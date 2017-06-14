21:24 14 июня

Пентагон: Через 5 лет мы не сможем проводить операции за рубежом

Если Пентагон не будет стабильно получать надлежащее финансирование, США утратят возможность обеспечивать свое военное присутствие за рубежом уже через пять лет. Об этом сообщил глава Генштаба страны генерал Джозеф Данфорд на слушаниях сенатского комитета по вооружениям, передает РИА Новости

По словам Данфорда, вооруженные силы США теряют военное превосходство в мире, сдавая позиции потенциальным противникам.

Пентагон: Через 5 лет мы не сможем проводить операции за рубежом



Я считаю, что без стабильного, достаточного и предсказуемого финансирования в течение пяти лет мы потеряем способность разворачивать военное присутствие за рубежом, а оно лежит в основе нашей обороны
— заявил генерал. Он подчеркнул, что США необходимо наращивать оборонные возможности.

Еще хуже то, что закон о контроле за расходованием средств последние пять лет вынуждал Пентагон работать с бюджетом всего лишь в 450 миллиардов долларов
— сокрушается Данфорд.

По его словам, из-за этого у пехоты и флота проблемы с боеготовностью, а авиации не хватает пилотов и механиков. Генерал добавил, что Пентагон должен "встать на путь восстановления подорванного превосходства", но для этого потребуется надлежащее финансирование.
Ранее стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис раскритиковал американскую армию, заявив, что "шокирован" низким уровнем ее боеготовности.

Использованы фотографии: http://nospress.ru/
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Комментарии 33

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  1. Бензорез Сегодня, 19:55
    Это вопиющее безобразие. Куда смотрит товарищ Трамп?!
    Бензорез
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:59
      Через 5 лет мы не сможем проводить операции за рубежом

      Пока русских не уничтожим..? wassat Вот так господа опять начинается..! Если хотите повоевать , ПО НАСТОЯЩЕМУ , мы готовы! И ваши дроны вас не спасут!
      ОТДЕЛ
    2. bouncyhunter Сегодня, 20:00
      Цитата: Бензорез
      Куда смотрит товарищ Трамп?

      Пробивает повышение финансирования военного присутствия за рубежом . Прямо же попросили денежков пентовояки .
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 20:14
        "Не, ну это вааще беспредел какой-то: мало того, что жмотятся, так ещё и отчёт о расходах требуют."
        Американские вояки вирус хохлизма где-то подцепили. smile
        Монос
        1. cniza Сегодня, 20:17
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Бензорез
          Куда смотрит товарищ Трамп?

          Пробивает повышение финансирования военного присутствия за рубежом . Прямо же попросили денежков пентовояки .


          Бог мой , куда ещё выше ... мир съезжает в пропасть.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:19
            Как и говорил уже - насытятся тогда , когда лопнут . am
            bouncyhunter
          2. Paranoid50 Сегодня, 20:40
            Цитата: cniza
            мир съезжает в пропасть.

            Пока только в овраг, глубокий и заболоченный. Так что есть шанс выбраться. Ну,а в случае пропасти, мы бы не успели это осознать. yes
            Paranoid50
        2. bouncyhunter Сегодня, 20:21
          Цитата: Монос
          Американские вояки вирус хохлизма где-то подцепили.

          Когда Маккуйн к Поросёнке буськаться ездил - тот его и заразил . А от полуястреба и пошла зараза по Матрасии гулять ... lol
          bouncyhunter
          1. фигвам Сегодня, 20:35
            США утратят возможность обеспечивать свое военное присутствие за рубежом уже через пять лет.

            Чтоб вы здохли твари...
            фигвам
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:36
              Грубо , но присоединяюсь ! hi
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 21:22
                Паш, ну теперь вой поднимут
                Когда Маккуйн к Поросёнке буськаться ездил - тот его и заразил
                и обвинят Россию в использовании биологического оружия. С этих зомби станется.
                Svarog51
      2. Logall Сегодня, 20:18
        Я
        [/quote] считаю, что без стабильного, достаточного и предсказуемого финансирования в течение пяти лет мы потеряем способность разворачивать военное присутствие за рубежом, а оно лежит в основе нашей обороны[quote]

        В основе нашей обороны? Что? Расхренакать Ливию-это оборона?
        Убивают по всему миру, значит обороняются. Ну тогда ладно. Я то думал они под себя всё гребут. Неугодных ликвидируют. А они молодцы, просто обороняются.
        Молитесь, чтобы мы обороняются не начали.
        Мы умеем. У Гитлера, Наполеона спросите. Будет возможность спросить...
        Logall
        1. Басарев Сегодня, 20:21
          Занимались бы лучше Мексикой вместо бессмысленного строительства заборов. Я бы на месте пентагоновцев организовал интервенцию в Мексику, сверг про-нарко-бароновский режим и установил жестокий оккупационный порядок. А заодно излишки латиносов с обеих сторон границы утилизировал. Америке латиносы не нужны.
          Басарев
      3. Офицер запаса Сегодня, 20:30
        "Пентагон: Через 5 лет мы не сможем проводить операции за рубежом"

