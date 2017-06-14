18:31 14 июня

CNN: США перебросили в Сирию высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему (HIMARS)

Американские военные впервые передислоцировали одну из высокомобильных ракетно-артиллерийских систем (HIMARS) с территории Иордании на юг Сирии, сообщает сайт телеканала CNN со ссылкой на три источника в оборонных структурах.

CNN: США перебросили в Сирию высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему (HIMARS)


Система, способная наносить удары по целям на удалении до 300 км, установлена около американской военной базы в районе Ат-Танф, сказано в сообщении.


Авторы публикации отмечают, что ранее американские военные использовали HIMARS с территории Иордании и Турции, чтобы оказывать огневую поддержку силам сирийской оппозиции, действующим против "Исламского государства". Были задействованы также гаубицы M777.

Судя по имеющейся информации, американские военные действуют также против иранских сил на юге Сирии. CNN передает, что на прошлой неделе американский самолет F-15E сбил иранский БПЛА Shahed 129 недалеко от базы в Ат-Танф.

Использованы фотографии: http://womansdrive.ru/
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Комментарии 19

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 16:16
    Трения двух гигантов России и США.
    Очень опасно все это.
    Рабинович_007
    1. тол100в Сегодня, 16:20
      Цитата: Рабинович_007
      Очень опасно все это.

      Как говорил один литературный герой - "хлопотно это"!
      тол100в
      1. Maskom Сегодня, 17:11
        Зря американцы так. Их сейчас так Виталя Отдел заругает, что не зарадуются
        Maskom
        1. Shurik70 Сегодня, 18:20
          Да ладно. У этой HIMARS всё достоинство - быстрая скорость перезарядки (одним пакетом).
          Ну что это за скорострельность - один (!) выстрел в пять секунд. С обоймой в шесть (!) ракет.
          Те же палестинцы, кустарно в гаражах, и то круче делают.
          Shurik70
    2. Тралл Сегодня, 16:22
      На Пальмирском направлении динамика позитивная.
      При поддержке ВКС РФ Сирийская армия освободила от террористов ИГ н.п. Бир аль-Баддиа и окрестности к юго-востоку от Пальмиры.
      Скорее всего будут зачищать пустыню южнее трассы на Т2 и попытаются выйти на линию 1.
      Прикрывая южный фланг наступающих на Сухну.
      После потери Т3 черным до самого Хумейме зацепиться негде.
      На Пальмирский фронт из Латакии переброшена 103 бригада РГ, которая будет принимать участие в большом наступлении, призванном освободить сирийскую пустыню и соединиться с осажденным гарнизоном в ДэЗ.
      Тралл
      1. DMoroz Сегодня, 17:03

        Карта военных действий — Хомс

        Информационный портал Al Masdar News передает, что к Пальмире прибыло подкрепление проасадовских сил для предстоящей битвы при Ас-Сухне. После освобождения стратегического поля Арак проправительственные отряды Национальных сил обороны (NDF)****** и «Хезболлы» планируют скорое наступление на ключевой форпост «Исламского государства», который находится под контролем террористов ИГИЛ с весны 2015-го года. Если проасадовским войскам удастся преуспеть на данном направлении, будет открыт путь для наступления на Дейр эз-Зор.

        Артиллерия сирийской армии вновь открыла огонь по позициям боевиков вооруженной оппозиции на севере Хомса вблизи города Талбиса, передает Twitter-канал (shamnews39). Сведения о потерях исламистов не оглашаются.

        Тем временем официальные лица Пентагона подтвердили, что американские военные перебросили свои ракетные комплексы HIMARS из Иордании в район пограничного поста «Ат-Танф» на юге Хомса. Об этом сообщает информагентство Al Masdar News. Ракетно-артиллерийские системы HIMARS могут вести обстрел на расстоянии до 300 километров. Таким образом, в зоне поражения оказывается даже Дамаск.

        Руководство коалиции заявляет, что переброска техники была ответом на действия проасадовских войск, которые подтянули свою артиллерию к району объявленной США зоны деэскалации, охватывающей 55-километровый периметр вокруг «Ат-Танфа».
        https://riafan.ru/821174-siriya-novosti-14-iyunya
        -1630-saa-teryaet-pozicii-v-es-suveide-koaliciya-
        styagivaet-tehniku-k-kpp-at-tanf
        DMoroz
    3. Монос Сегодня, 16:22
      Похоже, у п.индосов изменилась концепция. Ставка на бандитов-исламистов не сработала. Придётся морпехов утилизировать.
      Монос
    4. Deadушка Сегодня, 17:39
      Цитата: Рабинович_007
      Трения двух гигантов

      Не, это не трения. Трения в гейропе любят.
      А это пока "суровый взгляд" оппонентов, даже без засучивания рукавов.
      Deadушка
  2. Pirogov Сегодня, 16:18
    Серьёзно усилились матрасы ,или всё же решили курдов укрепить и сделать новую страну Курдистан. !?
    Pirogov
    1. НасРать Сегодня, 16:28
      Сейчас речь шла не о курдах... hi Укрепляются на юге Сирии..
      НасРать
  3. John_f Сегодня, 16:38
    они так же решили отрабатывать новое вооружение в режиме боевых действий в другой стране... думаю ничем хорошим это не кончится((
    John_f
  4. Alexey-74 Сегодня, 16:44
    Бьет на 300 км...? Серьезная вещь, а как с точностью? как я понимаю в армии РФ таких систем нет...
    Alexey-74
    1. kapitan92 Сегодня, 16:58
      Цитата: Alexey-74
      Бьет на 300 км...? Серьезная вещь, а как с точностью? как я понимаю в армии РФ таких систем нет...

