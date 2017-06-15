РСЗО «Смерч» в Сирии
Согласно информации « Вестника Мордовии », в интернет-пространство в очередной раз, после длительного перерыва выложены материалы, свидетельствующие об использовании правительственными силами Сирии реактивных систем залпового огня советской разработки " Смерч ". Данные РСЗО являются одними из самых мощных и дальнобойных систем.
Впервые данные о наличии в сирийских войсках РСЗО данного типа появились в феврале 2014 года. Их количество до сих пор неизвестно.
РСЗО "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры. Принята на вооружение в 1987 году.
Впервые данные о наличии в сирийских войсках РСЗО данного типа появились в феврале 2014 года. Их количество до сих пор неизвестно.
РСЗО "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры. Принята на вооружение в 1987 году.
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