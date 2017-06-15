«Авиадартс-2017» - пятый по счёту

14 июня в Воронеже стартовал финальный российский этап соревнований "Авиадартс". Финальный российский потому, что в этом году заключительный этап пройдет в Китае. Соответственно, именно по результатам этих соревнований будут отобраны те, кто полетит в Китай, чтобы там показать, кто в небе хозяин. Эти соревнования уже пятые по счету.Что нравится в подобных мероприятиях у ВКС — краткость митингов, посвященных открытию. Уложились минут в 10.Выступая на открытии, главком ВКС Виктор Николаевич Бондарев отметил, что у нас сегодня с кадрами порядок. И, несмотря на то, что много отличных летчиков и штурманов несут службу в Сирии, у нас есть, кому достойно представить Россию за рубежом.В том числе это и те, кто уже в Сирии побывал.Финалисты российского конкурса. Как видите, хватает.По традиции было небольшое выступление художественной самодеятельности учащихся академии имени Жуковского и Гагарина. Курсанты мехфакультета порадовали выступлением в стиле 40-50-х годов. Здоровые парни, настоящие механики. Такие гайки на 32 явно без ключа отворачивают. И выступление у них было нервощекочущее. На Бондарева выступление произвело такое впечатление, что после митинга он устроил фотосессию с парнями.Затем был торжественный марш, короткое интервью с главкомом ВКС, и дальше началась соревновательная часть.И начали ее как положено, с физподготовки и сдачи нормативов.Мы временно покинули расположение академии и переместились на полигон, где началась репетиция самой зрелищной части соревнований: показательные выступления "Авиамикс".Выяснилось, что программа весьма отличается от того, что было в прошлом году. Значительно динамичнее и интереснее. Но не будем раскрывать всех подробностей, на следующей неделе мы планируем все вам рассказать.Все-таки авиашоу — это не для фото. Это для видео. Так что, зная программу, мы сможем и рассказать, и показать.Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2017» пройдет с 14 по 27 июня. На всем протяжении этого времени мы планируем посещение аэродромов, откуда будут работать наши летчики, пилотажных зон и полигона боевого применения.За что отдельная благодарность пресс-службе ВКС и пресс-службе ЗВО, которые оказывают нам всяческое содействие.В предстоящих соревнованиях примут участие более 60 экипажей оперативно-тактической, Дальней, Военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС военных округов.В соревнованиях примут участие экипажи самолетов Ту-22М3, военно-транспортных Ил-76 и Ан-12, истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34 и Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-24.Главком ВВС обещал и ПАК ФА...Мы постараемся как можно больше времени уделить видеорепортажам о конкурсе, тем более, что его финал будет весьма далеко.