Тюнинг вооружений в ДНР
Блог eastdiary представил обзор тюнинга вооружений в Донецкой народной республике.
На автомате для большего удобства перенесен рычаг переключения огня, модернизирована шахта приемника для повышения быстроты заряжания, модернизированы дульный тормоз и коллиматор, что увеличило точность стрельбы.
Пулемет «Утес» располагается на станционарных станинах, расположенных на особо опасных участках. Это позволяет перемещать оружие одному бойцу.
Автомобиль УАЗ стал так называемым «джихад-мобилем» благодаря установке на него гранатомета, ПТРК и – в транспортном отсеке – крупнокалиберного ДШК, способного отрабатывать наземные и воздушные цели.
На БМП установлены ставшие уже классическими решетчатые экраны.
На Т-64 была демонтирована фара «Луна». Вместо неё были размещены дополнительные блоки динамической защиты. По всей окружности башни и по бортам была проложена резиновая лента в целях защиты от действия гранатометов.
На автомате для большего удобства перенесен рычаг переключения огня, модернизирована шахта приемника для повышения быстроты заряжания, модернизированы дульный тормоз и коллиматор, что увеличило точность стрельбы.
Пулемет «Утес» располагается на станционарных станинах, расположенных на особо опасных участках. Это позволяет перемещать оружие одному бойцу.
Автомобиль УАЗ стал так называемым «джихад-мобилем» благодаря установке на него гранатомета, ПТРК и – в транспортном отсеке – крупнокалиберного ДШК, способного отрабатывать наземные и воздушные цели.
На БМП установлены ставшие уже классическими решетчатые экраны.
На Т-64 была демонтирована фара «Луна». Вместо неё были размещены дополнительные блоки динамической защиты. По всей окружности башни и по бортам была проложена резиновая лента в целях защиты от действия гранатометов.
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