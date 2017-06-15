Статья не об Украине, Сирии и США... Асгат Галимзянов

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А потому и у нас без тех тем, которые обозначены в начале материала, никуда...А вот сегодня позволю себе нарушить информационный «дресс-код» и поделиться с читателями информацией, которая, как принято говорить в медиа, «неформат». Вообще говоря, всё то, что хотя бы немного позитивное, стало «неформатом» - мол, ну не интересно это современному читателю, зрителю, пользователю. Подавай, мол, кровь, трэш, угар... А вот не выйдет сегодня. Не выйдет потому, что просто хочется узнать, сколько среди нас тех людей, которые могут себе позволить познакомиться с хорошими новостями или "старостями" и отложить в сторону «Порошенко, Трампа, ВСУ, США и Навального».Мы постоянно обсуждаем всевозможных проходимцев, военных преступников и коррупционеров, однако откровенно мало время уделяем людям, которые по-настоящему достойны всеобщего внимания. А ведь такие люди есть в нашей стране, и их немало. Да-да, в нашей стране живёт не только пятая колонна, ура-патриоты, занавальновцы и запутинцы, антимедведевцы и антимайдановцы. Есть и обычные люди, которым, по большому счёту, нет дела до политических перипетий, и которые своим трудом доказали не только свою гражданскую состоятельность, но и настоящую беспримерность.Одним из таких людей является Асгат Галимзянов. Асгат Галимзянович ушёл из жизни в прошлом году, однако хочется писать о нём в настоящем времени, так как память об этом человеке просто по определению нельзя утратить. Асгат Галимзянов не герой войны, он не был выдающимся конструктором или испытателем, не был создателем оружия и военной техники. Но всё дело в том, что он был настоящим человеком. А настоящим человеком можно оставаться всю свою сознательную жизнь, будучи, как Асгат Галимзянов обычным возчиком на Казанском рынке. Этот человек занимался тем, что выращивал на своём подворье сельскохозяйственную живность. Выращивал, сдавал, а на вырученные средства за все годы тяжёлого ежедневного труда покупал автобусы, легковые автомобили и телевизоры для детских домов.Подозреваю, что на этой строке у кого-то из читателей рождается вопрос: а почему транспортные средства для детских домов покупал на свои средства обычный татарский крестьянин, а не ответственный за это направление чиновник? А потому и покупал, что есть каста чиновников, а есть каста благотворителей. И если для многих из первых карьерная лестница превыше всего, то для вторых – важно состояние душевной свободы, того морального удовлетворения, которое испытывает человек дарящий. Это не каждому дано ощутить.Ещё при жизни Асгат Галимзянов справедливо был удостоен права стать прообразом известной сегодня в Казани скульптурной группы Благотворителю. После смерти благотворителя и сквер в столице Татарстана был назван в его честь.За свою жизнь этот обычный, казалось бы, человек сделал для страны и соотечественников столько, сколько не всегда сделает и сотня граждан, даже если в каждом вдруг проснётся желание сделать благое дело. Он помогал детским домам, перечислял средства в фонды пострадавшим при ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Он оказывал помощь вынужденным переселенцам, домам престарелых, ветеранов и инвалидов, семьям погибших моряков АПЛ «Курск». О благотворителе знали по его добрым делам не только в Татарстане, но и за его пределами – на Украине, в Грузии, Осетии, Чувашии, Башкирии, Ивановской области.В отношении Асгата Галимзянова ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) в своё время заводил уголовное дело за ведение «незаконного хозяйства и предпринимательской деятельности». Органам стало известно о в прямом смысле слова подпольной ферме Галимзяновых. Возможно, узнали «не без добрых людей»...Однако делу не был дан ход, так как директора детских домов, в которые направлял помощь крестьянин Галимзянов, вступились за самого настоящего подвижника, который труд собственный и труд всей своей семьи положил на алтарь благотворительности.Асгат Галимзянов был награждён орденом Трудового Красного знамени, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».А Асгата Галимзянова не было международных наград. И уж конечно его не выдвигали на Нобелевскую премию мира. Завидовать – да. Завидовали. Мол, как это крестьянин всей семьёй «ворочает такими деньгами». И государство одно время тоже посматривало несколько косо. А как ему, государству, не посматривать косо, если один человек оказался способен заменить «уймову тучу» госведомств, для которых слово «благотворительность» - это что-то из разряда геометрии Лобачевского.У Асгата Галимзяновича, отдавшего здоровье и фактически жизнь за то, чтобы плодами его труда пользовались другие люди – нуждающиеся по всей стране – премии не было. А, например, у Михаила Сергеевича Горбачёва Нобелевская премия мира есть... Ну, это так... к слову о том, кто достоин, и кого и за что «удостоили»...В завершении от имени «Военного обозрения» и от себя лично хочу поблагодарить семью Асгата Галимзянова за их самый настоящий гражданский подвиг и просто за то, что такие люди жили и живут в нашей стране. И плохо, что о Васильевой и её «красных тапочках» у нас в стране знают куда больше, чем о Галимзяновых и их поистине беспримерном труде.И ещё. Обращение к нашим читателям. Редакция «Военного обозрения» ждёт от вас писем, в которых будут содержаться материалы о ваших родных, близких, знакомых, коллегах, которые своим трудом ковали славу страны, будучи обычными её гражданами. По материалам таких писем мы создадим серию тематических статей, в которых расскажем о людях, которыми действительно можно и нужно гордиться.