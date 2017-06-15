10:18 15 июня

СМИ: Государство планирует повысить срок выслуги для военнослужащих до 25 лет

Газета «Коммерсантъ» сегодня выходит с материалом под заголовком «Конкурс строя и пенсии». В материале авторов Ивана Сафронова, Александры Джорджевич, Максима Иванова и Дмитрия Бутрина заявлено о том, что государство готовится к повышению срока выслуги лет для военнослужащих на пять лет – с 20 до 25. Если решение в рамках законодательных изменений будет принято, то именно 25 лет службы понадобится для выхода на военную пенсию. При этом в Минобороны и в Минфине, как пишет «Коммерсантъ» , заявляют о «многомиллиардной экономии для бюджета» в случае принятия решения.

Возможность изменений обсуждается в формате нового законопроекта: «О внесении изменений в закон РФ от 12 февраля 1993 года №4468–1 “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии, и их семей”».

СМИ: Государство планирует повысить срок выслуги для военнослужащих до 25 лет



В материале приводится высказанное специально для РИА Новости заявление министра финансов Антона Силуанова. По мнению Силуанова, срок выслуги для военных, как и время работы до выхода на пенсию, должен быть увеличен. Из интервью с министром финансов:
Военным, я считаю, также можно продлить стаж службы, позволяющий выходить на пенсию. Посмотрите, у нас 1 млн здоровых молодых мужчин работает охранниками, не говоря уже о значительной численности силовиков. У каждого шлагбаума стоит охранник и его сторожит. Нередко военные, отслужив 20 лет, становятся пенсионерами в 40 лет.


В статье заявлено, что поправки в закон могут быть внесены после выборов президента 2018 года. Это вполне объяснимо, так как если поправки будут внесены перед выборами, и если действующий президент их поддержит, то он рискует потерять существенный процент поддержки – как минимум среди военнослужащих и членов их семей.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. John_f Сегодня, 07:59
    с одной стороны это хорошо, но с другой...а зачем они в армии? у нас мало военных? или мы на войну собрались?
    John_f
    1. Владимирец Сегодня, 08:07
      Цитата: John_f
      или мы на войну собрались?

      40-летний пенсионер и так является мобрезервом, причем с наилучшей подготовкой и опытом. Здесь чисто денежный вопрос, Силуанова беспокоят пенсии военных, соответственно, чем дольше человек служит, тем меньше нужно курсантов ВУ. Ничего личного, просто бизнес. Да и жаба, видать, душит, Силуанову на госслужбе до 65 лет страдать, а военные, видите ли, и в 40 могут уйти. smile Единственное, чего Силуанов не сказал, почему отставники в охране работают, это маленькая пенсия в 40лет, а детей ещё и кормить надо.
      Владимирец
      1. John_f Сегодня, 08:19
        Склонен согласится, так как тоже не смог найти для себя других доводов кроме как финансовых...
        John_f
        1. dik-nsk Сегодня, 08:35
          учитывая количество военных - это действительно серьезная нагрузка на бюджет и, соответственно, на всех налогоплательщиков.
          п.с. в царской армии 25 лет служили и ничего, а там продолжительность жизни не сравнить была
          dik-nsk
          1. рич Сегодня, 09:27
            Нередко военные, отслужив 20 лет, становятся пенсионерами в 40 лет.

            Совершенно не заслужено по отношению к другим профессиям - к официантам например wassat
            А кроме шуток, как чиновники нам этот срок считать собрались - с гарниром, или без гарнира? Этот вопрос уже не раз на моей памяти поднимался, и не раз закрывался. Ни к чему хорошему это не приводило - только к оттоку специалистов из армии.
            рич
      2. BecmepH Сегодня, 09:32
        Силуанову на госслужбе до 65 лет страдать,
        Так они себе и добавили пенсию, чтобы лишние 5 лет сидеть (страдать) на шее государства. А силовикам добавляют, якобы для экономии, для государства))). Всё это затевается, дабы было что получать самим.
        BecmepH
    2. Александр романов Сегодня, 08:07
      Цитата: John_f
      с одной стороны это хорошо, но с другой...а зачем они в армии?

