Легкий танк Rikstanken (Норвегия)



Rikstanken и солдаты



Машина на испытаниях



Проверка подвижности на заснеженной местности



Танк в части



Национальный танк и, возможно, его экипаж



Немецкий солдат фотографируется в роли волевого командира бронемашины. Танк, однако, уже получил повреждения и вряд ли может эксплуатироваться

По материалам сайтов:

https://aviarmor.net/

https://onwar.com/

http://landskronakultur.se/

http://forum.valka.cz/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

Разработка и строительство боевых бронированных машин различных классов не только позволяют перевооружать армию, но и поднимают национальный престиж. Наличие собственных проектов и значительного числа бронетехники наглядно показывает существование развитой оборонной промышленности и конструкторской школы. Вероятно, именно подобные соображения имели место в Норвегии несколько десятилетий назад. Желание оснастить армию современными бронемашинами и поднять престиж страны привело к появлению первого в истории государства танка под названием Rikstanken.Следует отметить, что по состоянию на середину тридцатых годов армия Королевства Норвегия являла собой весьма печальное зрелище. Основой сухопутных войск были многочисленные пехотные соединения, вооруженные преимущественно стрелковыми системами старых типов. Также имелись сравнительно развитые артиллерия и кавалерия. Какие-либо боевые бронированные машины, такие как бронеавтомобили или танки, попросту отсутствовали. На фоне других европейских армий, в то время наращивавших свой потенциал в ожидании возможной войны, норвежская выглядела, мягко говоря, не очень хорошо.К середине десятилетия, видя продолжающиеся негативные процессы на международной арене, командование распорядилось в срочном порядке начать разработку новых проектов бронетехники. Прежде всего, планировалось усилить армию некоторым количеством танков. В дальнейшем не исключалась возможность создания техники других классов. Тем не менее, отсутствие опыта в подобной сфере достаточно быстро привело к заметным проблемам.Производственные мощности промышленности и опыт отечественных конструкторов не позволяли создать танк с приемлемыми характеристиками. По этой причине было решено обратиться к зарубежным странам, уже имевшим опыт проектирования и строительства танков. Тем не менее, командование не планировало закупать за границей полноценные боевые машины. Предполагалось приобрести только готовые шасси, тогда как прочие элементы конструкции Норвегия намеревалась изготавливать самостоятельно. Главной причиной такого решения стала банальная экономия на военных расходах.Рассмотрев имеющиеся предложения зарубежных танкостроителей, норвежское командование выбрало наиболее интересный, по его мнению, танк. Самым лучшим вариантом оказалась боевая машина Landsverk L-120 шведской разработки. Этот легкий танк был создан в середине тридцатых годов, и в 1937 году на испытания подали опытную бронемашину. Изначально L-120 предназначался для шведской армии, но она, изучив предложенный танк, отказалась от принятия на вооружение и последующих закупок.Незадолго до начала испытаний в интересах Шведской армии танком L-120 заинтересовалась Норвегия. Вскоре появился контракт на строительство и передачу шасси такой боевой машины, не оснащенного никакими дополнительными устройствами. В соответствии с подписанным договором, Норвегия заплатила Швеции 30 тыс. шведских крон или порядка 20 тыс. норвежских крон (около 3 тыс. долларов США). Отсутствие броневого корпуса, вооружения и т.д. было обусловлено желанием сэкономить на закупке. Дело в том, что заказ танка в полной комплектации потребовал бы выделить дополнительные 50 тыс. норвежских крон, и подобные траты посчитали неоправданными.В силу некоторых причин строительство и поставка шасси в Норвегию заметно затянулись. В соответствии с изначальным соглашением, шасси следовало передать заказчику весной 1937 года, но фактически это произошло только через несколько месяцев. Недостроенный танк в виде шасси с некоторыми дополнительными элементам отправился на один из норвежских заводов, где его планировалось оснастить новым корпусом, вооружением, рабочими местами экипажа и т.