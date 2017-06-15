10:16 15 июня

РСЗО «Смерч» в Сирии

Согласно информации « Вестника Мордовии », в интернет-пространство в очередной раз, после длительного перерыва выложены материалы, свидетельствующие об использовании правительственными силами Сирии реактивных систем залпового огня советской разработки " Смерч ". Данные РСЗО являются одними из самых мощных и дальнобойных систем.

РСЗО «Смерч» в Сирии


Впервые данные о наличии в сирийских войсках РСЗО данного типа появились в феврале 2014 года. Их количество до сих пор неизвестно.


РСЗО "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры. Принята на вооружение в 1987 году.



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Комментарии 17

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  1. Тралл Сегодня, 07:37
    Сирия как раз то место, где применение "Смерча" окупает труд его создателей.
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:00
      Цитата: Тралл
      Сирия как раз то место, где применение "Смерча" окупает труд его создателей.

      Эта система там видать отлично поработала..! В новостях запад признал наконец , что уровень террористических угроз в Сирии резко упал и в этом большая заслуга русских..Вот такие дела мужики в танковых войсках!
      ОТДЕЛ
  2. Рабинович_007 Сегодня, 07:50
    Такое оружие всех убивает без разбора.
    Рабинович_007
    1. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:51
      Бьют по разведанным целям вне населённых пунктов.
      Лёня Пантелеев
      1. Рабинович_007 Сегодня, 07:53
        Мощная штука и беспощадная.
        Рабинович_007
        1. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:56
          Верно. И беспилотники ракеты несут внутри.
          Лёня Пантелеев
    2. akims Сегодня, 07:53
      И кто бы говорил?
      akims
    3. Александр романов Сегодня, 07:55
      Цитата: Рабинович_007
      Такое оружие всех убивает без разбора.

      Что уже попадал ,под нее? А почему живой -сбежал ,бросив друзей?
      Александр романов
      1. Рабинович_007 Сегодня, 08:01
        прости что живой
        Рабинович_007
        1. Velizariy Сегодня, 08:19
          Ничего ничего, не огорчайся, это поправимо.
          Velizariy
          1. Рабинович_007 Сегодня, 08:23
            Цитата: Velizariy
            Ничего ничего, не огорчайся, это поправимо.

            Снова "дружеского огня" ждать? winked
            Рабинович_007
            1. Velizariy Сегодня, 08:23
              В ЦАХАЛ или ИГИЛ тоже Смерчи есть?
              Velizariy
              1. Рабинович_007 Сегодня, 08:36
                Цитата: Velizariy
                В ЦАХАЛ или ИГИЛ тоже Смерчи есть?

                В Цахале не знаю, про игил лучше спросите у Асада.
                Рабинович_007
                1. Velizariy Сегодня, 08:38
                  Ну и не переживайте тогда за "дружественный" огонь, по крайней мере не из Смерчей)))
                  Velizariy
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:03
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Рабинович_007
        Такое оружие всех убивает без разбора.

        Что уже попадал ,под нее? А почему живой -сбежал ,бросив друзей?

        В бинокль наблюдал из бункера под защитой "железного купола" ... laughing

        Не бойтесь не тронем пока Израиль.. soldier
        ОТДЕЛ
  3. Rash Сегодня, 07:54
    Пейзаж на фото больше похож на среднюю полосу России. lol
    Rash
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 09:15
      Так и есть, вон на холме красный флаг развевается.
      Чёрный Полковник
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