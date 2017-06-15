07:14 15 июня

Какой вопрос Владимиру Путину задал военный корреспондент Александр Коц?

Сегодня в 12:00 (мск) начнёт свою работу Прямая линия с президентом России, к которому уже на этот час поступило около 1,5 млн вопросов от жителей не только России, но зарубежных стран. Основные внутриполитические темы, которые интересуют россиян: ЖКХ, зарплаты и пенсии, дороги, произвол чиновников, пойдёт ли Владимир Путин на выборы в качестве кандидата. Из внешнеполитических: Украина, Сирия, отношения с США, антироссийские санкции. Для того, чтобы задать вопрос президенту, действуют не только телефоны (8-800-200-40-40 – для РФ, +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40 – для вопросов из зарубежья, 0-40-40 – для коротких сообщений и MMS), но и интернет-площадки. Это сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), ресурсы «ВКонтакте» и на «Одноклассниках»: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Есть возможность задать вопрос президенту через официальное приложение «Москва—Путину» с мобильного устройства. Организацию своего видеоканала можно осуществить с помощью российского приложения для онлайн-трансляций «OK Live».

В социальной сети «ВК» появилась небольшая заметка, мимо которой сложно пройти. Автором заметки является известный военный корреспондент Александр Коц. Представляем пост Александра, связанный с тем, какой вопрос он бы задал президенту Российской Федерации:

Смотрю, форсят хештег #смотрюлинию с Путиным. Дескать, можно с его помощью задать вопрос главе государства. А к президенту у меня только один вопрос.


Вот я читаю сегодняшнюю сводку с Донбасса: «В результате обстрела Петровского района г. Донецка украинской артиллерией погибло двое мирных жителей: Артемьева Лидия Владимировна, 1937 г.р. и ее сын Артемьев Виктор Владимирович, 1963 г.р».

Владимир Владимирович, я три года работаю в Донбассе военным корреспондентом, он и его жители стали для меня родными. У меня перед глазами сотни таких сводок. Ежедневно здесь погибают люди - это больно. Но есть и другая боль - неизвестность и призрачные перспективы. Здесь всем очевидно, что Киев не собирается и никогда не соберется выполнить свою часть известных обязательств. Более того, здесь никто не хочет строить свое будущее в одном государстве с Украиной. Раскол очень глубокий, слишком много крови пролито с обеих сторон.

Я не открою Вам секрет, что большинство жителей Донбасса хотели бы присоединиться к России. И на попытки «впихнуть», как здесь говорят, обратно в Украину реагируют крайне болезненно. А Россия с одной стороны их поддерживает гуманитарно и дипломатически, с другой пытается вести диалог с абсолютно недоговороспособным киевским режимом.

Владимир Владимирович, сколько мы будем позволять издеваться над Донбассом? Давайте заберем его себе.


Какой вопрос Владимиру Путину задал военный корреспондент Александр Коц?


Не все в комментариях ВК разделили посыл Александра, напоминая о том, что существенная часть Донбасса находится под оккупацией киевского режима. Однако мнение военного корреспондента, работающего на месте событий, в любом случае не может остаться без внимания.


Использованы фотографии: https://vk.com/kots1978
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Комментарии 17

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:40
    Буду внимательно слушать В. Путина, что бы не прозевать ответ на этот вопрос !
    Uncle Lee
    1. Ольгович Сегодня, 06:46
      Цитата: Uncle Lee
      Буду внимательно слушать В. Путина, что бы не прозевать ответ на этот вопрос !


      Он НЕ ответит, увы.

      Хотя я с Коцем-согласен.
      Ольгович
    2. bouncyhunter Сегодня, 06:49
      Не факт , что этот вопрос включат в список . Но вопрос очень хороший и наболевший .
      bouncyhunter
    3. Петр1 Сегодня, 06:57
      Заранее вас разочарую,без смены власти на Украине забрать донбасс ,луганск не получиться.
      Петр1
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:48
    Забирать надо не Донбасс, а ВСЮ Новороссию. Радикально. А для этого ситуация ещё не созрела. Не построили газопроводы в обход Нэзалежной. Не настало ещё время расплачиваться по кредитам с МВФ. Народ ещё недостаточно оголодал. Ситуация должна созреть. Пока ВВП показывал себя достаточно прозорливым и быстро реагирующим игроком. Не надо делать из Украины жертву. Её надо сделать виновной. И "спасти" laughing
    Горный стрелок
    1. Караул73 Сегодня, 07:01
      Ну, пока забиралка не подросла у Путина. На горизонте маячат новые санкции от США, так что никаких тулодвижений не будет.
      Караул73
    2. Александр 3 Сегодня, 07:03
      Бандерлоги не хотят что бы мы их спасали они хотят чтобы мы их наказали ,несколько раз.Особенно этого хочет порошенко.Билетики он для нужных в Европу уже выпросил,на случай,если накажут.
      Александр 3
    3. Don Karleone Сегодня, 07:13
      Забирать надо Киев- мать городов русских!!!!!!!!
      Don Karleone
  3. aleksfill Сегодня, 06:48
    Этот вопрос не прозвучит в эфире и Гарант на него не ответит. Гарант заложник сговора с теми
    кто его поставил и он волен только долдонить, что он самый большой либерал со всеми, из
    этого посыла вытекающих последствий.
    aleksfill
  4. MaksoMelan Сегодня, 06:50
    Подписываюсь под вопросом. В любом случае нужна людям ближайшая перспектива. А на счёт договором пособие ости с Россией или с лднр, украной, я не верю. Нет силы сейчас способной нагнать Украину. На западе асе представляют типа они белые и пушистые. И давления от туда не будет. Мы можем только силой захватить. А эмиграция украинцев в Европу будет только усиливать украинские антароссийское лобби на западе как получилось с Канадой. Проберутся во власть через поколение и гадить начнут по крупному.
    MaksoMelan
  5. anjey Сегодня, 06:54
    Воля государства нужна -власть держащих, а у олигархов воля проявляется когда "Бабло" на кону, что им люди и проблемы на свой горб...
    anjey
  6. grm Сегодня, 06:59
    Ну да, России мало санкций...
    Пока ещё против России не вводили жёсткие санкции, но вот уже подумывают, а вы им ещё повод дайте winked
    Сбербанк из за санкций и удара по экономике России боится открываться в Крыму.

