07:16 15 июня

США поставят Катару 36 истребителей F-15QA на 12 млрд. долл.

Согласно информации блога bmpd , американское издание " Defense News " сообщает об оформлении 14 июня 2017 года соглашения между Пентагоном и Катаром, предусматривающего продажу 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA стоимостью 12 млрд. долл.

Данная сделка заключена на фоне обострения политической ситуации вокруг Катара и антикатарских заявлений президента США Дональда Трампа.

При прежней администрации в Белом доме в течение долгого времени рассматривалась возможность поставки Катару 72 истребителей F-15QA. Тогда стоимость предполагаемого контракта оценивалась в 21,1 млрд. долл. Как видно, объем закупок в рамках достигнутого соглашения снизился в два раза. При этом вероятно, что остальные 36 истребителей могут быть отгружены опционом. Специфические характеристики катарской модели неизвестны, возможно, что они будут близки к саудовской версии F-15SA.




В настоящее время в стадии реализации находится контракт, заключенный в мае 2015 года с Францией, стоимостью 6,3 млрд. евро на приобретение 24 истребителей Dassault Rafale (18 одноместных самолетов Rafale EQ и 6 двухместных Rafale DQ) и вооружения для них, с опционом еще на 12 самолетов. Поставки Rafale Катару предполагается начать в середине 2018 года с темпом один самолет в месяц.

На текущий момент ВВС страны представлены лишь 12 истребителями Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и 6 учебно-боевыми самолетами Alpha Jet E.


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Комментарии 20

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:47
    США поставят Катару 36 истребителей F-15QA на 12 млрд. долл.
    Да, истребитель для милиардеров.
    Скоро Катар превратится в одну большую военную базу.
    Mavrikiy
    1. сибиралт Сегодня, 06:20
      США получат бабки за оружие с саудитов и катарцев, и стравят их на войну друг с другом. А там и заливные соседи подтянутся. То-то бизнес пойдет! bully
      сибиралт
    2. Арон Заави Сегодня, 06:27
      Цитата: Mavrikiy
      США поставят Катару 36 истребителей F-15QA на 12 млрд. долл.
      Да, истребитель для милиардеров.
      Скоро Катар превратится в одну большую военную базу.

      У американцев при заключении договора в цену входит,обучение,гаранийное обслуживание, поставка вооркжения и симуляторов.
      Арон Заави
  2. Арон Заави Сегодня, 05:47
    Великолепные ВВС будут в Катаре. Реальная сила.
    Арон Заави
    1. Maskom Сегодня, 06:10
      Арон , я бы сказал , что будут в Катаре великолепные самолеты. К качеству летчиков много вопросов
      Maskom
      1. Арон Заави Сегодня, 06:27
        Цитата: Maskom
        Арон , я бы сказал , что будут в Катаре великолепные самолеты. К качеству летчиков много вопросов

        Научат . Там такие же люди ,как у нас.
        Арон Заави
  3. Горный стрелок Сегодня, 05:56
    В "стране" с двумя миллионами населения такое количество серьёзных самолетов? Смахивает на откуп от шантажа. Саудиты прижали Катар, тот кинулся к полосатоухим за помощью, тут они и говорят - купи у меня Ф-15-е, тогда СПАСУ. А перед этим Трамп к Саудитам заехал... По моему, не надо быть Шерлоком Холмсом... laughing
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 06:11
      А они молодцы. Рассорили арабов, теперь когда они к войне готовятся можно деньги делать. Кому война, а США дойная корова.
      Logall
    2. Арарат Сегодня, 06:28
      Этот контракт обсуждали еще при Обамыче, и вчера только подписали. Не надо быть Холмсом чтоб понять отношение к событиян но полуострове они не имеют
      Арарат
      1. хрыч Сегодня, 06:45
        Цитата: Арарат
        Этот контракт обсуждали еще при Обамыче, и вчера только подписали. Не надо быть Холмсом чтоб понять отношение к событиян но полуострове они не имеют

