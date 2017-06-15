Американский Сенат одобрил расширение санкций против РФ
Как сообщает РИА Новости , Сенат США в ходе голосования поддержал законопроект , предусматривающий расширение антироссийских санкций.
Согласно данной законодательной инициативе, предполагается, что компаниям и физическим лицам США будут запрещены "все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней". В настоящее время запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более чем 90 дней при разрешении остальных переводов. Ожидается, что будут ограничены сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Аналогичный срок в их отношении составит не более 30 дней.
Теперь законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей и, в конечном итоге, — Белого дома.
Как полагает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, американская санкционная политика не соответствует ни ситуации в мире, ни в двусторонних отношениях:
— заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Согласно данной законодательной инициативе, предполагается, что компаниям и физическим лицам США будут запрещены "все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней". В настоящее время запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более чем 90 дней при разрешении остальных переводов. Ожидается, что будут ограничены сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Аналогичный срок в их отношении составит не более 30 дней.
Теперь законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей и, в конечном итоге, — Белого дома.
Как полагает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, американская санкционная политика не соответствует ни ситуации в мире, ни в двусторонних отношениях:
Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее "искомого" результата, диктует необходимость следующего, более жёсткого, но от этого не более эффективного.
Нужно дождаться окончательного решения конгресса, посмотреть реакцию президента США Дональда Трампа.Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим.
— заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
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