18:28 14 июня

Самолёт в Россию не угнал, 12 лет колонии на Украине получил...

Сегодня стало известно о решении Хмельницкого областного суда (Украина) по делу о якобы подготовке к угону в Россию самолёта Су-24 ВВС Украины. Фигурантом дела являлся украинский лётчик, майор ВВСУ Юрий Киреев, занимавший в своё время должность заместителя командира эскадрильи по работе с личным составом (в/ч В-2806). Судом Киреев, обвинявшийся в госизмене, признан виновным и приговорён к 12-ти годам лишения свободы.

Сторона обвинения заявила, что Киреев собирался перегнать самолёт ВВС Украины на российскую территорию. Якобы в 2014 году Киреев для этого начал контактировать с российскими спецслужбами и передавал им информацию о выполнении заданий в зоне так называемой «АТО».
Украинский портал «Обозреватель» описывает ситуацию так:
1 и 3 августа (2014 года) Киреев заранее известил представителей России о вылете с аэродрома Миргорода Полтавской области на самолёте-разведчике Су-24МР для специальных боевых разведывательных полётов в зону проведения АТО. После завершения полётов майор смс-сообщением отчитался "кураторам" из страны-агрессора. 8 сентября того же года Киреев снова сообщил россиянам об осуществлении специального разведывательного полета на Су-24МР с аэродрома Староконстантинов Хмельницкой области вдоль линии государственной границы Украины с Республикой Беларусь и Российской Федерацией на аэродром Миргород.



Самолёт в Россию не угнал, 12 лет колонии на Украине получил...


Далее сообщается, что в момент пролёта над городом Шостка Сумской области, Киреев якобы отказался следовать по курсу, определённому штурманом, и направил самолёт в сторону воздушного пространства РФ. Далее откровенный бред:
Приблизившись к линии государственной границы, осознавая отсутствие какой-либо возможности самостоятельно добраться до аэродромов на территории Российской Федерации и осуществить успешную посадку самолета, Киреев не перелетел указанным самолетом через линию государственной границы Украины, вывел его на запланированную линию полета Шостка-Лебедин и закончил полёт.


В суде было заявлено, что на контакт с российскими спецслужбами майор ВСУ Киреев вышел (внимание!) через брата-священника, который ранее приезжал в гости на Украину из Хабаровского края. В сообщении пресс-службы суда заявлено, что якобы российские спецслужбы обещали Кирееву после перелёта в РФ 30 тыс. долларов, а также трудоустройство в ВКС РФ.

Получается, что суд заявляет следующее: опытный лётчик, готовя перелёт в РФ, приблизившись к границам России, вдруг понял, что не долетит до ближайшего российского аэродрома и повернул обратно... А до этого майор с расположением аэродромов не ознакомился или "кураторы" ему не сообщили, на какой же аэродром ему нужно вести самолёт? Для хмельницкого судьи история правдоподобна...


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Комментарии 31

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  1. Pirogov Сегодня, 17:23
    Отчаянный мужик не повезло ,теперь его сожрут европедры............
    Pirogov
    1. Zibelew Сегодня, 17:37
      России СУ 24 не нужен (самолет того типа, которого и у нас десятки, да еще собираются и их-то скоро списывать).
      Zibelew
      1. рич Сегодня, 17:58
        в информации явно концы с концами не сходятся. Любой лётчик прекрасно знает расположение всех ближайших аэродромов на территории соседнего государства. Да и штурман от командира экипажа ничего требовать не может.
        рич
  2. kefan Сегодня, 17:23
    Очередной бред из недостраны.
    kefan
    1. Верба Сегодня, 17:27
      Цитата: kefan
      Очередной бред из недостраны.

      Да нет это не бред это горе и конца этому не видно.
      Верба
      1. Кот Всапогах Сегодня, 17:32
        ну собственно постоянный бред в голове и есть горе wink
        Кот Всапогах
      2. viktor kurganov Сегодня, 18:09
        Цитата: Верба
        Цитата: kefan
        Очередной бред из недостраны.

        Да нет это не бред это горе и конца этому не видно.

        Сочувствуем вам всей душой, просим Господа Бога помочь выпутаться из этих паучьих сетей. Но решать проблемы только вам.
        viktor kurganov
    2. yehat Сегодня, 17:56
      да нет, не бред
      просто сослуживцы счеты сводят
      та же самая вакханалия была в 37 году и позже -
      доносы, поклепы и поломаные судьбы. Причем я напомню, что именно Украинская ССР особо
      отличилась в то время, Сталину стоило не малых усилий все это остановить.
      yehat
      1. Владимир 38 Сегодня, 17:58
        Цитата: yehat
        Причем я напомню, что именно Украинская ССР особо
        отличилась в то время, Сталину стоило не малых усилий все это остановить.

