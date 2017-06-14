"Пентагон: Через 5 лет мы не сможем проводить операции за рубежом"

Я считаю, что без стабильного, достаточного и предсказуемого финансирования в течение пяти лет мы потеряем способность разворачивать военное присутствие за рубежом, а оно лежит в основе нашей обороны

Еще хуже то, что закон о контроле за расходованием средств последние пять лет вынуждал Пентагон работать с бюджетом всего лишь в 450 миллиардов долларов