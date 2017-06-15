10:24 15 июня

ВМФ РФ планирует в 2018 году возродить выпуск «Зубров»

Как сообщает интернет-газета « Известия », главкомат ВМФ сообщил о планах возрождения производства десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр» . Ожидается, что первое судно будет начато постройкой в 2018 году.

В настоящее время осуществляется выбор подрядчика. К участию в конкурсе предполагается пригласить петербургский судостроительный завод «Алмаз», феодосийский «Море», хабаровский «ХСЗ» и, возможно, калининградский «Янтарь». Все перечисленные предприятия в разное время строили или обслуживали корабли на воздушной подушке.

ВМФ РФ планирует в 2018 году возродить выпуск «Зубров»



В качестве фаворита рассматривается «Алмаз», изготовивший в советское время 10 «Зубров» для отечественного ВМФ, а также для нужд Греции. На текущий момент он занимается строительством плавкранов и пограничных кораблей. Феодосийский завод «Море» в период украинской юрисдикции построил два «Зубра» по заказу Китая. На предприятии находится один недостроенный корпус корабля на воздушной подушке. На АО «Хабаровский судостроительный завод» в 2004-2006 годах строили катера проекта 12061 «Мурена» для Южной Кореи. Калининградский завод «Янтарь» имеет опыт ремонта одного из двух «Зубров» балтийского флота – «Евгения Кочешкова». Как объясняют в штабе флота, участие «Янтаря» в тендере будет носить формальный характер, так как верфь в ближайшее время будет сосредоточена на достройке трех фрегатов проекта 11356.

Ожидается, что «Зубры», способные доставить на необорудованное побережье три танка весом до 150 тонн или 10 БТР с морпехами, придут на смену менее грузоподъемным десантным кораблям на воздушной каверне 21820 «Дюгонь». Корабль способен высадить десант на 78% необорудованных побережий мира. Обычные десантные корабли с открывающимися носовыми аппарелями делают это только на 14%. Еще одно свойство «Зубра» – невидимость для радиолокационных станций. Этот эффект достигается из-за того, что во время движения корабль идет в гигантском облаке из водяных брызг, которые «размывают» его очертания на экранах локаторов. Кроме перевозки десанта, «Зубр» может осуществлять постановку минных заграждений, а при необходимости и оказать огневую поддержку десанту. На корабле установлены две реактивные системы залпового огня «Град-М». К началу 90-х годов в советском ВМФ было восемь «Зубров». После распада СССР пять из них достались Украине, три – России.

Возобновление строительства «Зубров» связано, в первую очередь, с запуском производства на заводе «Сатурн» газотурбинных установок. Это хорошие корабли, для которых всегда есть ниша. Такой быстроходный десантный корабль будет востребован на закрытых театрах вроде Черного, Балтийского или Каспийского морей. Кроме того, мы таким образом поддерживаем наши компетенции в строительстве крупных кораблей на воздушной подушке. У нас до сих пор нет хороших дизелей, что и привело к проблемам с «Дюгонями». «Зубры» уже опробованы, хорошо себя зарекомендовали и даже оказались востребованы за рубежом.

- пояснил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Корабль проекта 12322 «Зубр» имеет длину 57 и ширину – 20 метров. Водоизмещение корабля 535 тонн. Осадка 2 метра. На нем стоят высокотемпературные газотурбинные двигатели. Четыре вентилятора диаметром 2,5 м обеспечивают кораблю воздушную подушку. А в движение его приводят еще три пропеллера с переменным углом атаки 5,5 метра в диаметре. Благодаря им корабль развивает невиданную для морских судов скорость в 70 узлов (около 130 км в час, а обычный боевой корабль движется не быстрее 35 узлов).


15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. John_f Сегодня, 08:38
    давно пора, машинка хорошая, для морского десанта нужная soldier
    John_f
  2. Рабинович_007 Сегодня, 08:39
    Ничего себе на фото, вот это ВЕЩЬ! Не знал что такие есть в России.
    Рабинович_007
    1. Терский Сегодня, 08:42
      Цитата: Рабинович_007
      Ничего себе на фото, вот это ВЕЩЬ!

      Рабинович, вот здесь вот эта ВЕЩЬ получше будет чем на фото
      Терский
      1. Рабинович_007 Сегодня, 08:44
        красивая штука
        Рабинович_007
    2. Владимирец Сегодня, 08:46
      Цитата: Рабинович_007
      Ничего себе на фото, вот это ВЕЩЬ!