      И сейчас свое мнение выскажут люди,которые к армии не имеют никакого отношения laughing
      Александр романов
      1. John_f Сегодня, 08:18
        Александр, со всем уважением к Вам и нашей Армии, я склонен остаться при своем мнении, так как видел как тяжело переучить 40-летних мужиков(которые проходили службу еще при СССР) на что то новое, молодых проще обучать... и тут я соглашусь с комментарием выше, все таки это по большей части денежный вопрос... я не буду спорить хорошо или плохо, просто я так считаю.
        John_f
        1. BecmepH Сегодня, 09:44
          так как видел как тяжело переучить 40-летних мужиков
          Какая чушь! Любого тяжело переучивать. И это мало зависит от возраста и от профессии. И... 40-летний не мог служить при СССР.
          BecmepH
      2. Комментарий был удален.
    3. виктор н Сегодня, 08:13
      Армии нужны профессионалы. Мой отец прослужил 32 года без принуждения, получил приличную по тем временам пенсию. Пока силы были - ещё работал: и нескучно, и деньги в семье не лишние. Тогда минимальный стаж выхода на пенсию был 25 лет службы. Думаю,что многим будет интересней служить в войсках, чем числиться в вахтерах.
      виктор н
      1. Чёрный Сегодня, 08:36
        А у меня в в начале 2018 - тридцать календариков smile ...так что тов. Силуанов tongue
        Чёрный
    4. Баракуда Сегодня, 08:47
      Мой отец, в 45-ть ушли, за ненадобностью официальной. Потом года 3 звонки шли - приди помоги. Но это уже украинская история.
      Баракуда
      1. Чёрный Сегодня, 08:54
        Цитата: Баракуда
        Мой отец, в 45-ть ушли, за ненадобностью официальной. Потом года 3 звонки шли - приди помоги. Но это уже украинская история.

        А отец то сам не против послужить был, как я понял.?.......
        Чёрный
    5. Банный Сегодня, 08:49
      давно пора в 40 лет мужиков на пенсию отправлять здоровенных абсурд
      Банный
  2. Alexey-74 Сегодня, 08:09
    Возвращаемся к Рекрутскому набору сроком на 25 лет.....Хотя думаю это неплохо, лишние 5 лет занятости для мужчин тоже не помешают, все равно многие военнослужащие по достижению 20-лет -й выслуги продолжают ежегодно продлевать контракт.
    Alexey-74
    1. Владимирец Сегодня, 08:14
      Цитата: Alexey-74
      все равно многие военнослужащие по достижению 20-лет -й выслуги продолжают ежегодно продлевать контракт.

      Да можно, конечно, служить, можно. Пока очередной сердюков не начнет армию "оптимизировать", сокращать части и вышвыривать людей на гражданку, которые прослужив 10-15-20 лет не будут иметь вообще никакой пенсии.
      Владимирец
    2. andj61 Сегодня, 08:26
      Цитата: Alexey-74
      все равно многие военнослужащие по достижению 20-лет -й выслуги продолжают ежегодно продлевать контракт.

      А некоторым, неудобным начальству, не продлевают, несмотря даже на профессионализм и желание продолжить службу. Тут палка о двух концах...
      Только ,если эту норму вводить, то нужно увеличивать возраст постепенно, к примеру, на полгода в календарный год. К примеру, в 2018 выслуга 20 лет, в 2019 - 20,5, в 2020 - 21.
      Далее - кто уже выслужил пенсию - дать возможность в течение 5 лет выходить на неё по прежним правилам. Или существенно (процентов на 10, независимо от других факторов) улучшить выплаты тем, кто выйдет на пенсию по новым условиям. Возможны и другие варианты, к примеру, кому осталось до пенсии 5 лет - имеет право выходить по прежним условиям. В общем, этот вопрос проработать надо прежде, чем внедрять. hi
      andj61
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
        У нас в Беларуси именно так потихоньку и увеличивают пенсионный возраст и для военных , и для гражданских .
        bouncyhunter
        1. andj61 Сегодня, 08:58
          Цитата: bouncyhunter
          У нас в Беларуси именно так потихоньку и увеличивают пенсионный возраст и для военных , и для гражданских .