д. Насколько известно, такая достройка шасси должна была выполняться по собственному проекту норвежских конструкторов. В нем учитывались определенные особенности базового танка L-120, но при этом имелись и самые серьезные отличия.Первый танк для норвежской армии получил название Rikstanken – дословно «Национальный танк». Также вскоре появились имена Norgestanken («Норвежский танк») и Kongstaken («Королевский танк»). Примечательно, что слово «tank» в норвежском языке означало «мысль» или «мышление», и это привело к интересным каламбурам. К примеру, название Norgestanken в таком случае можно было перевести и как «Норвежское мышление» – так ранее называлась концепция отделения Норвегии и образования независимого государства. Наличие сразу трех имен для одного танка позже спровоцировало появление предположения о существовании нескольких однотипных машин. Тем не менее, такая версия не имеет достойного подтверждения.Базовый танк Landsverk L-120 шведской разработки представлял собой неплохую для своего времени боевую машину. Однако желание норвежского командования сэкономить на перспективном проекте привело к характерным последствиям и не только повлекло за собой сокращение основных характеристик, но и фактически лишило «модернизированный» танк Rikstanken возможности участвовать в каких-либо реальных столкновениях с противником.Главная проблема «Национального танка» заключалась в отсутствии какой-либо защиты. Не желая платить за относительно дорогую броню, армия заказала строительство корпуса из обычной конструкционной стали. В итоге экипаж не был защищен от пуль стрелкового оружия или осколков артиллерийских снарядов. При этом обводы корпуса не повторяли в точности существующую конструкцию. Новый корпус норвежской разработки представлял собой заметно доработанный вариант существующего изделия.Танк Rikstanken получил корпус достаточно сложной формы, состоявшей из нескольких крупных металлических листов. Соединение деталей производилось как при помощи заклепок, так и сваркой. Лобовая часть корпуса состояла из трех деталей. Верхняя представляла собой «защиту» механика-водителя и располагалась под большим углом к вертикали. Снизу с ней соединялся узкий лист, в краях которого предусматривались вентиляционные решетки для охлаждения агрегатов трансмиссии. Наклонный нижний лист соединял верхние детали с днищем. На верхней лобовой детали помещалась выступающая рубка водителя.Нижняя часть бортов, оснащенная креплениями для элементов ходовой части, представляла собой вертикальный лист достаточной высоты. Над гусеницами находились ниши значительного объема, образованные полками и наклонными броневыми листами. В центральной части корпуса надгусеничные ниши имели большую ширину и сужались к корме. Кормовой отсек корпуса, в свою очередь, не выступал на полки, но по бокам от него на них помещались ящики для имущества. Корма корпуса была образована двумя листами: верхний наклонялся вперед, нижний – назад.Норвежских военных не устроила существующая башня с пушечно-пулеметным вооружением, из-за чего был создан новый вариант этого агрегата, отличавшийся значительной простотой. Лоб, борта и башня были выполнены в виде единого трубчатого агрегата достаточной высоты. В лобовой части такой башни имелась амбразура для вооружения. Круглая крыша имела крупный люк, крышка которого откидывалась вперед. В бортах башни имелась пара смотровых щелей.Обновленный по норвежскому проекту шведский танк сохранил компоновку базовой бронемашины. В передней части корпуса помещались некоторые агрегаты трансмиссии, связанные с ведущими колесами. Непосредственно за ними находилось отделение управления с местом механика-водителя. Центральный отсек отдавался под боевое отделение, а в корме находился двигатель. Моторный отсек и трансмиссия соединялись при помощи карданного вала, проходящего через боевое отделение.Большая часть объемов кормового отсека занимал бензиновый двигатель марки Volvo мощностью 85 л.