Неизвестный открыл огонь по конгрессмену в США

Я и вице-президент осведомлены о происшествии со стрельбой в Вирджинии и внимательно следим за развитием ситуации. Мы огорчены этой трагедией. Наши мысли и молитвы пребывают с членами Конгресса, их сотрудниками, полицией Капитолия и всеми причастными.

Из США приходят срочные сообщения о покушении на конгрессмена Гэри Палмера. В сообщении говорится, что неизвестный преступник открыл огонь по американскому парламентарию и нескольким другим его спутникам-конгрессменам в районе бейсбольной площадки города Александрия. Это город, расположенный в штате Вирджиния – неподалёку (примерно в 10 км) от столицы США Вашингтона.В американских СМИ сообщается, что Гэри Палмер получил ранение. Также пострадали несколько представителей аппарата Конгресса США. RT публикует официальное заявление администрации президента Трампа:Выстрелами были повреждены несколько окон в здании, находившемся в непосредственной близости от бейсбольного поля. На месте работают сотрудники полиции, слышны сирены карет скорой помощи. Квартал, где была слышна стрельба, оцеплен.По данным на 16:10 мск стрелявший в членов Конгресса США задержан. О его личности и мотивах пока ничего не сообщается.Информация уточняется.