          И это правильно! hi
          andj61
  3. Метроном Сегодня, 08:12
    Логичный и правильный ход. Отпускать со службы на пенсию в возрасте 40 лет - нерациональная трата средств, эти люди не выработаны и на треть, зато пополняют ряды пенсионеров, а налогоплательщики ещё и содержать их должны, работая до глубокой старости.
    Метроном
    1. Владимирец Сегодня, 08:16
      Цитата: Метроном
      Отпускать со службы на пенсию в возрасте 40 лет - нерациональная трата средств, эти люди не выработаны и на треть

      "На треть"... what Т.е. на пенсию в 120? Вот это действительно
      Цитата: Метроном
      Логичный и правильный ход.

      Пенсию на них можно и не считать. good
      Владимирец
      1. andj61 Сегодня, 09:21
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Метроном
        Отпускать со службы на пенсию в возрасте 40 лет - нерациональная трата средств, эти люди не выработаны и на треть
        "На треть"... Т.е. на пенсию в 120? Вот это действительно

        Неправильно считаете. wink Во сколько начали трудовую деятельность или военную службу? В 17 - курсантом, в 22 офицером. Если от 17 считать, то в 40 будет 22 года с копейками. Это треть, значит служить всего 66 плюс 17 (детство-юность) - всего-то bully 83! fellow hi
        andj61
      2. sabakina Сегодня, 09:23
        Евгений, ну Вы ведь прекрасно поняли мысль метронома. Если (допустим), человек начал службу в 20 лет, отслужив 20 лет выходит на пенсию. Но вполне способен отслужить ещё половину, т.е 10 лет, и уйти на пенсию в полном соку. Вот и выходит, 20 лет от 30 лет и есть треть работоспособного срока. А, извиняюсь, видимо Метроном хотел написать две трети срока. А, ещё, прокурорских я бы заставил служить как Маккейн, до смерти.
        sabakina
    2. Чёрный Сегодня, 08:50
      Цитата: Метроном
      Логичный и правильный ход. Отпускать со службы на пенсию в возрасте 40 лет - нерациональная трата средств, эти люди не выработаны и на треть, зато пополняют ряды пенсионеров, а налогоплательщики ещё и содержать их должны, работая до глубокой старости.

      Если серьёзно, то я с тобой согласен.....скажу больше - это более правильно, чем повышать возраст для гражданских.....и рано или поздно это произойдёт. Та4ие разговоры идут не первый год.
      Чёрный
  4. NKVD Сегодня, 08:15
    Надо не выслугу поднимать а менять прокладки между потолком и креслом в кабинетах министров.Эти так называемые чиновники больше ничего не умеют как на пенсионерах отрываться за свою тупость и заботу о личном кармане.
    NKVD
  5. Кот Всапогах Сегодня, 08:15
    да лучше бы они срочку до 2х лет увеличили, а то за год только учебку пройти можно и никакой практики!
    Кот Всапогах
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:17
    Ну что опять за информация? Просто бред. Некто Силуанов, по недоразумению считающийся министром финансов, высказал предположение, что неплохо было бы повысить выслугу до 25 лет... И мы уже обсуждаем типа принятый закон...да ещё с комментарием - вот если, то мы дружно не проголосуем за ВВП, а назло ему за ... Забавно. А ведь такая постановка вопроса приведёт к тому, что следующий выбранный скажет, что НЕ БУДЕТ платить военную пенсию, поскольку служили в "неправильной армии" .
    Горный стрелок
  7. g1v2 Сегодня, 08:20
    Вопрос неоднозначный. В принципе здоровому еще не старому мужику на военную пенсию действительно сложно прожить. Значит надо идти работать . Лет в 40 уже сложно осваивать новую специальность. У меня друг вышел на пенсию в 32 года . При этом у него было 27 лет армейского стажа . Любил девчонкам показывать документы и втирать про "сын полка", "в 5 лет в армию пошел" и тд. А на самом деле у него просто год за 3 шел . Тч отслужил он 9 лет и вышел на пенсию в 32 года. И естественно дальше пошел работать на гражданку. А мог бы по идее в армии остаться . Тч хз. Понятно, что минфин пытается сэкономить таким предложением и на самих военных ему по барабану. А с другой стороны все равно военные пенсионеры будут работать, так почему не по специальности? request
    g1v2
  8. Рабинович_007 Сегодня, 08:24
    Лучше контракт как в Америке, или нет.
    Рабинович_007
    1. Чёрный Сегодня, 09:05
      Цитата: Рабинович_007
      Лучше контракт как в Америке, или нет.

      Лучше помолчать laughing
      Чёрный
  9. prosto_rgb Сегодня, 08:28
    СМИ: Государство планирует повысить срок выслуги для военнослужащих до 25 лет

    Прям как при Царе будет.
    Монеты уже отчеканили и в оборот пустили.
    Гимн поменять предложили, а значит и заменят.
    Да вот только Царя нету.
    Думаю вопрос должен решиться в ближайшее время.
    prosto_rgb
  10. Alekseits Сегодня, 08:40
    Так и сейчас, вроде бы никто им не мешает служить
    3. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы:
    имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 70 лет;
    имеющими иное воинское звание, - до достижения ими возраста 65 лет.
    (п. 3 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 64-ФЗ)

    А предельный возраст:
    1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для:
    Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала - 65 лет;
    генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала - 60 лет;
    полковника, капитана 1 ранга - 55 лет;
    военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 50 лет.
    Alekseits
  11. Шарнхорст Сегодня, 08:52
    Вышел на пенсию в 24 календарных года (30 лет выслуги). И тогда и сейчас (спустя тринадцать лет) считаю, что очень жаль не дослужил до заветных двадцати пяти как по-царски так и по-советски завещанным годкам! Это ведь только первые двадцать пять лет в армии служить тяжело. И стыдно нам будет, мужики, если бабам пенсионный возраст накинут до 60!
    Шарнхорст
  12. Topotun Сегодня, 09:18
    Для многих военных это решение не будет в тягость. Наоборот, трудно бросать то - во что вложил большую часть жизни. И что делать УМЕЕШЬ лучше всего. Особенно если здоровье позволяет. А так вроде и работать еще можешь - а тебе говорят извини дорогой - ПЕНСИЯ....
    Topotun
    1. служивый. Сегодня, 09:29
      А для большинства то и будет в тягость!Одно дело просиживать шаровары в штабах другое дело в поле либо на аэродроме...
      служивый.
  13. Прагматик Сегодня, 09:29
    В преддверии выборов Президента осуществляются информационные вбросы, направленные на раскачивание ситуации и подрыв стабильности в стране. Это одни из таких вбросов. Что касается увеличения срока выслуги для военнослужащих и лиц, к ним приравненных, то в данном случае целесообразнее будет увеличить предельный возраст нахождения на службе, в зависимости от чина. Так, у офицеров в чине до подполковника он равен 45 годам. А срок выслуги в 20 лет оставить как право на выход на пенсию, в зависимости от желания военнослужащего, а не воли его старшего начальника, которому по субъективным причинам вдруг стал неугоден военнослужащий. В данном случае соблюдается паритет между правом военнослужащего проходить и далее военную службу и обязанностью предъявить ему уведомление при достижении предельного возраста.
    Прагматик
  14. Толстоевский Сегодня, 09:47
    коммерсант сбрехнёт - недорого возьмёт
    Толстоевский
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