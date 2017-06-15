Путин - Стоуну: Сближение Украины и НАТО несёт угрозу для России
Американский телеканал NewsOne опубликовал очередную часть интервью режиссёра Оливера Стоуна с президентом РФ. Одной из тем беседы Оливера Стоуна с Владимиром Путиным стала тема стремления украинских властей в НАТО. Владимир Путин прокомментировал ситуацию следующим образом (цитата "Интерфакса" ):
«Эта угроза заключается в том, что, когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны».
Российский президент отмечает, что сближение Украины и НАТО несёт в себе угрозу для Российской Федерации.
В ходе интервью российский президент рассказал и о постоянных контактах с Обамой по Украине. На вопрос о том, как президенты России и США называли друг друга, Путин ответил: «Барак и Владимир». Президент России назвал диалог с предыдущим американским коллегой «полезным и неконфронтационным».
Владимир Путин:
У нас с президентом Обамой были разные подходы к оценке ситуации на Украине. И сегодня эти подходы у России и США таковыми остаются.
«Эта угроза заключается в том, что, когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны».
Российский президент отмечает, что сближение Украины и НАТО несёт в себе угрозу для Российской Федерации.
В ходе интервью российский президент рассказал и о постоянных контактах с Обамой по Украине. На вопрос о том, как президенты России и США называли друг друга, Путин ответил: «Барак и Владимир». Президент России назвал диалог с предыдущим американским коллегой «полезным и неконфронтационным».
Владимир Путин:
У нас с президентом Обамой были разные подходы к оценке ситуации на Украине. И сегодня эти подходы у России и США таковыми остаются.
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