Читторгарх: крепость раджпутов, воды и храмов (часть вторая)

Хотя большинство храмовых сооружений представляют собой образцы типично индуистской архитектуры, например, храм Каликамата (VIII век), Храм Кшеманкари (825-850), храм Кумбха Шьям (1448), здесь также есть и джайнские храмы, такие как Саттаи Девари, Шрингар Чаури (1448) и Сэт Бис Девари (середина XV века).Дворец раны Кумбхи.Джайнский храм у башни Кирти Стамбха.Есть также два памятника – башни, Кирти Стамбха (XII в.) и Виджай Стамбха (1433-1468). Они выделяются своей высотой, 24 м и 37 м соответственно, поэтому их хорошо видно из любой точки территории форта. Интересно, что форт сегодня это не только исторический памятник, но и место, где проживают примерно около 5000 жителей, и которые пасут здесь свой скот, стирают белье и сажают на огородах овощи. Кроме того, здесь царство обезьян, которые живут в стенах здешних храмов и просто обожают приставать к появляющимся здесь туристам. Не стоит даже и пытаться с ними заигрывать и их гладить. Обезьяны этого не любят, и незадачливые туристы, пытающиеся сделать это и радостно восклицающие: «Обезьянка, обезьянка!» (и в особенности их дети!), могут серьезно пострадать.Вот они – лангуры Читторгарха.Конечно, есть разные обезьяны. Например, лангуры, обладающие вполне благопристойным характером. Но есть и макаки-резусы, и лучше все-таки на своем опыте с различиями обезьяньих нравов не знакомиться. Не стоит и лазить по высокой траве и по кустам в поисках эффектного кадра. Это Индия, и вы запросто можете столкнуться здесь с коброй. Поэтому гулять по территории форта можно и нужно, но с каменных дорожек лучше все же никуда не сходить.Все ворота, ведущие в форт – это массивные каменные сооружения, створки которых усажены еще и металлическими остриями для защиты от слонов. В верхней части ворот находились парапеты для стрелков, а на башнях и стенах устроены машикули, направленные вертикально вниз.Старинное фото Виджай Стамбха.На территории форта заметные ото всюду стоят две башни. Первая – Виджай Стамбха (Башня Победы) или Джая Стамбха, являющаяся символом Читтора, была воздвигнута раной Кубхой между 1458 и 1468 годами, чтобы ознаменовать его победу над Махмуд-шахом, султаном Малва, в 1440 г. н.э. Построенная в течение десяти лет, она поднимается на высоту 37,2 метра и состоит из девяти этажей, доступ на которые осуществляется через узкую круговую лестницу в 157 ступенек до восьмого этажа, откуда открывается прекрасный вид на равнины и новый город Читтор. Купол, который был добавлен позднее, был поврежден молнией и отремонтирован в XIX веке.Вся поверхность башни Победы представляет собой один сплошной скульптурный фриз.Кирти Стамбха сегодня.Кирти Стамбха (Башня Славы) представляет собой башню высотой 24 метра, украшенную джайнскими скульптурами снаружи, и она старше (вероятно, построена в XII веке), чем башня Победы.Построена эта башня торговцем джайном Джиджаджи Ратодом, она посвящена Адинате, первому джайнскому тиртбанкару (почитаемому в джайнизме учителю-просветителю). На нижнем этаже башни фигуры различных тиртханкаров джайнского пантеона помещены в специальные ниши, где их можно хорошо рассмотреть. Узкая лестница с 54 ступенями ведет через шесть этажей наверх. Верхний павильон, который был добавлен в XV веке, имеет 12 колонн.Дворец рани Падмини.У входных ворот возле Виджая Стамбха находится дворец раны Кубхи (в руинах), самый старый памятник форта. Дворец включал в себя слоновник, конюшни и храм Шивы. Здесь родился махарана Удай Сингх, основатель Удайпура. Дворец построен из оштукатуренного камня. Замечательной особенностью дворца являются его великолепные балконы. Вход во дворец через Сурай Пол – ворота, которые ведут во внутренний двор. Рани Меера, знаменитый поэт-святой, жил в этом дворце. Это также и тот самый дворец, где красавица рани Падмини совершила акт самосожжения вместе с другими женщинами крепости в одном из ее подземных залов. Теперь напротив дворца находится музей и археологический кабинет. Храм Сингха Чори расположен также неподалеку. Кстати, следует помнить, что в индуистские храмы заходят только босиком!Водоем Гаумух. Весной он наполняется водой через отверстие в форме коровьего рта, вырезанного на скале. Этот бассейн был основным источником воды в форте во время его многочисленных осад.Стена водоема Гаумух с видом на город внизу.Ну, а теперь, поскольку у нас военный сайт, расскажем более подробно о трех знаменитых осадах Читторгарха. Первая осада имела место в 1303 году, когда крепость решил завоевать султан Дели Ала ад-дина Халджи – незаурядный правитель, который кроме самой крепости возжелал заполучить в свой гарем еще супругу правившего в те времена в Меваре Равала Ратан Сингха – царицу (рани) Падмини, и ради нее (вот ведь «шерше ля фам»!) не побоялся бросить вызов этой твердыне раджпутов, считавшейся в то время неприступной.