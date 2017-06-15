США поставят Катару 36 истребителей F-15QA на 12 млрд. долл.
Согласно информации блога bmpd , американское издание " Defense News " сообщает об оформлении 14 июня 2017 года соглашения между Пентагоном и Катаром, предусматривающего продажу 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA стоимостью 12 млрд. долл.
Данная сделка заключена на фоне обострения политической ситуации вокруг Катара и антикатарских заявлений президента США Дональда Трампа.
При прежней администрации в Белом доме в течение долгого времени рассматривалась возможность поставки Катару 72 истребителей F-15QA. Тогда стоимость предполагаемого контракта оценивалась в 21,1 млрд. долл. Как видно, объем закупок в рамках достигнутого соглашения снизился в два раза. При этом вероятно, что остальные 36 истребителей могут быть отгружены опционом. Специфические характеристики катарской модели неизвестны, возможно, что они будут близки к саудовской версии F-15SA.
В настоящее время в стадии реализации находится контракт, заключенный в мае 2015 года с Францией, стоимостью 6,3 млрд. евро на приобретение 24 истребителей Dassault Rafale (18 одноместных самолетов Rafale EQ и 6 двухместных Rafale DQ) и вооружения для них, с опционом еще на 12 самолетов. Поставки Rafale Катару предполагается начать в середине 2018 года с темпом один самолет в месяц.
На текущий момент ВВС страны представлены лишь 12 истребителями Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и 6 учебно-боевыми самолетами Alpha Jet E.
Данная сделка заключена на фоне обострения политической ситуации вокруг Катара и антикатарских заявлений президента США Дональда Трампа.
При прежней администрации в Белом доме в течение долгого времени рассматривалась возможность поставки Катару 72 истребителей F-15QA. Тогда стоимость предполагаемого контракта оценивалась в 21,1 млрд. долл. Как видно, объем закупок в рамках достигнутого соглашения снизился в два раза. При этом вероятно, что остальные 36 истребителей могут быть отгружены опционом. Специфические характеристики катарской модели неизвестны, возможно, что они будут близки к саудовской версии F-15SA.
В настоящее время в стадии реализации находится контракт, заключенный в мае 2015 года с Францией, стоимостью 6,3 млрд. евро на приобретение 24 истребителей Dassault Rafale (18 одноместных самолетов Rafale EQ и 6 двухместных Rafale DQ) и вооружения для них, с опционом еще на 12 самолетов. Поставки Rafale Катару предполагается начать в середине 2018 года с темпом один самолет в месяц.
На текущий момент ВВС страны представлены лишь 12 истребителями Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и 6 учебно-боевыми самолетами Alpha Jet E.
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