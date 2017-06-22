«45-ый меридиан» против русофобии



«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас.»

(Деяния Апостолов 17:26, 27)

Еще 3 июля 2012 года на TOPWAR появился материал Валерия Бовала (https://topwar.ru/16003-opros-gde-bolshe-vsego-proyavleniy-rusofobii.html) о проблемах русофобии в мире и борьбе с ней. Подчеркивалось, что необходимо обеспечить создание массированных информационных потоков в те страны, где русофобия особенно сильна. Причем информация, передаваемая в этих потоках, должна быть взвешенной, профессиональной и абсолютно правдивой, иначе результат будет совершенно противоположным.Вот он, этот «45-ый меридиан»!Есть и другие способы узнать и понять друг друга. Это широкий культурный обмен. Например, посредством путешествий. Помните Высоцкого (1974):Я вчера закончил ковку —Я два плана залудил —И в загранкомандировкуОт завода угодил.Я, правда, попал в «коварный зарубеж» немного раньше, в 1968 году, в Болгарию, но хорошо помню, какое впечатление на меня произвела эта поездка. Помню, как раздавали нам «брошюрки», лекцию о «поведении там» и даже практическое занятие – как правильно держать в руках нож и вилку и в какой последовательности какие приборы брать со стола. Иностранцы встречались тогда и на улицах Пензы – из нашего артиллерийского института, а затем появились и в стенах нашего «политеха», а затем и университета. В его стенах сложилась у нас даже одна индийская семейная пара. Уехали к себе и когда к ним едут их друзья, то они просят привести нашу… селедку маринованную и соленые огурцы!Не знаешь, на кого интереснее смотреть: то ли на сцену, то ли на зрителей!Сегодня у нас учатся студенты из 47 стран мира, которые в течение 4-6 лет не только получают знания, но и знакомятся с нашей культурой. И вот это, на мой взгляд, лучший способ борьбы и с русофобией и ксенофобией как явлением вообще. Например, студенты обучаются в смешанных группах, что позволяет им быстрее овладеть языком и «влиться в коллектив». Конечно, это создает определенные трудности для педагога, но, а кто тебе сказал, «что все будет легко»?Это студенты из Туркменистана.А 18 мая в нашем университете прошел ежегодный традиционный форум «Диалог культур». Проходит он уже давно, но на этот раз, пожалуй, был самым ярким и праздничным. Участие в нем приняли все студенты-иностранцы ПГУ – 47 стран и 11 народов России. То есть кроме русских это были чуваши, лаксы, чеченцы, мордва, лезгины, табасаранцы, татары, аварцы, ингуши и немцы Поволжья – всего более 1000 участников. На территории университета было открыто 8 национальных домов, 15 тематических площадок, 4 выставки, выступили более 20 творческих коллективов, проведено 2 круглых стола, где обсуждались интересные для молодежи проблемы.Это «знойная Африка».Ну, а начало форума ознаменовалось закладкой камня в основание будущего знака «45-ый меридиан». Именно на этом меридиане восточной долготы лежит и Пенза, и наш ПГУ, и вот этот самый меридиан дружбы и открывали представители тех национальностей, через которые он проходит. Потом был парад флагов, которые выносили студенты в национальных костюмах, яркие запоминающиеся танцевальные номера на площади перед главным учебным корпусом и самые различные концертные номера и выступления на специально построенной площадке под открытым небом.А вот эта девушка из немцев Поволжья.Прялка, традиционная прялка немцев Поволжья.Никогда не думал, что таков традиционный наряд девушек из немцев Поволжья.В этом году форум проходил под девизом «К единству через диалог культур». И диалог удался на славу. Был тут и фестиваль по фитнес-аэробике семи команд вуза, включая Россию, Туркменистан и Киргизстан, в национальных домах угощали национальными блюдами и били в там-тамы, рисовали на руках хной и показывали дедовские прялки, сохраненные как память.А это девушка из Турции. В переводе на русский язык ее имя звучит как «Стремительная».Но, конечно, главными действующими лицами стали студенты, рассказывавшие о своих странах и о том, как и чем встретила их наша Россия, как они ее для себя открывали и что им у нас нравится очень, а что и «не очень».«Человек в белом» – Насер Мардакомери.Вот, например, студент из республики Чад – Насер Мардакомери, который уже три года живет в нашей стране. И вот что он рассказывает:— Я приехал в Пензу получать юридическое образование и изучать язык. Мой дядя — дипломат, он много летает по миру, и мне хотелось пойти по его стопам. Я хорошо говорю по-арабски и по-французски, потому что это национальные языки в Чаде. Но для работы дипломата этого недостаточно. И тогда я принял решение приехать в Россию, чтобы находиться в языковой среде. Почему я выбрал Пензу? Честно признаться, сначала я поступал в РУДН, но в Москве такой бешеный ритм, такое громкое метро, что я на минуту даже задумался о возвращении домой, но потом появился вариант переехать учиться в тихую провинциальную Пензу. Так я оказался здесь. И нисколько не жалею. Я имею возможность учить русский язык и мировое право, у меня даже хватает времени на занятия по испанскому языку.Студенты и студентки из Индии. Всегда говорю им: «Хинди руси – бхай бхай!» – и им это очень нравится. Некоторые, правда, такие худенькие, бедняжки…А вот это «индийский дом».Всем желающим там делали роспись хной.«Диалог культур» стал для меня открытием и способом сломать стереотипы. В Чаде бытует мнение, что русские — расисты, но я живу здесь третий год и вижу другую картину.(Ремарка автора: а почему в Чаде такое мнение о русских? На чем оно основано? Опять недоработка тех, кто должен формировать о России благоприятное мнение?)