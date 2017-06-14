Самолёт в Россию не угнал, 12 лет колонии на Украине получил...
Сегодня стало известно о решении Хмельницкого областного суда (Украина) по делу о якобы подготовке к угону в Россию самолёта Су-24 ВВС Украины. Фигурантом дела являлся украинский лётчик, майор ВВСУ Юрий Киреев, занимавший в своё время должность заместителя командира эскадрильи по работе с личным составом (в/ч В-2806). Судом Киреев, обвинявшийся в госизмене, признан виновным и приговорён к 12-ти годам лишения свободы.
Сторона обвинения заявила, что Киреев собирался перегнать самолёт ВВС Украины на российскую территорию. Якобы в 2014 году Киреев для этого начал контактировать с российскими спецслужбами и передавал им информацию о выполнении заданий в зоне так называемой «АТО».
Украинский портал «Обозреватель» описывает ситуацию так:
Далее сообщается, что в момент пролёта над городом Шостка Сумской области, Киреев якобы отказался следовать по курсу, определённому штурманом, и направил самолёт в сторону воздушного пространства РФ. Далее откровенный бред:
В суде было заявлено, что на контакт с российскими спецслужбами майор ВСУ Киреев вышел (внимание!) через брата-священника, который ранее приезжал в гости на Украину из Хабаровского края. В сообщении пресс-службы суда заявлено, что якобы российские спецслужбы обещали Кирееву после перелёта в РФ 30 тыс. долларов, а также трудоустройство в ВКС РФ.
Получается, что суд заявляет следующее: опытный лётчик, готовя перелёт в РФ, приблизившись к границам России, вдруг понял, что не долетит до ближайшего российского аэродрома и повернул обратно... А до этого майор с расположением аэродромов не ознакомился или "кураторы" ему не сообщили, на какой же аэродром ему нужно вести самолёт? Для хмельницкого судьи история правдоподобна...
Сторона обвинения заявила, что Киреев собирался перегнать самолёт ВВС Украины на российскую территорию. Якобы в 2014 году Киреев для этого начал контактировать с российскими спецслужбами и передавал им информацию о выполнении заданий в зоне так называемой «АТО».
Украинский портал «Обозреватель» описывает ситуацию так:
1 и 3 августа (2014 года) Киреев заранее известил представителей России о вылете с аэродрома Миргорода Полтавской области на самолёте-разведчике Су-24МР для специальных боевых разведывательных полётов в зону проведения АТО. После завершения полётов майор смс-сообщением отчитался "кураторам" из страны-агрессора. 8 сентября того же года Киреев снова сообщил россиянам об осуществлении специального разведывательного полета на Су-24МР с аэродрома Староконстантинов Хмельницкой области вдоль линии государственной границы Украины с Республикой Беларусь и Российской Федерацией на аэродром Миргород.
Далее сообщается, что в момент пролёта над городом Шостка Сумской области, Киреев якобы отказался следовать по курсу, определённому штурманом, и направил самолёт в сторону воздушного пространства РФ. Далее откровенный бред:
Приблизившись к линии государственной границы, осознавая отсутствие какой-либо возможности самостоятельно добраться до аэродромов на территории Российской Федерации и осуществить успешную посадку самолета, Киреев не перелетел указанным самолетом через линию государственной границы Украины, вывел его на запланированную линию полета Шостка-Лебедин и закончил полёт.
В суде было заявлено, что на контакт с российскими спецслужбами майор ВСУ Киреев вышел (внимание!) через брата-священника, который ранее приезжал в гости на Украину из Хабаровского края. В сообщении пресс-службы суда заявлено, что якобы российские спецслужбы обещали Кирееву после перелёта в РФ 30 тыс. долларов, а также трудоустройство в ВКС РФ.
Получается, что суд заявляет следующее: опытный лётчик, готовя перелёт в РФ, приблизившись к границам России, вдруг понял, что не долетит до ближайшего российского аэродрома и повернул обратно... А до этого майор с расположением аэродромов не ознакомился или "кураторы" ему не сообщили, на какой же аэродром ему нужно вести самолёт? Для хмельницкого судьи история правдоподобна...
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