Зарезать чем-то покрасивее: малайский крис

Как нельзя себе представить кавказского горца без кинжала, так и настоящего индонезийца в своем национальном костюме невозможно представить без криса – очень специфического вида обоюдоострого кинжала, характерного исключительно для малайского мира, переплетенного с его культурой и особенностями жизни. Крисы распространены на всей территории Индонезии, Малайзии, а также в некоторых районах Камбоджи, южного Таиланда и Филиппин. А само его название на древнеяванском означает «колоть», «пронзать». Считается, что первые крисы появились в IX-X вв., а свою классическую форму они приобрели в XIV веке. Происхождение криса, как это часто бывает с национальными видами оружия, окружено мифами и легендами. Считается, что характерная для него форма клинка стала результатом длительной эволюции, что удалось установить благодаря исследованиям скульптурных изображений и барельефов в храмах Юго-Восточной Азии, самыми известными из которых были Боробудур и Канди Прамбанан, построенные в период, соответствующий царству Маджапахит (1292 г. – начало XIV века). В малайской культуре крис считается более чем простым боевым оружием, так как в своих разнообразных формах он буквально пропитан мистическими символами, которые с древних времен придают ему магические силы и делают в высшей степени почитаемым. Крис передается от родителей к сыновьям как величайшая реликвия, являясь одним из самых ценных видов приданного. Он может даже в брачной церемонии заменить собой жениха. То есть женщина может выйти замуж за… «кинжал», таким почтением это оружие пользуется в Малайзии.Малайцы с крисами. Пусть даже дети, но… если возраст пришел имеешь право носить крис!Одновременно можно носить три криса (особенно на войне), но при этом знать, что делается это следующим образом: один носят слева, один, принадлежавший покойному отцу – справа и, наконец, третий – на спине (вернее за спиной), и этот крис может принадлежать отдаленному предку или быть получен в качестве приданного с целью защиты от «дурного глаза» и предательских нападений.Церемониальный крис из коллекции Хорхе Каравана.Правилами хороших манер не допускается заходить в дом друга с крисом за поясом. Существуют специальные подставки для криса у двери дома, где он (либо они, если у хозяина их несколько) должны всегда располагаться в вертикальном положении, чтобы не потерять своей магической «силы», которой они наделены. Если он находится в горизонтальном положении, считается, что тогда крис может летать и при этом пронзить того, кто замышляет что-то дурное в отношении его хозяина. Последнее, разумеется, совсем неплохо – ты сам спишь, а твой крис летает и разит твоих врагов. Но… крису может не понравиться и случайный прохожий, либо ему захочется крови, так что если вы не хотите найти возле своего дома поутру труп и отвечать за него, то лучше крис все-таки поставить в специальную стойку.Типичный яванский крис с изображением змеи на клинке. Коллекция Хорхе Каравана.В не столь отдаленном прошлом даже было разрешено, чтобы дворянин, выходя из мастерской эмпу (то есть кузнеца, кователя крисов), испытывал его крис, пронзив первого плебея, которого он встречал на своем пути. При этом он делался всегда на заказ в соответствии с личностью и социальным статусом эмпу и пришедшего к нему заказчика. По этой причине двух одинаковых крисов, за исключением тех, которые изготовлены сегодня для продажи в магазинах, нет. Однако и эти крисы тоже ручной работы.Крис XIX века с прямым клинком, двумя змеями и «пистолетной рукояткой». Коллекция Хорхе Каравана.Клинок криса состоит из верхней зоны (ганджа) и нижней зоны (песи) и может иметь несколько видов форм: полностью прямой (дапур), в форме змеи (дапур бинер), «ползущей змеи» (дапур лу) или смешанной формы. В волнообразном клинке число изгибов всегда делалось нечетным. Чаще всего встречаются клинки, имеющие по семь и тринадцать изгибов.Названия частей клинка криса.Число кривых (люк) напрямую связаны с психологическим настроем своего создателя, таким же образом, как и памор, то есть рисунок на поверхности клинка. Последний, кстати, имеет две большие разновидности: заранее спланированный (памор рекам) и незапланированный (памор тибан), ставший следствием импровизации мастера.Крис XVI века с «гибридным клинком». Длина 68 cм; длина клинка 38 см. Коллекция Хорхе Каравана.