        Я правильно понял, что через пять лет есть шанс прекратить все войны на планете?
        Офицер запаса
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:33
          hi Боюсь , что такой сценарий для матрасов неприемлем . А значит - в доску расшибутся , но финансирование выбьют .
          bouncyhunter
        2. Монос Сегодня, 21:06
          мы потеряем способность разворачивать военное присутствие за рубежом, а оно лежит в основе нашей обороны

          Действительно! Как можно обороняться на своей территории? Гораздо удобнее обороняться в Афганистане, Ираке, ну или, на худой конец, в Германии. Тем более, что есть злобная Россия, которая притаилась у себя там в Сибири, агрессивно никого к себе не пускает и строит планы по захвату всего мира.
          Монос
  2. zvezdo4et Сегодня, 19:56
    когда уже эта страна развалится, разрушится, исчезнет и памяти о ней не останется с ее пентагоном
    zvezdo4et
  3. Владимир 38 Сегодня, 19:57
    Да ладно,что не смогут бомбить мирных жителей, свадьбы, больницы... Думаю деньги выбивают..
    Владимир 38
  4. grm Сегодня, 19:58
    Пентагон толсто намекает- дайте нам денег wassat

    grm
    1. Dym71 Сегодня, 21:21
      Цитата: grm
      Пентагон толсто намекает- дайте нам денег

      Понтагон yes
      Dym71
  5. ланс Сегодня, 19:59
    по моему начинают прикрывать задницы осознав что приходит
    ланс
  6. Градиент 3 Сегодня, 20:00
    Вывод!
    Им надо...Ударить раньше!
    По Киеву....
    Бей своих! Чтоб ...чужие боялись!
    Градиент 3
  7. ded100 Сегодня, 20:01
    Еще хуже то, что закон о контроле за расходованием средств последние пять лет вынуждал Пентагон работать с бюджетом всего лишь в 450 миллиардов долларов

    Вот где они работают? Ни где гаденышей разных финансируют а им все мало! laughing
    ded100
  8. изя топ Сегодня, 20:03
    feel может,мы обидели кого-то зря,
    сбросив пару лишниш мегатонн...
    посмотри,как весело кипит земля,
    там,где был когда-то пентагон...
    изя топ
    1. Logall Сегодня, 20:20
      Цитата: изя топ
      feel может,мы обидели кого-то зря,
      сбросив пару лишниш мегатонн...
      посмотри,как весело кипит земля,
      там,где был когда-то пентагон...

      А то,что от Америки останется:
      Мы погрузим в голубой вагон...
      Logall
      1. изя топ Сегодня, 20:32
        Цитата: Logall
        А то,что от Америки останется:
        Мы погрузим в голубой вагон..

        в холландию что ли? belay или к фрицам?
        изя топ
  9. dojjdik Сегодня, 20:05
    600 млрд мало конечно-кучка психически больных людей правит сша а наш МИД пытается что то решить с психами которых надо лечить
    dojjdik
  10. Mavrikiy Сегодня, 20:09
    Через 5 лет мы не сможем проводить операции за рубежом
    Так и отдохнуть пора, умаялись. После вас еще 100 лет мир от крови отмывать нужно.
    Mavrikiy
  11. APASUS Сегодня, 20:13
    Бюджет Пентангона и так самый большой в мире,а если он не увеличиться ,то американцы потеряют возможность бомбить мирные города и независимые страны по всему миру!
    Звучит не очень, ну тогда это можно по другому написать :
    Если Пентагон не будет стабильно получать надлежащее финансирование, США утратят возможность обеспечивать свое военное присутствие за рубежом уже через пять лет.
    APASUS
  12. kefan Сегодня, 20:19
    Вот бы хорошо, если так все и было, весь мир вздохнул бы с облегчением.
    kefan
  13. roskot Сегодня, 20:46
    Американские вояки вирус хохлизма где-то подцепили
    С кем поведежса. Хотя у них и своих хватает неадекватов.
    roskot
  14. Ferdinant Сегодня, 20:55
    Пусть их операции внутри Пентагона проводиться и недальше
    Ferdinant
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 21:23
    вооруженные силы США теряют военное превосходство в миреПора другим порулить.Лучше-бы на себя посмотрели.Йеллоустоун чего-то потряхивает чуть.а авиации не хватает пилотов[[b]/b Так в Китае уже.Там платят поболее.всего лишь в 450 миллиардов долларов И как на такие копейки вы вообще ещё существуете?Нищета подзаборная.
    ВЕРЕСК
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