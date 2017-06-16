Кто толкает НАТО на открытое противостояние с Россией. Мрачный сценарий

Иногда просматривая российские СМИ поражаюсь тому, как мы быстро "уходим от горячих тем". Случилось что-то на границах огромной России - все СМИ просто забиты материалами об этом происшествии. Разбираем всё до "косточек". Да и сами "косточки" не прочь "распылить на атомы". А через день - два, информации уже не найдешь. В архив, в архив, в архив... Придумана даже своеобразная "отмазка". Мир так быстро меняется, что формат издания просто не позволяет следить за всем сразу. Да и читатели требуют ответов на конкретные вопросы именно по этим темам.А между тем, многие военно-политические вопросы решаются не "в день обращения", а в достаточно длительный период. Без особого пафоса и криков радикалов. Военные по природе своей профессии пессимисты. Работа у них такая. Рассматривать самые мерзкие варианты развития событий и планировать свои варианты ответов. Ну и отвечать, если понадобится.На этот раз такой "архивной" темой стала Прибалтика. Да и вообще всё направление. Ну разместили в Прибалтике подразделения НАТО. Так мы же ответили вроде. Ну говорит что-то там очередной прибалтийский президент. И что? Мы большие, не замечаем "писка комара". А между прочим, комары многие отвратительные болезни переносят. Такой вот "пискун" может стать причиной болезни для большого человека...Точно так же мы почему-то относимся и к нашим традиционным друзьям. Я имею ввиду белорусов. Живут вроде хорошо. Какие-то "разборки" с нами не устраивают. Так о чем говорить? А ведь Белоруссия это не просто друг. Это ещё и второй (а может и первый) козырь после Калининграда, который позволяет нам "поддавливать" НАТО.Итак, натовские батальоны разместились в Прибалтике. По факту мы понимаем, что эта временная мера уже навсегда. Прибалтийские президенты, особенно литовская Даля Грибаускайте, просто светятся от счастья. А сама Даля чуть ли не еженедельно сообщает миру о "главной угрозе Литве, Польше и НАТО". О России. И, между прочим, Литва участвует во всех учениях НАТО в непосредственной близости от наших границ. Во всех! Готовится "отразить вторжение".Не многие помнят о том, что наши партнерские, даже дружеские, отношения с Белоруссией в военном плане подкреплены традиционными ежегодными учениями "Запад-2017" (год естественно меняется). Напомню, эти учения будут проходить на полигонах России и Белоруссии с 14 по 20 сентября этого года.Целей у этих учений сразу несколько. От подготовки и применения группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, до совершенствования работы штабов армий двух стран. В целом же, как ещё весной, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, учения будут носить сугубо оборонительный характер."Ещё раз хочу подчеркнуть для тех, кто посылает эти сигналы (о подготовке нападения на Прибалтику и Польшу-ред): мы ни от кого не закрываемся. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь".Вроде бы всё поставлено на место. Учения традиционные. Присутствие наблюдателей не запрещается. Характер "игры" сможет определить любой военный. Из любой страны. Но нет. Обычная формальная логика не для наших традиционных польских и прибалтийских "друзей". С их точки зрения они ( Россия и Белоруссия-ред) "демонстративно готовятся к войне".Странно было бы, если бы Вооруженные Силы любой страны мира не "готовились к войне". Зачем тогда они вообще? Армия всегда должна быть готова именно к войне...Сегодня, пусть и не очень громко, но достаточно заметно, Польша и Прибалтика "давят" на командование НАТО. Помните ту вредную старуху из "Сказки о рыбаке и рыбке"? "Не хочу быть столбовою дворянкой...". Примерно такую же позицию заняла сегодня , наверное, самый агрессивный президент Даля Грибаускайте.Что такое батальоны НАТО в Прибалтике? Разве они смогут защитить самую уязвимую "точку"? НАТО должно "обеспечить безопасность в случае предполагаемого захвата так называемого Сувалкского коридора". Кто не помнит этого названия объясню. Речь идет о сухопутном коридоре длиной в 64 км на границе Польши и Литвы. Именно его надо будет оборонять "до последней капли крови литовских охотников". Так как, захват этого коридора позволит соединить территории Белоруссии и Калининградской области, а также отрезать Прибалтику от стран НАТО.Так отчего опять "ещё пуще старуха бранится..."? Чего опять не хватает Литве для чувства собственной защищенности? А все довольно просто. Решением этой проблемы должно стать "максимальное насыщение восточного фланга НАТО средствами ПВО, а также другим вооружением".Интересно взглянуть на ситуацию со стороны. Понятно, что выдвигать такие требования самостоятельно Даля не может. Как относятся к представителям всех этих микро стран в альянсе мы помним по недавнему инциденту с премьером Черногории. Всяк сверчок знай свой шесток. Тогда кто?