10:18 15 июня

О причине гибели человека после старта "Союза" с космодрома "Байконур"

Представитель Комитета по ЧС МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил о том, что старт с космодрома «Байконур» российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-06» привёл к трагическому инциденту. По словам Иманкулова, погиб человек. Заявлено, что во время старта отделяющиеся части ракеты-носителя при падении на землю и стали в итоге причиной гибели человека под Жезказганом.

Некоторые подробности инцидента сообщает пресс-служба компании «Казкосмос», отвечающей наравне с «Роскосмосом» за старты с космодрома «Байконур». При этом ответственность казахстанская сторона возлагает именно на российских коллег.

О причине гибели человека после старта "Союза" с космодрома "Байконур"



Портал «Нур.кз» цитирует зампреда Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Галымжана Данбаева:

Ответственность за работу по отделяющимся частям ракеты-носителя несёт российское предприятие «НПО машиностроения», 1 центр эксплуатации районов падения дислоцируется в Жезказгане.


Смерть человека в степи наступила в результате получения им ожогов. Речь о сотруднике «НПО машиностроения», который участвовал в тушении пожара. По словам представителей Комитета ГС МВД Казахстана и сотрудников "Казкосмоса", пожар вспыхнул в результате падения в степь раскалённых боковых частей «Союза-2.1а». Огонь быстро разнёсся сильным ветром. Погибший являлся водителем автомобиля «КамАЗ».

Комментарий от Роскосмоса:
После успешного проведения 14 июня 2017 года пуска ракеты-носителя (РН) «Союз 2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС боковые блоки РН упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 километров западнее г. Жезказган (Республика Казахстан). Наземные поисковые группы во взаимодействии с МЧС Республики Казахстан немедленно приступили к работе.

Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошёл степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание локализовано.

По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО «НПО машиностроения». АО «НПО машиностроения» (не входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль КамАЗ накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра.

РОСКОСМОС выражает соболезнования родным и близким погибшего.

В этой связи возникают вопросы по необходимости решения задач пожарной безопасности стартов с космодрома "Восточный", окружённого тайгой.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Roscosmos
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. aleksfill Сегодня, 08:22
    Валить надо с Байконура и Казахстана, или упростить Казахстан. Восточный, как воздух нужен.
    aleksfill
    1. Монос Сегодня, 08:43
      отделяющиеся части ракеты-носителя при падении на землю и стали в итоге причиной гибели человека

      Глыбже, глыбже копайте, казахи! Виноват конструктор ракеты, который запроектировал отделяющиеся блоки! А вовсе не огонь и чья-то халатность, как некоторые подумали. sad
      Монос
      1. болот Сегодня, 09:18
        Цитата: Монос
        Глыбже, глыбже копайте, казахи! Виноват конструктор ракеты, который запроектировал отделяющиеся блоки! А вовсе не огонь и чья-то халатность, как некоторые подумали.

        А ведь предупреждали,что безопасно для экологии запускать поздней осенью,зимой и ранней весной.
        болот
        1. Zibelew Сегодня, 09:49
          Они бы ещё под стартовым столом грибы собирали.
          Zibelew
          1. болот Сегодня, 10:10
            Цитата: Zibelew
            Они бы ещё под стартовым столом грибы собирали.

