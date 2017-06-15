07:17 15 июня
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Не в вуз, так в красную армию...

Пишу эту статью (мою первую статью) в связи с несоответствием нашего законодательства современным реалиям. Свой вопрос я изложил в официальном письме В.В.Путину на сайте http://letters.kremlin.ru/ но ответа пока не получил. В связи с этим и накануне прямой линии с президентом нашей страны, я решил написать открытое письмо к главе государства используя страницы популярного ресурса "Военное обозрение".

Уважаемый Владимир Владимирович.

Пишет вам призывник Марк Савкин, я только что сдал все экзамены ЕГЭ и намерен профессионально связать свою жизнь служению отечеству, но возникли не преодолимые обстоятельства.


Позвольте я коротко опишу суть проблемы:

После окончания школы, я хочу поступить в военный вуз, но призывная комиссия отказывает мне по причине не соответствия допустимым нормам по зрению. Этот мнимый изъян не мешает мне быть призванным в армию и служить своей Родине, но военное образование делают для меня недоступным... Парадокс...

Я достаточно развит физически и прекрасно стреляю в тире без очков. Есть множество военных специальностей, где при нынешнем уровне медицинской коррекции зрения этот недостаток абсолютно не существенный.

Мои намерения серьезные, помогите мне разрешить это досадное недоразумение.

С уважением Марк Савкин.
Автор: Савкин Марк


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Комментарии 4

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  1. afrikanez Сегодня, 05:37
    О как, в нашей стране и не такие парадоксы возможны. Если есть такое сильное желание поступить в военный вуз, то может взятку врачам надо дать? Не подмажешь, не поедешь... lol
    afrikanez
    1. Зяблицев Сегодня, 06:10
      Требование к поступающим в Высшие военные заведения по здоровью всегда были выше чем для призывников и это абсолютно нормально! Призывник с годностью по здоровью категории Б служит в частях боевого обеспечения, тылового, технического и т.п., то есть не боевых! А курсант должен быть только категории А и I минимум, II группы профотбора - потому что он будущий офицер! Очень сожалею, но видимо можно сделать операцию по коррекции зрения, если это возможно. Что же касается срочной службы, то ничего страшного в этом нет - я в военное училище, как раз после срочки и поступал, поэтому придя командиром взвода в войска ко мне солдатушки, бравы ребятушки отнеслись, я бы сказал, с большим уважение, чем лейтенантам, которые в училище поступили со школьной скамьи!Я ведь все их солдатские уловки на своей шкуре испытал... laughing
      Зяблицев
  2. тасха Сегодня, 05:42
    Марк, в чём заключается Ваш "мнимый изъян"? Современная офтальмология достигла выдающихся успехов, так что Вам, как мне кажется, нужно задуматься о медицинской коррекции зрения. А В.В.Путин пусть займётся вопросом, как помочь женщине, которую градом (природным явлением, а не ракетой) в Сызрани по голове стукнуло...
    тасха
  3. pv1005 Сегодня, 07:16
    Первое препятствие и сразу господин президент ПОМОЖИТЕ. crying А кто тебе сынок не приведи господь в бою поможет? Сам только сам. yes Твоя мечта тебе ее и реализовывать. Хочешь служить иди и служи. soldier
    pv1005
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