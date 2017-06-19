Война, золото и пирамиды… Пирамиды Среднего царства. (Часть девятая)

В последнее время мы как-то упустили из вида тему египетских пирамид. А она отнюдь не закрыта. О чем свидетельствует и недавно появившийся на ВО материал «из сумасшедшего дома» о том, что их строили при помощи шлюзовой системы размером больше самой пирамиды. Так что последняя статья про пиромидоманию и пирамидоидиотизм появилась вовремя. Но… остановились мы на пирамидах последних царей VI династии, при которых власть фараонов из Мемфиса в Египте сделалась чисто номинальной. Страна распалась на множество мелких независимых княжеств, которые могли состоять из нескольких либо даже одного нома. Так, эпоху Древнего царства сменил период упадка и раздробленности Древнего Египта (или первый переходный период), вслед за которым началось уже Среднее царство, хронологически расположенное между 2040 и 1783 гг. (или 1640) до н. э.Основателем Среднего царства считается фараон Ментухотепа II. Но он не стал строить себе пирамиду, а построил уникальный погребальных храм с могилой в его основании, а вот пирамиду построили уже над этим храмом. Это единственное такое сооружение в Египте. Вот так выглядит его реконструкция (слева). Справа – храм царицы Хатшепсут.Графическая реконструкция храма Ментухотеп II. Но… есть и такая точка зрения, что никакой пирамиды у этого храма не было!А вот так оба эти храма выглядят сегодня.Сразу же отметим: фараоны Среднего царства тоже построили пирамиды, которые несомненно заслуживают внимания. Но поскольку построены они все далеко от туристических и международных трасс, люди посещают их даже еще реже, чем описанные нами пирамиды своих предшественников, что стоят в «тени великих пирамид». А большинство людей вообще считает, что пирамид в Египте всего три!Так называемая «Черная пирамида» фараона Аменемхета III в Дашуре. Справа – «Ломаная пирамида» фараона Снофру. Ну и кто же туда поедет?При это самая отдаленная из пирамид этой эпохи находится всего лишь в 80 километрах на юг от Каира, за Фаюмским оазисом, в Иллахуне; ну, а ближайшая от Каира в 40 километрах, в Дашуре. К некоторым из пирамид Среднего царства ведут дороги, проложенные в пустыне, или скорее это намек на дорогу; и когда ты едешь по ней на машине, то шины буксуют, а воздушный фильтр намертво забивает песок. К каким-то пирамидам ближайшей деревни можно и вовсе пройти только пешком. Здесь вокруг одна пустыня, песок, щебенка и… развалины пирамид! Понятно, что проверять, входит ли лезвие ножа между камнями, сюда никто не ездит. Не проверяют на них и лазерную резку каменных блоков, сделанную любезными пришельцами – очень уж далеко они расположены и нетипичны, с точки зрения «пирамидоидиотов».Кстати, еще раз о кладке, в которую не просунешь и лезвие ножа. Вот образец кладки «ломаной пирамиды» Снофру – отца Хуфу. Правда, это эпоха Древнего Египта, но «качество работы» видно очень хорошо.Зато их и не так много (всего девять!) и все их можно обойти и внимательно рассмотреть. Все они выстроены при XII династии, которая правила в Египте с начала XX и вплоть до конца XVIII века до н. э. К ним можно отнести и еще одну пирамиду, которая принадлежала царю Ментухотепу II из предыдущей XI династии. Правда, это всего только лишь пирамидальная надстройка над его заупокойным храмом. Опять-таки не все ученые считают, что она вообще была. Как бы там ни было, но находится этот храм в 500 километрах от Каира на юг, напротив знаменитого Луксора, на западном берегу Нила.Фараон Ментухотеп II. Каирский музей.Итак, сооруженные царями XII династии пирамиды имели то же предназначение и внешний вид, что и пирамиды Древнего царства, но во всем остальном между ними расхождения очень велики. Дело в том, что у этих «новых пирамид» есть некое унифицированное основание, стороны которого равны 200 египетским локтям, или 105 метрам; и только у двух самых последних пирамид этой династии эти размеры ровно вполовину уменьшены. А еще они должны были казаться более стройными и воздушными, так как наклон их стен равнялся 56°. А вот ориентировке их по сторонам света не придавалось особого значения; поэтому их входные коридоры далеко не всегда смотрят на север. В некоторых случаях они были устроены на юге, а в одном случае коридор смотрел на запад. Другими были и подземелья: это были настоящие лабиринты из коридоров и многочисленных камер; а сам саркофаг мог находиться в совершенно неожиданном месте. Заупокойные храмы почему-то всегда строились ниже уровня основания пирамиды, что тоже визуально повышало ее высоту. Ограда – всегда четырехугольной формы. Впрочем, самое большое различие пирамид Среднего и Древнего царства было отнюдь не снаружи, а находилось внутри и заключалось в технологии строительства. «Древние» строились из камня, «средние» – из щебня и глины.То есть правителям Среднего царства в силу каких-то причин пришлось отказаться от использования обтесанных каменных блоков и заменить их простым необожженным кирпичом, каменной крошкой, а для заполнения щелей так и вовсе песком.Так называемая «Черная пирамида» фараона Аменемхета III вблизи. Время ее не пощадило.