      Для MLRS и HIMARS разработаны следующие реактивные снаряды:
      — M26 и его модификации. Оснащаются кумулятивно-осколочными боеприпасами в количестве от 518 до 644 штук. Дальность полета, в зависимости от модификации, составляет от 32 до 45 км;
      — M30. Снаряд с 404 суббоеприпасами и комбинированной системой управления на основе инерциальной и спутниковой навигации. Способен лететь на 84 км;
      — M31. Модификация изделия M30 с осколочно-фугасной боевой частью весом 90 кг. Остальные характеристики не меняются.
      Пи необходимости системы залпового огня могут использоваться в качестве оперативно-тактических ракетных комплексов. В таком случае на пусковой установке должны монтироваться направляющие с ракетами серии AFOM (Army TACMS Family of Munitions – «Армейское семейство боеприпасов ATACMS»). Изделия этой линейки, также известные как M39 или MGM-140, представляют собой неуправляемые и управляемые ракеты с разной боевой нагрузкой и различными показателями дальности. На вооружении состоят следующие ракеты:
      — MGM-140A. Неуправляемая ракета с дальностью полета 128 км. Боевая нагрузка в виде 950 осколочно-фугасных суббоеприпасов;
      — MGM-140B. Ракета с дальностью 165 км и комбинированной инерциально-спутниковой системой управления. Несет 275 осколочно-фугасных боеприпасов;
      — MGM-140E. На данный момент самая совершенная разработка семейства, отличающаяся дальностью полета до 270 км. Используется система управления. К цели доставляется 227-кг осколочно-фугасная боевая часть.

      Если мне не изменяет память, дальность полета у нас макс. 120 км, на последних комплексах.
      kapitan92
      1. gcn Сегодня, 17:19
        Последнее минитопор что-ли только баллистический с наведением по спутникам?Дорогие наверно.
        gcn
        1. kapitan92 Сегодня, 17:28
          Тактико-технические характеристики MGM-140 ATACMS
          Длина ракеты, мм 3962
          Диаметр корпуса ракеты, мм 610
          Вес ракеты стартовый, кг: мод. 1 - 1662
          мод. 1А, 2 и 2А - 1496
          Вес головной части, кг около 500
          Дальность стрельбы, км: мод. 1,2 - 165
          мод. 1А, 2А - 300
          Время развертывания (свертывания), мин 5
          Ракета MGM-164B ATACMS Block 2A отличается от MGM-140C / MGM-164A ATACMS Block 2 увеличенной до 300 км дальностью за счет уменьшения веса боевого оснащения ракеты (в ней установлено шесть боевых элементов «Усовершенствованный Бэт»). Полномасштабные разработки начались с конца 2000 г. Стоимость проекта составила 900 млн долларов, в том числе НИОКР - 240 млн и закупок - 660 млн. В перспективе планируется приступить к разработке ракеты ATACMS Block 3, которая будет оснащаться боеприпасами, проникающими перед взрывом в грунт.
          kapitan92
    2. Alexey RA Сегодня, 17:14
      Цитата: Alexey-74
      Бьет на 300 км...? Серьезная вещь, а как с точностью? как я понимаю в армии РФ таких систем нет...

      Просто у янки ещё со времён "тяжёлой" MLRS ввели универсальную ПУ, в которую ставятся либо 6 НУР, либо 1 ОТР. На MLRS стоят 2 таких универсальных ПУ. HIMARS - это половинка MLRS.

      А у нас РСЗО и ОТРК - это отдельные комплексы. Соответственно, "HIMARS в варианте РСЗО" нужно сравниватьс нашим "Ураганом" или "Смерчем". А "HIMARS в варианте ОТРК" - с "Точкой-У" или "Искандером".
      Alexey RA
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 17:23
    Для этих HIMARS не хватает небольших китайских дронов-камикадзе с фугасно-осколочными боеприпасами. Пусть потом мерикосы Китаю претензии предъявляют
    Чёрный Полковник
  6. Yak28 Сегодня, 17:46
    Думается даже после разгрома боевиков Сирия никогда не получит территории на которых торчат американцы
    Yak28
    1. yuriy55 Сегодня, 18:21
      Цитата: Yak28
      Думается даже после разгрома боевиков Сирия никогда не получит территории на которых торчат американцы

      Как долбить будут...Если сообща, то америкосы смажут пятки до самого до дома...А, если будут кашу размазывать, да определять откуда топоры летят, то ... crying
      yuriy55
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