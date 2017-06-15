10:19 15 июня

"Аль-Джазира" рассказала, почему С-400 для Турции "бесполезны"

Катарский телеканал «Al-Jazeera» , который соседями по Аравийскому полуострову критикуется за тенденциозность и распространение пропаганды, выходит с материалом, посвящённым техническим деталями российско-турецкого контракта по С-400. Напомним, что Турция заявила о своей заинтересованности в приобретении российских зенитных ракетных комплексов в связи с выводом партнёрами по НАТО американских «Пэтриотов».

На данный момент контракт как таковой между Москвой и Анкарой не подписан, однако переговоры ведутся и заключены несколько предварительных соглашений.

Катарский телеканал заявляет, что, выстраивая собственную систему противовоздушной обороны, Турция «упускает из виду то, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО». Тот же информационный ресурс объявляет, что российские С-400 «могут оказаться для Турции бесполезными». Аргументируется такое суждение тем, что Турция «в основном сталкивается с угрозами обстрелов боеприпасами малой дальности».




Обращает на себя внимание и откровенно ложный посыл, который эксплуатируется «Аль-Джазирой». Авторы материала заявили, что ранее ни одна страна НАТО не приобретала у России ЗРК. Как такового приобретения по контакту странами НАТО не было, но было перемещение ЗРК С-300 с Кипра на греческий Крит, а Греция, как известно, член Североатлантического военного блока.

Если же руководствоваться логикой «Аль-Джазиры», то можно заявить, что и, к примеру, для США зенитно-ракетные комплексы бесполезны, так как территория США вообще не подвергается обстрелам с воздуха...

Использованы фотографии: Sneg5.com
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Комментарии 36

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  1. mojohed2012 Сегодня, 08:40
    Продажа Турции с-400 - измена интересам России, т.к. Турция пока еще член НАТО. А Эрдоган - восточный хитрый и наглый политик - деспот.
    mojohed2012
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:48
      С-400 именно и предназначено для защиты от США! Эрдоган не доверяет западу (после попытки военного переворота ) и правильно делает..Так что турки все правильно делают и мы им поможем вырваться из НАТО и влияния запада!
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 08:53
        Если же руководствоваться логикой «Аль-Джазиры», то можно заявить, что и, к примеру, для США зенитно-ракетные комплексы бесполезны, так как территория США вообще не подвергается обстрелам с воздуха...


        Гениальный вывод , надо его США предъявить ... lol
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
          Привет , Витя ! hi
          Цитата: cniza
          Гениальный вывод , надо его США предъявить ...

          И матрасы с радостью ломанутся ПВО на металлолом резать . laughing А по поводу "Аль-Джазиры" просто просится цитата из "Даунхауса" : "Сказочный д......б . И зачем его только из больницы выпустили ?" . Видео не буду размещать - ещё в баню отправят . lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:22
            Доброго времени Паша hi , сказочники они конечно отменные , но что то в этом есть - на территории США ПВО не нужна...
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
              Цитата: cniza
              на территории США ПВО не нужна...

              Конечно ! Зачем нашим "Медведям" и "Белым лебедям" лишние заморочки ? wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:29
                Я думаю , она не нужна , потому что территория США никому не нужна... laughing
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
                  Почему же ? Коренному населению очень пригодилась бы . А то с матраснёй индейцев североамериканских скоро впору в Красную Книгу заносить будет . am
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:36
                    Согласен Паша , забыл добавить , кроме местного населения.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
                      Бывает . Все мы не безгрешны . drinks
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:54
                        Плохо , что " краснокожих " осталось мало и могут превратиться в краснокнижных
                        Цитата: bouncyhunter
                        индейцев североамериканских скоро впору в Красную Книгу заносить будет . am
                        cniza
              2. НЕКСУС Сегодня, 09:47
                Цитата: bouncyhunter
                Конечно ! Зачем нашим "Медведям" и "Белым лебедям" лишние заморочки ?

                Паша,даже при наличии всего этого,что у матрассов частично есть,Медведям и Лебедям это по сути до лампочки,тк есть такие ракеты как Х-101/102,Х-55(ее разновидности)...и нашим стратегам не надо прорывать ПВО супостата и вообще входить в зону действия их противовоздушных систем.
                НЕКСУС
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
                  Я знаю , Андрей hi Просто в качестве прикола их привёл . yes
                  bouncyhunter
      2. Арарат Сегодня, 09:37
        Что может дать Россия Турции?
        Арарат
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
          Цитата: Арарат
          Что может дать Россия Турции?

          А вы это у Турции и спросите , будете удивлены .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:56
            С его флагом удивляться не положено , у них "все есть и лучшее".
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
              Цитата: cniza
              у них "все есть и лучшее".

              "Лучший кофе на дороге ! Отхлебнёшь - протянешь ноги !" (с) laughing
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:07
                "— Дядюшка Мокус, можно я кину в них грязью?
                — Не надо, Бамбино, это плохие люди, но у них могут быть хорошие дети, которые тоже любят цирк."
                laughing
                cniza
    2. To be or not to be Сегодня, 09:08
      mojohed2012 Сегодня, 08:40
      Продажа Турции с-400 - измена интересам России,"
      В чем ИЗМЕНА! ????
      To be or not to be
    3. сибиралт Сегодня, 09:17
      Кроме как Российкие самолеты Турции больше и сбивать некого. В этом им помогут наши С-400.
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:49
        Цитата: сибиралт
        Кроме как Российкие самолеты Турции больше и сбивать некого. В этом им помогут наши С-400.