      Это массогабаритный макет. wink
      Владимирец
  3. роман66 Сегодня, 08:47
    а если навесить на него что-нибудь противокорабельное - совсем может интересно получиться
    роман66
    1. Burbon Сегодня, 08:52
      Цитата: роман66
      а если навесить на него что-нибудь противокорабельное

      а зачем они ему?? пво заменить на панцирь м
      Burbon
      1. роман66 Сегодня, 08:54
        как зачем - быстро подошел хренакнул и смылся
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 09:32
          Цитата: роман66
          как зачем - быстро подошел хренакнул и смылся

          hi Здорова Рома, а ты, я смотрю, массовик - затейник!!!!!
          Быстро подойти. а потом смыться не получиться.Автор тут хитро намекнул что де радарами мало заметин, токо забыл сказать. что виден и слышен ещё из за горизонта. Морпехи из него после часу хода ошалелыми вываливались
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 09:35
            не знаю ракет, которые летят на звук. Привет, флотский!! hi
            роман66
            1. Serg65 Сегодня, 09:41
              Цитата: роман66
              не знаю ракет, которые летят на звук

              laughing Зато я знаю ребят, пуляющих ракетами на звук!
              С воздуха Зубр как на ладоне, не проглядишь и авипатруль ДРЛО обнаружит его на раз.
              Serg65
              1. роман66 Сегодня, 09:44
                ракетами на звук?? а попадают куда? он же шустрый. как в такого попасть
                роман66
                1. Serg65 Сегодня, 10:15
                  Цитата: роман66
                  а попадают куда?

                  laughing На звук, Рома, на звук!
                  Цитата: роман66
                  он же шустрый. как в такого попасть

                  Так ракеты и пошустрей пацанов видали hi
                  Serg65
                  1. роман66 Сегодня, 10:24
                    а все же интересный ударный кораблик мог бы получиться
                    роман66
            2. inkass_98 Сегодня, 09:48
              Еще с древних времен известна такая вещь laughing :
              inkass_98
  4. рич Сегодня, 08:51
    Интересную статью за 2011-12-22 я нашел в инете. ВМФ РФ отказывается от строительства новых "Зубров". Причина? Только не падайте: - Вместо них ВМФ планирует заказать новые десантные катера, которыми оснастят красавцы "Мистрали". Да уж, человек предполагает, а Бог располагает
    ссылка на статью: http://blackseafleet-21.com/news/22-12-2011_vmf-r
    ossii-otkazalsja-ot-desantnyh-zubrov
    рич
  5. Aleksandr_2 Сегодня, 09:01
    поставить всего контейнер калибров......и он бесценен
    Aleksandr_2
  6. Alex_59 Сегодня, 09:04
    Вообще неоднозначные корабли, а решение об их строительстве спорное. От авиации такой корабль не убежит, топлива жрет по сравнению с водоизмещающими типами судов - просто ужас (ну мы же богатые). Живучесть низкая. Единственный плюс - высокая десантная доступность побережья для таких типов судов. А по дизелям вообще не отмазка - дизеля свои в любом случае нужны для других видов техники, ГТД на все подряд не поставишь.
    Alex_59
    1. Topotun Сегодня, 09:10
      Это десантный корабль, у него нет задач бороться с авиацией. Для этого есть корабли ПВО. А вот ПКР по нему работать труднее, скорость высокая. Вероятность промаха выше. Зато возможность выброса десанта прямо на берег, да еще и в нужную часть берега. Того стоит.
      Topotun
      1. Alex_59 Сегодня, 09:26
        Цитата: Topotun
        Это десантный корабль, у него нет задач бороться с авиацией.

        Несомненно.
        Цитата: Topotun
        Для этого есть корабли ПВО
        у которых крейсерская скорость не позволяет следовать в одном ордере с Зубром, либо Зубр подстраиваясь под охранение теряет одно из своих немногих преимуществ - скорость. Оперативность выброски десанта снижается до такой же у водоизмещающих судов.

        Цитата: Topotun
        А вот ПКР по нему работать труднее, скорость высокая.