И вот тут след "поплыл" за океан. Помните заявление вице-президента США Майкла Пенса на Атлантическом совете? Помните кто в главных "угрозах" миру сегодня? Россия, Иран и терроризм! И ещё, не особо "увиденное" нами. Фактическое подтверждение приверженности США альянсу и их готовности в рамках 5-й статьи Устава защищать союзников по НАТО.Да и другие достаточно яркие представители американского истеблишмента в этой теме "засветились". Начиная от председателя Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джона Маккейна, республиканца Линдси Грэма, демократа Эми Клобушара и заканчивая американскими "литовцами" в Конгрессе США республиканцем Джоном Шимкусом и демократом Ричардом Дурбиной...Согласитесь, даже одного Джона Маккейна достаточно, чтобы понять куда толкают мир определенные силы через риторику Дали Грибаускайте. Если отбросить "политесы", то Маккейн уже много лет убеждает американский народ, да и европейцев тоже, в неизбежности войны с Россией. Именно неизбежности.Если честно, то как-то не внятно выглядит и наша позиция в этом вопросе. Стараясь "поговорить с хулиганом" мы совершенно забываем, что "тяжкие преступления" часто порождает отсутствие наказания за "административные проступки". "Хулиганы" понимают силу. И если этой силы они не почувствовали, то наглость их действий только растет.Как выглядит официальное заявление России на высшем уровне по поводу навязывания "мнимых угроз с нашей стороны"? Красиво названы "полным бредом"? А по сути? Что нам ответили "партнеры из НАТО" на заявление о нарушении Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года после начала размещения батальонов в Прибалтике? Опять же, если отбросить "дипломатический политес", нас послали. Послали ввиду "утраты его актуальности". И мы пошли...Так что же мы видим сегодня в Прибалтике? Опять придется заглянуть в "архив". В наши же статьи о размещении систем ПРО в Польше и Румынии. Уже забыли? А сегодня Грибаускайте требует точно таких же систем в Литве! ПРО среднего радиуса действия!И как это скажется на нашей безопасности? Я уже не буду вспоминать о балансе сил в этом регионе. Как будут чувствовать себя Белоруссия, Калининград, Петербург, Москва? И ещё, каков порядок действий сил ПРО в случае внезапного нападения противника? Сколько согласований необходимо командиру на то, чтобы дать команду "Пуск"?Я специально не заострял внимания ещё на одном требовании Грибаускайте. На упрощенной натовской процедуре реагирования на новые угрозы гибридной войны. Конечно, сейчас "страусы" скажут, что речь идет о кибератаках, информационном противостоянии и прочем. Да вы что? А гибридная война исключает просто войну? Увы, но это просто часть обычной войны. Так было и так будет всегда.Но вернемся к предстоящим учениям Вооруженных сил России и Белоруссии. Как связана активность прибалтийских и польских политиков в НАТО и эти учения? Те, кто внимательно прочитал то, что написано выше, уже сделали вывод. Для "просматривающих" и "поисковиков неточностей" его сделаю я.Рутинные в общем-то учения могут стать катализатором достаточно серьезных осложнений в отношениях Россия-НАТО. "Кнопка", в случае размещения систем ПРО в Прибалтике, передается достаточно агрессивным и "безголовым" прибалтийским и польским политикам. Ведь после того, как "в ответ на агрессивные действия России и Белоруссии" та же Литва "будет вынуждена нанести упреждающий удар", никто разбираться в правоте или не правоте этого удара уже не будет. И мы и натовцы просто вынуждены будут начать войну...Перспективы не из приятных. Но выше я уже писал о профессиональном пессимизме военных. Милитаризация региона уже привела к тому, что отношения между Россией и её союзниками и странами НАТО обострились. Конечно, есть надежда на то, что и в США и в Европе есть политики, сохранившие здравый рассудок. А в Польше и Прибалтике?Мы уже больше трех лет рассуждаем о возможности открытого противостояния НАТО и России на Украине. Было высказано множество точек зрения по этому вопросу. А воз и ныне там, как писал Иван Крылов.Может и тут будет примерно такое же состояние?Увы, противостояние на Украине опасно для НАТО. Просто потому, что Украина все ещё населена людьми. А украинцы ещё в Отечественную показали, что умеют драться в тылу врага. Партизаны не нужны никому. А вот в Прибалтике такого не случится. 30% молодого населения этих стран успешно освоили европейские страны и возвращаться не собираются. Пенсионеры же партизанить не пойдут в силу возраста.Кстати, просто для любопытных, с 12 по 24 июня в Литве пройдут очередные масштабные международные маневры "Железный волк - 2017". Будут задействованы более 5 тысяч военнослужащих из 10 стран. США, Великобритания, Германия, Норвегия, Польша, Литва, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Португалия! И как вы думаете, какая задача будет отрабатываться в этих учениях? Оборона того самого Сувалкского коридора.А мы будем продолжать"разговаривать с хулиганами"?