        Я интересуюсь,а чем они будут сбивать наши самолеты?Ведь при продаже комплексов,продаются и ракеты к ним...а если ракет нет,то ПУ С-400 просто бесполезные трубы.
        НЕКСУС
    4. venik Сегодня, 09:52
      Цитата: mojohed2012
      Продажа Турции с-400 - измена интересам России, т.к. Турция пока еще член НАТО

      =======
      Как сказать!! По-крайней мере, для российских ВКС, С-400 представляют ГОРАЗДО меньшую угрозу (если вообще могут представлять угрозу), чем амерские "Пэтриоты" - система то производится в России, а значит и способы ее "нейтрализации" (частоты, коды и т.д. и т.п.) - российским ВКС известны лучше, чем кому бы-то ни было!!!! Не говоря уж о том, что в современных системах такого уровня сложности - вполне могут быть "вмонтированы" средства дистанционной блокировки (например по сигналу со спутника)......
      venik
  2. хрыч Сегодня, 08:40
    Катар головного мозга
    хрыч
  3. Владимир 38 Сегодня, 08:41
    Какой то бред этот канал несет..
    Владимир 38
  4. Владимирец Сегодня, 08:42
    "Если же руководствоваться логикой «Аль-Джазиры», то можно заявить, что и, к примеру, для США зенитно-ракетные комплексы бесполезны, так как территория США вообще не подвергаются обстрелам с воздуха"

    А уж какое ЯО для нас бесполезное, мы его вообще не применяли в БД. what
    Владимирец
  5. Рабинович_007 Сегодня, 08:43
    Я вообще не понимаю как можно тому, кто недавно умышленно сбил боевой самолёт, давать современное средство для как раз збития самолётов.

    Статью не читал, так как первые три слова предупреждают что этого не следует делать.
    Рабинович_007
    1. Владимир 38 Сегодня, 08:51
      Цитата: Рабинович_007
      Я вообще не понимаю как можно тому, кто недавно умышленно сбил боевой самолёт, давать современное средство для как раз збития самолётов.

      Вот мне тоже это не очень понятно.Может Путин хочет сделать Эрдогана совсем самостоятельным) Возможно будучи самостоятельным Эрдоган начнет сбивать самолеты НАТО? Если логика такая, то я не против) Хотя сомнения сильные берут..
      Владимир 38
      1. рич Сегодня, 08:58
        Абсолютно по этому вопросу согласен с позицией Рабиновича 007. Продажа С-400 стране НАТО - это преступление перед безопасностью собственной страны.
        рич
        1. НЕКСУС Сегодня, 09:52
          Цитата: рич
          Абсолютно по этому вопросу согласен с позицией Рабиновича 007. Продажа С-400 стране НАТО - это преступление перед безопасностью собственной страны.

          В чем преступление? В том ,что стране своей приносим живые деньги?Знаю,что в кредит турки хотят,но кредит то надо будет в итоге отдавать. А заявления по поводу "будут сбивать наши самолеты"...задам еще раз вопрос-А чем они будут сбивать,если в любой момент поставку ракет можно прекратить?
          НЕКСУС
    2. To be or not to be Сегодня, 09:11
      Рабинович_007 Сегодня, 08:43 Новый
      Я вообще не понимаю как можно тому, кто недавно умышленно сбил боевой самолёт"
      1. Вы уверены .чт о умышленно был сбит самолет ? А не спец операция израиль - американских спец служб? laughing
      по срыву сближения РФ и Турции ?
      2.Не в том ли ключе и убийство наглое российского Посла?
      To be or not to be
      1. Владимир 38 Сегодня, 09:40
        Цитата: To be or not to be
        1. Вы уверены .чт о умышленно был сбит самолет ? А не спец операция израиль - американских спец служб?

        Конечно нас хотят по ссорить, только вот Эрдоган этому не особо сопротивлялся почему то. На уступки только мы идем, не заметили? Нам знать больше надо? Терпилы?
        Владимир 38
  6. Чёрный Сегодня, 08:45
    Обыкновенная заказуха.Аль- джазира пусть озаботится освещением событий в своей стране, поведает как катар и саудиты игил спонсирует, пишет статьи о разведении ослов и верблюдов, о соколинной охоте ...а писать про системы ПРО - не её
    Чёрный
  7. iliitchitch Сегодня, 08:45
    Болтает много эта джазира . И вообще , чего-то много отвратительного , резко отрицательного катара стало в мире . То , что они какашки - 100пудов . Отдемократизируют-нет исключительные демократы ? Какашка-вкусняшка похлеще ирака .
    iliitchitch
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:49
      Цитата: iliitchitch
      Болтает много эта джазира . И вообще , чего-то много катара стало в мире . То , что они какашки - 100пудов . Отдемократизируют-нет ? Какашка-вкусняшка .

      Всё будет в Катаре нормально, после того, как они согласились закупить 36 американских самолётов на 12 млрд. долларов. yes
      СРЦ П-15
  8. Pacifist Сегодня, 08:54
    Не упомянули, что Греция, помимо перемещения С-300, вообще-то приобретала у нас ЗРК ТОР.
    Pacifist
  9. Altona Сегодня, 09:12
    Аль-Джазира - это катарский пропагандистский и якобы новостной канал как американский CNN. Они любую брехню за деньги снимут или озвучат.
    Altona
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