И какая к тому была причина? Что, пришельцы улетели и перестали помогать? Или причина куда более прозаическая: «упадок могущества и богатства» царей Среднего царств. Хотя в принципе ни эта, не многие другие причины не являются достаточно убедительными. В самом деле, ну были междоусобицы Переходного периода, были, никто не спорит. Но затем страна опять была объединена под властью одного царя. Так что в экономическом отношении Египет эпохи Среднего царства был вполне процветающим государством. Прокладывались оросительные каналы, закладывались новые города, возводились храмы и светские постройки. Например, при XII династии был выстроен и знаменитый Лабиринт, который Геродот посчитал выше колоссальных храмов в Фивах и даже великих пирамид в Мемфисе. Соответственно увеличилось народонаселение, а победоносные войны в Нубии и Азии позволили напитать страну вожделенным золотом и рабами. Источники сообщают, что последних раздавали сановникам в качестве награды за службу, а частным лицам – продавали. Поэтому маловероятно, чтобы фараоны Среднего царства так бедствовали, что экономили именно на пирамидах, или, что для их возведения не хватало рабочих. Причина замены каменных пирамид на кирпичные заключалась, несомненно, в чем-то другом.Возможно, опыт падения Древнего царства наглядно показал, что каменные пирамиды, увы, не спасают тела погребенных монархов и все их сокровища от грабителей. Ни величина, ни массивность каменной кладки не обеспечивают им вечный покой, и они нашли иной способ противодействия нечестивцам. Теперь под пирамидой закладывалось множество запутанных коридоров, многие из которых заканчивались тупиками, чтобы сбить грабителей с толку; погребальные камеры были превращены ими в неприступные блиндажи и размещены так, чтобы люди, незнакомые с планировкой пирамиды, не нашли бы их до скончания века. То есть наземная часть усыпальницы теперь потеряла свое былое значение. Вот почему и строить ее можно было уже не из камня, а из кирпича, хотя внешне этой тайны она и не выдавала. Пирамиды по-прежнему облицовывали турским известняком, так что из чего они сделаны внутри догадаться было нельзя. Хотя… все же ведь знали о том, из чего она была сделана. Достаточно было кого-нибудь из строителей «пригласить на пиво».От пирамиды Аменемхета I осталась лишь куча глины и песка.А это вход в нее…Строительство «кирпичной пирамиды» также не требовало стольких рабочих рук и каторжного труда, как пирамиды из камня. Хотя задача архитектора в данном случае была намного сложнее. Каменные блоки старых пирамид держались за счет гравитации и силы трения, а вот многочисленные слои необожженных кирпичей легко могли уплотниться, осесть, отчего пирамида могла легко развалиться. Шумеры и вавилоняне знали об этом и когда строили зиккураты, то применяли тростниковые рогожи и прокладывали ими слои кирпичей. Египтяне изобрели особую технологию, напоминающую метод секционного строительства. При возведении пирамиды из угла в угол по диагонали возводились каменные перегородки. Затем к ним с двух сторон под косым углом пристраивали поперечные стенки – тоже из камня. Возникало крестообразное основание, имевшее подобие решетки. Затем этот каркас заполняли кирпичами или щебенкой, а все щели засыпали обычным песком. Материалы наверх везли по земляным насыпям на деревянных санях или тащили носильщики в корзинах – тут-то уж явно никакие гидроподъемники не требовались. Чтобы надежно укрепить плиты облицовки, нижние ее плиты делали из гранитных плит. Ну, а вершину по традиции венчал гранитный пирамидион.Зато пирамидион с вершины «Черной пирамиды» сохранился относительно хорошо и сегодня находится в Каирском музее.«Не ставь меня ниже каменных пирамид...» – такая надпись, по словам Геродота, была сделана на одной из таких пирамид. Причем посетил он Египет уже когда эти пирамиды лишились свой каменной облицовки, и на них никто не обращал внимания, кроме местных жителей, воровавших с них камень. Шататься по огненной пустыне ради кучи камней, торчащих из глины? Да боже упаси! Вот почему вплоть до конца минувшего столетия археологи тоже не обращали на них внимания. Им хватало и всего остального.Изображение урея на венце Сенусерта II, найденного в его пирамиде и, видимо, потерянное грабителями.Пектораль Сенусерта II.Но совершенно неожиданно пирамиды Среднего царства вызвали живой интерес во всем мире. Первый раз произошло это еще в 1894 году, когда Морган нашел знаменитое «Дашурское сокровище», а второй раз уже в 1920 году, когда нечто подобное близи Иллахуна обнаружил археолог Питри. После этого их стали исследовать и в итоге узнали очень много интересного…Пирамида фараона Сенусерта II в Эль-Лахуне. Типичная пирамида Среднего царства из необожженного кирпича, поэтому сильно разрушилась, и сегодня ее высота всего лишь 15 метров. Основанием является естественная скала – необычное решение, которая затем была окружена каркасом из каменных блоков. Вход впервые был перемещен на южную сторону, чтобы запутать грабителей, а подземные коридоры представляют собой самый настоящий лабиринт с устроенными в нем колодцами-западнями. Саму погребальную камеру устроили в 20 метрах в стороне центра пирамиды, где ей следовало бы находиться по обычаю, и вдобавок заглубили в основание на 12 м. Но в ней все равно сохранился лишь великолепно сделанный саркофаг (пустой) из красного гранита, и жертвенный стол из белого алебастра. Именно на полу в погребальной камере в окаменевшем иле археологи и нашли несколько потерянных грабителями уникальных произведений искусства. Больше ничего ценного в пирамидах не найдено вообще!Продолжение следует...