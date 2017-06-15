Американский Сенат одобрил расширение санкций против РФ

Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее "искомого" результата, диктует необходимость следующего, более жёсткого, но от этого не более эффективного.

Нужно дождаться окончательного решения конгресса, посмотреть реакцию президента США Дональда Трампа.Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим.