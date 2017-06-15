Не в вуз, так в красную армию...

Пишу эту статью (мою первую статью) в связи с несоответствием нашего законодательства современным реалиям. Свой вопрос я изложил в официальном письме В.В.Путину на сайте http://letters.kremlin.ru/ но ответа пока не получил. В связи с этим и накануне прямой линии с президентом нашей страны, я решил написать открытое письмо к главе государства используя страницы популярного ресурса "Военное обозрение".Уважаемый Владимир Владимирович.Пишет вам призывник Марк Савкин, я только что сдал все экзамены ЕГЭ и намерен профессионально связать свою жизнь служению отечеству, но возникли не преодолимые обстоятельства.Позвольте я коротко опишу суть проблемы:После окончания школы, я хочу поступить в военный вуз, но призывная комиссия отказывает мне по причине не соответствия допустимым нормам по зрению. Этот мнимый изъян не мешает мне быть призванным в армию и служить своей Родине, но военное образование делают для меня недоступным... Парадокс...Я достаточно развит физически и прекрасно стреляю в тире без очков. Есть множество военных специальностей, где при нынешнем уровне медицинской коррекции зрения этот недостаток абсолютно не существенный.Мои намерения серьезные, помогите мне разрешить это досадное недоразумение.С уважением Марк Савкин.