        Надо быть Ватсоном, чтоб понять, что при Обаме обсуждения зашли в тупик ибо при той администрации так и не были подписаны, и надо быть Лестрейдом, чтоб не понять связь между подписанием договора и накатом на Катар. Это уже типичное шоу Дяди Донольда, когда просто невозможно отказаться от предлагаемой сделки корейцам с японцами, саудитам с катарцами, а скоро и новым участникам шоу (у кого накоплено много тугриков) по устаревшей и списываемой Америкой технике.
        хрыч
  4. Баракуда Сегодня, 05:59
    Воды нет, хавчика то же, а истребители нужны... Ну не пр.и ду.рки ? Или еще одна показательная порка нужна ? Одним газом сыт не будешь. Хотя регулярно можно дяде Сему тапочки целовать, помогает.
    Баракуда
  5. лысова Сегодня, 06:02
    Ни в какие рамки не в лазит. Блин, интересный ход - блокада отношений с соседями и явление "спасителя". А помнится не так давно, обсуждали вопрос, о строительстве нашей ВМФ базы. Так можно прощёлкать всё.
    лысова
  6. Омскгазмяс Сегодня, 06:14
    Ради спасения свой шкуры Аль-Тани подписывают любые контракты, лишь бы умилостивить Большого Босса.
    Так их, Дональд Фредович! Дави их, пока из погонщиков верблюдов, возомнивших себя пупом Мира, дерьмо не полезет!
    Омскгазмяс
  7. kos 75 Сегодня, 06:20
    Заплатят дань и смогут дальше спонсировать игил.
    kos 75
    1. хрыч Сегодня, 07:12
      Цитата: kos 75
      Заплатят дань и смогут дальше спонсировать игил.

      ИГИЛ сделал свое дело и подлежит утилизации, никто в убыточное предприятие деньги вкладывать больше не будет. Тем более, сами видели, кто заорал первым: "Держи вора!!!" (я о саудитах) Как вы уже поняли истинным гроссмейстерам за великой шахматной игрой даишевцы требовались для создания нефтяного Курдистана, а катарцы, саудовцы и турки повелись на другое и ныне уже платят ... Когда была приватизация суперместорождения в Курне, как части сверхместорождения Ромайлы, русские и даже китайцы получили свою долю при уничтожении государственности Ирака (причем доля ЕС выражалась в норвежской корпорации, но эту долю пожрал Лукойл и их вышвырнули), потому в Совбезе скромно позволили утилизацию Саддама. Скоро мы узнаем, что РФ получила при согласии в утилизации Джамахерии. За создание же Курдистана мы уже получили средиземноморское побережье Сирии, где в 2013 году при бурении шельфа обнаружено также гигантское месторождение углеводородов. И не печальтесь за Саддама и Муамара, они по отношению к СССР были предателями, навалили бабла в западную экономику, не рассчитавшись с нами за поставки того же оружия и построенных предприятий. По сути они ограбили СССР, что привело к его банкротству и гибели Соцблока. Нынче РФ получила с этих "товарищей" долг, а предатели были казнены, причем с нашего согласия.
      хрыч
  8. Рабинович_007 Сегодня, 06:36
    Мне это не нравится.
    Рабинович_007
  9. cariperpaint Сегодня, 06:44
    больше 300 м за один???серьезно?
    cariperpaint
  10. Holsten Сегодня, 07:02
    Американский бизнес во весь рост - Трамп в роли топ-менеджера ВПК по продажам .(Это вам не контрабандой на Привозе торговать)
    Holsten
  11. Naiman Сегодня, 07:04
    . Что тут скажешь. Если бы они взяли вместо этого хлама СУ 30 МКИ - получили бы 240 бортов!
    Naiman
  12. Лесник Сегодня, 07:14
    Вот это я понимаю подход к делу! Обвинить в финансировании террористов и тут же продать бякам вооружение! Вот честно-снимаю шляпу hi
    Лесник
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