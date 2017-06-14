Самолёт в Россию не угнал, 12 лет колонии на Украине получил...

1 и 3 августа (2014 года) Киреев заранее известил представителей России о вылете с аэродрома Миргорода Полтавской области на самолёте-разведчике Су-24МР для специальных боевых разведывательных полётов в зону проведения АТО. После завершения полётов майор смс-сообщением отчитался "кураторам" из страны-агрессора. 8 сентября того же года Киреев снова сообщил россиянам об осуществлении специального разведывательного полета на Су-24МР с аэродрома Староконстантинов Хмельницкой области вдоль линии государственной границы Украины с Республикой Беларусь и Российской Федерацией на аэродром Миргород.

Приблизившись к линии государственной границы, осознавая отсутствие какой-либо возможности самостоятельно добраться до аэродромов на территории Российской Федерации и осуществить успешную посадку самолета, Киреев не перелетел указанным самолетом через линию государственной границы Украины, вывел его на запланированную линию полета Шостка-Лебедин и закончил полёт.