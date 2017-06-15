О причине гибели человека после старта "Союза" с космодрома "Байконур"
Представитель Комитета по ЧС МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил о том, что старт с космодрома «Байконур» российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-06» привёл к трагическому инциденту. По словам Иманкулова, погиб человек. Заявлено, что во время старта отделяющиеся части ракеты-носителя при падении на землю и стали в итоге причиной гибели человека под Жезказганом.
Некоторые подробности инцидента сообщает пресс-служба компании «Казкосмос», отвечающей наравне с «Роскосмосом» за старты с космодрома «Байконур». При этом ответственность казахстанская сторона возлагает именно на российских коллег.
Портал «Нур.кз» цитирует зампреда Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Галымжана Данбаева:
Смерть человека в степи наступила в результате получения им ожогов. Речь о сотруднике «НПО машиностроения», который участвовал в тушении пожара. По словам представителей Комитета ГС МВД Казахстана и сотрудников "Казкосмоса", пожар вспыхнул в результате падения в степь раскалённых боковых частей «Союза-2.1а». Огонь быстро разнёсся сильным ветром. Погибший являлся водителем автомобиля «КамАЗ».
Комментарий от Роскосмоса:
После успешного проведения 14 июня 2017 года пуска ракеты-носителя (РН) «Союз 2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС боковые блоки РН упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 километров западнее г. Жезказган (Республика Казахстан). Наземные поисковые группы во взаимодействии с МЧС Республики Казахстан немедленно приступили к работе.
Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошёл степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание локализовано.
По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО «НПО машиностроения». АО «НПО машиностроения» (не входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль КамАЗ накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра.
РОСКОСМОС выражает соболезнования родным и близким погибшего.
В этой связи возникают вопросы по необходимости решения задач пожарной безопасности стартов с космодрома "Восточный", окружённого тайгой.
Некоторые подробности инцидента сообщает пресс-служба компании «Казкосмос», отвечающей наравне с «Роскосмосом» за старты с космодрома «Байконур». При этом ответственность казахстанская сторона возлагает именно на российских коллег.
Портал «Нур.кз» цитирует зампреда Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Галымжана Данбаева:
Ответственность за работу по отделяющимся частям ракеты-носителя несёт российское предприятие «НПО машиностроения», 1 центр эксплуатации районов падения дислоцируется в Жезказгане.
Смерть человека в степи наступила в результате получения им ожогов. Речь о сотруднике «НПО машиностроения», который участвовал в тушении пожара. По словам представителей Комитета ГС МВД Казахстана и сотрудников "Казкосмоса", пожар вспыхнул в результате падения в степь раскалённых боковых частей «Союза-2.1а». Огонь быстро разнёсся сильным ветром. Погибший являлся водителем автомобиля «КамАЗ».
Комментарий от Роскосмоса:
После успешного проведения 14 июня 2017 года пуска ракеты-носителя (РН) «Союз 2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС боковые блоки РН упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 километров западнее г. Жезказган (Республика Казахстан). Наземные поисковые группы во взаимодействии с МЧС Республики Казахстан немедленно приступили к работе.
Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошёл степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание локализовано.
По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО «НПО машиностроения». АО «НПО машиностроения» (не входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль КамАЗ накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра.
РОСКОСМОС выражает соболезнования родным и близким погибшего.
В этой связи возникают вопросы по необходимости решения задач пожарной безопасности стартов с космодрома "Восточный", окружённого тайгой.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Roscosmos
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти