СМИ: Государство планирует повысить срок выслуги для военнослужащих до 25 лет

Военным, я считаю, также можно продлить стаж службы, позволяющий выходить на пенсию. Посмотрите, у нас 1 млн здоровых молодых мужчин работает охранниками, не говоря уже о значительной численности силовиков. У каждого шлагбаума стоит охранник и его сторожит. Нередко военные, отслужив 20 лет, становятся пенсионерами в 40 лет.

Газета «Коммерсантъ» сегодня выходит с материалом под заголовком «Конкурс строя и пенсии». В материале авторов Ивана Сафронова, Александры Джорджевич, Максима Иванова и Дмитрия Бутрина заявлено о том, что государство готовится к повышению срока выслуги лет для военнослужащих на пять лет – с 20 до 25. Если решение в рамках законодательных изменений будет принято, то именно 25 лет службы понадобится для выхода на военную пенсию. При этом в Минобороны и в Минфине, как пишет «Коммерсантъ» , заявляют о «многомиллиардной экономии для бюджета» в случае принятия решения.Возможность изменений обсуждается в формате нового законопроекта: «О внесении изменений в закон РФ от 12 февраля 1993 года №4468–1 “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии, и их семей”».В материале приводится высказанное специально для РИА Новости заявление министра финансов Антона Силуанова. По мнению Силуанова, срок выслуги для военных, как и время работы до выхода на пенсию, должен быть увеличен. Из интервью с министром финансов:В статье заявлено, что поправки в закон могут быть внесены после выборов президента 2018 года. Это вполне объяснимо, так как если поправки будут внесены перед выборами, и если действующий президент их поддержит, то он рискует потерять существенный процент поддержки – как минимум среди военнослужащих и членов их семей.