Технология изготовления криса очень похожа на изготовление современной дамасской стали. В результате комбинации различных сортов железа и никеля на клинках получались различные узоры, которых всего известно больше 100! Все они имеют свои творческие названия: «рисовое зерно», «арбуз», «пальмовый лист», «золотой дождь». То есть малайские кузнецы были настолько искусны, что могли получить тот или иной узор по своему желанию и… требовался «особый настрой», чтобы у мастера вышло нечто новое и не имеющее названия! Неоднородная структура металла, имевшего вкрапления никеля, дает особый узор, который появлялся после того, как клинок мастер протравливает в растворе из мышьяка и сока лайма. Кстати, ухаживая за клинком соком же лайма его и протирают!Крис, изготовленный в ХХ веке в Малайзии. Использованы слоновая кость, серебро, рубины, крашеное дерево. Полная длина 65, 5 см. Длина клинка 47 см. Коллекция Хорхе Каравана.Именно из-за этих технологических сложностей работа кузнеца над крисом может занять несколько месяцев, пока он будет ожидать лучшей луны или астральной связи. Рукоять также могла иметь различную форму. Почти всегда она была связана с географией происхождения криса, так как в разных местах ее формы различались. Отличались и материалы, среди которых на первом месте было дерево, затем шла слоновая (и даже мамонтовая кость!) кость, серебро золото. Правда, известно, что издавались даже законы, ограничивающие последние материалы для определенных социальных групп. То есть очень уж роскошные рукоятки всякий, кто этого хотел, иметь не мог. Что касается региональных различий, то они были следующими: на Яве в моде были «пистолетные рукоятки», на острове Мадури – прямые, покрытые сложной резьбой, на Бали – фигурные, часто изображавшие демонов-ракшасов, на Суматре, пожалуй, самые интересные в виде фигуры человека, обнявшего плечи руками и словно трясущегося от озноба.Прямой крис длиной 57 cм; длина клинка 50 cм. Ножны отделаны чеканным серебром. Коллекция Хорхе Каравана.Кольцо, соединяющее рукоять с клинком (мендак), обычно делалось из металла (серебра, золота, латуни), и почти всегда украшалось драгоценными камнями. Ножны в верхней части были в форме лодки (ранга), фасолины, и были изготовлены из ценных пород дерева и очень редко из серебра или слоновой кости. Эта верхняя часть символизировала женское начало, в вот пронзающую ее собственно емкость для клинка – мужское.Филиппинский крис с острова Моро. Полная длина 60, 5 cм; длина клинка 42, 5 cм. Ранга имеет характерную форму португальского корабля. Коллекция Хорхе Каравана.Нижняя часть ножен состоит из деревянной части (гандара), покрытой внешней декорированной накладкой (пендок) из латуни, меди, серебра или золота, а также инкрустированной драгоценными камнями, что определяет социальный статус его владельца. Имел значение и цвет ножен. Например, ножны красного цвета предназначались для использования высокопоставленными лицами в суде.Королевский крис с острова Целебес. Национальный музей в Куала-Лумпуре, Малайзия.Поединки на крисах основаны на нанесении ими колющих ударов. Причем сражаться можно было как с одним, так и с двумя крисами в руках. В этом случае второй использовался в качестве оружия, которым парировались удары. В ряде регионов их использовали и как орудие для казни. Эти кинжалы имели длинный и тонкий прямой клинок.Антропоморфная подставка для криса. Коллекция Хорхе Каравана.Характерная особенность клинка криса - это асимметричная пята, расширяющаяся возле самой его рукояти, причем к ней кузнечным способом крепится полоска металла – «ганджа». Ее делают из того же металла, что и сам клинок, а потом насаживают на его и приваривают настолько прочно, что он часто кажется с клинком одним целым. В клинке также делаются два небольших углубления для пальцев – большого и указательного.Крис с острова Суматра, после 1900 г. Ножны – слоновая кость и серебро. Рукоятка – слоновая кость. На клинке инкрустированное золотом изображение змеи.Кинжалы этого типа очень часто ломались. Но технология сборки криса была такова, что новый крис было совсем несложно сделать из разных деталей. Поэтому иногда в одном кинжале можно найти детали, присущие разным регионам и удивляться этому не надо.Крисы в экспозиции Национального музея в Куала-Лумпуре, Малайзия.