        Для ПКР скорость Зубра не является проблемой, абсолютно. Доказано еще в 60-е.
        Цитата: Topotun
        Зато возможность выброса десанта прямо на берег, да еще и в нужную часть берега.
        Высаживать десант на обороняемый противником берег - самоубийство. Поэтому берег надо либо вначале зачистить, уничтожив все живое, либо высаживаться там, где у противника тыл и обороны на берегу нет. В первом случае намечается нехилая битва за высадку, с массированным применением авиации, и вообще всего и вся. Тут масштаб требует применения Мистралей или еще чего посолиднее. Второй случай - на берег без обороны вначале выкидывается пехота вертолетами, много и сразу (вертолет побыстрее Зубра, да?). Пехота быстренько создает плацдарм (пока противник не опомнился), размерами - исключающими обстрел места высадки. И уже тогда туда спокойно высаживаются остальные с тяжелой техникой. Что уже проще и дешевле сделать обычными водоизмещающими судами. В любом случае первый бросок должны будут обеспечить вертолеты - заброска пехоты на 30-40 км от берега за считанные минуты для Зубров не по силам. В обоих сценариях нет задач, которые не могли бы быть решены без участия Зубров. Весь мир спокойно без Зубров обходится.
        Alex_59
        1. Topotun Сегодня, 09:34
          Вертолет конечно побыстрее Зубра, но беда в том что вертолет Легче засекается (но ладно это можно не учитывать. Хотя радиогоризонт на море вроде 25 км... А вот при высоте полета вертолета 100м горизонт уже больше) Но несет вертолет много меньше. Стрелковое оружие конечно хорошо, но маловато его. Насчет обработки территории высадки - а как без этого? В любом случае сильно сомневаюсь, что кто-то будет высаживать десант прямо на батареи береговой обороны усиленные береговыми же комплексами ПКР. Я не моряк, военная специальность РЭБ, но все-таки. Возможность судна несущего три танка или 10 БТР выползти на берег и высадить свой груз - того стоит. А прорыв обороны естественно должен проводиться с учетом противостоящих сил и средств.
          Topotun
          1. Alex_59 Сегодня, 09:59
            Цитата: Topotun
            Возможность судна несущего три танка или 10 БТР выползти на берег и высадить свой груз - того стоит.

            Нет, конечно определенная польза от них есть. Просто надо четко понимать, что это очень нежное, очень дорогое и узкоспециализированное оружие. Их можно построить немного и в дополнение к чему-то более серьезному... вроде Мистралей.
            Alex_59
        2. TRex Сегодня, 09:42
          Для закрытых акваторий типа Каспийского и Черного морей - это очень даже полезная штука. На вертолете танк или БТР не повезешь, а в этом варианте - вот тебе региональные силы быстрого реагирования, дешево и сердито. А что касается живучести - у них в боевом уставе прописано: после высадки с личным оружием выполнять боевую задачу десанта.
          TRex
      2. Serg65 Сегодня, 09:37
        Цитата: Topotun
        возможность выброса десанта прямо на берег, да еще и в нужную часть берега. Того стоит.

        Т.е. вам как бы всё равно что
        Цитата: Alex_59
        Живучесть низкая

        При эвакуации Шеварднадзе из Сухуми, точно такой же Зубр так и не смог подойти к берегу, хотя у знойных абхазов было в основном стрелковое оружие
        Serg65
        1. Topotun Сегодня, 09:47
          Простите как там происходило не знаю. И почему РСЗО и 630-е комплексы зубра не СМОГЛИ подавить средства обороны. А живучесть всех десантных кораблей расчитанных на выход на берег сомнительна. Это же не броненосцы.
          Topotun
  7. Шарнхорст Сегодня, 09:11
    ...78% побережий мира (читай 100% побережий от Питера до Калининграда и от Мариуполя до Измаила)! А то "Мистрали", "Мистрали"! Не нужны нам никакие Гаити-Таити! И конечно же никто не собирается копировать советский проект один к одному, только концепцию. А ведь последнее двусмысленно...
    Шарнхорст
  8. 44Серега44 Сегодня, 09:34
    Вот чего действительно не хватает ВМФ, а именно морпехам. Только вооружение усилить к примеру 57мм автоматическим модулем, это так, плюсом к граду. дабы массу полезной нагрузки сильно не уменьшать.
    44Серега44
  9. Мур Сегодня, 09:46
    Цитата: роман66
    а если навесить на него что-нибудь противокорабельное - совсем может интересно получиться

    Мур
  10. gridasov Сегодня, 09:55
    Создание огромных передвижных платформ для перемещения еще более масштабных объектов задача очень перспективная , но не решаемая пока физики не найдут простого решения по замене движителей и их приводов, а так же физических принципов взаимодействия любой поверхности истечения с гидро газо динамическим потоком , с минимизацией энергозатрат на такое взаимодействие или наоборот активизацией потенциала по необходимому вектору. . Поэтому задачи по совершенствованию судов на воздушной подушке очень близки с задачами создания больших транспортных средств на опорных воздушных потоках., созданных на совершенно других и более эффективных принципах.
    gridasov
  11. 72jora72 Сегодня, 10:22
    Цитата: Рабинович_007
    Ничего себе на фото, вот это ВЕЩЬ! Не знал что такие есть в России.

    Вы ещё у северокорецев их игрушки не видели........
    72jora72
Картина дня