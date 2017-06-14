CNN: США перебросили в Сирию высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему (HIMARS)
Американские военные впервые передислоцировали одну из высокомобильных ракетно-артиллерийских систем (HIMARS) с территории Иордании на юг Сирии, сообщает сайт телеканала CNN со ссылкой на три источника в оборонных структурах.
Система, способная наносить удары по целям на удалении до 300 км, установлена около американской военной базы в районе Ат-Танф, сказано в сообщении.
Авторы публикации отмечают, что ранее американские военные использовали HIMARS с территории Иордании и Турции, чтобы оказывать огневую поддержку силам сирийской оппозиции, действующим против "Исламского государства". Были задействованы также гаубицы M777.
Судя по имеющейся информации, американские военные действуют также против иранских сил на юге Сирии. CNN передает, что на прошлой неделе американский самолет F-15E сбил иранский БПЛА Shahed 129 недалеко от базы в Ат-Танф.
Система, способная наносить удары по целям на удалении до 300 км, установлена около американской военной базы в районе Ат-Танф, сказано в сообщении.
Авторы публикации отмечают, что ранее американские военные использовали HIMARS с территории Иордании и Турции, чтобы оказывать огневую поддержку силам сирийской оппозиции, действующим против "Исламского государства". Были задействованы также гаубицы M777.
Судя по имеющейся информации, американские военные действуют также против иранских сил на юге Сирии. CNN передает, что на прошлой неделе американский самолет F-15E сбил иранский БПЛА Shahed 129 недалеко от базы в Ат-Танф.
Использованы фотографии: http://womansdrive.ru/
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