            К стати белые грибы в степи казахи не собирают кроме ваших.
            болот
      2. romb Сегодня, 09:43
        С конструктором как раз-таки все нормально. А вот современные криво.опые, даже старую советскую технологию РН нормально запустить не могут.
        romb
        1. sabakina Сегодня, 09:49
          Уважаемые баи, запретите этот Байконур вааще нахрен! Кому он нужен, этот космос? Живите в юртах, там тихо и не спокойно...
          sabakina
          1. romb Сегодня, 09:55
            Уважаемый мужик под женским ником, нам, Казахстану, лично, нет выгоды от этого Байконыра. Одни проблемы с экологией. Так, что если мы его закроем, вы первыми побежите в свои избы. Тем более, как кажется, у вас уже идет этот процесс. Ну, нельзя же все время выезжать на старых технологиях нашей общей Родины.
            romb
    2. romb Сегодня, 09:46
      Значительная часть вашей космической программы в глубочайшем ауте. А если еще и с Байконыра уйдете, то эту программу, фактически, можно закрывать из-за ненадобности winked
      romb
      1. sabakina Сегодня, 10:00
        1000 лет в избе щи лаптями хлебаем и ничего, ни один супостат не задержался у нас надолго. Долго ли вы протянете, учитывая Вашу историю?
        sabakina
        1. romb Сегодня, 10:04
          Самое интересное, в уходе этих "супостатов" вашей заслуги практически нет. Их уход чаще всего был связан с их внутренними проблемами - этносоциального, военного и иного характера. wink
          romb
          1. sabakina Сегодня, 10:08
            Цитата: romb
            Самое интересное, в уходе этих "супостатов" вашей заслуги, практически нет. Их уход чаще всего был связан с их внутренними проблемами - этносоциального, военного и иного характера. wink
            Браво! Брависсимо!!! жги дальше!
            sabakina
            1. romb Сегодня, 10:12
              Ваши уже отожгли. Недавно. Два человека пострадало. Один из них погиб. Второй в тяжелом положении.
              Так что, демал wink
              romb
          2. Околоточный Сегодня, 10:12
            Извините, сейчас глупость сказали, вот эту:
            в уходе этих "супостатов" вашей заслуги практически нет. Их уход чаще всего был связан с их внутренними проблемами - этносоциального, военного и иного характера.
            Околоточный
            1. romb Сегодня, 10:14
              Так считаете feel
              Тогда извиняйте.
              romb
              1. Околоточный Сегодня, 10:16
                Это не я так считаю, история, факты. С историей если и можно "спорить", "переделывать под себя" (небратья тому пример) то с фактами сложно.
                Околоточный
        2. romb Сегодня, 10:06
          Давайте мы не будем в этой теме мериться всякого рода достоинствами исторического характера. Суть данной статьи не в этом.
          romb
          1. sabakina Сегодня, 10:18
            Суть не в статье, а в Ваших словах, мы их из Вас клещами не вытягивали. А как известно, слово не воробей, вылетит- не поймаешь. У меня даже сценарий мультика родился по поводу Вашего "вашей заслуги практически нет". Жаль, не умею делать... Да и достоинство Ваше...
            sabakina
  2. хрыч Сегодня, 08:23
    Бывает ... что теперь сделаешь
    хрыч
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:23
    Мои соболезнования родственникам погибшего..! Надеюсь такого больше не повторится и это очень серьезная проблема..Почему метеоусловия не приняли в расчет и т.д. Так все спалить можно.
    ОТДЕЛ
    1. sabakina Сегодня, 09:51
      Виталя, в космическом деле есть такое понятие, как "окно", когда возможен вывод ракеты на орбиту.
      sabakina
  4. John_f Сегодня, 08:25
    я не циник, но немного удивлен что в степях казахстана это первый случай(а может и не первый) в любом случае всей правды нам не скажут, одна надежда что родственникам погибшего выплатят компенсацию...
    John_f
  5. romandostalo Сегодня, 08:27
    Действительно бывает, степной пожар штука страшная. Но вот зачем разводить какие то межведомственные склоки с обвинениями?
    romandostalo
    1. рич Сегодня, 08:34
      Кисмет....Мои соболезнования родственникам погибшего..!
      рич
  6. silberwolf88 Сегодня, 08:28
    Всякое бывает ... предусмотреть все риски не возможно ... есть даже вероятность падения фрагментов ступеней ракеты носителя на человека ... НО она ничтожно мала ... не надо делать из отдельной трагедии выводы ...
    это происшествие из разряда нарушения техники безопасности
    silberwolf88
  7. Рабинович_007 Сегодня, 08:34
    Ну так эти болванки всегда падали куда попало, я так понимаю никто не делает расчёты какая часть куда упадёт. Всё на "авось".

    Вообще почему в России не запускают. Там больше земли где никто не живёт , может и безопасней.
    Рабинович_007
    1. NikolaiN Сегодня, 08:41
      Нет, не куда попало. Части упали в расчетный район падения. Там безлюдная степь, никто не живет. Погибший был в этом районе по служебной необходимости, его организация как раз и занимается сбором упавших частей ракетоносителя.

      Не поберегся человек, не рассчитал правильно опасность. Я сам бывал в степи во время пожаров... обстановка меняется очень стремительно, стоишь, никакой опасности не чувствуешь, через несколько минут замечаешь пал в твою сторону, но все кажется далеким и безопасным. Однако через минуты у тебя уже лишь несколько десятков секунд чтобы завести машины и уйти от огня. Чуть зевнул и попал под пламя. Степной пожар - очень коварная вещь...
      NikolaiN
      1. Рабинович_007 Сегодня, 08:43
        Спасибо что объяснили.
        Рабинович_007
        1. saturn.mmm Сегодня, 09:11
          Цитата: Рабинович_007
          Спасибо что объяснили.

