540 выстрелов/мин.

        А где это такой израильский автомат Узи изобрили? Не в Туле случайно? Честно говоря первый раз слышу про такой Узи с почти ТТХ Вулкана.
        Саша Крымский
    4. Topotun Сегодня, 17:16
      Больше интересно, как с дистанции 40 метров (если верить новостям по ТВ) выпустив 100 патронов он смог ранить всего двух трех человек.... Снайпер однако...
      Topotun
  4. ПРАВОкатор Сегодня, 17:11
    Пора и там вводить ГТО и Ворошиловский стрелок...
    ПРАВОкатор
  5. TaKe_1t Сегодня, 17:13
    Мне кажется, опять виноваты русские хакеры!
    TaKe_1t
  6. anjey Сегодня, 17:14
    в штатах столько оружия на руках,что эта стрельба скорее просто хулиганство,хотели бы убить- убили
    anjey
  7. таптыжка Сегодня, 17:15
    б.Катя говорит это шайтан путин злится am
    таптыжка
  8. vch Сегодня, 17:16
    Стрелок явно не спец. Выпустить столько пуль и только 300-е...... Ну и то, что конечно дал себя задержать. Зная американскую полицию, смею утверждать, что он остался жить при задержании только в случае, если при появлении копов сразу бросил оружие и лег на землю.....
    vch
  9. tanit Сегодня, 17:32
    А мне вот другое интересно. Тут кто-то расписывал прелести жизни в США, как там все распрекрасно - в другой ветке...Комментировать я тогда не мог, прочитал только сегодня, уже после старта Союза. Очередного планового и успешного. Хотелось бы спросить -что, у всех 300 миллионов граждан США все так в шоколаде? Ну, это лирика.
    А вот сейчас не пойму - где комментаторы про "распрекрасную жизнь" за океаном? Видимо в оружейном магазине за боеприпасами? request Да бы уличный "протест"(сиречь бандит или просто псих) не пришел к ним в дом? laughing
    tanit
  10. Alekseits Сегодня, 17:59
    Что же он так плохо стреляет- то. Я человек не кровожадный, но...
    Alekseits
  11. SCHMEL Сегодня, 18:27
    Сдаётся это были - индейцы...
    SCHMEL
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