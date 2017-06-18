Уссурийские казаки, защитники российского Приморья

26 июня 1889 года было учреждено Уссурийское войско казачье.История войска ведет свое начало с формирования в Амурском войске казачьем 1 июня 1860 г. Уссурийского казачьего пешего батальона. В ноябре 1879 г. батальон был переформирован в Уссурийский казачий пеший полубатальон в связи с невозможностью содержать батальон в мирное время. А 26 июня 1889 г. полубатальон был выделен в Уссурийское казачье войско.Правление Уссурийского войска казачьего находилось во Владивостоке. В конце XIX столетия Государственным Советом было санкционировано новое казачье переселение — из европейской части России на Дальний Восток. Целью являлось общее увеличение численности казачества на Дальнем Востоке и охрана территории вдоль строящейся Транссибирской магистрали. Это переселение продолжалось практически до 1-й мировой войны.Активную роль в положительном решении этого вопроса сыграл войсковой наказной атаман Приамурских казачьих войск, приамурский генерал-губернатор в 1893-1898 гг., генерал-лейтенант Сергей Михайлович Духовской.Сознавая необходимость усиления на границе казачьего населения, он сумел убедить царя усилить Уссурийское и Амурское войска за счет переселенцев-казаков из других войск: из Забайкальского, Донского, Оренбургского, Кубанского, Терского и Уральского казачьих войск. Генерал-лейтенант Духовской, видя серьезные экономические и хозяйственные трудности переселенцев, в 1894 г. своим распоряжением передал в пользование Уссурийскому казачьему войску 9142 тыс. десятин земли, пригодных для ведения сельского хозяйства. Эти земли получили название “отвода Духовского”.Первая партия переселенцев прибыла на Дальний Восток в 1895 г. Она состояла из донских (145 семей), оренбургских (86 семей) и забайкальских казаков (58 семей). Всего 2061 человек. В 1896 г. в область пробыли 1075 казаков. В 1897 г. в Приморье прибыли еще 1145 казаков. В 1898 г. в Приморскую область переселились 413 казаков. В 1899 г. в область пришли 1205 казаков. Всего за 5 лет (1895-1899) в Уссурийское казачье войско прибыли 5419 переселенцев из Донского, Оренбургского и Забайкальского казачьих войск. В 1900 г. из-за отсутствия средств переселение приостановилось. С 1901 г. переселение возобновилось. Теперь в нем участвовали также казаки Кубани, Терека и Урала. Численность переселенцев-казаков в 1901 г. составила 1295 чел. В 1902 г. численность переселенцев-казаков сократилась до 354 чел.Далее в переселенческом движении в Уссурийское войско наступил перерыв. Причинами являлись Русско-японская война и революционные события 1905 г. Переселение возобновилось с 1907 г. и продолжалось еще несколько лет. Только за 1907-1909 гг. в Уссурийское войско было переселено 1800 семей казаков и крестьян (зачисленных в казачество) из европейской части страны. Переселенцы возвели десятки населенных пунктов по границе с Китаем. В 1907 г. на территории войска существовало 71 казачье поселение, где проживало 20753 чел. (10878 мужчин и 9875 женщин). На 1 января 1913 г. на территории УКВ насчитывалось 76 станиц и поселков, где проживало 34520 чел. (18600 мужчин и 15920 женщин). К 1917 г. численность населения Уссурийского казачьего войска достигла 44434 чел. (в т. ч. 24469 мужчин и 19865 женщин). Это население составило около 8% от общего числа жителей Приморской области.Переселение происходило в очень тяжелых условиях, имущество сплавляли на плотах и лодках, скот шел по берегу. Первоначально места для поселков выбирались военными чиновниками. Естественно, они не учитывали, что казакам необходима была пригодная земля для ведения сельского хозяйства. В результате наводнений, неурожаев, болезней и др. причин многие казаки были вынуждены покидать свои семьи для заработка средств к существованию. Казаки не могли покупать себе снаряжение для службы, пока в дело не вмешался генерал Духовской и не выделил земли, удобные для ведения сельского хозяйства. Он же добился разрешения на перенос казачьих поселений на эти земли. Трудно представить, как жили эти люди, им даже пахать землю приходилось с винтовкой за плечами. Постоянные стычки с хунхузами очень мешали освоению земель, но зато давали боевой опыт. Уровень жизни уссурийских казаков был невысок, их хозяйства зачастую имели только по одной лошади, которая в мирное время использовалась в гражданских целях, а в военное — как кавалерийская.На 1 января 1905 года в Уссурийском войске числились 3308 нижних чинов и только 1483 лошади. В мирное время войско выставляло Уссурийский конный казачий дивизион двухсотенного состава и взвод в лейб-гвардии «Сводный казачий полк». В военное время конный полк 6-сотенного состава, конный дивизион 3-сотенного состава.Казаки также служили на судах Амурско-Уссурийской казачьей флотилии. Флотилия была создана в 1889 г. для наблюдения за пограничной линией, поддержания сообщения между прибрежными станциями и поселками на реках Амур и Уссури, перевозки воинских чинов, команд и грузов в мирное и военное время. Содержание флотилии осуществлялось за счет средств Амурского и Уссурийского казачьих войск.2 июня 1897 г. было утверждено положение о том, что для службы на судах флотилии наряжаются казаки от Амурского и Уссурийского войск численностью 50 чел. Казаки принимали участие в подавлении «восстания боксёров» в Китае в 1900 г.В 1904-05 гг. войско участвовало в Русско-японской войне. Проявили себя великолепно. В Русско-японскую войну георгиевскими кавалерами стали 180 казаков-уссурийцев. Генерал Мищенко очень лестно отзывался об их действиях. Уссурийцы хорошо ориентировались на местности, были выносливы, изобретательны. Опыт стычек с китайскими хунхузами пригодился на этой войне.В 1910 г. уссурийские казаки уберегли Приморье от эпидемии чумы. Поразившая Китай с января по май 1910 г. чума грозила перекинуться на российскую территорию. Вдоль всей границы были выставлены казачьи посты. Ежедневно 450 казаков несли службу с риском для собственной жизни и не допустили распространения эпидемии на дальневосточные земли.С началом 1-й мировой войны войско выставили конный полк 6-сотенного состава, конный дивизион 3-сотенного состава и 6 отдельных сотен. В годы 1-й мировой войны казаки-уссурийцы блестяще показали себя в боях с немецкой кавалерией в составе Уссурийской конной дивизии.Недавно на «Военном обозрении» была статья о действиях Уссурийской конной дивизии. В годы гражданской войны большинство казаков воевали на стороне белых и были вынуждены эмигрировать в Китай, Австралию, США и др. страны.В 1922 г. войско было упразднено. При советской власти уссурийские казаки подверглись, как многие другие народы, политическим репрессиям. Наиболее массовыми были три «очистительных» кампании, проведенные в период раскулачивания крестьянства (конец 20-х — начало 30-х годов), паспортизации населения Дальнего Востока (1933—1934 гг.) выселения«неблагонадежных элементов» из края (1939 г.). Кампания по раскулачиванию жестоко ударила по казачеству. Из родных мест были изгнаны прежде всего представители наиболее крепких, экономически сильных казачьих хозяйств. Да и многие казаки среднего достатка не избежали тяжелой участи раскулаченных.В годы Великой Отечественной войны часть уссурийских казаков воевала в 115 кав. полку и др. кавалерийских частях и подразделениях. Воевали казаки и в других родах войск. Это маленькое войско очень много сделало в деле защиты дальневосточных рубежей России. Спасибо казакам.