          Можно было и статью прочесть.
          saturn.mmm
      2. к174ун7 Сегодня, 09:02
        Степными пожарами некого не удивить. Степи в большинстве горят от поджогов. Особенно весной чабаны поджигают сухостой, чтобы после лучше росла трава. Приходилось видеть грандиозные степные пожары, особенно если дул ветер. Никто их особенно не тушил если огонь не угрожал техническим позициям. Дежурным на "объектах" предписывалось следить за их распространением и сообщать для принятия мер когда огонь шел на сами "объекты".Возгорания при ракетных стрельбах были относительно редкими. Все кто тогда служил имели опыт тушения степных пожаров. При тушении главное правило - не стой на пути огня, туши его с тыла. В данном случае когда от ожогов к сожалению погиб человек - это не причина, а следствие бестолкового руководства или неопытности.
        к174ун7
    2. Hellraiser Сегодня, 08:42
      Как же не хватает минусов! Для таких комментаторов.
      Hellraiser
    3. andj61 Сегодня, 08:44
      Цитата: Рабинович_007
      Ну так эти болванки всегда падали куда попало, я так понимаю никто не делает расчёты какая часть куда упадёт. Всё на "авось".

      Почему это на авось? what Откуда там тогда оказались люди и техника для тушения пожара?
      Расчеты давно сделаны, после пуска активно мониторится эллипс рассеяния падающих частей, и при необходимости туда направляются соответствующие силы и средства. Всё, как и было сейчас. Но суха трава, сильный ветер, возможно, в чём-то отступление от норм техники безопасности привели к трагедии. При ликвидации пожаров такое бывает..
      Цитата: Рабинович_007
      Вообще почему в России не запускают. Там больше земли где никто не живёт , может и безопасней.

      В России космодром тоже построили. Но в Казахстане самый большой "набор" стартовых столов, энергетически выгоднее, чем в Восточном и, тем более, Плесецке, либо в других местах - Кап.Яре и Ясном .
      andj61
  8. Баракуда Сегодня, 08:36
    Серьезно ? Да лет 25-ть никому истинная причина не откроется.
    Ну а если русских - славян не останется там - бегут, жо п,па Казахстану будет. Презик Назарбаев явно не в теме, или наоборот. .
    Баракуда
  9. Andrewgross Сегодня, 08:40
    "Смерть человека в степи наступила в результате получения ожогов сотрудника «НПО машиностроения», который участвовал в тушении пожара". У автора русский язык не родной? Ну напиши ты "Работник реутовского ВПК "НПО машиностроения" погиб при тушении степного пожара"! Редакторы, ну читайте же размещаемые материалы!
    Andrewgross
  10. DenZ Сегодня, 08:44
    "В этой связи возникают вопросы по необходимости решения задач пожарной безопасности стартов с космодрома "Восточный", окружённого тайгой". А раньше интересно, таким вопросом не задавались? Тайга горит каждый год и никак догадаться нельзя что от падения ступеней пожарная опасность в разы увеличится.
    DenZ
  11. Topotun Сегодня, 09:03
    Странно, насколько я понял из статьи - погиб служащий организации, которая и обеспечивала запуск. С точки зрения обслуживания территории вокруг пуска. и как я понимаю это их ОБЯЗАННОСТЬ гасить пожары, собирать блоки. Это ведь не первый пуск. И насколько я понимаю Роскосмос платит за это ДЕНЬГИ. Т.е. погиб человек выполняющий свою работу. Жаль, но причем здесь Россия?
    Topotun
    1. DenZ Сегодня, 09:19
      А при чем здесь Казахстан? Вы задаете риторические вопросы и не верные по сути. Виновата не страна а обстоятельства повлекшие гибель человека. При этом не понятно кто он был гражданин Казахстана или России. В любом, совершенно, случае он погиб выполняя свои служебные обязанности и говорить о том что какая-то страна виновата просто некорректно.
      DenZ
      1. Topotun Сегодня, 09:23
        Я именно это и хотел сказать. Здесь скорее надо говорить о неправильной организации работ. Или о непредвиденных обстоятельствах. Трудно сказать по статье что произошло. Сам я степной пожар не видел, но говорят ОЧЕНЬ серьезная вещь.
        Topotun
Картина дня