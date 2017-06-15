ВМФ РФ планирует в 2018 году возродить выпуск «Зубров»

Возобновление строительства «Зубров» связано, в первую очередь, с запуском производства на заводе «Сатурн» газотурбинных установок. Это хорошие корабли, для которых всегда есть ниша. Такой быстроходный десантный корабль будет востребован на закрытых театрах вроде Черного, Балтийского или Каспийского морей. Кроме того, мы таким образом поддерживаем наши компетенции в строительстве крупных кораблей на воздушной подушке. У нас до сих пор нет хороших дизелей, что и привело к проблемам с «Дюгонями». «Зубры» уже опробованы, хорошо себя зарекомендовали и даже оказались востребованы за рубежом.

Как сообщает интернет-газета « Известия », главкомат ВМФ сообщил о планах возрождения производства десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр» . Ожидается, что первое судно будет начато постройкой в 2018 году.В настоящее время осуществляется выбор подрядчика. К участию в конкурсе предполагается пригласить петербургский судостроительный завод «Алмаз», феодосийский «Море», хабаровский «ХСЗ» и, возможно, калининградский «Янтарь». Все перечисленные предприятия в разное время строили или обслуживали корабли на воздушной подушке.В качестве фаворита рассматривается «Алмаз», изготовивший в советское время 10 «Зубров» для отечественного ВМФ, а также для нужд Греции. На текущий момент он занимается строительством плавкранов и пограничных кораблей. Феодосийский завод «Море» в период украинской юрисдикции построил два «Зубра» по заказу Китая. На предприятии находится один недостроенный корпус корабля на воздушной подушке. На АО «Хабаровский судостроительный завод» в 2004-2006 годах строили катера проекта 12061 «Мурена» для Южной Кореи. Калининградский завод «Янтарь» имеет опыт ремонта одного из двух «Зубров» балтийского флота – «Евгения Кочешкова». Как объясняют в штабе флота, участие «Янтаря» в тендере будет носить формальный характер, так как верфь в ближайшее время будет сосредоточена на достройке трех фрегатов проекта 11356.Ожидается, что «Зубры», способные доставить на необорудованное побережье три танка весом до 150 тонн или 10 БТР с морпехами, придут на смену менее грузоподъемным десантным кораблям на воздушной каверне 21820 «Дюгонь». Корабль способен высадить десант на 78% необорудованных побережий мира. Обычные десантные корабли с открывающимися носовыми аппарелями делают это только на 14%. Еще одно свойство «Зубра» – невидимость для радиолокационных станций. Этот эффект достигается из-за того, что во время движения корабль идет в гигантском облаке из водяных брызг, которые «размывают» его очертания на экранах локаторов. Кроме перевозки десанта, «Зубр» может осуществлять постановку минных заграждений, а при необходимости и оказать огневую поддержку десанту. На корабле установлены две реактивные системы залпового огня «Град-М». К началу 90-х годов в советском ВМФ было восемь «Зубров». После распада СССР пять из них достались Украине, три – России.- пояснил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.Корабль проекта 12322 «Зубр» имеет длину 57 и ширину – 20 метров. Водоизмещение корабля 535 тонн. Осадка 2 метра. На нем стоят высокотемпературные газотурбинные двигатели. Четыре вентилятора диаметром 2,5 м обеспечивают кораблю воздушную подушку. А в движение его приводят еще три пропеллера с переменным углом атаки 5,5 метра в диаметре. Благодаря им корабль развивает невиданную для морских судов скорость в 70 узлов (около 130 км в час, а обычный боевой корабль движется не быстрее 35 узлов).