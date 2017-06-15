07:14 15 июня

Тюнинг вооружений в ДНР

Блог eastdiary представил обзор тюнинга вооружений в Донецкой народной республике.

На автомате для большего удобства перенесен рычаг переключения огня, модернизирована шахта приемника для повышения быстроты заряжания, модернизированы дульный тормоз и коллиматор, что увеличило точность стрельбы.




Пулемет «Утес» располагается на станционарных станинах, расположенных на особо опасных участках. Это позволяет перемещать оружие одному бойцу.



Автомобиль УАЗ стал так называемым «джихад-мобилем» благодаря установке на него гранатомета, ПТРК и – в транспортном отсеке – крупнокалиберного ДШК, способного отрабатывать наземные и воздушные цели.



На БМП установлены ставшие уже классическими решетчатые экраны.



На Т-64 была демонтирована фара «Луна». Вместо неё были размещены дополнительные блоки динамической защиты. По всей окружности башни и по бортам была проложена резиновая лента в целях защиты от действия гранатометов.









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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 05:21
    Своё оружие и технику надо любить и холить, от него твоя жизнь зависит.
    Жаль, не показали самодельные "снайперки" из стволов ДШК и ПТРы времён войны, с установленными оптическими прицелами на привареных кронштейнах. Мелькало как то в хрониках. А ещё видел мину 82-ю, прикрученную к гранатометному выстрелу вместо гранаты. И далеко так летит! Понятно, что не по траектории, как из миномета, но из обычного РПГ на километр!
    Рационализаторы, они и на войне ...
    Горный стрелок
  2. Megatron Сегодня, 05:21
    Ну видимо мужикам в боевых условиях виднее как, что и куда навешивать.
    Megatron
  3. iliitchitch Сегодня, 05:28
    Хотел честно посмотреть - не получается . Только "слайд-шоу" .
    Особенно насчёт автомата интересно . Куда уж удобней-то у заводского АК "рычаг переключения огня" what
    iliitchitch
  4. Баракуда Сегодня, 05:45
    Лучший тюнинг, ребята, это в в мозгах ! А техника приложится. hi Чай не оскуднел Донбасс умами. Мужики,мы с Вами ! И не совсем на диване.
    Баракуда
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:04
      Это не тюнинг, а усовершенствование и улучшение характеристик и удобств боевой техники и оружия ! hi
      Uncle Lee
  5. лысова Сегодня, 05:52
    Не судите строго,только все эти нововведения возникли, от нахождения на одних и тех же позициях огромное количество времени. А конкретно - они приросли к обороне, вот и думают, как и что лучше. Всё, что они делают, заменяется оружием по назначению, которого у них нет. Удачи,Вам !
    лысова
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