Кирти Стамбха и перед ней джанский храм.В итоге раджпуты Читтор удержать так и не смогли, а их знатные дамы во главе с рани Падмини предпочли умереть на костре. В отместку за то, что Падмини ему не досталась, Халджи приказал умертвить тридцать тысяч раджпутов. Форт он передал во владение своему сыну Хизр-хану, переименовав его в «Хизадбад». Он также осыпал своего сыны подарками, среди которых был халат, расшитый золотом, и два штандарта: один зеленый, а другой черный, а также рубины и изумруды.Храм Меера издали.Посмотреть здесь явно есть на что…А вот так он выглядит вблизи…Хизр-хана властвовал крепостью до 1311 года, а потом еще через семь лет раджпуты «предательством и интригой» вернули Читтор, и он вновь восстановил свою былую славу. Мевар превратился в богатое княжество, в котором теперь правила династия (и клан) Сисодия. В 1433 году к власти в Меваре пришел рана Кубха, построивший 32 форта из 84 крепостей, защищавших Мевар. Однако погиб он не от руки врага, а был убит своим собственным сыном, мечтавшим о троне отца. Понятно, что добром это не кончилось. Началась смута и распря, в ходе которой брат как всегда пошел на брата, и которой тут же воспользовались правители Великих Моголов. Впрочем, дела у раджпутов сначала шли хорошо, и они смогли даже увеличить территорию Мевара.Но в решающем сражении против Бабура 16 марта 1527 года раджпутская армия раны Синга потерпела страшное поражение, что разом перечеркнуло все предыдущие победы.Дворец рани Падмини посреди водоема.Дворец рани Падмини. Картина Марианны Норт.Между тем, годом раньше на трон Гуджарата сел Бахадур-шах, и теперь уже осадил форт Читторгарх в 1535 году. И вновь форт оказался не силах далее сопротивляться и дело закончилось тем, что 13 000 раджпутских женщин и детей взошли на погребальный костер и свели счеты с жизнью, а 3200 остававшихся в крепости воинов-раджпутов вышли из него в поле, чтобы сражаться и умереть в бою.Осада Читтора в 1567 году. На миниатюре показан обстрел форта из орудий армией Акбара и… прокладка минно-взрывной галереи под его стену. «Акбар-наме». Музей Виктории и Альберта, Лондон.Последняя осада Читторгарха имела место 33 года спустя, в 1567 году, когда император Великих Моголов Акбар вторгся в земли раджпутов. Акбар хотел завоевать Мевар, который умело правил рана Удай Сингх II. Шакти Сингх, его сын, до этого в лучших традициях того времени поссорился со своим отцом, бежал от него и явился служить Акбару. Тот встретил его вполне дружески и позволил находиться в своей свите. А потом как-то раз Акбар в шутку сказал Шакти Сингху, что, поскольку его отец не изъявил ему покорности, как другие князья и вожди, то ему придется его покарать. Вздрогнув от столь неожиданного откровения, Шакти Сингх немедленно помчался назад в Читтор и сообщил отцу о надвигающемся угрозе. Акбар был в ярости, узнав об отъезде Шакти Сингха, и решил немедленно атаковать Мевара, чтобы смирить высокомерие его правителя. В сентябре 1567 года император отправился в Читтор, а уже 20 октября 1567 года расположился на обширных равнинах вокруг форта. Удай Сингх, по совету своих советников, покинул Читторгарх и перебрался в Удайпур. Рао Джаймал и Патта (Раджастхан) – два военачальника армии Мевара, остались защищать форт вместе с 8 000 воинов-раджпутов. Между тем Акбар осадил крепость. На волах подвезли тяжелые осадные пушки и подвергли ее сокрушительной бомбардировке. Осада продолжалась до 23 февраля 1568 года. В тот день Джеймал был тяжело ранен, но продолжал сражаться вместе с Паттой. Понимая, что силы защитников на исходе, Джеймал отдал приказ, чтобы джаухар был исполнен, и тогда многие прекрасные принцессы Мевара и благородные матроны совершили самосожжение на погребальном костре.23 февраля 1568 года. Джаухар в Читторе. Миниатюра из «Акбар-наме». Музей Виктории и Альберта, Лондон.На следующий день ворота форта были распахнуты настежь, и его защитники вышли на последний бой с врагами. По одной из оценок, в схватке с ними погибло 5 000 солдат султана Акбара. По другой, в том кровавом бою погибло еще больше – около 30 тысяч человек. После этого форт потерял уже всякое значение… Как видите, если говорить о самоубийствах защитников средневековых крепостей, то… какие там несколько сотен фанатиков-катаров из замка Монсегюр! Они не идут ни в какое сравнение с жертвами всего лишь одного только замка Читторгарх!