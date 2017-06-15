Киев обвиняет РФ в этнической экспансии в Крыму

Огромный вопрос – увеличение военного потенциала России на территории Крыма. Россия завозит большое количество кадровых военных. Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза – искусственно изменяет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства.

Согласно информации РИА Новости , заместитель министра по оккупированным территориям Украины Георгий Тука обвинил Россию в изменении демографической ситуации в Крыму:Крым входит в состав Российской Федерации по результатам проведенного в регионе в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.