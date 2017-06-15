Какой вопрос Владимиру Путину задал военный корреспондент Александр Коц?







Вот я читаю сегодняшнюю сводку с Донбасса: «В результате обстрела Петровского района г. Донецка украинской артиллерией погибло двое мирных жителей: Артемьева Лидия Владимировна, 1937 г.р. и ее сын Артемьев Виктор Владимирович, 1963 г.р».



Владимир Владимирович, я три года работаю в Донбассе военным корреспондентом, он и его жители стали для меня родными. У меня перед глазами сотни таких сводок. Ежедневно здесь погибают люди - это больно. Но есть и другая боль - неизвестность и призрачные перспективы. Здесь всем очевидно, что Киев не собирается и никогда не соберется выполнить свою часть известных обязательств. Более того, здесь никто не хочет строить свое будущее в одном государстве с Украиной. Раскол очень глубокий, слишком много крови пролито с обеих сторон.



Я не открою Вам секрет, что большинство жителей Донбасса хотели бы присоединиться к России. И на попытки «впихнуть», как здесь говорят, обратно в Украину реагируют крайне болезненно. А Россия с одной стороны их поддерживает гуманитарно и дипломатически, с другой пытается вести диалог с абсолютно недоговороспособным киевским режимом.



Владимир Владимирович, сколько мы будем позволять издеваться над Донбассом? Давайте заберем его себе. Смотрю, форсят хештег #смотрюлинию с Путиным. Дескать, можно с его помощью задать вопрос главе государства. А к президенту у меня только один вопрос.Вот я читаю сегодняшнюю сводку с Донбасса: «В результате обстрела Петровского района г. Донецка украинской артиллерией погибло двое мирных жителей: Артемьева Лидия Владимировна, 1937 г.р. и ее сын Артемьев Виктор Владимирович, 1963 г.р».Владимир Владимирович, я три года работаю в Донбассе военным корреспондентом, он и его жители стали для меня родными. У меня перед глазами сотни таких сводок. Ежедневно здесь погибают люди - это больно. Но есть и другая боль - неизвестность и призрачные перспективы. Здесь всем очевидно, что Киев не собирается и никогда не соберется выполнить свою часть известных обязательств. Более того, здесь никто не хочет строить свое будущее в одном государстве с Украиной. Раскол очень глубокий, слишком много крови пролито с обеих сторон.Я не открою Вам секрет, что большинство жителей Донбасса хотели бы присоединиться к России. И на попытки «впихнуть», как здесь говорят, обратно в Украину реагируют крайне болезненно. А Россия с одной стороны их поддерживает гуманитарно и дипломатически, с другой пытается вести диалог с абсолютно недоговороспособным киевским режимом.Владимир Владимирович, сколько мы будем позволять издеваться над Донбассом? Давайте заберем его себе.

Сегодня в 12:00 (мск) начнёт свою работу Прямая линия с президентом России, к которому уже на этот час поступило около 1,5 млн вопросов от жителей не только России, но зарубежных стран. Основные внутриполитические темы, которые интересуют россиян: ЖКХ, зарплаты и пенсии, дороги, произвол чиновников, пойдёт ли Владимир Путин на выборы в качестве кандидата. Из внешнеполитических: Украина, Сирия, отношения с США, антироссийские санкции. Для того, чтобы задать вопрос президенту, действуют не только телефоны (8-800-200-40-40 – для РФ, +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40 – для вопросов из зарубежья, 0-40-40 – для коротких сообщений и MMS), но и интернет-площадки. Это сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), ресурсы «ВКонтакте» и на «Одноклассниках»: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Есть возможность задать вопрос президенту через официальное приложение «Москва—Путину» с мобильного устройства. Организацию своего видеоканала можно осуществить с помощью российского приложения для онлайн-трансляций «OK Live».В социальной сети «ВК» появилась небольшая заметка, мимо которой сложно пройти. Автором заметки является известный военный корреспондент Александр Коц. Представляем пост Александра, связанный с тем, какой вопрос он бы задал президенту Российской Федерации:Не все в комментариях ВК разделили посыл Александра, напоминая о том, что существенная часть Донбасса находится под оккупацией киевского режима. Однако мнение военного корреспондента, работающего на месте событий, в любом случае не может остаться без внимания.