с. Имелся внутренний топливный бак емкостью 120 л. При строительстве нового корпуса силовая установка танка L-120 претерпела некоторые изменения, хотя и сохранила основные свои агрегаты и особенности. При помощи карданного вала крутящий момент передавался на механическую пятискоростную коробку передач переднего расположения. С ее помощью мощность выдавалась на ведущие колеса. В рамках перестройки по норвежскому проекту были установлены новые системы управления. Базовый L-120 управлялся при помощи рычагов, тогда как Rikstanken получил рулевое колесо автомобильного типа. Также были заменены штатные тормоза.Шасси шведского производства имело по четыре сдвоенных опорных катка на каждом борту. Использовалась прогрессивная для своего времени торсионная подвеска. Ходовая часть имела крупные ведущие колеса переднего расположения и кормовые направляющие, одного размера с опорными катками. Верхняя ветвь гусеницы лежала на двух поддерживающих роликах.Шведский проект подразумевал использование комбинированного пулеметно-пушечного вооружения, дававшего значительную огневую мощь. Норвежское командование посчитало возможным отказаться от пушки. Теперь в амбразуре башни должен был помещаться только пулемет Colt M/29 – норвежская версия американского M1917 под патроны 7,92х57 мм «Маузер» или 7,92х61 мм. Характерной чертой пулемета было наличие крупного кожуха для заливки воды, охлаждающей ствол. Боепитание осуществлялось при помощи лент в коробках. Боекомплект располагался на стеллажах боевого отделения.Управлять машиной должен был экипаж из двух человек. Механик-водитель находился в переднем отсеке корпуса. Он должен был попадать на свое место при помощи люка в рубке. Наблюдение велось через несколько смотровых лючков небольшого размера. В боевом отделении находился командир-стрелок. Для него предназначался верхний люк крыши. Наблюдение велось при помощи щелей в цилиндрической башне или прицела оружия.Несмотря на все доработки, предложенные норвежскими инженерами, танк Rikstanken / Norgestanken по своим размерам почти не отличался от базового Landsverk L-120. Его длина незначительно превышала 4 м, ширина – 1,75 м, высота – менее 1,7 м. Снаряженная масса прототипа из конструкционной стали перевалила за 4 т. Имеющаяся силовая установка давала удельную мощность более 21 л.с. на тонну, что позволяло получить максимальную скорость на шоссе до 50 км/ч. Тем не менее, на практике этот параметр был значительно ниже.Сборка первого танка Норвегии, частично созданного силами своей промышленности, завершилась в начале 1938 года. Вскоре после этого машина отправилась на испытания, после которых ее предполагалось передать одной из строевых частей. Проверки на полигоне позволили установить, что оригинальные идеи норвежских специалистов, реализованные в ходе доработки существующего проекта, привели к не самым хорошим результатам.Так, выяснилось, что на практике танк способен развивать скорость не более 25 км/ч. При этом двигатель и трансмиссия регулярно ломались и нуждались в ремонте. Также возникали проблемы с тормозами. Один раз из-за неправильной работы тормозов танк не смог вовремя остановиться и врезался в дерево. Такое столкновение привело к некоторым повреждениям корпуса. Прочие проблемы танка были связаны с неудачными решениями конструкторов или не самыми разумными требованиями заказчика.Несмотря на массу недостатков, как постепенно ликвидированных, так и принципиально неустранимых, новый танк Rikstanken стал героем многочисленных репортажей в прессе и участником парадов в разных городах. Единственный норвежский танк получил широкую известность и даже стал, в некотором роде, поводом для гордости. Вполне понятно, что недостатки машины в пропаганде попросту не афишировались.К проблемам технического характера добавлялось прохладное отношение множества военачальников. Значительное число высокопоставленных командиров не считало танки и другую бронетехнику необходимыми. По их мнению, вооруженные силы могли обойтись без подобной «экзотики», что, среди прочего, позволяло сэкономить немало денег. Наглядный пример зарубежных стран, активно готовившихся к возможной войне и создававших массу новых боевых машин, командование не убеждал. В то же время, военачальники были готовы смириться с существованием единственного «Национального танка», особенно с учетом того, что своими недостатками он в некоторой мере подтверждал их мнение о бронетехнике в целом.