Не знаю, кто слева и откуда, а вот справа наша студентка - умница и красавица из Грузии. Изучает у нас право и обладает прекрасным голосом!Помню, как пришел на первый для меня форум и увидел большую делегацию из России. Я не понимал, почему их так много. Я был уверен, что в России живут только русские. И вот выясняется, что есть такие народности, как мордва, татары, чуваши, ингуши. Это было мое маленькое открытие России. Еще я увидел, что значит русская дисциплина. Я согласен, что для результата нужен строгий подход.Наш пензенский танцевальный ансамбль – лауреаты все конкурсов тоже показывали свое искусство.Я стараюсь тоже как можно больше рассказать о своей стране. Меня часто спрашивают, почему моя одежда такая белоснежная (смеется). Все дело в особой ливанской ткани и нашем отношении к внешнему виду. Чистота одежды символизирует чистоту помыслов, указывает на воспитание. Например, в Чаде, среди народа тубу, до сих пор жива традиция договорных браков, и, если в момент сватовства на тебе нечистая одежда, родители невесты могут аннулировать все договоренности. Я не ищу невесту в России, но и не хочу упасть в грязь лицом.Гости из соседнего военного учебного заведения.Будущие «товарищи по оружию»?Еще одним постоянным участником «Диалога культур» является Али Демирер. Этого парня сложно встретить в университете без турецкого национального музыкального инструмента — багламы. Али наигрывает родные мелодии на переменах, в буфете, в парке для себя и для друзей. Так ему удается сохранить связь с родной Турцией в России.Али со своими друзьями.— В этом году у меня, как и у Насера, был третий «Диалог культур». Раньше многие «дома» были в корпусе. Я выступал в доме национальной музыки и видел только музыкантов. В этот раз форум вышел на улицу, и я увидел, как много самых разных студентов в нем участвует. В прошлом году, вдохновившись русским домом, я отправился летом в русскую деревню. Конечно, во многом она отличается от турецкой. Я сам вырос в пригороде и знаю, о чем говорю, но все же есть что-то объединяющее в наших селениях. Одним из моих любимых домов был дом литературы. Я много лет в Турции изучал историю литературы, мне близки книги. Помню, как на втором курсе прочитал на турецком «Преступление и наказание» Достоевского и решил, что должен выучить русский язык, чтобы прочитать роман в оригинале. Как считаете, я готов? (Смеется.)Мохи Альказвини – гражданин Ирака.К сожалению, XXI век — это время изменений, которые наносятся на карту многочисленными войнами на Ближнем Востоке. И кому как не нынешним студентам изменить в будущем эту ситуацию. Девиз форума «К единству через диалог культур» говорит о главной его цели — объединить студентов разных национальностей, вероисповеданий в большую семью, где будут царить дружба и любовь. С такими же мыслями несколько лет назад в Пензу приехал гражданин Ирака Мохи Альказвини. Он успел несколько лет поработать в университете на своей родине и знает, как важно выстраивать интернациональный диалог:— Россия открыта для Ирака. Мы знаем о вашей истории, культуре, традициях. Очень любим русскую литературу и кино. Но в России мало что знают об Ираке. Я участвую в «Диалоге культур», чтобы рассказать о своей стране, о том, что Ирак — это не только нефть и война. Наша культура взлелеяна культурой Древней Месопотамии, колыбели цивилизации. Кроме того, форум — один из способов изучения русского языка. Помню, как прилетел в Россию в первый раз. Я был искренне убежден, что все русские люди свободно говорят на английском, но каково было мое разочарование в аэропорту Внуково, а потом и в Пензенском аэропорту. Я прибыл в Пензу в декабре. Было очень холодно, лил проливной дождь, аэропорт закрылся, потому что работает не 24 часа, и я стоял на улице, не зная, куда идти и как быть. Как сильно в тот момент я хотел говорить по-русски. Хорошо, что меня встретил гостеприимный волонтер и проводил в общежитие. Вообще Пенза — гостеприимный, открытый город. Я хочу пожелать «Диалогу культур» выйти за границы университета, чтобы все пензенцы могли узнать больше о нашей культуре, традициях и о том, что мы не хотим войны. Мы за мир!Африка – The country of sun!Звучит там-там! «Горячее сердце Лумумбы стучит в моей жаркой груди…»«Замрите! Вы будете звезда! – И где я себя увижу? – На TOPWAR, конечно!Мне кажется, что такое вот знакомство с Россией – лучшее средство преодоления русофобии. Вообще, будь я президентом, предложил бы каждый год принимать определенный процент иностранных студентов на работу в России. А то наши ездят работать в США, Англию, Германию, Италию, Испанию, а их к нам – нет. А почему не ездят, понятно. Мы мало платим! Так вот пусть получают по своим расценкам, но живут по нашим правилам. Понятно, что много студентов по их зарплатам наша страна просто не потянет, бедные мы еще слишком, при всех наших природных богатствах. Но это сильнейшим образом воздействует на ментальность иностранной молодежи, а уж о том, как на нее воздействуют наши девушки, я и не говорю. У меня есть знакомый японец. Работал в России. Привык пить… квас! Так я ему квасную закваску сухую посылал, и он его сам делал! Вот и они привыкнут и наш квас, как в свое время и наша «Кувака», пойдет на западные рынки. И еще пойдет многое другое, что лишний раз сблизит наши народы и поможет им лучше понимать друг друга вопреки всем стараниям наших политиков.Помните наш советский кинофильм «Девчата»? «Вот так посидят на лавочке… а потом отдельную квартиру спрашивают!»Ну а это память о празднике на большом плазменном экране у входа в главный учебный корпус. Студенты смотрят с удовольствием, только вот сейчас их здесь нет – чтобы не закрывали экран пришлось прийти пораньше…