        Хохлы в этом особое рвение проявляют..
        Владимир 38
  3. vch Сегодня, 17:24
    Блин! Есть предел бреда в укропии??
    vch
    1. san4es Сегодня, 17:31
      Цитата: vch
      Блин! Есть предел бреда в укропии??

      am ...Беспределу нет предела wassat
      san4es
    2. Deadушка Сегодня, 17:34
      Предела нет у двух вещей - вселенной и человеческой глупости.
      Deadушка
  4. Герман 4223 Сегодня, 17:25
    Бедалага, лутше б он угнал.
    Герман 4223
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 17:25
    Для хмельницкого судьи история правдоподобна...
    "А судьи кто?"
    Чёрный Полковник
  6. Topotun Сегодня, 17:26
    Бред, скорее пилот отказался от каких-либо действий. Или высказался от души. Вот и нашли козла отпузения. Сесть можно было и на шоссе на худой конец. Правда Су-24 тяжеловат... Но в РФ самолет без документации и истории обслуживания он нафик не нужен. А пилоту проще так было переехать.
    Topotun
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 17:29
    30 тыс. долларов, а также трудоустройство в ВКС РФ

    то есть вот эта такая приблизительно сумма, по мнению судей Юкрейн, является пределом мечтаний украинца? Собственно оно и не удивительно - сейчас у большей части населения, наверное, и гораздо меньший ценник только что на лбу не написан.
    КОТ БАЮН
    1. faridg7 Сегодня, 17:45
      Цитата: КОТ БАЮН
      то есть вот эта такая приблизительно сумма, по мнению судей Юкрейн, является пределом мечтаний украинца?

      Ну видимо судьи - потомки Балаганова
      faridg7
  8. anjey Сегодня, 17:32
    прессуют- более менее здравых
    anjey
  9. michell Сегодня, 17:38
    Мне странным показалось другое
    майор ВВСУ Юрий Киреев, занимавший в своё время должность заместителя командира эскадрильи по работе с личным составом
    т.е. майор, по сути, если провести аналогию с Советской армией, занимал должность замполита. С каких это пор замполиты стали пилотировать сверхзвуковые бомбардировщики? Впечатление, что уголовное дело высосано из пальца - от начала и до конца.
    michell
    1. bober1982 Сегодня, 17:45
      Цитата: michell
      С каких это пор замполиты стали пилотировать сверхзвуковые бомбардировщики?

      Так они,замполиты, их всегда и пилотировали,это летные должности.
      bober1982
    2. Alekseits Сегодня, 17:55
      Да какое впечатление, оно просто высосано из пальца. Полный бред.
      Alekseits
  10. pvv113 Сегодня, 17:42
    Получается, что суд заявляет следующее: опытный лётчик, готовя перелёт в РФ, приблизившись к границам России, вдруг понял, что не долетит до ближайшего российского аэродрома и повернул обратно...

    Я представляю театр одного актера, бывает даже интересно. Но когда вся страна является сплошной клоунадой - это нонсенс! fool
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:48
      Володь , этот нонсенс у нас под боком , вот что тревожит . sad
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:07
        hi Паша мы много раз это обсуждали , а по теме вообще жуть полная и разобраться в этом без доп. информации не возможно , понятно одно у них была задача "посадить" этого летчика и они её выполнили.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:14
          Привет , друже ! hi
          Цитата: cniza
          понятно одно у них была задача "посадить" этого летчика и они её выполнили.

          Ещё бы понять за что летуну такое уготовили ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:19
            Можем только гадать , вплоть до бытовухи и мести.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:21
              Это да , в этой стране ничему не удивлюсь ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:24
                Думаю , что когда откроется вся правда о деятельности хунтят , я имею ввиду не этот случай , у многих людей крыша съедет...
                cniza
  11. Горный стрелок Сегодня, 17:47
    Лётчиков Внакраине много, можно и посадить десяток-другой. wassat Все равно самолетов на всех не хватает.
    Горный стрелок
    1. Alekseits Сегодня, 17:57
      А остальные боятся будут, что и требуется режиму.
      Alekseits
  12. Дедрусав Сегодня, 18:26
    Хрень какая-то...
    Дедрусав
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