    Путину сейчас для полного счастья не хватало присоединения Донбасса. Конечно ура патриоты будут кричать - давайте, присоединяйте, но Путин не будет вестись на подобное - он понимает, что пока США не ударяли сильно по экономике России и в преддверие выборов в России очередной удар и в этот раз очень сильный по экономике России, что приведёт к ухудшению и так непростой ситуации в России - Путину не нужен.

    Конечно эффект эйфории от Крыма прошёл почти, от Сирии тоже и народу надо скормить ещё что-то новое перед выборами, но все таки присоединение Донбасса будет очень тяжёлый шаг. Путин на него может пойти, чтобы выборы выиграть красиво , чтобы объединить народ вокруг себя, но в перспективе последствия будут очень печальные, хотя с другой стороны он и так победит на выборах wassat ,а проблем получит ой как много. Овчинка выделки не стоит.
    grm
    1. Володин Сегодня, 07:04
      Цитата: grm
      Овчинка выделки не стоит.

      А Голаны для Израиля или еврейские поселения на палестинских территориях "выделки стоят"?
      Если во всём искать исключительно финансовую выгоду, то уже и России, и изначально никакого Израиля, на карте мира не существовало бы - "в боязни санкций". Санкций против России не будет только тогда, когда не будет самой России - вот и вся ариХметика.
      Володин
  7. 3vs Сегодня, 07:01
    "Владимир Владимирович, сколько мы будем позволять издеваться над Донбассом? Давайте заберем его себе."
    Заберём только то, что сопротивляется киевской шпане?
    А остальные части Донецкой и Луганской областей как?
    А вообще, народ-то там в большинстве своём хочет этого, а не большинство - рагульское подполье в России
    нам нужно?
    Конечно, многим хотелось бы ввести войска на Украину, украсить фонари семейками вальцманов/которая с косой/ ющенков/кравчуков/жидобандеровцев/недобитых бандеровцев/рады...
    Провести референдум по всем областям Украины и, кто с нами, принимаем в состав России, кто нет - це-европа или
    51-52 штат штатишков.
    Но, насильно мил не будешь, у каждого своя голова за плечами!
    На всё Воля Божия, когда рагули станут опять русскими, тогда и разговор будет.
    При ВВП, думаю, ни о каком присоединении Донецка и Луганска к России не будет, как и Приднестровья,
    разве, только не случится чего-то экстраординарного (полномасштабное наступление жидобандеровцев, третья мировая... )
    3vs
  8. samarin1969 Сегодня, 07:03
    МИД Украины уже сделал телодвижение о необязательности соблюдать все пункты "Минска", а можно и вообще не соблюдать, если это приведёт к достижению "целей". ...Собственно эти слова Украины и так не новость. "Аргументы" всех калибров и так уже три года сыплются....Какие то политические шаги России давно назрели..."Донбасс в Украине" - звучит как приговор для его жителей.
    п.с. Очень-очень удивлюсь если на "вопрос Коца" будет четкий ответ.
    samarin1969
  9. Ст.пропорщик Сегодня, 07:11
    Путин прежде всего политик, причем четко контролирующий ситуацию , и, чего бы тут не говорили - работающий на Россию. Всему свое время. Вангую - окраина треснет и раздерут ее по лоскуткам, единственно непредсказуемо - КОГДА?
    Ст.пропорщик
  10. iliitchitch Сегодня, 07:12
    Собственно , а что мешало Донбассу поступить так же , как и Крыму , вообще-то ? Что , все уже забыли ? Ситуация была "один в один" . Чё тут каркают некоторые : типа , "Путина кто-то там поставил..." . Путин - агент трАмпушки , ага . Конешно , сэм , конешно . Горный стрелок правильно тут пишет . Нам это "дикое поле" №404 вечно под боком не нужно . Приказ к наступлению поступит , когда время придёт . Не сподобились , как Крым , так что ж теперь ... Помню прекрасно , как мне друг , родом с Донбасса , говорил тогда , что у них "не всё так однозначно" . Теперь однозначно ? Я не злорадствую , но злюсь изрядно . Куда вы ВСЕ от России , к чёртовой бабушке , денетесь ? Не забредала в голову мысль такая , а ?
    iliitchitch
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