Тем не менее, некоторые офицеры и генералы отличались более прогрессивными взглядами. Еще в начале 1938 года, до начала испытаний опытного Rikstanken, в докладах начали звучать весьма суровые тезисы. Специалисты прямым текстом говорили, что всего один заказанный танк не позволит подготовить армию к будущей войне, в которой будет массово использоваться бронетехника. Более того, при сохранении подобных тенденций первым танком, который увидит большинство норвежских солдат, станет бронемашина противника, но не своя собственная техника.Следует отметить, что отсутствие бронетанковых войск и желания строить их не было единственной проблемой армии Королевства Норвегии. В 1938 году единственный танк Rikstanken несколько раз принимал участие в различных маневрах, и каждый раз армия демонстрировала далеко не самые лучшие свои качества. Известны воспоминания офицера Роберта Йонсена, наблюдавшего за одним из таких мероприятий. По его словам, оснащение армии было «на уровне каменного века». Отсутствовали современные средства связи и инженерные системы, а всю механизацию войск представлял единственный танк. Последний к тому же очень плохо показал себя. По мнению специалиста, хорошо подготовленный личный состав был достоин более новой и совершенной материальной части.Нежелание ответственных лиц развивать бронетанковые войска привело к тому, что опытный Rikstanken / Norgestanken, не оснащенный броней, так и остался единственным танком своего типа. В течение 1938-40 годов эта машина неоднократно участвовала в учениях, оказывая огневую поддержку пехоте или кавалерии. В ходе подобных мероприятий отрабатывалось взаимодействие танка с другими родами войск, однако из-за отсутствия другой бронетехники все это не имело практического смысла.Только в конце 1939 года командование, изучив недавние бои начавшейся Второй мировой войны, наконец-то осознало всю пользу боевых бронированных машин. В результате появился заказ на строительство новых бронеавтомобилей с противопульной защитой и пулеметным вооружением. В дальнейшем было возможно возвращение к вопросу закупки или разработки танков. Однако к апрелю 1940 года удалось построить только несколько броневиков, а «Норвежский танк» так и оставался в одиночестве. Такой парк техники по определению не мог противостоять наступающим немецким войскам.На момент нападения гитлеровской Германии единственный танк Rikstanken и три броневика служили в составе 1-го драгунского полка. В ночь на 10 апреля 1940 года полк покинул свое расположение в г. Осло и отправился на фронт. При этом, по неизвестным причинам, все три броневика и танк были оставлены в части. Буквально после несколько часов после отбытия солдат столица была захвачена противником. Остававшиеся в ней боевые машины стали трофеями немцев. В связи с более чем ограниченными характеристиками и возможностями трофейная норвежская техника не передавалась немецкой армии. В то же время, солдаты Германии считали необходимым сфотографироваться с захваченными машинами на память.Последние упоминания о единственном норвежском танке Rikstanken относятся к концу весны 1940 года. Дальнейшая судьба этой машины неизвестна. Скорее всего, более никому не нужный танк отправили на разборку и переплавку. Такая же судьба, по-видимому, постигла и остальную бронетехнику норвежской армии. Новые машины тех или иных классов, в дальнейшем не строились. Более того, даже после освобождения от захватчиков Норвегия далеко не сразу смогла предпринять новую попытку создания собственной бронетанковой техники.Проект «национального танка» Rikstanken не привел к каким-либо реальным результатам, а также не позволил своевременно перевооружить норвежскую армию и дать ей необходимые возможности. Тем не менее, в этом не было вины самой бронемашины. Все проблемы проекта в той или иной мере были связаны с нежеланием военачальников модернизировать сухопутные войска, а также осваивать производство и эксплуатацию боевых бронированных машин. Последствия таких взглядов на будущее армии прекрасно известны. Всего один танк с пулеметом и без бронирования не смог помочь своей стране отбиться от врага.