07:16 15 июня

Киев обвиняет РФ в этнической экспансии в Крыму

Согласно информации РИА Новости , заместитель министра по оккупированным территориям Украины Георгий Тука обвинил Россию в изменении демографической ситуации в Крыму:

Огромный вопрос – увеличение военного потенциала России на территории Крыма. Россия завозит большое количество кадровых военных. Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза – искусственно изменяет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства.


Киев обвиняет РФ в этнической экспансии в Крыму



Крым входит в состав Российской Федерации по результатам проведенного в регионе в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.


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Комментарии 14

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  1. Баракуда Сегодня, 06:19
    Шизофрения по видимому процветает. Больше нечего сказать, добавить матом как минимум хочеться. am
    Баракуда
    1. bouncyhunter Сегодня, 06:28
      Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза – искусственно изменяет демографический состав целого региона

      Это сколько же учебников и методичек перерыл этот дятел , чтобы такое "родить" ? Вынос тела ... fool
      bouncyhunter
      1. Арон Заави Сегодня, 06:32
        Цитата: bouncyhunter

        Это сколько же учебников и методичек перерыл этот дятел , чтобы такое "родить" ? Вынос тела ... fool

        А старые методички со времен СССР.Иудеев переселяющихся в Иудею и Самарию тоже обвиняют в изменении демографической ситуации.
        Арон Заави
        1. Cветлейший Сегодня, 07:06
          Цитата: Арон Заави
          А старые методички со времен СССР.Иудеев переселяющихся в Иудею и Самарию тоже обвиняют в изменении демографической ситуации.

          А разве СССР хоть слово солгал? В отличии от вас сионисто-фашистов мы в Крым никого не переселяем - нету нужды, ибо населении 90% русские.
          Cветлейший
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:23
    А этнический состав семей они не проверяли? wassat А то вдруг там сплошь казанские татары? Девчонки в Казани - просто прелесть. Вот наши военные и ...
    А вообще, какое дело свидомым до НАШЕГО Крыма. Ну ушёл уже, с концами. Уже гадили, чем могли... И что? Горячо полюбили крымчане "Нэньку".
    Горный стрелок
  3. Masya Masya Сегодня, 06:43
    интересно, а ещё что- нибудь осталось, в чем нас не обвинили? ночами не спят, придумывают, чего бы это ещё на Россию наклепать...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 06:53
      Мариша , доброго денёчка ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      а ещё что- нибудь осталось, в чем нас не обвинили?

      Сопли в носу . wink
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 06:59
        Паша, приветик! love
        Сопли в носу

        дышим не правильно в их сторону...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:02
          Цитата: Masya Masya
          дышим не правильно в их сторону...

          Сам факт того , что дышим . yes
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Сегодня, 07:07
            Сам факт того , что дышим .

            это будет следующим шагом, удовольствие растянуть надо... а то так быстро темы для обвинений закончатся... wink
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Сегодня, 07:13
              Твои слова верны , фантазией "там" не блещут . А уж если блещут , то клоуны в цирке от зависти дохнут ... lol
              bouncyhunter
  4. zulusuluz Сегодня, 06:47
    Американцы вообще всю жизнь из штата в штат переезжают... Так, что - это нарушение???
    zulusuluz
  5. 30 вис Сегодня, 06:52
    Согласно данным проведенной переписи населения на Крымском полуострове проживают представители 175 национальностей,Севастополь и Крым по национальному составу это СССР в миниатюре . Конечно по убеждению свидомый, Крым должен быть украинским ,алэ безлюдным ....
    30 вис
  6. samarin1969 Сегодня, 07:14
    В ему любезной Европе куда более глобальные "этнические экспансии"
    samarin1969
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