07:17 15 июня

Путин - Стоуну: Сближение Украины и НАТО несёт угрозу для России

Американский телеканал NewsOne опубликовал очередную часть интервью режиссёра Оливера Стоуна с президентом РФ. Одной из тем беседы Оливера Стоуна с Владимиром Путиным стала тема стремления украинских властей в НАТО. Владимир Путин прокомментировал ситуацию следующим образом (цитата "Интерфакса" ):
«Эта угроза заключается в том, что, когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны».

Российский президент отмечает, что сближение Украины и НАТО несёт в себе угрозу для Российской Федерации.

Путин - Стоуну: Сближение Украины и НАТО несёт угрозу для России



В ходе интервью российский президент рассказал и о постоянных контактах с Обамой по Украине. На вопрос о том, как президенты России и США называли друг друга, Путин ответил: «Барак и Владимир». Президент России назвал диалог с предыдущим американским коллегой «полезным и неконфронтационным».

Владимир Путин:
У нас с президентом Обамой были разные подходы к оценке ситуации на Украине. И сегодня эти подходы у России и США таковыми остаются.


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Комментарии 6

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  1. Баракуда Сегодня, 06:08
    Власти и закарпутье конченные, просьба не путать с народом. Кузькина мать еще в запасе есть, и ешкин кот, и бляха муха.
    Я не совсем один такой есть тут.
    Баракуда
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:14
      А главное: ЯДРЁН БАТОН !
      Uncle Lee
    2. сибиралт Сегодня, 06:16
      Мало ли что Путин с глазу на глаз сказал американскому режиссеру. Посмотрим, будит ли это в его фильме и кто его будит смотреть.
      сибиралт
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:12
    Сближение Украины и НАТО несёт угрозу для России

    Я бы так перефразировал: Сближение Украины и НАТО несет угрозу для Украины и НАТО !
    Uncle Lee
  3. Logall Сегодня, 06:20
    Владимир чего-то не договаривает. Ситуация с Украиной ужасная. Русские подвержены нападениям, гонениям и т.д. А НАТО, как выяснилось вчера, просто обороняется. И Украину защищает от огрессию...
    Logall
  4. MaksoMelan Сегодня, 06:36
    ВВП в своём репертуаре. Вежлив. А может надо было резче и с обвинениями. Всё-таки тренировки нациков не хухры мухры. Для страны пережившей нападение нацистов мне кажется мы очень мягкий в этом плане. А ещё ущемление прав русско говорящего коренного населения, и дискриминация, пытки, убийства, бомбардировки городов.
    MaksoMelan
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